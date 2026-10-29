Ο Ερυθρός Σταυρός πρωτοπορεί με το επιτυχημένο πρόγραμμα «Πρώτες Βοήθειες για ζώα συντροφιάς»

Snapshot Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός υλοποιεί από τρία χρόνια το πρόγραμμα «Πρώτες Βοήθειες για ζώα συντροφιάς» σε όλη την Ελλάδα με εξειδικευμένους εκπαιδευτές και ειδικά προπλάσματα.

Το πρόγραμμα διάρκειας τεσσάρων ωρών καλύπτει βασικές αρχές πρώτων βοηθειών, αναγνώριση απειλητικών καταστάσεων και αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών σε γάτες και σκύλους.

Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν να εφαρμόζουν βασικές πρώτες βοήθειες, να αναγνωρίζουν επείγουσες καταστάσεις και να ειδοποιούν άμεσα κτηνίατρο.

Το σεμινάριο περιλαμβάνει εκπαίδευση σε θέματα όπως καρδιοαναπνευστική ανακοπή, πνιγμονή, αιμορραγίες, μυοσκελετικές κακώσεις, εγκαύματα και μεταφορά τραυματισμένων ζώων.

Μετά την εκπαίδευση, οι ιδιοκτήτες μπορούν να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν τραυματισμούς και έκτακτα περιστατικά που απειλούν τη ζωή των ζώων συντροφιάς τους. Snapshot powered by AI

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, πρωτοπορεί στην εκμάθηση Πρώτων Βοηθειών στην Ελλάδα με τοεξαιρετικά επιτυχημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πρώτες Βοήθειες για ζώα συντροφιάς», το οποίουλοποιεί με επιτυχία τα τελευταία τρία χρόνια σε όλη την Ελλάδα για γατούλες και σκυλάκια, με χρήσηειδικών προπλασμάτων που μόνο ο Ε.Ε.Σ. διαθέτει στην χώρα.

Το καινοτόμο για τα ελληνικά δεδομέναπρόγραμμα του Ε.Ε.Σ, διάρκειας τεσσάρων ωρών, υλοποιείται από εξειδικευμένους εκπαιδευτέςπρώτων βοηθειών ζώων συντροφιάς του Ε.Ε.Σ., σε όλη την Ελλάδα.

Οι «Πρώτες Βοήθειες για ζώα συντροφιάς» είναι απλές ενέργειες που μπορεί και πρέπει να κάνει οποιοσδήποτε με σκοπό την αποκατάσταση των ζωτικών λειτουργιών του ζώου που κινδυνεύει, τηδιαφύλαξη της ζωής του και την αποτροπή της επιδείνωσης της κατάστασής του και τη μείωση τουπόνου μέχρι να αναλάβει ο κτηνίατρος.

Τα σεμινάρια που διεξάγονται από εκπαιδευτές Πρώτων Βοηθειών του Ε.Ε.Σ. και περιλαμβάνουν τις παρακάτω Ενότητες:

Βασικές Αρχές Α’ Βοηθειών για Ζώα Συντροφιάς

Αναγνώριση απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων (απώλεια αισθήσεων,καρδιοαναπνευστική ανακοπή)

Αντιμετώπιση Απόφραξης Αεραγωγού (πνιγμονή)

Αιμορραγίες και Τραύματα

Μυοσκελετικές Κακώσεις

Εγκαύματα

Επείγοντα Περιστατικά (θερμοπληξία,δηλητηρίαση, κρίσεις, δαγκώματα, αλλεργικές αντιδράσεις κ.α.)

Βασικές αρχές μεταφοράς τραυματισμένου ζώου

Φαρμακείο Α’ Βοηθειών

Αξιολόγηση

Μετά το πέρας του σεμιναρίου ο ιδιοκτήτης θα δύναται: