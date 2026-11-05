Black Friday: Μήπως ήρθε η ώρα να ανανεώσεις τις συσκευές της κουζίνας σου;

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Black Friday: Μήπως ήρθε η ώρα να ανανεώσεις τις συσκευές της κουζίνας σου;
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Η Black Friday είναι μια καλή ευκαιρία να αντικαταστήσεις εκείνη την παλιά συσκευή της κουζίνας που έχει αρχίσει να σε δυσκολεύει ή να ολοκληρώσεις επιτέλους την ανανέωση του χώρου σου.

Από το ψυγείο και το πλυντήριο πιάτων μέχρι τον φούρνο και τις εστίες, οι μεγάλες οικιακές συσκευές αποτελούν αγορές που συνήθως σχεδιάζεις προσεκτικά, τόσο λόγω κόστους όσο και λόγω της διάρκειας ζωής τους. Πού αξίζει, λοιπόν, να εστιάσεις όσον αφορά στις μεγάλες οικιακές συσκευές τη Black Friday;

Ψυγείο: Βρες τη χωρητικότητα που χρειάζεσαι

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Το ψυγείο λειτουργεί καθημερινά, επομένως η επιλογή του επηρεάζει τόσο την άνεσή σου όσο και την κατανάλωση ενέργειας του νοικοκυριού. Αν έχεις μεγάλη οικογένεια, ένα δίπορτο ή ένα multi-door μοντέλο μπορεί να σου προσφέρει περισσότερη άνεση και καλύτερη οργάνωση των τροφίμων – εφ’ όσον φυσικά η κουζίνα σου διαθέτει τον απαιτούμενο χώρο (δώσε μεγάλη προσοχή στις μετρήσεις).

Μην αμελήσεις σε καμία περίπτωση την ενεργειακή κλάση, την ετήσια κατανάλωση και τη χωρητικότητα συντήρησης και κατάψυξης. Λειτουργίες τύπου no frost απαλλάσσουν από την ανάγκη χειροκίνητης απόψυξης, ενώ οι διαφορετικές ζώνες θερμοκρασίας μπορούν να βοηθήσουν στη σωστή συντήρηση διαφορετικών τροφίμων.

Πλυντήριο πιάτων: Ελεύθερο ή εντοιχιζόμενο;

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Αν θέλεις να περιορίσεις τον χρόνο που περνάς στον νεροχύτη, ένα σύγχρονο πλυντήριο πιάτων μπορεί να κάνει αισθητή διαφορά. Η πρώτη απόφαση αφορά τον τύπο εγκατάστασης. Ένα ελεύθερο μοντέλο προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στην τοποθέτηση και αντικατάσταση, ενώ ένα εντοιχιζόμενο ενσωματώνεται στα έπιπλα της κουζίνας, διατηρώντας ενιαία αισθητική.

Εξέτασε τη χωρητικότητα, την κατανάλωση νερού και ρεύματος ανά κύκλο, αλλά και τον θόρυβο λειτουργίας. Τα μοντέλα 60 εκατοστών είναι συνήθως καταλληλότερα για οικογένειες, ενώ εκείνα των 45 εκατοστών εξυπηρετούν καλύτερα μικρότερους χώρους. Αν χρησιμοποιείς συχνά το πλυντήριο, προγράμματα γρήγορης πλύσης και οικονομικής λειτουργίας μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμα.

Φούρνος και εστίες: Τι χρειάζεσαι πραγματικά;

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Αν μαγειρεύεις συχνά, αξίζει να επενδύσεις σε έναν φούρνο με λειτουργίες που θα αξιοποιείς στην πράξη. Ο θερμός αέρας βοηθά στο ομοιόμορφο ψήσιμο, ενώ η πυρόλυση διευκολύνει σημαντικά τον καθαρισμό. Αντίστοιχα, ένας φούρνος μικροκυμάτων μπορεί να καλύψει καθημερινές ανάγκες από το γρήγορο ζέσταμα μέχρι την απόψυξη.

Στις εστίες, οι επαγωγικές ξεχωρίζουν για την ταχύτητα θέρμανσης και τον ακριβή έλεγχο της θερμοκρασίας. Χρειάζονται, ωστόσο, συμβατά μαγειρικά σκεύη. Οι κεραμικές αποτελούν μια διαφορετική επιλογή, ενώ οι εστίες αερίου εξακολουθούν να έχουν το δικό τους κοινό. Η συμβουλή μας εδώ, είναι να σκεφτείς πώς συνηθίζεις να μαγειρεύεις και να πράξεις αναλόγως.

Μην υποτιμάς τον απορροφητήρα

Ο απορροφητήρας είναι μια συσκευή που συχνά περνά σε δεύτερη μοίρα, παρότι επηρεάζει άμεσα την ατμόσφαιρα της κουζίνας. Αν μαγειρεύεις καθημερινά, αναζήτησε ένα μοντέλο με κατάλληλη απορροφητική ικανότητα για τον χώρο σου, χαμηλό θόρυβο και φίλτρα που αφαιρούνται και καθαρίζονται εύκολα. Έλεγξε επίσης αν η εγκατάσταση υποστηρίζει εξαγωγή αέρα προς τα έξω ή αν χρειάζεσαι μοντέλο ανακύκλωσης με φίλτρα άνθρακα.

Μικροσυσκευές: Μικρές αναβαθμίσεις στην καθημερινότητα

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Η Black Friday είναι ιδανική για μεγάλες οικιακές συσκευές σε προσφορά. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν σε περιμένουν ευκαιρίες και deals και στις μικροσυσκευές, η σημασία των οποίων μπορεί να είναι εξίσου σπουδαία.

Ένα air fryer μπορεί να σε εξυπηρετήσει όταν θέλεις να ετοιμάσεις γρήγορα ένα γεύμα, ένας πολυμάγειρας να αναλάβει διαφορετικές διαδικασίες μαγειρέματος και μια καλή καφετιέρα να σου χαρίσει καφέ που θα ζήλευε κι οι καλύτερος barista. Αντίστοιχα, ένα δυνατό μπλέντερ ή μια κουζινομηχανή μπορούν να φανούν ιδιαίτερα χρήσιμα αν μαγειρεύεις συχνά ή ετοιμάζεις ζύμες και γλυκά. Το σημαντικό είναι να επιλέξεις με βάση όσα πραγματικά κάνεις στην κουζίνα, δίνοντας προσοχή στην ισχύ, τη χωρητικότητα και τα εξαρτήματα που συνοδεύουν κάθε συσκευή.

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