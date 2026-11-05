Οι ευρωπαϊκοί αγώνες του Παναθηναϊκού και του ΟΦΗ με σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr

Χάποελ Μπερ Σεβά-ΟΦΗ και Παναθηναϊκός-ΤΣΣΚΑ Σόφιας με αμέτρητες αγορές και ενισχυμένες αποδόσεις από το Pamestoixima.gr

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Οι ευρωπαϊκοί αγώνες του Παναθηναϊκού και του ΟΦΗ με σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr
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Τα παιχνίδια του Europa League και του Conference League ξεχωρίζουν στο σημερινό πρόγραμμα.

Στις 22:00 αρχίζουν οι αγώνες των ελληνικών ομάδων. Στο Europa League ο ΟΦΗ αντιμετωπίζει σε ουδέτερο γήπεδο, στο Βουκουρέστι, την Χάποελ Μπερ Σεβά. Στο Conference League ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ την ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Το Pamestoixima.gr έχει σούπερ προσφορά* για τους αγώνες Χάποελ Μπερ Σεβά-ΟΦΗ και Παναθηναϊκός-ΤΣΣΚΑ Σόφιας και πολλές ενισχυμένες αποδόσεις:

Χάποελ Μπερ Σεβά-ΟΦΗ (22:00)

Ο ΟΦΗ να κερδίσει & Over 8.5 κόρνερ Over 0.5 γκολ ΟΦΗ & Over 5.5 κόρνερ ΟΦΗ Να σκοράρει ο Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα Over 2.5 γκολ & Over 10.5 κόρνερ Σκορ Πολλαπλών Επιλογών 0-1, 0-2 ή 0-3

Παναθηναϊκός-ΤΣΣΚΑ Σόφιας (22:00)

Over 0.5 γκολ στο 1ο ημίχρονο & Over 5.5 κόρνερ στο 1ο ημίχρονο Ο Παναθηναϊκός να κερδίσει, Over 2.5 γκολ & Over 8.5 κόρνερ Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 9.5 κόρνερ Να σκοράρει ο Σίριλ Ντέσερς Σκορ Πολλαπλών Επιλογών 2-1, 3-1 ή 4-1

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