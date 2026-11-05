Ο Όμιλος ONEX στην καθέλκυση του υποβρυχίου «Seo Hui» της Hanwha Ocean στην Κορέα

Υψηλόβαθμη ελληνική αντιπροσωπεία παρέστη την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026 στην τελετή καθέλκυσης του «Seo Hui», του δεύτερου υποβρυχίου τύπου KSS-III Batch-II που ναυπηγεί η Hanwha Ocean για το Πολεμικό Ναυτικό της Δημοκρατίας της Κορέας (ROKN). Την τελετή διοργάνωσαν το ROKN και η Διοίκηση Προγραμμάτων Αμυντικών Προμηθειών της Κορέας (DAPA) στο ναυπηγείο της Hanwha Ocean στο Geoje.

Στην τελετή παρέστησαν εκπρόσωποι του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) και του Πολεμικού Ναυτικού, ο Πρέσβης της Ελλάδας στη Δημοκρατία της Κορέας, κ. Λουκάς Τσώκος, και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ONEX Shipyards & Technologies, κ. Πάνος Ξενοκώστας.

Η παρουσία της ελληνικής αποστολής αναδεικνύει τη σημασία των τεχνολογικών εξελίξεων στη ναυπηγική βιομηχανία, ενώ η συμμετοχή του κ. Ξενοκώστα αντανακλά τη στρατηγική συνεργασία της ONEX με τη Hanwha Ocean στο πλαίσιο του Project Trident, της πρώτης ναυπηγικής συμμαχίας των ΗΠΑ, της Ελλάδας και της Δημοκρατίας της Κορέας.

Ο κ. Ξενοκώστας δήλωσε: «Η καθέλκυση του “Seo Hui” αποδεικνύει τι μπορεί να πετύχει μια ναυπηγική βιομηχανία με μακροπρόθεσμο σχέδιο, τεχνογνωσία και επενδύσεις. Μέσα από τη συνεργασία μας με τη Hanwha Ocean, φέρνουμε αυτή την εμπειρία στα ελληνικά ναυπηγεία και χτίζουμε τον Νότιο Ναυπηγικό Πυλώνα της Ευρώπης.»

Το «Seo Hui» και το πρόγραμμα KSS-III

Το «Seo Hui», εκτοπίσματος 3.600 τόνων, διαθέτει αναβαθμισμένα συστήματα διαχείρισης μάχης και σόναρ, βελτιωμένα χαρακτηριστικά χαμηλής παρατηρησιμότητας και επιβιωσιμότητας, καθώς και υβριδικό σύστημα πρόωσης που συνδυάζει πρόωση ανεξάρτητη από τον ατμοσφαιρικό αέρα (AIP) με συσσωρευτές ιόντων λιθίου. Μετά τις δοκιμές που ακολουθούν την καθέλκυση, η παράδοσή του στο Πολεμικό Ναυτικό της Κορέας προγραμματίζεται για το 2028.

Η Hanwha Ocean έχει ναυπηγήσει 17 από τα 24 υποβρύχια που έχει παραγγείλει το Πολεμικό Ναυτικό της Κορέας στο πλαίσιο των προγραμμάτων KSS-I, KSS-II και KSS-III.

Ο Νότιος Ναυπηγικός Πυλώνας της Ευρώπης

Το Project Trident προβλέπει επενδύσεις συνολικού ύψους 1,35 δισ. ευρώ στα ναυπηγεία της Ελευσίνας και της Σύρου. Για τον Όμιλο ONEX, η συνεργασία με τη Hanwha Ocean αποτελεί βασικό άξονα αυτής της στρατηγικής. Η μεταφορά τεχνογνωσίας από έναν από τους μεγαλύτερους ναυπηγικούς ομίλους του κόσμου, σε συνδυασμό με τις υποδομές της ONEX στην Ελευσίνα και τη Σύρο, ενισχύει τη θέση της Ελλάδας στη ναυπηγική βιομηχανία της Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου.