ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 142 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε τον Οκτώβριο

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ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 142 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε τον Οκτώβριο
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Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα της Allwyn. Τον Οκτώβριο του 2026 οι παίκτες κέρδισαν περισσότερα από 142 εκατομμύρια ευρώ. Την τελευταία εβδομάδα, από τις 27 Οκτωβρίου έως τις 2 Νοεμβρίου του 2026, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 31 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα της Allwyn στην Αθήνα, επέλεξε τα στοιχήματα «Τελικό Αποτέλεσμα», «Εύρος Γκολ» και «Να σκοράρουν & οι 2 ομάδες» σε 15 αγώνες από την 1η κατηγορία της Αγγλίας, της Πολωνίας και της Αυστραλίας, την 2η κατηγορία της Αγγλίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Πορτογαλίας, της Σουηδίας και της Δανίας και την 3η και την 5η κατηγορία της Αγγλίας και κέρδισε 223.704,57 ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, στο Σκορ 4 της 5ης ιπποδρομίας από το Turffontein, ένας νικητής κέρδισε 2.249 ευρώ.

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