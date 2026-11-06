Επίσκεψη του Προέδρου, αντιπροσωπείας του Προεδρείου στο εργοστάσιο της Παπαστράτος

95 χρόνια ισχυρής βιομηχανικής παράδοσης σε ένα από τα πλέον σύγχρονα εργοστάσια της Ελλάδας

Newsroom

Επίσκεψη του Προέδρου, αντιπροσωπείας του Προεδρείου στο εργοστάσιο της Παπαστράτος

Επίσκεψη του Προέδρου και του Προεδρείου του ΣΕΒ στο εργοστάσιο της Παπαστράτος στον Ασπρόπυργο

ANNOUNCEMENTS
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τις εγκαταστάσεις και το υπερσύγχρονο εργοστάσιο της Παπαστράτος στον Ασπρόπυργο επισκέφθηκαν ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, η Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Ράνια Αικατερινάρη και στελέχη του Συνδέσμου, στο πλαίσιο της διαρκούς επαφής του ΣΕΒ με τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις και της ανάδειξης των προκλήσεων και των προοπτικών της εγχώριας παραγωγής.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Πρόεδρος και η αντιπροσωπεία του ΣΕΒ ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις της Παπαστράτος, ενημερώθηκαν για τη λειτουργία του εργοστασίου, τις σύγχρονες τεχνολογίες που εφαρμόζονται στην παραγωγική διαδικασία, καθώς και για την επενδυτική δραστηριότητα και τον εξαγωγικό προσανατολισμό της εταιρείας.

sev2.jpg

Η Τίνα Δάβου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Παπαστράτος και ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ

Με ιστορία 95 χρόνων στην Ελλάδα και επενδύσεις που ξεπερνούν τα 700 εκατ. ευρώ από το 2017, η Παπαστράτος έχει μετασχηματίσει το εργοστάσιό της στον Ασπρόπυργο σε έναν εξαγωγικό κόμβο εναλλακτικών προϊόντων καπνού και νικοτίνης χωρίς καύση. Σήμερα, περισσότερο από το 90% της παραγωγής της κατευθύνεται σε αγορές του εξωτερικού, ενισχύοντας τη θέση της ελληνικής βιομηχανίας στη διεθνή αγορά και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εθνική οικονομία με τη συνεισφορά της Παπαστράτος να αντιστοιχεί στο 0,42% του ελληνικού ΑΕΠ και στο 1% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών προϊόντων.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης συζητήθηκαν οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει ο ΣΕΒ για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας της ελληνικής βιομηχανίας ενώ τέθηκαν και ειδικά ζητήματα του κλάδου, αλλά και της βιομηχανικής ζώνης του Ασπροπύργου. Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με ανοιχτή συζήτηση μεταξύ του Προέδρου του ΣΕΒ, κυρίου Σπύρου Θεοδωρόπουλου και της Διευθύνουσας Συμβούλου της Παπαστράτος, κυρίας Τίνας Δάβου, την οποία παρακολούθησαν στελέχη της εταιρείας.

sev3.jpg

Η Τίνα Δάβου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Παπαστράτος και ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ

Η Τίνα Δάβου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Παπαστράτος, ανέφερε: «Ήταν ιδιαίτερη χαρά και τιμή για εμάς να υποδεχθούμε τον Πρόεδρο του ΣΕΒ καθώς και την αντιπροσωπία του Προεδρείου και στελεχών του Συνδέσμου στις εγκαταστάσεις μας και να συζητήσουμε για τις προκλήσεις και τις προοπτικές της ελληνικής βιομηχανίας αλλά και τα προβλήματα της βιομηχανικής περιοχής του Ασπροπύργου. Η 95χρονη πορεία της Παπαστράτος αναδεικνύει τη σημασία της προσαρμοστικότητας, της μακροπρόθεσμης στρατηγικής και της καινοτομίας. Για να μπορέσει η ελληνική βιομηχανία να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές της, χρειάζεται σύγχρονες υποδομές και ένα θεσμικό πλαίσιο που θα στηρίζει τις επενδύσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, αυξάνουν την παραγωγικότητα και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ένα ανθεκτικό παραγωγικό μοντέλο. Σε αυτή την προσπάθεια, ο ρόλος του ΣΕΒ είναι καθοριστικός».

Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ σημείωσε: «Η Παπαστράτος αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του παραγωγικού μοντέλου που έχει ανάγκη η χώρα: επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας, σύγχρονη τεχνολογία και ισχυρό εξαγωγικό προσανατολισμό. Τέτοιες επενδύσεις χρειαζόμαστε περισσότερες στην Ελλάδα. Επενδύσεις που αυξάνουν την παραγωγικότητα, ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας και δημιουργούν σταθερές, ποιοτικές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Πρώτη πληρωμή 208.509 ευρώ σε 918 πρατήρια για το αγροτικό πετρέλαιο - Πώς λειτουργεί η επιστροφή ΕΦΚ και ΦΠΑ

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Σκωτία: Συλλήψεις και βανδαλισμοί κατά τους εορτασμούς της Bonfire Night

14:48ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Σε 15 χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε μητέρα που κακοποιούσε σεξουαλικά και διακινούσε πορνογραφικό υλικό με την 9χρονη κόρη της

14:41ΕΛΛΑΔΑ

Μαθητές της Β΄ Λυκείου πέταξαν με εκπαιδευτικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας στο Τατόι

14:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το μυστηριώδες νησί με τα 1.000 πέτρινα αγάλματα που επέλεξε ο Μάρτιν ΜακΝτόνα για τη νέα του ταινία

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Βίντεο δείχνει πλοίο να βυθίζεται – Αναφορές για ιρανική επίθεση

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Τμήματα περβαζιών δημοτικού σχολείου αποκολλήθηκαν και έπεσαν στο προαύλιο ενώ οι μαθητές ήταν σε διάλειμμα

14:24LIFESTYLE

Εκτός Eurovision ο Φωκάς Ευαγγελινός

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Κομισιόν για TikTok: Επικίνδυνο για την ψυχική υγεία των χρηστών το «for you page» του - Κίνδυνος προστίμου ίσου με το 6% του παγκόσμιου τζίρου του

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: Παρέσυρε γυναίκα σε πάρκινγκ σούπερ μάρκετ, χτύπησε δύο ΙΧ και εξαφανίστηκε

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Η Pizza Fan επιστρέφει σε λειτουργία

14:06ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδία: Συναγερμός σε δεκάδες γραφεία μέσων ενημέρωσης για τοποθέτηση βόμβας

14:05ANNOUNCEMENTS

Επίσκεψη του Προέδρου, αντιπροσωπείας του Προεδρείου και στελεχών του ΣΕΒ στο εργοστάσιο της Παπαστράτος στον Ασπρόπυργο

13:55ΕΘΝΙΚΑ

Εκδόθηκε NAVTEX για έρευνες πόντισης καλωδίου οπτικών ινών του διαδρόμου East to Med από το πλοίο Kobi Ruegg

13:50ΕΛΛΑΔΑ

«Χρυσή» κληρονομιά στην Κρήτη: Η Εκκλησία πήρε 600.000 ευρώ μετρητά και ο Δήμος τα ακίνητα πλούσιου ομογενούς από ΗΠΑ

13:45ΚΟΣΜΟΣ

Copernicus: Συναγερμός για την αύξηση της θερμοκρασίας σε ιστορικά επίπεδα το 2026

13:43LIFESTYLE

Κόνι Μεταξά: «Έχω χάσει τον εαυτό μου για έναν έρωτα και το μετάνιωσα» - Η εξομολόγηση για την προσωπική της ζωή

13:41ΚΟΣΜΟΣ

Ο ηγέτης της αίρεσης «Ημέρα της Κρίσης» αντιμετωπίζει θανατική ποινή για τη δολοφονία 190 παιδιών

13:38LIFESTYLE

Σωτήρης Τσαφούλιας: Παρενέβη στο «Πρωινό» - «Παραπλανάτε τον κόσμο»

13:38ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Pizza Fan: Ξεμπλοκάρουν δύο τραπεζικοί λογαριασμοί - Στην τελική ευθεία η επαναλειτουργία των καταστημάτων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:53ΚΑΙΡΟΣ

«Μια χώρα, δύο εποχές»: Έρχονται θερμοκρασίες άνω των 20 βαθμών – Πρόγνωση Μαρουσάκη

11:13ΕΛΛΑΔΑ

Κατεδαφίστηκε το σπίτι του Σωτήρη Μουστάκα στα Βριλήσσια

14:24LIFESTYLE

Εκτός Eurovision ο Φωκάς Ευαγγελινός

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Κασκαντέρ του Τσακ Νόρις ο νεκρός κρατούμενος στις φυλακές της Πάτρας - Πώς ο «Μπιλ ο Καναδός» έγινε αρχινονός στην Καλαμάτα

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Φιρινίδης: Γιατί εμφανίστηκε με μώλωπες και σπασμένη γνάθο στον ανακριτή - Η φωτό που έστελνε στους γονείς των παιδιών που εξαπατούσε

10:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θα ζούμε για να δουλεύουμε: Σύνταξη στα 68 από το 2030 και στα 70 από το 2055 -Τα σενάρια για τα όρια ηλικίας

13:55ΕΘΝΙΚΑ

Εκδόθηκε NAVTEX για έρευνες πόντισης καλωδίου οπτικών ινών του διαδρόμου East to Med από το πλοίο Kobi Ruegg

09:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Χάκαραν το email του ανήμερα των γενεθλιών του και παρήγγειλαν 150 Porsche, 50 Mercedes και καραμπίνες - «Θα κινηθώ νομικά, ενημέρωσα τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος»

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: Παρέσυρε γυναίκα σε πάρκινγκ σούπερ μάρκετ, χτύπησε δύο ΙΧ και εξαφανίστηκε

13:06ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Οδηγός ξεψύχησε στο τιμόνι – Το όχημα «καρφώθηκε» σε αστικό λεωφορείο

12:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θάνατος Μαζωνάκη: Το μοιραίο λάθος με την προποφόλη και τη μιδαζολάμη - Δεν ήξερε πώς να τις χορηγήσει η Γάκα

13:50ΕΛΛΑΔΑ

«Χρυσή» κληρονομιά στην Κρήτη: Η Εκκλησία πήρε 600.000 ευρώ μετρητά και ο Δήμος τα ακίνητα πλούσιου ομογενούς από ΗΠΑ

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Ο φωτογράφος Σπύρος Σιμόπουλος ο 47χρονος που σκοτώθηκε στο τροχαίο με το αγριογούρουνο

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζει ο χάρτης της δόμησης σε 26 περιοχές της χώρας: Σε ποιες περιοχές μπορεί να προστεθεί ένας όροφος

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Η Pizza Fan επιστρέφει σε λειτουργία

23:26LIFESTYLE

Σωτήρης Μουστάκας: Ξεσπάει η κόρη του Αλεξία για τις φήμες ότι έχασε την περιουσία του σε καζίνο

12:03ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Νεκροί, τραυματίες κι άτομα σε κρίσιμη κατάσταση στο δυστύχημα με λεωφορείο - Κι ανήλικοι ανάμεσα στα θύματα

13:38ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Pizza Fan: Ξεμπλοκάρουν δύο τραπεζικοί λογαριασμοί - Στην τελική ευθεία η επαναλειτουργία των καταστημάτων

10:55LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Μάχες για γερά νεύρα στην πρωινή ζώνη

06:26ΚΑΙΡΟΣ

Η πρόγνωση του καιρού στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά: Ισχυροί βοριάδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας – Νέες βροχές από την Κυριακή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ