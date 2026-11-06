Επίσκεψη του Προέδρου, αντιπροσωπείας του Προεδρείου στο εργοστάσιο της Παπαστράτος

Τις εγκαταστάσεις και το υπερσύγχρονο εργοστάσιο της Παπαστράτος στον Ασπρόπυργο επισκέφθηκαν ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, η Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Ράνια Αικατερινάρη και στελέχη του Συνδέσμου, στο πλαίσιο της διαρκούς επαφής του ΣΕΒ με τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις και της ανάδειξης των προκλήσεων και των προοπτικών της εγχώριας παραγωγής.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Πρόεδρος και η αντιπροσωπεία του ΣΕΒ ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις της Παπαστράτος, ενημερώθηκαν για τη λειτουργία του εργοστασίου, τις σύγχρονες τεχνολογίες που εφαρμόζονται στην παραγωγική διαδικασία, καθώς και για την επενδυτική δραστηριότητα και τον εξαγωγικό προσανατολισμό της εταιρείας.

Η Τίνα Δάβου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Παπαστράτος και ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ

Με ιστορία 95 χρόνων στην Ελλάδα και επενδύσεις που ξεπερνούν τα 700 εκατ. ευρώ από το 2017, η Παπαστράτος έχει μετασχηματίσει το εργοστάσιό της στον Ασπρόπυργο σε έναν εξαγωγικό κόμβο εναλλακτικών προϊόντων καπνού και νικοτίνης χωρίς καύση. Σήμερα, περισσότερο από το 90% της παραγωγής της κατευθύνεται σε αγορές του εξωτερικού, ενισχύοντας τη θέση της ελληνικής βιομηχανίας στη διεθνή αγορά και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εθνική οικονομία με τη συνεισφορά της Παπαστράτος να αντιστοιχεί στο 0,42% του ελληνικού ΑΕΠ και στο 1% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών προϊόντων.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης συζητήθηκαν οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει ο ΣΕΒ για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας της ελληνικής βιομηχανίας ενώ τέθηκαν και ειδικά ζητήματα του κλάδου, αλλά και της βιομηχανικής ζώνης του Ασπροπύργου. Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με ανοιχτή συζήτηση μεταξύ του Προέδρου του ΣΕΒ, κυρίου Σπύρου Θεοδωρόπουλου και της Διευθύνουσας Συμβούλου της Παπαστράτος, κυρίας Τίνας Δάβου, την οποία παρακολούθησαν στελέχη της εταιρείας.

Η Τίνα Δάβου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Παπαστράτος και ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ

Η Τίνα Δάβου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Παπαστράτος, ανέφερε: «Ήταν ιδιαίτερη χαρά και τιμή για εμάς να υποδεχθούμε τον Πρόεδρο του ΣΕΒ καθώς και την αντιπροσωπία του Προεδρείου και στελεχών του Συνδέσμου στις εγκαταστάσεις μας και να συζητήσουμε για τις προκλήσεις και τις προοπτικές της ελληνικής βιομηχανίας αλλά και τα προβλήματα της βιομηχανικής περιοχής του Ασπροπύργου. Η 95χρονη πορεία της Παπαστράτος αναδεικνύει τη σημασία της προσαρμοστικότητας, της μακροπρόθεσμης στρατηγικής και της καινοτομίας. Για να μπορέσει η ελληνική βιομηχανία να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές της, χρειάζεται σύγχρονες υποδομές και ένα θεσμικό πλαίσιο που θα στηρίζει τις επενδύσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, αυξάνουν την παραγωγικότητα και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ένα ανθεκτικό παραγωγικό μοντέλο. Σε αυτή την προσπάθεια, ο ρόλος του ΣΕΒ είναι καθοριστικός».

Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ σημείωσε: «Η Παπαστράτος αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του παραγωγικού μοντέλου που έχει ανάγκη η χώρα: επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας, σύγχρονη τεχνολογία και ισχυρό εξαγωγικό προσανατολισμό. Τέτοιες επενδύσεις χρειαζόμαστε περισσότερες στην Ελλάδα. Επενδύσεις που αυξάνουν την παραγωγικότητα, ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας και δημιουργούν σταθερές, ποιοτικές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας».