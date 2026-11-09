Ο Χρήστος Αδαμόπουλος live στον Σταυρό του Νότου Club

Ο Χρήστος Αδαμόπουλος έρχεται στον Σταυρό του Νότου Club για δύο ξεχωριστές εμφανίσεις!

Με μια μπάντα αποτελούμενη από γυναίκες μουσικούς, ο Χρήστος Αδαμόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή για να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα που συνδυάζει τη δική του μουσική ταυτότητα με τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει.

Με τον δικό του προσωπικό τρόπο ερμηνείας και τη δυναμική παρουσία μιας all femme band, ο Χρήστος Αδαμόπουλος υπόσχεται δύο βραδιές με ανατροπές, συγκίνηση, ρυθμό και τραγούδια που μας ενώνουν και μας ταξιδεύουν.

Δύο συναντήσεις στον Σταυρό του Νότου, με τη μουσική στο επίκεντρο και τη διάθεση να μοιραστούμε τραγούδια και συναισθήματα, όπως ακριβώς τους αξίζει: ζωντανά!

Δύο βραδιές, πολλές μουσικές ιστορίες και τραγούδια που αγαπάμε!

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Παρασκευή Κουτάλου - Μπάσο

Ιωάννα Παπαγιάννη – drums

Ειρήνη Αλισά - Πλήκτρα

Νίκη Κοκκόλη – Σαξόφωνο

Ειρήνη Κετικίδη - Κιθάρα

Παραγωγή: Musayeta

Επικοινωνία – προβολή: TOY MATΣ - Ιωάννα Μπρατσολιά, Άννα Μαρία Καστράνη

INFO

Χρήστος Αδαμόπουλος live στον Σταυρό του Νότου Club

Ώρα έναρξης: 21:00

Προπώληση: more.com