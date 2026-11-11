Έρευνα της πλατφόρμας Douleutaras.gr αναδεικνύει τις ανάγκες ενός νοικοκυριού για τον φετινό χειμώνα

Κάθε χρόνο, μαζί με την πτώση της θερμοκρασίας, επιστρέφουν και οι γνωστές εκκρεμότητες στο σπίτι. Εκκρεμότητες, όπως είναι ένας λέβητας που χρειάζεται συντήρηση, ένα καλοριφέρ που δεν λειτουργεί σωστά, η υγρασία που εμφανίζεται στους τοίχους ή μια στέγη που χρειάζεται έλεγχο πριν από τις έντονες βροχοπτώσεις.

Τα τελευταία χρόνια, όμως, ένας ακόμα παράγοντας που επηρεάζει τις αποφάσεις των νοικοκυριών είναι και το αυξημένο κόστος ενέργειας. Με το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και το ηλεκτρικό ρεύμα να επιβαρύνουν σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό, το ζητούμενο δεν είναι μόνο να παραμένει το σπίτι ζεστό, αλλά και να περιορίζεται όσο γίνεται το κόστος.

Την αλλαγή αυτή στις ανάγκες των καταναλωτών καταγράφει η έρευνα της Νο1 πλατφόρμας παροχής υπηρεσιών για το σπίτι, Douleutaras.gr, που συνδέει τα νοικοκυριά με αξιολογημένους επαγγελματίες, για εργασίες σε περισσότερες από 90 διαφορετικές ειδικότητες. Μέσα από την ανάλυση αιτημάτων και ολοκληρωμένων εργασιών σε Αττική και Θεσσαλονίκη, η έρευνα αποκαλύπτει ποιες υπηρεσίες αναζητούν περισσότερο οι καταναλωτές τον χειμώνα, πότε κορυφώνεται η ζήτηση και πώς διαφοροποιούνται οι ανάγκες στις δύο μεγαλύτερες αστικές περιοχές της χώρας.

Η θέρμανση στο επίκεντρο, αλλά με διαφορετικές ανάγκες σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Μπορεί στην Αττική οι θερμοκρασίες να μην παραμένουν για μεγάλα διαστήματα στα επίπεδα της Βόρειας Ελλάδας, όμως, τα πρώτα κρύα αρκούν για να ενεργοποιήσουν μια σειρά από εργασίες που είχαν μείνει σε εκκρεμότητα.

Η θέρμανση είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, καθώς, σύμφωνα με την έρευνα του Douleutaras.gr, για την περίοδο Οκτώβριος 2025 - Μάρτιος 2026 και 1η Σεπτεμβρίου - 18 Οκτωβρίου 2026, τα αιτήματα για σχετικές εργασίες αυξάνονται κατά 6,9 φορές σε σύγκριση με τα αντίστοιχα περσινά διαστήματα στην περιοχή της Αττικής, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη εποχική άνοδο μεταξύ των δέκα κατηγοριών που εξετάζει η έρευνα. Στη Θεσσαλονίκη, όπου οι χαμηλές θερμοκρασίες διαρκούν συνήθως περισσότερο, η θέρμανση αποτελεί εξίσου σημαντική προτεραιότητα για τα νοικοκυριά, με τα σχετικά αιτήματα να αυξάνονται κατά 4,3 φορές σε σχέση με την περίοδο του καλοκαιριού.

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στις υπόλοιπες σχετικές κατηγορίες. Χαρακτηριστικά, στην Αττική, τα αιτήματα για εργασίες φυσικού αερίου αυξάνονται κατά 2,5 φορές σε σχέση με το περσινό καλοκαίρι, ενώ στη Θεσσαλονίκη κατά 2,2 φορές. Αντίστοιχα, στα αιτήματα που αφορούν στα τζάκια, η αύξηση φτάνει τις 2,2 φορές στην Αττική και τη 1,5 στη Θεσσαλονίκη.

Ποιες περιοχές εμφανίζουν τις περισσότερες χειμερινές ανάγκες;

Η αλήθεια είναι πως οι χειμερινές ανάγκες των νοικοκυριών σε Αττική και Θεσσαλονίκη δεν κατανέμονται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις περιοχές, όπως φαίνεται και στον διαδραστικό χάρτη του Douleutaras.gr. Αποτυπώνοντας το ποσοστό των αιτημάτων που αφορούν στις δέκα χειμερινές κατηγορίες εργασιών επί του συνόλου των αιτημάτων κάθε περιοχής, αναδεικνύονται οι περιοχές, όπου οι συγκεκριμένες υπηρεσίες συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μερίδιο της ζήτησης.

Συγκεκριμένα, στην Αττική, στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται η Φιλοθέη-Ψυχικό, όπου το 39,7% των αιτημάτων αφορά χειμερινές εργασίες. Ακολουθούν η Παλλήνη με 37,8%, η Πεντέλη με 37,5%, τα Βριλήσσια με 37,2% και ο Διόνυσος με 36,9%. Στην πρώτη δεκάδα περιλαμβάνονται, επίσης, το Χαλάνδρι, ο Άγιος Δημήτριος, η Καισαριανή, το Ηράκλειο Αττικής και οι περιοχές Παπάγου-Χολαργού.

Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη, το μεγαλύτερο μερίδιο χειμερινών εργασιών καταγράφεται στην Πυλαία-Χορτιάτη, όπου το 38,7% των αιτημάτων αφορά τις συγκεκριμένες κατηγορίες. Ακολουθούν η Νεάπολη–Συκιές με 38,6%, η Καλαμαριά με 37,7% και το κέντρο της Θεσσαλονίκης με 37,2%. Στη συνέχεια της κατάταξης βρίσκονται ο Δήμος Παύλου Μελά, οι Αμπελόκηποι-Μενεμένη, το Κορδελιό-Εύοσμος, η Θέρμη και ο Θερμαϊκός με 33,5%.

Ποιες εργασίες χρειάζονται προσοχή πριν από τα πρώτα κρύα;

Η προετοιμασία ενός σπιτιού για τον χειμώνα δεν περιορίζεται μόνο στα συστήματα θέρμανσης. Οι έντονες βροχοπτώσεις και η υγρασία αυξάνουν την ανάγκη για ελέγχους σε στέγες και στεγανώσεις, ενώ οι σωληνώσεις, οι υδραυλικές εγκαταστάσεις και οι αποχετεύσεις μπορεί να παρουσιάσουν προβλήματα, που απαιτούν άμεση αντιμετώπιση. Παράλληλα, οι εργασίες μόνωσης και οι ηλεκτρολογικές επισκευές συμβάλλουν στην καλύτερη λειτουργία και προστασία του σπιτιού κατά τους χειμερινούς μήνες.

Η ζήτηση για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες παρουσιάζει αισθητή αύξηση όσο πλησιάζει η περίοδος του έντονου κρύου. Ενδεικτικά, σύμφωνα με την έρευνα του Douleutaras.gr, την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου τα αιτήματα για εργασίες θέρμανσης ήταν κατά μέσο όρο 2,3 φορές περισσότερα από τον ημερήσιο μέσο όρο του Νοεμβρίου

Και εδώ, αποτελεί σημαντικό στοιχείο και ο έγκαιρος έλεγχος, γεγονός που επισημαίνουν και οι επαγγελματίες του κλάδου. Χαρακτηριστικά ο Παναγιώτης Πασλής, εξειδικευμένος επαγγελματίας συνεργάτης του Douleutaras, αναφέρει «πριν μπει ο Δεκέμβριος, άναψε τη θέρμανση δοκιμαστικά για 20–30 λεπτά. Έλεγξε αν ζεσταίνονται όλα τα σώματα, αν λειτουργεί σωστά ο θερμοστάτης και αν ακούγονται ασυνήθιστοι θόρυβοι. Αν παρατηρήσεις κάτι περίεργο, προγραμμάτισε έναν έλεγχο με τεχνικό πριν ξεκινήσουν τα μεγάλα κρύα». Αντίστοιχα, ο Παύλος Τσιγκιρλιώτης, εξειδικευμένος επαγγελματίας συνεργάτης του Douleutaras, τονίζει ότι ενδείξεις, όπως «ασυνήθιστοι θόρυβοι, πτώσεις πίεσης ή ενδείξεις σφάλματος στον λέβητα δεν πρέπει να αγνοούνται. Ένας έγκαιρος έλεγχος από τεχνικό μπορεί να εντοπίσει προβλήματα πριν από την περίοδο έντονης χρήσης».

Η έρευνα του Douleutaras αποτυπώνει μια πραγματικότητα που αφορά πλέον όλο και περισσότερα νοικοκυριά, καθώς ο χειμώνας δεν σημαίνει μόνο αυξημένη κατανάλωση ενέργειας, αλλά και περισσότερες ανάγκες συντήρησης και επισκευών. Σε αυτό το πλαίσιο, η έγκαιρη εύρεση του κατάλληλου επαγγελματία για κάθε εργασία γίνεται εξίσου σημαντική με την ίδια την επισκευή. Για αυτό, μέσα από την πλατφόρμα του Douleutaras.gr, τα νοικοκυριά έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν αξιολογημένους επαγγελματίες για τις διαφορετικές εργασίες, που μπορεί να χρειάζεται το σπίτι τους, ώστε να οργανωθούν καλύτερα για τον χειμώνα.

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