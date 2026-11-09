Ηχητικές αποκλίσεις στο Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Θεοχαράκη

Newsroom

Ηχητικές αποκλίσεις στο Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Θεοχαράκη
ANNOUNCEMENTS
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι Ηχητικές αποκλίσεις συγκεντρώνουν μια σειρά από ιδιαίτερες φωνές του σύγχρονου ελληνικού μουσικού τοπίου, καλλιτέχνες που κινούνται στα όρια της παράδοσης, του πειραματισμού και του αυτοσχεδιασμού. Από την τροπική ένταση του Ψαρογιώργη έως τις ηχοϋφολογικές εξερευνήσεις του Μπάμπη Παπαδόπουλου, τις φωνητικές κοσμολογίες της Σαβίνας Γιαννάτου και τα νυχτερινά ηχοτοπία των Κτιρίων τη Νύχτα, ο κύκλος ξεδιπλώνεται ως ένα σύνολο διακριτών αλλά αλληλένδετων ηχητικών διαδρομών.

Αντί να προτείνει ένα ενιαίο ύφος, το πρόγραμμα υιοθετεί την απόκλιση ως μέθοδο: κάθε εμφάνιση προτείνει μια απομάκρυνση από το είδος, από τις προσδοκίες, από την παγιωμένη μουσική ταυτότητα. Σε αυτές τις οικείες συναντήσεις, ο ήχος γίνεται πεδίο διερεύνησης, όπου τέμνονται η μνήμη, ο τόπος και ο πειραματισμός. Οι Ηχητικές αποκλίσεις καλούν το κοινό να ακούσει αλλιώς να κατοικήσει τις λεπτές εντάσεις ανάμεσα στη δομή και την ελευθερία, τον θόρυβο και τη σιωπή, την παράδοση και την επανεπινόηση.

Επιμέλεια: Αχιλλέας Σταύρου.

Περισσότερες πληροφορίες: ΕΔΩ

ΧΩΜΑ | Το σόλο του Γιώργη Ξυλούρη

Ημερομηνία: 19 Νοεμβρίου 2026

Ο Γιώργης Ξυλούρης (Ψαρογιώργης), με τον Μάρκο Πινακουλάκη στον ήχο και στις ηχητικές παρεμβάσεις, παρουσιάζει το σόλο πρόγραμμά του ΧΩΜΑ. Με το λαγούτο και τη φωνή του, ακολουθεί τον δρόμο που χάραξε μέσα του το βίωμα της κρητικής παραδοσιακής μουσικής, μαζί με τα νεότερα στοιχεία και τις επιρροές της ανεξάρτητης έκφρασης που έχουν εγκατασταθεί στο βαθιά προσωπικό του μουσικό ιδίωμα.

as2882-edit-giorgisweb.jpg

Μπάμπης Παπαδόπουλος | Electric Solo

Ημερομηνία: 17 Δεκεμβρίου 2026

Ο Μπάμπης Παπαδόπουλος, γνωστός από τα χρόνια του με τις Τρύπες αλλά και από τη σημαντική προσωπική του διαδρομή, είναι μία από τις πιο ιδιαίτερες μορφές της ελληνικής μουσικής σκηνής. Με το Electric Solo παρουσιάζει ένα πρόγραμμα βασισμένο σε οργανικές συνθέσεις από όλη τη μουσική του πορεία, με έντονα αυτοσχεδιαστικό χαρακτήρα. Με ηλεκτρική κιθάρα, λούπες και εφέ, δημιουργεί ένα ατμοσφαιρικό ηχοτοπίο που κινείται από τον λυρισμό έως την ηχητική εξερεύνηση, αποκαλύπτοντας τον μοναδικό και αμέσως αναγνωρίσιμο μουσικό του κόσμο.

babispapadopoulospanagiotisdouros2020bw.jpg

Σαβίνα Γιαννάτου & Σπύρος Μάνεσης

Ημερομηνία: 11 Φεβρουαρίου 2027

Η Σαβίνα Γιαννάτου, διεθνώς καταξιωμένη για τη μοναδική ερμηνευτική της προσέγγιση και για τον τρόπο με τον οποίο συνδυάζει τις παραδόσεις της Μεσογείου με τον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό, συναντά επί σκηνής τον πιανίστα Σπύρο Μάνεση, έναν από τους κορυφαίους εκπροσώπους της νέας γενιάς Ελλήνων μουσικών της τζαζ. Μέσα από έναν ζωντανό αυτοσχεδιαστικό διάλογο, οι δύο καλλιτέχνες δημιουργούν μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση, όπου η μεσογειακή παράδοση, τα τραγούδια Ελλήνων συνθετών και ο αυτοσχεδιασμός συνθέτουν ένα ενιαίο, σύγχρονο ηχοτοπίο.

savina-manesis.jpg

Κτίρια τη Νύχτα

Ημερομηνία: 18 Μαρτίου 2027

Συμπληρώνοντας είκοσι χρόνια από την πρώτη τους κυκλοφορία, τα Κτίρια τη Νύχτα παρουσιάζουν μια ζωντανή εμφάνιση που συνδέει όλα τα κομμάτια του δισκογραφικού τους παζλ.

Ιστορίες μέσα σε διαμερίσματα | Ηχογραφήσεις πεδίου από μακρινούς δρόμους | Θρυμματισμένοι ρυθμοί | Ηλεκτρονικοί βόμβοι | Θραύσματα musique concrète | Μία ηλεκτρική κιθάρα | Μία φωνή

ktiriatinyxta2webbyandreassimopoulos.jpg

Νίκος Γιουσέφ – Ειρήνη Τηνιακού – Γιώργος Κατσάνος | Adagios from the Underground

Ημερομηνία: 22 Απριλίου 2027

Ο Νίκος Γιουσέφ, η Ειρήνη Τηνιακού και ο Γιώργος Κατσάνος —μακροχρόνιοι συνεργάτες και μουσικοί πειραματιστές σε σταθερά ενδιαφέροντα εγχειρήματα— ενώνουν τις δυνάμεις τους, φέρνοντας κοντά το μουσικό πριόνι, το πιάνο και τα αναλογικά συνθεσάιζερ, για να δημιουργήσουν το Adagios from the Underground, που πρωτοπαρουσιάστηκε το 2019. Συνθέσεις των Barber, Albinoni, Πλανητέρου, Schubert, Σφέτσα, Piazzolla, Σκαλκώτα κ.ά. ξετυλίγονται σε μια βραδιά μυσταγωγικών μελωδιών και ηχοτοπίων.

adagios-from-the-underground-ipoundiiiiiiiiiiweb.jpg

Για τον επιμελητή

Αχιλλέας Σταύρου

Συνιδρυτής και επικεφαλής της Goodheart Productions, ενός δημιουργικού γραφείου παραγωγής πολιτιστικών εκδηλώσεων που ιδρύθηκε το 2015 με επίκεντρο τη μουσική. Με την πάροδο του χρόνου, οι δραστηριότητες του γραφείου επεκτάθηκαν στους τομείς του θεάτρου και του χορού με πολυάριθμες συνεργασίες με πολιτιστικούς φορείς στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Διατηρώντας ένα διαρκές ενδιαφέρον για τη δημιουργία δικτύων και τη συνεργασία με δημιουργικούς ανθρώπους και πολιτιστικές δομές, στοχεύει σταθερά στον συνδυασμό των μοναδικών τους ταλέντων για τη γέννηση νέων ιδεών και την επίτευξη του βέλτιστου δυνατού αποτελέσματος σε όλα τα επίπεδα της καλλιτεχνικής δημιουργίας, προσφέροντας στο κοινό πολιτιστικές εκδηλώσεις υψηλής ποιότητας. Το 2025 εμπνεύστηκε και έκτοτε διευθύνει καλλιτεχνικά και οργανωτικά το φεστιβάλ "Φ hill Sessions" που πραγματοποιείται στο θέατρο "Δόρα Στράτου" στο λόφο Φιλοπάππου.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:07ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν περίμενα ποτέ κάτι τέτοιο»: Τι λέει η μητέρα του νεογνού στη Νέα Φιλαδέλφεια για τον θάνατό του

19:06ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο λιμάνι του Πειραιά - Καταγγελία για βόμβα στο Blue Star 1

19:05ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Στους 16 οι νεκροί από έκρηξη σε εργοστάσιο σιδήρου και χάλυβα στη Σμύρνη

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Πάτρα: 47χρονος απειλούσε να ανατινάξει το σπίτι του με υγραέριο- Επιτέθηκε με φτυάρι σε αστυνομικό, έριξε εύφλεκτο υλικό σε άλλον

18:49WHAT THE FACT

Σπάνιο φαινόμενο στην Ιταλία: Δύο τεράστιοι υδροστρόβιλοι «αγκάλιασαν» το Κάπρι - Βίντεο

18:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο: Σε χαμηλό διμήνου οι τιμές - Ενισχύεται η πτωτική τάση

18:40ANNOUNCEMENTS

BLACK FRIDAY για τη «ΦΟΝΙΣΣΑ» με τη Λυδία Κονιόρδου

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Ο Κωνσταντίνος Τορνιβούκας αναλαμβάνει πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης

18:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρόδος: Εξαρθρώθηκε συμμορία ανήλικων που διέπραττε κλοπές

18:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Ισχυρή ανάκαμψη - Επιστροφή στις 2.600 μονάδες

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Στόχος χάκερ η Διεύθυνση Ερευνών κατά της Μαφίας του υπουργείου Εσωτερικών

18:24ANNOUNCEMENTS

Ηχητικές αποκλίσεις στο Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Θεοχαράκη

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Στην προποφόλη στρέφονται οι έρευνες - Τι έδειξαν οι τοξικολογικές εξετάσεις

18:14ΚΟΣΜΟΣ

«Μοιάζει με Κένεντι και Ομπάμα»: Ο 39χρονος Τζον Όσοφ, το ανερχόμενο αστέρι των Δημοκρατικών

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: Τις επόμενες ημέρες ανοίγουν ξανά τα καταστήματα

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ αφήνει να εννοηθεί ότι η Ουκρανία θα έχει «διαφορετικά σύνορα» μετά τη συμφωνία ειρήνης

17:55ΚΟΣΜΟΣ

«Πιστεύει κανείς ότι ήταν δίκαιες;»: Ο Τραμπ αμφισβητεί τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Αγρίνιο: Νεκρός δικυκλιστής στη Δογρή

17:49ANNOUNCEMENTS

Η νυχτερινή Αθήνα υποκλίθηκε στο NOX: Τρεις βραδιές γεμάτες λάμψη, πάθος και εκρηκτική διασκέδαση με τη Νατάσα Θεοδωρίδου και τη Δέσποινα Βανδή

17:47ΚΥΠΡΟΣ

Κυπριακό: Συμφωνία για άνοιγμα δύο οδοφραγμάτων και νέα τριμερή συνάντηση με τον Γκουτέρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Ο Γραίγος φεύγει και ο Γαρμπής έρχεται - Η πρόγνωση για τις επόμενες μέρες

17:23ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Χρήστος Δακτυλίδης - Η καριέρα και οι ρόλοι που τον έκαναν γνωστό

08:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά: Τι είναι η μικρή στρογγυλή τρύπα δίπλα στην είσοδο του φορτιστή

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Στην προποφόλη στρέφονται οι έρευνες - Τι έδειξαν οι τοξικολογικές εξετάσεις

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας 2027: Πλήρης οδηγός για τις προθεσμίες, τις πληρωμές και τις κλιμακωτές προσαυξήσεις από 25% έως 100%

17:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας για ύποπτο αντικείμενο - Έκλεισε τμήμα της Πανεπιστημίου

14:13ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Βούλα: Αθωώθηκε ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής που είχε συλληφθεί μετά από καταγγελίες μαθητών

17:29ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Ουάσινγκτον: Άνδρας έπεσε με το όχημά του στην περίφραξη του Λευκού Οίκου

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: Τις επόμενες ημέρες ανοίγουν ξανά τα καταστήματα

15:49ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελίες για σχεδιάστρια μόδας: Έπαιρνε χρήματα για φορέματα και νυφικά και γινόταν «καπνός»

16:10LIFESTYLE

GNTM: H ώρα της γυμνής φωτογράφισης έφτασε

15:38ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά:Από τις χαμηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών στους 24 με 25 βαθμούς – Αισθητή άνοδος έως την Παρασκευή

09:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται 25άρια τις επόμενες ημέρες - Πού θα ανέβει ραγδαία ο υδράργυρος

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Πάτρα: 47χρονος απειλούσε να ανατινάξει το σπίτι του με υγραέριο- Επιτέθηκε με φτυάρι σε αστυνομικό, έριξε εύφλεκτο υλικό σε άλλον

06:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ώρα Εθνικής Ελλάδος: Οι δύο κρίσιμες αναμετρήσεις της «Γαλανόλευκης» για το Nations League

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: Από την Μπουρκίνα Φάσο η νεκρή στη βαλίτσα - Είχε δηλωθεί τον Οκτώβριο η εξαφάνισή της

16:44ΚΟΣΜΟΣ

Οι χώρες του Κόλπου υπέγραψαν συμφωνία για τη δημιουργία σιδηροδρομικού δικτύου μήκους 2.100 χλμ

11:10ΚΑΙΡΟΣ

Κλίμα 2026: «Εκτός ελέγχου» – Ο WMO προειδοποιεί ότι το Ελ Νίνιο αλλάζει τον καιρό παγκοσμίως

11:47ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει πραγματικά όταν πεθαίνουμε; Επιστήμονες ισχυρίζονται ότι έχουν την απάντηση

11:11ΚΟΣΜΟΣ

Παντρεμένος ταξίδεψε στην Ταϊλάνδη για να παντρευτεί: Τον «έκαψαν» οι προσκλήσεις γάμου στο Facebook

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ