Οι εθνικές ομάδες επιστρέφουν με αμέτρητες αγορές από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα διακόπτονται για να αναλάβουν δράση οι εθνικές ομάδες. Η προτελευταία αγωνιστική του Nations League ξεκινάει την Πέμπτη με δυνατά παιχνίδια στην 1η κατηγορία.

Στις 19:00 αρχίζει το ματς Τουρκία-Βέλγιο και ακολουθούν στις 21:45 οι αγώνες Αγγλία-Κροατία, Ιταλία-Γαλλία και Τσεχία-Ισπανία.

Η Εθνική Ομάδα αγωνίζεται την Παρασκευή, στις 21:45, στο Άμστερνταμ με την Ολλανδία, με στόχο να διατηρήσει το αήττητο για να παραμείνει στην κορυφή του 2ου ομίλου.

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Οι αγώνες των ελληνικών ομάδων στη Euroleague και το EuroCup με «20 & Kάρφωσες»*

Στο μπάσκετ, για την 7η αγωνιστική του EuroCup, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει σήμερα (19:00) εκτός έδρας την Μπαλκάν και ο Άρης υποδέχεται αύριο (20:00) τη Ρίγας Ζέλι.

Στη Euroleague διεξάγεται η 11η αγωνιστική και οι 2 ελληνικές ομάδες αγωνίζονται εντός έδρας, την Πέμπτη, στις 21:15, ο Ολυμπιακός με το Ντουμπάι και την Παρασκευή, στις 21:15, ο Παναθηναϊκός με την Μπαρτσελόνα.

Στα καταστήματα Allwyn προσφέρονται ενισχυμένες αποδόσεις και η προωθητική ενέργεια «20 & Κάρφωσες»* για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων στη Euroleague και το EuroCup.

Nέα εμπειρία Virtual Sports Ποδόσφαιρο

Το Virtual Ποδόσφαιρο έχει πρόσφατα ανανεωθεί, προσφέροντας ακόμη πιο πλούσια εμπειρία παιχνιδιού. Οι αγώνες πλέον περιλαμβάνουν μεγαλύτερη ποικιλία φάσεων και δράσης και περισσότερες στοιχηματικές επιλογές και ανανεωμένο Bet Builder Ready, προσφέροντας μια ακόμα πιο ολοκληρωμένη εμπειρία στους παίκτες.

Η εμπειρία των Virtual Sports περιμένει τους παίκτες σε ένα κατάστημα Allwyn κοντά τους, με συνεχόμενη δράση – αγώνες κάθε 3 λεπτά, νέες αγορές και ανανεωμένο περιεχόμενο καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ