Η μεγάλη δρομική γιορτή του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου είχε την υπογραφή της Allwyn Hellas

Χιλιάδες χαμόγελα, δυνατές συγκινήσεις και μοναδικές στιγμές συνέθεσαν το σκηνικό του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, με 85.000 δρομείς να δίνουν τον δικό τους, ξεχωριστό αγώνα.

Η Allwyn Hellas, έδωσε για 16η χρονιά έναν ξεχωριστό παλμό ως Μεγάλος Χορηγός της διοργάνωσης, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες που θα μείνουν αξέχαστες τόσο στους δρομείς, όσο και στους επισκέπτες στο Χωριό των Χορηγών, απέναντι από το Καλλιμάρμαρο.

Σε αυτή τη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού, το μήνυμα της Allwyn Hellas «Τρέχουμε μαζί, κερδίζουμε μαζί» έγινε πράξη, αποτυπώνοντας τη δύναμη της προσπάθειας και την αξία της συμμετοχής.

Το περίπτερο της Allwyn Hellas επισκέφθηκαν χιλιάδες επισκέπτες

Στο πλευρό όλων των δρομέων

Η Allwyn Hellas βρέθηκε δίπλα σε όλους τους δρομείς εμψυχώνοντάς τους σε κάθε τους βήμα, μέσα από μια σειρά δράσεων.

Δρομείς στα 10χλμ Allwyn

Τόσο στους αγώνες του Σαββάτου όσο και σε αυτούς της Κυριακής, η Allwyn Hellas ένωσε τα βήματά των δρομέων με τους παλμούς της ομάδας κρουστών Quilombo, λίγο πριν την τελική τους προσπάθεια για να τερματίσουν στο Καλλιμάρμαρο.

Το περίπτερο της Allwyn Hellas επισκέφθηκαν χιλιάδες επισκέπτες

Παράλληλα, ο καταξιωμένος ντράμερ Αλέξης Σταυρόπουλος έδινε ρυθμό στους αθλητές με ένα ξεχωριστό live σετ στο εμβληματικό γυάλινο γλυπτό του «Δρομέα».

Δρομείς στα 5χλμ Universities Night Run Allwyn

Μοναδικές εκπλήξεις και δώρα στο Allwyn Experience Hub

Η Allwyn Hellas υποδέχθηκε χιλιάδες δρομείς και επισκέπτες στο περίπτερο της στο Χωριό των Χορηγών, μετατρέποντας την παρουσία τους στον 43ο Μαραθώνιο της Αθήνας σε μια ανάμνηση που θα κρατήσει για πάντα.

Συμμετοχή στο «Allwyn Care Buzzer»

Στο Allwyn Experience Hub, οι δρομείς είχαν την ευκαιρία να ποζάρουν για τον διακεκριμένο φωτογράφο Νίκο Ζήκο, γνωστό ως Nik Zik και να παραλάβουν το πορτρέτο τους καδραρισμένο ως αναμνηστικό.

Αργύρης Διαμαντής, Chief Technology Officer της Allwyn Hellas και Οδυσσέας Χριστοφόρου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn Hellas

Επίσης, όλοι οι επισκέπτες διάλεξαν χάντρες στα χρώματα της Allwyn δημιουργώντας τα δικά τους προσωποποιημένα διακοσμητικά για τα κορδόνια των running shoes τους.

Συμμετοχή στο «Allwyn Care Buzzer»

Αναμνηστικά πορτρέτα από τον Nik Zik

Δείτε το βίντεο

Oικονομική ενίσχυση για την ανακαίνιση του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου «Μεταξά» από το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας Allwyn Care

Αλίκη Κοτζαμάνη, Αναστασία Πλοιάρχου, Μανώλης Σταυρουλάκης, Πάνος Γαβριήλ, Γιώργος Ζούμας, Αιμιλία Στέλιαρου, Kamil Ziegler, Φώτης Ζησιμόπουλος

Περισσότεροι από 2.500 επισκέπτες του περιπτέρου της Allwyn Hellas συμμετείχαν εικονικά και στο μεγάλο έργο της ανακαίνισης του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου «Μεταξά» που υλοποιεί η εταιρεία, στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας Allwyn Care.

Διακοσμητικά Allwyn charms για τα κορδόνια των running shoes

Μέσα από το «Allwyn Care Buzzer», ενός διαδραστικού challenge, έγιναν μέρος αυτής της προσπάθειας συγκεντρώνοντας 750.000 πόντους, τους οποίους η Allwyn Hellas διπλασίασε και μετέτρεψε αυτόματα σε οικονομική ενίσχυση.

O Φώτης Ζησιμόπουλος, Chief Sales & Marketing Allwyn Stores Officer της Allwyn Hellas με τις νικήτριες του Μαραθωνίου, Γιατάνε Ντούσα και Τσιγιόν Τεμεσγκέν από την Αιθιοπία, καθώς και την Τζέιν Μπαρέικις από την Αμερική

Το ποσό αυτό αποτελεί μέρος της συνολικής επένδυσης για την ανακαίνιση του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου «Μεταξά».

Η ομάδα κρουστών Quilombo

Ο Μαραθώνιος των ρεκόρ

Εκτός από τις συμμετοχές, η εφετινή διοργάνωση κατέρριψε και αρκετά ρεκόρ στους αγώνες.

Ο Αργύρης Διαμαντής, Chief Technology Officer της Allwyn Hellas με τις νικήτριες 10χλμ Allwyn, Αναστασία Μαρινάκου, Μελίσσα Αναστασάκη και Ειρήνη Τσουπάκη

Ο Αιθίοπας Μαναζότ Σιγιούμ Ταφέρι πέτυχε νέο ρεκόρ αγώνα στους άνδρες με χρόνο 2:10:03, ενώ η συμπατριώτισσά του Γιατάνε Κορμόσε Ντούσα κατέρριψε το ρεκόρ στις γυναίκες με χρόνο 2:30:04.

Ο Ματθαίος Ματθαίου, Chief Sales & Marketing Play Stores, HL & Operations Officer της Allwyn Hellas με τους νικητές του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου Κώστα Σταμούλη, Μπάμπη Πιτσώλη και Νίκο Σταμούλη

Πρώτη Ελληνίδα αναδείχθηκε η Σταματία Νούλα, σημειώνοντας νέο ελληνικό ρεκόρ στην αυθεντική διαδρομή με χρόνο 2:35:13, ενώ στους άντρες πρώτος πέρασε τη γραμμή του τερματισμού ο Κωνσταντίνος Σταμούλης, με 2:17:37.

Ο ντράμερ Αλέξης Σταυρόπουλος εμψυχώνει τους δρομείς

Ρεκόρ επιδόσεων σημειώθηκαν και στα 10 χιλιόμετρα Allwyn, με τον Παναγιώτη Πετρουλάκη να κατακτά την πρώτη θέση με χρόνο 29:40, ενώ στις γυναίκες, η Αναστασία Μαρινάκου αναδείχθηκε νικήτρια για έκτη σερί χρονιά, με επίδοση 33:09.

Γιώργος Ζούμας, Sponsorships Director της Allwyn Hellas, Ματθαίος Ματθαίου, Chief Sales & Marketing Play Stores, HL & Operations Officer της Allwyn Hellas και Φώτης Ζησιμόπουλος, Chief Sales & Marketing Allwyn Stores Officer της Allwyn Hellas, με την Ματίνα Νούλα

Η ομάδα της Allwyn Hellas

Ο Μανώλης Σταυρουλάκης, Public & Media Relations Director της Allwyn Hellas, βράβευσε τις νικήτριες των 5χλμ Universities Night Run by Allwyn, Εμμανουέλα Πλάκα, Ηλιάνα Βαλασά και Μαρία Κάσσου

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα