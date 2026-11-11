«I Play Rocky»: Μπες στον διαγωνισμό και διεκδίκησε μία διπλή πρόσκληση για την avant premiere

Snapshot Η ταινία «I Play Rocky» αφηγείται την άγνωστη ιστορία της δημιουργίας του Ρόκι Μπαλμπόα και του Σιλβέστερ Σταλόνε πριν την επιτυχία του.

Η ταινία σκηνοθετείται από τον βραβευμένο με Όσκαρ Πίτερ Φαρέλι και πρωταγωνιστεί ο Άντονι Ιπόλιτο ως Σιλβέστερ Σταλόνε.

Η avant premiere της ταινίας θα πραγματοποιηθεί στις 16 Νοεμβρίου 2026 στα Village Cinemas, The Mall Athens, με περιορισμένες διπλές προσκλήσεις.

Για να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ακολουθήσουν τους λογαριασμούς @newsbombgr και @tanweergreece στο Instagram και να κάνουν mention δύο φίλους τους.

Η επίσημη κυκλοφορία της ταινίας «I Play Rocky» έχει προγραμματιστεί για τις 19 Νοεμβρίου 2026. Snapshot powered by AI

Κάθε μεγάλη επιτυχία έχει πίσω της μια ιστορία που αξίζει να ειπωθεί. Και στην περίπτωση του Ρόκι Μπαλμπόα, όλα ξεκίνησαν από ένα όνειρο που έμοιαζε σχεδόν αδύνατο να πραγματοποιηθεί. Γιατί πριν γίνει ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους ήρωες στην ιστορία του κινηματογράφου, ο Ρόκι ήταν απλώς μια ιδέα στο μυαλό ενός νεαρού ηθοποιού που ήθελε να αποδείξει ότι μπορεί να τα καταφέρει, ακόμα και όταν οι πιθανότητες δεν ήταν με το μέρος του.

Ο λόγος, φυσικά, για τον Σιλβέστερ Σταλόνε, ο οποίος δεν είχε τότε τη φήμη, τις γνωριμίες ή τις ευκαιρίες που θα του άνοιγαν τις πόρτες του Χόλιγουντ. Είχε, όμως, μια ιστορία που ήθελε να αφηγηθεί και μια απόφαση από την οποία δεν ήταν διατεθειμένος να υποχωρήσει: Να γράψει, δηλαδή, ο ίδιος το σενάριο του «Ρόκι» και να πρωταγωνιστήσει στην ταινία.

Αυτή ακριβώς την άγνωστη πλευρά της δημιουργίας ενός κινηματογραφικού φαινομένου έρχεται να φωτίσει η νέα ταινία «I Play Rocky». Μέσα από την ιστορία του Σταλόνε, παρακολουθούμε τον δύσκολο δρόμο προς την πραγματοποίηση ενός ονείρου, τις αλλεπάλληλες απορρίψεις, τις επαγγελματικές δυσκολίες και την επιμονή ενός ανθρώπου που αρνήθηκε να αφήσει άλλους να αποφασίσουν για το μέλλον του. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο βραβευμένος με Όσκαρ, Πίτερ Φαρέλι, ενώ τον Σιλβέστερ Σταλόνε ενσαρκώνει ο Άντονι Ιπόλιτο. Μαζί του πρωταγωνιστούν οι Άννα Σοφία Ρομπ και Πι Τζέι Μπερν, σε μια ταινία που μάς μεταφέρει πίσω από τις κάμερες και αποκαλύπτει πώς γεννήθηκε μία από τις πιο εμβληματικές ιστορίες του παγκόσμιου κινηματογράφου.

Και επειδή δεν χρειάζεται να περιμένουμε μέχρι την επίσημη κυκλοφορία της ταινίας στις 19 Νοεμβρίου 2026 για να τη δούμε, το Newsbomb.gr εξασφάλισε 20 διπλές προσκλήσεις για την avant premiere του «I Play Rocky»! Έτσι, έχουμε την ευκαιρία να ανακαλύψουμε πρώτοι την ιστορία πίσω από τον θρύλο, τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, στα Village Cinemas, στο The Mall Athens, με ώρα έναρξης τις 20:00 και ώρα προσέλευσης τις 19:15.

Για να λάβεις μέρος στον διαγωνισμό, αρκεί, από την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, να κάνεις follow τον λογαριασμό του @newsbombgr και της @tanweergreece στο Instagram και να κάνεις mention δύο φίλους σου στα σχόλια κάτω από τη σχετική ανάρτηση.

https://www.instagram.com/p/DfmG7k_m_1S/

Εμείς, λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για μια κινηματογραφική βραδιά γεμάτη έμπνευση, συγκίνηση και δυνατές στιγμές. Εσύ; Πάρε μέρος στον διαγωνισμό, βρες το αγαπημένο σου κινηματογραφικό ταίρι και έλα να ανακαλύψουμε μαζί την ιστορία πίσω από τον θρυλικό Ρόκι!

Εδώ

μπορείς να διαβάσεις αναλυτικά τους όρους του διαγωνισμού.