Stoiximan Wheels of Change: Μία ομάδα, ένας κοινός τερματισμός!

Με 32 συμμετοχές ατόμων με αναπηρία, η ομάδα της Stoiximan ανέδειξε και φέτος στον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας τη δύναμη του αθλητισμού χωρίς αποκλεισμούς.

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Stoiximan Wheels of Change: Μία ομάδα, ένας κοινός τερματισμός!
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Με περισσότερες από 1.000 συμμετοχές, ανάμεσά τους 32 άτομα με αναπηρία, η ομάδα Stoiximan Wheels of Change έδωσε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά δυναμικό “παρών” στον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας. Άνθρωποι διαφορετικών ηλικιών, δυνατοτήτων και αθλητικών εμπειριών μοιράστηκαν την ίδια αφετηρία, την προσπάθεια και τη χαρά του τερματισμού, αναδεικνύοντας στην πράξη την αξία της ισότιμης συμμετοχής στον αθλητισμό.

Ως Επίσημος Χορηγός του ΣΕΓΑΣ, η Stoiximan βρέθηκε για ακόμη μία χρονιά στο πλευρό της κορυφαίας δρομικής διοργάνωσης της χώρας, συνεχίζοντας να στηρίζει έμπρακτα την ανάπτυξη του ελληνικού στίβου και του μαζικού αθλητισμού.

Στη φετινή διοργάνωση έδωσαν το «παρών» σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού, στηρίζοντας με την παρουσία τους την ομάδα Stoiximan Wheels of Change και μεταφέροντας το μήνυμα της πρωτοβουλίας σε χιλιάδες δρομείς και θεατές. Ανάμεσά τους ήταν οι Λευτέρης Πετρούνιας, Μίλτος Τεντόγλου, Στέφανος Ντούσκος, Θοδωρής Τσελίδης, Χριστίνα Μπούρμπου, Αντώνης Παπακωνσταντίνου, Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, Στέργιος Μπίλας, Βαγγέλης Μακρυγιάννης, ο προπονητής Γιώργος Πομάσκι, καθώς και η Σοφία Μαλκογεώργου και ο Αντώνης Τανταλίδης. Ξεχωριστή ήταν η συμμετοχή των ambassadors της πρωτοβουλίας, Σπύρου Γιαννιώτη και Βασιλικής Μιλλούση, αλλά και των μελών των Legends 2004, της ιστορικής Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου, Άγγελου Χαριστέα, Άγγελου Μπασινά, Τάκη Φύσσα και Γιάννη Γκούμα.

Με κεντρικό σύνθημα «ΑΥΤΗ Η ΟΜΑΔΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ», η ομάδα Stoiximan Wheels of Change συγκέντρωσε φέτος περισσότερες από 1.000 συμμετοχές στις τρεις διαδρομές του Μαραθωνίου, με τη συμμετοχή 32 ατόμων με αναπηρία:

5 χλμ.: 620 μέλη της ομάδας, μεταξύ των οποίων 19 άτομα με αναπηρία.

10 χλμ.: 280 δρομείς, μεταξύ των οποίων 9 άτομα με αναπηρία.

42.195 μέτρα: 102 μέλη της ομάδας, μεταξύ των οποίων δύο άτομα με οπτική αναπηρία και δύο με κινητική αναπηρία.

Πίσω από κάθε συμμετοχή βρίσκεται μια ξεχωριστή προσωπική διαδρομή. Η προετοιμασία, η επιμονή και η συνεργασία γίνονται μέρος μιας κοινής εμπειρίας, όπου η σημασία βρίσκεται στη δυνατότητα κάθε ανθρώπου να συμμετέχει ισότιμα. Από την εκκίνηση μέχρι την είσοδο στο Παναθηναϊκό Στάδιο, η ομάδα μοιράστηκε στιγμές έντασης, αλλά και τη χαρά του να φτάνει κανείς στον τερματισμό. Ξεχωριστή θέση στη φετινή διοργάνωση είχε και η συμμετοχή της ομάδας Stoiximan Wheels of Change από την Κύπρο, με 23 μέλη να ταξιδεύουν στην Αθήνα για να γίνουν μέρος αυτής της κοινής προσπάθειας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος Stoiximan Wheels of Change, η Stoiximan συνεργάστηκε με έξι οργανισμούς που υποστηρίζουν και ενδυναμώνουν άτομα με αναπηρία, συμβάλλοντας στη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών συμμετοχής στον αθλητισμό. Συγκεκριμένα:

● Ελληνικός Σύλλογος Ατόμων με Νόσο του Κινητικού Νευρώνα (ALS)

● Σύλλογος Θεραπευτικής Κολύμβησης «Ιππόκαμπος»

● Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών / Πόρτα Ανοιχτή

● Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων ΑμεΑ «Το Εργαστήρι»

● Stroke for Hope

● «Υπάρχω» Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης (Κύπρος)

Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η συμμετοχή του Φώτη Ζησιμόπουλου, ενός από τους κορυφαίους Έλληνες αθλητές υπεραποστάσεων που έτρεξε στην κλασική διαδρομή του Μαραθώνιο ως συνοδός δρομέας, ολοκληρώνοντας τον αγώνα σε 02:48. Ο κοινός τερματισμός στο Παναθηναϊκό Στάδιο ήταν μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της φετινής παρουσίας της ομάδας Stoiximan Wheels of Change.

Η Νεφέλη Χριστοπούλου, Corporate Responsibility Manager της Stoiximan, δήλωσε: «Σε κάθε αγώνα η ομάδα Stoiximan Wheels of Change μεγαλώνει. Προπονούμαστε όλο τον χρόνο, φέτος πήγαμε και στην Κύπρο, και συνεχίζουμε να ανοίγουμε τον δρόμο για τη συμπερίληψη στον αθλητισμό. Η μεγαλύτερη επιτυχία αυτής της ομάδας είναι οι άνθρωποι που ξεκινούν μαζί, στηρίζουν ο ένας τον άλλον και φτάνουν μαζί στον τερματισμό».

Η παρουσία της Stoiximan στον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής Εταιρικής Υπευθυνότητας της εταιρείας, με τον αθλητισμό να λειτουργεί ως πεδίο συμμετοχής, συνεργασίας και σύνδεσης των ανθρώπων. Μέσα από το πρόγραμμα Stoiximan Wheels of Change, η πρωτοβουλία για έναν αθλητισμό χωρίς αποκλεισμούς αποκτά σταθερή παρουσία και συνέχεια, δημιουργώντας ευκαιρίες ώστε όλο και περισσότεροι άνθρωποι να συμμετέχουν ενεργά.

Η δράση της ομάδας επεκτείνεται και στην Κύπρο, όπου το πρόγραμμα αναπτύσσει νέες συνεργασίες και πρωτοβουλίες. Επόμενος σταθμός είναι ο Μαραθώνιος της Λάρνακας, την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026, όπου η ομάδα θα συνεχίσει τη διαδρομή της, μεταφέροντας το ίδιο μήνυμα: η αξία του αθλητισμού βρίσκεται και σε όσα μπορούμε να πετύχουμε μαζί.

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