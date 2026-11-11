Σωτήρης Λέτσιος: Κυκλοφόρησε ο πρώτος προσωπικός του δίσκος με τίτλο «Ομπζέρβα»

Ο δίσκος συνδυάζει τροπικές - λαϊκές μουσικές αναφορές, με σύγχρονες ενορχηστρωτικές προσεγγίσεις, αντλώντας στοιχεία από την ελληνική τραγουδοποιία, την τζαζ αλλά και τη ροκ. Το αποτέλεσμα είναι ένας σύγχρονος, πολυσυλλεκτικός folk ήχος, που ισορροπεί ανάμεσα στην αμεσότητα του τραγουδιού και σε πιο σύνθετες, μουσικές φόρμες.

Από τις ανατολίτικες αναφορές του τραγουδιού «Μπετά», που συνοδεύτηκε από βιντεοκλίπ σε σκηνοθεσία του Κώστα Φούντα Αλουπογιάννη ο οποίος σημειώνει: «Όταν άκουσα το τραγούδι, μου ήρθαν στο μυαλό αμέσως αναφορές από την ελληνική δισκογραφία κυρίως της δεκαετίας του ‘90. Ήταν σημαντικός για μένα και ο τρόπος δουλειάς, εμπνευσμένος από μια άλλη εποχή της μουσικής και των clip, βασισμένος σε μια κάπως αθώα ματιά απέναντι στη δημιουργία παράλληλα με μια κριτική αλλά και ένα χιούμορ. Στην πραγματικότητα για μένα όλη αυτή η δουλειά μας έχει κάτι το νοσταλγικό.» , μέχρι τον πιο αραβικό ήχο του «Παρατηρητή», το άλμπουμ ξεδιπλώνει διαφορετικές εκδοχές αυτού του μουσικού κόσμου.

Στον δίσκο συμμετέχουν ερμηνευτικά η Βανέσσα Κουρτέση και η Ακριβή Αποστολάτου.

Ο δίσκος θα παρουσιαστεί ζωντανά στο Ίλιον Plus την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου.

Ακούστε το δίσκο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες

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