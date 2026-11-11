Η απάντηση της Telekom στην ανάγκη των επιχειρήσεων να αξιοποιήσουν ουσιαστικά το AI

Δωρεάν online εκπαίδευση για επιχειρήσεις για αποτελεσματική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης

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Η απάντηση της Telekom στην ανάγκη των επιχειρήσεων να αξιοποιήσουν ουσιαστικά το AI
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Πρακτική γνώση και χρήσιμες κατευθύνσεις για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων, προσφέρει δωρεάν η Telekom, μέσα από τη νέα εκπαιδευτική δράση Telekom Grow Your Business – AI Edition. Μια ακόμη δράση μέσα από την οποία η Telekom στηρίζει την ελληνική επιχειρηματικότητα, ενισχύοντας τις ψηφιακές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την αύξηση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ). Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται ως απάντηση στην ανάγκη των επιχειρήσεων να ενημερωθούν και να αξιοποιήσουν ουσιαστικά το AI, όπως ανέδειξε η έρευνα «Ψηφιακή Ετοιμότητα των ΜμΕ Επιχειρήσεων στην Ελλάδα το 2026»[1], που εκπόνησε το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με την Telekom.

Ενισχύεται η ψηφιακή ωριμότητα των ελληνικών ΜμΕ – Ελλείψεις σε δεξιότητες και γνώση

Σύμφωνα με την έρευνα «Ψηφιακή Ετοιμότητα των ΜμΕ στην Ελλάδα το 2026», η οποία διεξήχθη σε συνέχεια προηγούμενων αντίστοιχων ερευνών το 2024, το 2022 και το 2020, ο Δείκτης Ψηφιακής Ετοιμότητας των ΜμΕ αυξήθηκε κατά 9%, με το 40% των επιχειρήσεων να βρίσκεται στις δύο υψηλότερες βαθμίδες του δείκτη, “Advanced” ή “Ideal”. Σε ό,τι αφορά τα οφέλη από τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, ως σημαντικότερο αναδεικνύεται η αύξηση της παραγωγικότητας με 73%, ενώ σημαντικά οφέλη καταγράφονται και στην αύξηση πωλήσεων με 62% και στη μείωση κόστους με 54%. Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι η ψηφιακή ετοιμότητα επηρεάζεται από το μέγεθος και τον κλάδο των επιχειρήσεων.

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Την ίδια στιγμή, τα ευρήματα δείχνουν ότι η έλλειψη εκπαίδευσης αποτελεί τον σημαντικότερο ανασταλτικό παράγοντα για την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών (47% από 27% το 2024) από τις ΜμΕ. Ακολουθούν η έλλειψη ενημέρωσης για τις τεχνολογίες και τα οφέλη τους (44%, από 34%) και οι περιορισμένοι χρηματοοικονομικοί πόροι (42%, από 44%). Μόλις 16% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι διαθέτει σε μεγάλο βαθμό τις απαραίτητες ψηφιακές γνώσεις, ενώ 76% εκφράζει ενδιαφέρον για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα.

Ο καθηγητής της Σχολής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας UNIC-Athens & Ιδρυτής Εργαστηρίου ELTRUN/ΟΠΑ, κ. Γιώργος Δουκίδης, δήλωσε σχετικά: «Η ψηφιακή ετοιμότητα των ΜμΕ βελτιώνεται, αλλά ο ρυθμός επιβραδύνεται που σημαίνει ότι χρειάζεται νέα ώθηση για να επιταχυνθεί. Παρότι η ψηφιακή προώθηση αξιοποιείται από τη συντριπτική πλειονότητα των ΜμΕ, οι εταιρείες δυσκολεύονται να οργανώσουν ολοκληρωμένες ψηφιακές εμπειρίες πελατών από την αγορά μέχρι την εξυπηρέτηση. Τέλος, είναι αναγκαία η ολοκλήρωση των διοικητικών συστημάτων (ERP/CRM) και η ύπαρξη ποιοτικών δεδομένων για να βελτιωθεί η διοίκηση, ο έλεγχος και η λήψη αποφάσεων στις ΜμΕ».

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Οι ΜμΕ στην εποχή του AI

Σημαντική επιτάχυνση παρατηρείται στην υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης από τις ελληνικές ΜμΕ. Ειδικότερα, η χρήση εργαλείων AI υπερτριπλασιάστηκε μέσα σε δύο χρόνια, φτάνοντας στο 45% το 2026 από 13% το 2024. Το 42% των ΜμΕ χρησιμοποιεί εργαλεία Generative AI, με το ChatGPT να κυριαρχεί (81%), ενώ έξι στους δέκα χρήστες παραμένουν στη δωρεάν έκδοση. Ωστόσο, η εξοικείωση παραμένει χαμηλή, καθώς το 68% όσων χρησιμοποιούν AI δηλώνει καθόλου ή λίγο εξοικειωμένο με την τεχνολογία. Η χρήση επικεντρώνεται κυρίως στη δημιουργία περιεχομένου και κειμένων (44%), ενώ εφαρμογές όπως η αυτοματοποίηση διαδικασιών, η ανάλυση δεδομένων, η υποστήριξη αποφάσεων και η εξυπηρέτηση πελατών βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο.

«H αύξηση της χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι εντυπωσιακή και εμείς στην Telekom θέλουμε να είμαστε συνεργάτης επιλογής στον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και στην ΑΙ εποχή. Με την πρωτοβουλία Telekom Grow Your Business - AI Edition αποδεικνύουμε για μια ακόμη φορά την προτεραιότητά μας στην στήριξη των ΜμΕ. Φέρνουμε τις δυνατότητες της τεχνολογίας πιο κοντά στις ελληνικές επιχειρήσεις», τόνισε ο κ. Θάνος Φαλάγγας, Διευθυντής B2B Marketing, CRM & Channel Management του Ομίλου ΟΤΕ.

Telekom Grow Your Business–AI Edition: Δωρεάν online μαθήματα

Το Telekom Grow Your Business αποτελεί μια διαχρονική πρωτοβουλία του Ομίλου ΟΤΕ για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Απαντώντας στην ανάγκη των επιχειρήσεων για εκπαίδευση και κατάρτιση, η Telekom φέρνει τη νέα δράση Grow Your Business–AI Edition. Το νέο πρόγραμμα προσφέρει δωρεάν online εκπαίδευση και απευθύνεται σε όλες τις ΜμΕ, ελεύθερους επαγγελματίες και εργαζόμενους ανεξάρτητα από το αν είναι πελάτες της Telekom.

Περιλαμβάνει 9 εκπαιδευτικές ενότητες και περίπου 23 ώρες on-demand περιεχόμενο, με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών και ειδικών στον τομέα του AI, συνδυάζοντας επιστημονική γνώση με πρακτικές επιχειρηματικές εφαρμογές. Κάθε μάθημα αποτελείται από αυτοτελή videos, τα οποία οι συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθούν με τον δικό τους ρυθμό και στον χρόνο που επιθυμούν. Τα μαθήματα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης σε όλες τις επιχειρηματικές λειτουργίες μίας επιχείρησης: Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη / AI Tools & Prompting / AI στο Digital Marketing / Brand Identity & Content με AI / Marketing & Sales με AI / AI Agents / Οργάνωση, Παραγωγικότητα & Διοίκηση / Στρατηγική & Ανάλυση με AI / Ηθική & Υπεύθυνη Χρήση ΑΙ. Περισσότερα στο www.growyourbusiness.gr.

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