ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 37 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα
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Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα της Allwyn. Την τελευταία εβδομάδα, από τις 3 έως τις 9 Νοεμβρίου του 2026, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 37 εκατομμύρια ευρώ.
Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα της Allwyn στην Τανάγρα Βοιωτίας, επέλεξε το στοίχημα «Τελικό Αποτέλεσμα» σε πέντε αγώνες από το Europa League και κέρδισε 13.744,93 ευρώ.
Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, στο Τρικάστ της 3ης ιπποδρομίας από το Southwell, ένας νικητής κέρδισε 1.575 ευρώ.
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