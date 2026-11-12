Snapshot Το 6ο Ετήσιο Συνέδριο της FairLife L.C.C. εστιάζει στη σύνδεση της επιστημονικής προόδου με την πραγματική φροντίδα ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Το συνέδριο προωθεί τον διάλογο μεταξύ επιστημονικής κοινότητας, Πολιτείας, ασθενών και φροντιστών για την πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και υποστήριξη των ασθενών.

Κεντρικά θέματα είναι ο προσυμπτωματικός έλεγχος, ο μοριακός έλεγχος, οι νεότερες θεραπείες, οι στρατηγικές για μικροκυτταρικό καρκίνο και η αξιολόγηση της ποιότητας φροντίδας.

Τονίζεται η ανάγκη μετάφρασης των ευρωπαϊκών στρατηγικών σε εθνικές δράσεις για την ισότιμη και έγκαιρη πρόσβαση στην καινοτόμο φροντίδα.

Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν και προσφέρεται δια ζώσης ή διαδικτυακά με διερμηνεία, ενώ προβάλλεται η σημασία της φωνής των ασθενών στην βελτίωση των υπηρεσιών υγείας. Snapshot powered by AI

Η FairLife Φροντίδα και Πρόληψη για τον καρκίνο του πνεύμονα διοργανώνει την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026 το 6ο Ετήσιο Συνέδριό της, μετίτλο «Καρκίνος του πνεύμονα: Από την Επιστημονική Πρόοδο στην Πραγματική Εμπειρία Φροντίδας», στο πλαίσιο του Νοεμβρίου, μήνα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του πνεύμονα.

Για έκτη συνεχή χρονιά, το Συνέδριο φέρνει κοντά εκπροσώπους τηςεπιστημονικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, επαγγελματίες υγείας, την Πολιτεία, ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς, οργανώσεις ασθενών, ασθενείς και φροντιστές, δημιουργώντας έναν κοινό χώρο διαλόγου για τις προκλήσεις και τις προοπτικές στη φροντίδα του καρκίνου του πνεύμονα.

Οι σημαντικές επιστημονικές εξελίξεις στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση, τον μοριακό έλεγχο και τις σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις δημιουργούν νέες δυνατότητες για τους ασθενείς.

Ωστόσο, το κρίσιμο ερώτημα παραμένει: πώς μετατρέπεται αυτή η πρόοδος σε πραγματική, έγκαιρη, ισότιμη και ποιοτική φροντίδα για κάθε άνθρωπο που αντιμετωπίζει τη νόσο;

Αυτό το ερώτημα βρίσκεται στο επίκεντρο του φετινού Συνεδρίου, το οποίο συνδέει τις επιστημονικές εξελίξεις με την καθημερινή κλινική πράξη, τις πολιτικές υγείας και τις πραγματικές ανάγκες των ασθενών.

Από τη φωνή των ασθενών στις σύγχρονες προκλήσεις της φροντίδας

Το πρόγραμμα ξεκινά με μια ιδιαίτερη συζήτηση αφιερωμένη στη βιωμένηεμπειρία των ασθενών και των φροντιστών, με τίτλο «Όταν οι εμπειρίεςγίνονται φωνή: Από τη βιωμένη εμπειρία στην αλλαγή της φροντίδας».

Οι άνθρωποι που ζουν καθημερινά με τις συνέπειες της νόσου θέτουν τοπλαίσιο για τον επιστημονικό και θεσμικό διάλογο που ακολουθεί. Στη συνέχεια, διακεκριμένοι επιστήμονες και εκπρόσωποι φορέων υγείας θα συζητήσουν τις δυνατότητες και τα εμπόδια που υπάρχουν σε ολόκληρη τη διαδρομή του ασθενούς, από την πρόληψη και τη διάγνωση έως τη θεραπείακαι τη συνεχή υποστήριξη.

Οι βασικές θεματικές του Συνεδρίου περιλαμβάνουν:

Προσυμπτωματικό έλεγχο και έγκαιρη διάγνωση: Τα ευρωπαϊκάδεδομένα, η εμπειρία των πιλοτικών δράσεων και οι προϋποθέσεις γιατην ανάπτυξη οργανωμένου εθνικού προγράμματος.

Τα ευρωπαϊκάδεδομένα, η εμπειρία των πιλοτικών δράσεων και οι προϋποθέσεις γιατην ανάπτυξη οργανωμένου εθνικού προγράμματος. Μοριακό έλεγχο, βιοδείκτες και Ογκολογικό Συμβούλιο: Η σημασία της ολοκληρωμένης διάγνωσης και της διεπιστημονικής συνεργασίαςγια τη σωστή θεραπευτική απόφαση.

Η σημασία της ολοκληρωμένης διάγνωσης και της διεπιστημονικής συνεργασίαςγια τη σωστή θεραπευτική απόφαση. Καινοτομία στην πρώιμη και μεταστατική νόσο : Οι νεότερεςθεραπευτικές προσεγγίσεις και η εφαρμογή τους στην κλινική πράξη.

: Οι νεότερεςθεραπευτικές προσεγγίσεις και η εφαρμογή τους στην κλινική πράξη. Μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα: Νέες στρατηγικές καιπροοπτικές για μια ομάδα ασθενών με ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες.

Νέες στρατηγικές καιπροοπτικές για μια ομάδα ασθενών με ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες. Κλινικές μελέτες: Οι δυνατότητες και οι προϋποθέσεις ώστε ηερευνητική καινοτομία να αποτελεί πραγματική θεραπευτική επιλογή.

Οι δυνατότητες και οι προϋποθέσεις ώστε ηερευνητική καινοτομία να αποτελεί πραγματική θεραπευτική επιλογή. Ποιότητα και συνέχεια της φροντίδας: Η αξιολόγηση των υπηρεσιώνυγείας, ο συντονισμός της φροντίδας και η ενσωμάτωση των αναγκώνκαι της εμπειρίας των ασθενών.

Η ευρωπαϊκή πολιτική στο επίκεντρο του διαλόγουΙδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα κατέχει η διεθνής ενότητα «From Europe’sBeating Cancer Plan to National Action», με τη συμμετοχή εκπροσώπων ευρωπαϊκών οργανώσεων ασθενών, διεθνών πρωτοβουλιών και φορέων πολιτικής υγείας.

Η συζήτηση θα εστιάσει στο πώς ο καρκίνος του πνεύμονα μπορεί να διατηρηθεί ψηλά στην εθνική και ευρωπαϊκή ατζέντα και πώς οι ευρωπαϊκές στρατηγικές μπορούν να μεταφραστούν σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις γιατην Ελλάδα.

Παράλληλα, θα παρουσιαστεί η έρευνα της FairLife L.C.C. για τη χαρτογράφηση των εμπειριών και των αναγκών των ανθρώπων πουεπηρεάζονται από τον καρκίνο του πνεύμονα, αναδεικνύοντας τη σημασίατης εμπειρίας των ασθενών στην αξιολόγηση και τη βελτίωση τηςπαρεχόμενης φροντίδας.

Το Συνέδριο θα ολοκληρωθεί με συζήτηση για τον ρόλο των συνεργασιών μεταξύ επιστημονικής κοινότητας, Πολιτείας, οργανώσεων ασθενών καιφορέων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και πρόσβαση στην καινοτομία.

Η επιστημονική πρόοδος αποκτά αξία όταν φτάνει στον ασθενή

Η Ιδρύτρια και Πρόεδρος της FairLife L.C.C., Κορίνα Πατέλη Bell, με αφορμήτη διοργάνωση του 6ου Συνεδρίου, σημειώνει: «Η επιστήμη έχει κάνει σημαντικά βήματα στην αντιμετώπιση του καρκίνουτου πνεύμονα. Το ζητούμενο όμως είναι αυτές οι εξελίξεις να φτάνουν έγκαιρακαι ισότιμα σε κάθε ασθενή, όπου κι αν βρίσκεται. Στο φετινό μας Συνέδριο θέλουμε να δώσουμε χώρο στη φωνή των ίδιων των ασθενών και των φροντιστών και να συζητήσουμε με την επιστημονική κοινότητα και την Πολιτεία τι χρειάζεται να αλλάξει στην πράξη. Γιατί πίσω από κάθε επιστημονική εξέλιξη υπάρχει ένας άνθρωπος που περιμένει καλύτερη διάγνωση, περισσότερες επιλογές και ουσιαστική φροντίδα. Αυτή είναι η πρόκληση, αλλά και η ευθύνη όλων μας».

Συμμετοχή και παρακολούθηση

Το 6ο Ετήσιο Συνέδριο της FairLife L.C.C. απευθύνεται σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα, φροντιστές και οικογένειες, επαγγελματίες υγείας, εκπροσώπους επιστημονικών και θεσμικών φορέων, φοιτητές επιστημών υγείας και στο ευρύ κοινό.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, με δυνατότητα δια ζώσης ή διαδικτυακής παρακολούθησης. Θα παρέχεται ταυτόχρονη διερμηνεία στα ελληνικά και στα αγγλικά, διευκολύνοντας τη συμμετοχή και την παρακολούθηση του Συνεδρίουαπό το διεθνές κοινό.

Για τη δια ζώσης συμμετοχή απαιτείται προεγγραφή, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μετά την ολοκλήρωση του Συνεδρίου θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Εγγραφή για δια ζώσης παρακολούθηση

Εγγραφή για διαδικτυακή παρακολούθηση

Αναλυτικό πρόγραμμα Συνεδρίου

Το συνέδριο πραγματοποιείται υπό την αιγίδα: Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ), Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ), Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (ΕΕΑΟ), Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία (ΕΑΕ), Ελληνική Εταιρεία Καρκίνου Πνεύμονα (ΕΛΕΚΑΠ), Ελληνική Εταιρεία Παθολογικής Ανατομικής (ΕΕΠΑ), Ελληνική Εταιρεία Χειρουργών Θώρακος –Καρδιάς – Αγγείων (ΕΕΧΘΚΑ), Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας Καρκίνου (ΕΛΙΕΚ), Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΣΝΕ), Women for Oncology Hellas (W4O Hellas), Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ), Ένωση Ασθενών Ελλάδας, Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος(ΣΦΕΕ), Pharma Innovation Forum (PIF), International Association for theStudy of Lung Cancer (IASLC), Global Lung Cancer Coalition (GLCC), LungCancer Europe.

Το Συνέδριο υποστηρίζεται από: Μεγάλοι Χορηγοί: AstraZeneca, MSD Χορηγοί: AMGEN, Genesis Pharma, Johnson & Johnson, Roche, Pharmaserve Lilly, Παπαποστόλου Health Care TechnologiesΥποστηρικτές: Boehringer Ingelheim, CibumsMed, Daiichi-Sankyo,Istodierevnitiki, KARYOΧορηγοί Επικοινωνίας: ΕΡΤ, ΑΜΝΑ, All About Health, HealthDaily, HealthPharma, HealthMag, Iatronet, LiveMed, NewsBeast, NewsBomb, The Daily Health, Virus.com.gr Υποστηρικτές Υπηρεσιών: ACS, Catalytica, Innews, Reputation Unique, WASP

H FairLife Φροντίδα και Πρόληψη για τον καρκίνο του πνεύμονα είναι oπρώτος και μοναδικός μη κερδοσκοπικός κοινωνικός φορέας στην Ελλάδαπου ασχολείται αποκλειστικά με τον καρκίνο του πνεύμονα – την 1η αιτία θανάτου από καρκίνο στη χώρα μας και παγκοσμίως.

Ιδρύθηκε το 2020 από την Κορίνα Πατέλη-Βell στη μνήμη του συζύγου της Simon Bell, ο οποίος έχασε τη μάχη με τη νόσο τον Αύγουστο του 2020.Αποστολή του φορέα είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τηνπρόληψη του καρκίνου του πνεύμονα καθώς και η ολιστική στήριξη ασθενώνκαι των οικογενειών στη διαδρομή τους με την ασθένεια.

Το 2024 διακρίθηκε ως «Οργάνωση της Χρονιάς» στα Patient Partnerships Awards και, στα πέντε χρόνια λειτουργίας του, έχει λάβει 20 βραβεία για τοκοινωνικό του έργο, το οποίο αναγνωρίζεται τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

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