Ενισχυμένες αποδόσεις από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ για τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας με την Ολλανδία

Αμέτρητες αγορές και «Επιστροφή Στοιχήματος»* στα καταστήματα Allwyn για το κρίσιμο σημερινό παιχνίδι στο Άμστερνταμ

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Ενισχυμένες αποδόσεις από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ για τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας με την Ολλανδία
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Η Εθνική Ομάδα βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου της στην πρώτη κατηγορία του Nations League και διεκδικεί την πρόκρισή της στην προημιτελική φάση.

Σήμερα, στις 21:45, στο Άμστερνταμ δίνει το κρίσιμο παιχνίδι με την ισόβαθμή της Ολλανδία. Θέλει να φύγει αήττητη από το Άμστερνταμ για να παραμείνει στην πρώτη θέση του ομίλου και να εξασφαλίσει την πρόκριση με νίκη στο τελευταίο ματς κόντρα στην ουραγό Σερβία, τη Δευτέρα (21:45), στον Βόλο.

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει ενισχυμένες αποδόσεις για το μεγάλο παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας με την Ολλανδία:

Να Σκοράρουν και οι 2 ομάδες, Over 2,5 γκολ & Over 9,5 κόρνερ Over 2,5 γκολ & Over 9,5 κόρνερ

Στο άλλο ματς του ομίλου μας, στις 21:45, στο Βελιγράδι, η Γερμανία, η οποία βρίσκεται 3 βαθμούς πίσω από την Εθνική Ομάδα και την Ολλανδία, αντιμετωπίζει τη Σερβία.

Μεγάλα παιχνίδια διεξάγονται και το Σαββατοκύριακο στο Nations League. Ξεχωρίζουν το Σάββατο οι αγώνες Νορβηγία-Ουαλία (19:00), Πορτογαλία-Δανία (21:45), Σουηδία-Βοσνία & Ερζεγοβίνη (21:45) και την Κυριακή τα ματς Βέλγιο-Ιταλία (21:45), Γαλλία-Τουρκία (21:45), Ισπανία-Αγγλία (21:45) και Κροατία-Τσεχία (21:45)

Στα καταστήματα Allwyn σε περιμένουν κάθε μέρα Super Βοοsted Odds, promos, αποστολές μέσα από το καθημερινό Πάμε Στοίχημα Calendar.

Για τις μεγάλες αναμετρήσεις του Nations League το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει τις προωθητικές ενέργειες «Boost Νίκης», «Στο Παρά 1» & «Bet Builder Boost»* και για τους αγώνες της Εθνικής Ομάδας, με την Ολλανδία και τη Σερβία, την «Επιστροφή Στοιχήματος»*.

Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα με «20 & Kάρφωσες»* στα καταστήματα Allwyn

Στη Euroleague ολοκληρώνεται η 11η αγωνιστική και στις 21:15, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπαρτσελόνα. Θέλει να συνεχίσει τις επιτυχίες για να παραμείνει μόνος του στην κορυφή της βαθμολογίας.

Στα καταστήματα Allwyn προσφέρονται ενισχυμένες αποδόσεις και η προωθητική ενέργεια «20 & Κάρφωσες»* για τον αγώνα Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα:

Kέντρικ Nαν 23+ πόντοι Τζάστιν Ρόμπινσον 20+ πόντοι

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

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