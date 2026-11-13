Ο Όμιλος Neptune υποδέχθηκε στον Πειραιά το «NIKOS TRAVLOS»

Η άφιξη του νεότευκτου πλοίου με ελληνική σημαία σηματοδότησε την έναρξη του εορτασμού για τα 50+ χρόνια της Neptune και τη διεύρυνση του στρατηγικού προγράμματος Genesis Project σε δέκα πλοία νέας γενιάς

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Ο Όμιλος Neptune υποδέχθηκε στον Πειραιά το «NIKOS TRAVLOS»
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  • Ο Όμιλος Neptune υποδέχθηκε στον Πειραιά το νεότευκτο πλοίο «NIKOS TRAVLOS», που φέρει το όνομα του ιδρυτή του, Νίκου Τραυλού, σηματοδοτώντας τα 50+ χρόνια της εταιρείας.
  • Η εταιρεία διεύρυνε το στρατηγικό πρόγραμμα Genesis Project από τέσσερα σε δέκα πλοία νέας γενιάς μεταφοράς οχημάτων (PCTCs) για εκσυγχρονισμό και βιώσιμη ανάπτυξη.
  • Το «NIKOS TRAVLOS» διαθέτει σύστημα πρόωσης LNG dual-fuel, που επιτρέπει λειτουργία με υγροποιημένο φυσικό αέριο και συμβατικά καύσιμα, μειώνοντας εκπομπές.
  • Ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας εξήρε την επιλογή του Ομίλου να υψώσει την ελληνική σημαία στο πλοίο και κάλεσε άλλους πλοιοκτήτες να ακολουθήσουν το παράδειγμα.
  • Η Neptune συνεχίζει να αναπτύσσει διεθνώς το δίκτυο υπηρεσιών της, επενδύοντας στη ναυτιλία, τα logistics και το νέο car terminal στη νότια Γαλλία.
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Σε μια ημέρα με ιδιαίτερο συμβολισμό για την ιστορία και το μέλλον της, η Neptune υποδέχθηκε στον Πειραιά το νεότευκτο πλοίο «NIKOS TRAVLOS», που φέρει το όνομα του ιδρυτή της, Νίκου Τραυλού.

Η επιστροφή στο λιμάνι όπου ξεκίνησε η διαδρομή της πριν από περισσότερα από πενήντα χρόνια αποτέλεσε μια στιγμή τιμής στη ναυτιλιακή του παρακαταθήκη, αλλά και αφετηρία μιας νέας περιόδου στρατηγικής ανάπτυξης.

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Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε επί του πλοίου, παρουσία της Προέδρου του Ομίλου Neptune, Μελίνας Τραυλού, του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια, του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Αντιναύαρχο Λ.Σ. Χρήστο Κοντορουχά, του Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτική Στέφανου Γκίκα, του Δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μώραλη, του Προέδρου του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Γιώργου Αλεξανδράτου, εργαζομένων και συνεργατών της Neptune.

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Από την ιστορική παρακαταθήκη στη νέα γενιά πλοίων

Κατά την ομιλία της, η Μελίνα Τραυλού ανακοίνωσε τη διεύρυνση του Genesis Project από τέσσερα σε δέκα πλοία μεταφοράς οχημάτων νέας γενιάς (Pure Car and Truck Carriers – PCTCs). Το Genesis Project αποτελεί το στρατηγικό πρόγραμμα ανανέωσης και εκσυγχρονισμού του στόλου του Ομίλου Neptune, σηματοδοτώντας μια ουσιαστική επένδυση στο μέλλον, με έμφαση στη σύγχρονη τεχνολογία, την ασφάλεια, την επιχειρησιακή αποδοτικότητα και τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη.

Το «NIKOS TRAVLOS» είναι το δεύτερο πλοίο του προγράμματος, μετά το «NEPTUNE PIREAS» και εκφράζει έμπρακτα τη στρατηγική επιλογή του Ομίλου να επενδύει συστηματικά στην εξέλιξη και στην ανταγωνιστικότητά του.

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Η Πρόεδρος του Ομίλου Neptune, Μελίνα Τραυλού

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η Πρόεδρος του Ομίλου Neptune, Μελίνα Τραυλού: «Πιστεύω ότι ο ουσιαστικότερος τρόπος να τιμούμε την ιστορία μας είναι να συνεχίζουμε να δημιουργούμε.» Και πρόσθεσε: «Προχωράμε μπροστά. Με σύνεση, υπευθυνότητα και το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον».

Μια ημέρα αφιερωμένη στον ιδρυτή και στους ανθρώπους της Neptune

Η άφιξη του «NIKOS TRAVLOS» είχε βαθιά προσωπική σημασία για τη Μελίνα Τραυλού, καθώς το πλοίο φέρει το όνομα του πατέρα της, ιδρυτή της Neptune, και υψώνει την ελληνική σημαία στο λιμάνι που εκείνος αγάπησε και με το οποίο συνέδεσε τη ζωή του.

Στην ομιλία της, η Πρόεδρος αναφέρθηκε με συγκίνηση στη διαδρομή της εταιρείας, από τα πρώτα της βήματα σε δύο μικρά γραφεία στην Ακτή Μιαούλη μέχρι τη σημερινή ισχυρή διεθνή της παρουσία. Τίμησε τους ανθρώπους που συνέβαλαν στην ανάπτυξή της και τις αξίες που παραμένουν σταθερές στον χρόνο: την ακεραιότητα, τη συνέπεια, την ηθική, τον σεβασμό και την εμπιστοσύνη.

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Η Μελίνα Τραυλού, πρόεδρος του Ομίλου Neptunes

«Για μένα, είναι σαν να ξανασυναντώ τον πατέρα μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας τη συγκίνηση της επιστροφής στον Πειραιά.

Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα στην ανθρώπινη διάσταση της ναυτιλίας, στη σημασία της συλλογικής προσπάθειας και στη διατήρηση της οικογενειακής κουλτούρας που χαρακτηρίζει τη Neptune από την ίδρυσή της.

Ξεχωριστό συμβολισμό έχει και η πλώρη του «NIKOS TRAVLOS». Στη θέση των χαρακτηριστικών ματιών που αποτελούν το σήμα κατατεθέν των πλοίων της Neptune, δεσπόζει ένα μουστάκι, ως προσωπικός φόρος τιμής στον Νίκο Τραυλό.

Η ελληνική σημαία στο επίκεντρο

Κατά τον χαιρετισμό του, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, εξήρε την επιλογή του Ομίλου Neptune να υψώσει την ελληνική σημαία στο νεότευκτο «NIKOS TRAVLOS», χαρακτηρίζοντάς την παράδειγμα προς μίμηση για την ελληνική ναυτιλία.

Υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης της ελληνικής σημαίας και κάλεσε και άλλους Έλληνες πλοιοκτήτες να ακολουθήσουν αυτή την επιλογή, ενώ ευχήθηκε στο πλοίο ασφαλή και επιτυχημένα ταξίδια.

Πενήντα και πλέον χρόνια διαρκούς εξέλιξης

Η υποδοχή του «NIKOS TRAVLOS» σηματοδότησε παράλληλα την επίσημη έναρξη των επετειακών εορτασμών για τα 50+ χρόνια της Neptune, με την αποκάλυψη του επετειακού λογοτύπου του Ομίλου.

Με 26 πλοία υπό διαχείριση και 8 ακόμη υπό παραγγελία, ο Όμιλος Neptune συνεχίζει να ενισχύει τη διεθνή του παρουσία, επενδύοντας τόσο στη ναυτιλία όσο και στις ολοκληρωμένες υπηρεσίες logistics.

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Η Μελίνα Τραυλού, πρόεδρος του Ομίλου Neptunes

Μέσω των Neptune Lines, Neptune Shipping Agencies, Neptune Dry Management, Neptune Land Services και FERST Logistics, αναπτύσσει ένα διευρυμένο δίκτυο δραστηριοτήτων που καλύπτει τις θαλάσσιες και χερσαίες μεταφορές, τις λιμενικές υπηρεσίες και τις ολοκληρωμένες λύσεις εφοδιαστικής αλυσίδας.

Σημαντικό ορόσημο της στρατηγικής αυτής αποτελεί το NLS Port-La-Nouvelle, το πρώτο car terminal του Ομίλου στη νότια Γαλλία, το οποίο ενισχύει τη διεθνή του παρουσία και τις δυνατότητες παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών automotive logistics.

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Το «NIKOS TRAVLOS»: τεχνολογία νέας γενιάςΤο νεότευκτο «NIKOS TRAVLOS» παραδόθηκε πρόσφατα στον Όμιλο Neptune από το ναυπηγείο Fujian Mawei της Κίνας. Διαθέτει σύστημα πρόωσης LNG dual-fuel, το οποίο επιτρέπει τη λειτουργία τόσο με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) όσο και με συμβατικά καύσιμα, προσφέροντας μεγαλύτερη επιχειρησιακή ευελιξία και δυνατότητα περιορισμού συγκεκριμένων εκπομπών, ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε επίσης περιήγηση στους χώρους του πλοίου.

Με τις ίδιες αξίες, με το βλέμμα στο μέλλον

Η υποδοχή του «NIKOS TRAVLOS» στον Πειραιά αποτέλεσε κάτι περισσότερο από την άφιξη ενός νέου πλοίου. Ήταν μια συνάντηση της ιστορίας με το μέλλον της Neptune. Μια στιγμή που τίμησε τον άνθρωπο που θεμελίωσε τον Όμιλο, τους ανθρώπους που συνέβαλαν στην πορεία του και τη νέα γενιά που συνεχίζει το έργο του. Με σταθερές αξίες, ισχυρή διεθνή παρουσία και ένα φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα σε εξέλιξη, η Neptune συνεχίζει να δημιουργεί, να εξελίσσεται και να επενδύει στο μέλλον της ναυτιλίας και των logistics, με το βλέμμα μπροστά.

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