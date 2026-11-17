Και τώρα τι πρωτολές που επιστρέφεις στην «πατρίδα» μετά από καιρό;

Θυμάμαι τις Κυριακές στο νησί, μαζευόμασταν όλοι σε ένα μαγαζί (δεν υπήρχε κι άλλο ανοιχτό). Τρώγαμε, τα λέγαμε και μετά σίγουρα κάποια στιγμή θα έβγαιναν τα όργανα.

Ο Βαγγέλης -που το πρωί ασχολιόταν με τις κατασκευές- έβγαζε το μπουζούκι του. O Πέτρος -που ήταν προγραμματιστής- το ακορντεόν του. O Μιχάλης -που έφτιαχνε τον πιο ωραίο καφέ του νησιού- το λαούτο του και πάει λέγοντας..

Κι εγώ, που κάπως εκεί στη βάση των πραγμάτων θυμήθηκα ξανά πόσο αγαπάω να τραγουδάω με άλλους, θέλω τώρα να ενώσω αυτά τα υλικά. Tα τραγούδια που λέγαμε εκεί, μαζί με δικά μου παλιά και δικά μου καινούρια, προτού καν μπούμε στο στούντιο να τα γράψουμε.

Να τα μοιραστώ και να τα μοιράσω.

Θέλω ο Πασατέμπος να γλυκοκοιτάξει μεθυσμένος το Έπεσε Έρωτας..

H Αχάριστη να φιληθεί σε μια γωνιά του μαγαζιού με το Κι αν δε σε δω Ποτέ.. Το Είναι Αργά να βρει τον τρόπο να κάνει σχέση με τη Σωτηρία της Ψυχής..

Θέλω να φτιαχτεί ένα γλυκό που ούτε εγώ ξέρω ακόμα πως θα μοιάζει..

Θα αρχίζουμε στις 18:00 και θα μου άρεσε πολύ, αυτές οι Κυριακές, να κάνουν τη βδομάδα που θα ξεκινάει πολύ πιο παλέψιμη και αγαπητική.

Σας περιμένουμε!

Με πολλή αγάπη,

Μαρίζα :-)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Δημήτρης Σιάμπος – Ενορχηστρώσεις, κιθάρες Γιάννης Καφετζόπουλος – Πιάνο, πλήκτρα Κώστας Πατσιώτης – Κοντραμπάσο Δημήτρης Μποσινάκος – Τύμπανα Μάριος Ιβάν Παπούλιας – Βιολί Γιάννης Σταματογιάννης- Μπουζούκι / Λαούτο / Μαντολίνο

Μετάφραση στη νοηματική: Εμμανουέλα Καγιοπούλου

Ηχολήπτης: Αγαπητός Καταξάκης

Ηχολήπτης σκηνής: Ηλίας Καρούμπαλης

Φωτισμοί: Φίλιππος Τρέπας Εκτέλεση Παραγωγής: Ειρήνη Κλέπκου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΛΣΟΣ λάιβ: Ευελπίδων 4, Κυψέλη – Πεδίον του Άρεως ΤΗΛ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 210-8227471 & 210-8831487 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ: Κυριακή

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 18:00 ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/mariza-rizou-5/

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