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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Παρασκευή 21/06 2019

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Σαν σήμερα το 1469 γεννήθηκε ο Νικολό Μακιαβέλι
ΚΑΙΡΟΣ Παρασκευή 21/06 2019 Δες αναλυτικά το δελτίο καιρού
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Εκλογές 2019: Τα τελικά ψηφοδέλτια του Κινήματος Αλλαγής - Αυτοί είναι οι 421 υποψήφιοι (ΛΙΣΤΑ)

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Μαύρα χάλια: Τα πιο άσχημα σπίτια του κόσμου! (pics)

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Άλσος Βεΐκου : Απογευματινές οικογενειακές βόλτες για παιχνίδι και άθληση (pics)

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Πνιγμός 75χρονου σε παραλία της Χαλκιδικής

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Wall Street: Ανεπηρέαστοι οι δείκτες από την ένταση ΗΠΑ-Ιράν - Ράλι ανόδου στην τιμή του πετρελαίου

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Έχω λεπτή τρίχα μαλλιών. Πώς θα τους δώσω όγκο;

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Τσίμπημα από κουνούπι; 5 τρόποι για να το αντιμετωπίσετε (pics)

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Έπος: Οι καλύτερες ανακαλύψεις που έγιναν κατα λάθος! (pics)

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Power Of Love τελικός: Αυτοί είναι οι οκτώ φιναλίστ που θα διεκδικήσουν το μεγάλο έπαθλο (Video)

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Σήμερα 21/06: Μέσα σε όλους μας υπάρχει πάντα ένα μικρό καλοκαίρι!

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Καλοκαίρι: Ξεκινά και επίσημα - Το doodle της Google για το θερινό ηλιοστάσιο!

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Εξάρχεια: Επίθεση με μολότοφ και πέτρες στα ΜΑΤ

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Σαν σήμερα το 1469 γεννήθηκε ο Νικολό Μακιαβέλι

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Εφιάλτης την πρώτη νύχτα του γάμου: Μάχη για τη ζωή του δίνει ο γαμπρός

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Οι 12 πιο καυτές φωτογραφίες της Αναστασίας! (pics)

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Εκλογές 2019: Νέα δημοσκόπηση - Δείτε τη διαφορά ΣΥΡΙΖΑ - ΝΔ

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PIC 23:42
Περίεργα ψέματα που λένε τα ζευγάρια - Κάποια τα έχετε πει σίγουρα κι εσείς (vid)

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Φθιώτιδα: Επισκεπτόταν την ΑμεΑ εγγονή φίλων του και ασελγούσε σε βάρος της

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Συλλήψεις στην πλατεία Εξαρχείων για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών

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23:19
Σύνοδος Κορυφής: Η ΕΕ είναι έτοιμη να ανταποκριθεί κατάλληλα με πλήρη αλληλεγγύη κατά της Τουρκίας

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Δεν είναι ψεύτικη αυτή η φωτογραφία! (pics)

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Νέο μυστηριώδες είδος γάτας-αλεπού εντοπίστηκε στην Κορσική (vid&pics)

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23:06
Μάθε που συχνάζει το πρόσωπο που σε ενδιαφέρει!

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Χαμός στο ίντερνετ με γυμνές φωτογραφίες γνωστής τραγουδίστριας (Photos)

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23:01
Ελένη: Τα σέξι πλάνα της Μενεγάκη «κόβουν ανάσες» και δεν πρέπει να χάσετε! (Video & Photos)

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23:00
ΕΚΛΟΓΕΣ

Εκλογές 2019: Τα τελικά ψηφοδέλτια του Κινήματος Αλλαγής - Αυτοί είναι οι 421 υποψήφιοι (ΛΙΣΤΑ)

Newsbomb

Εκλογές 2019: Τα τελικά ψηφοδέλτια του Κινήματος Αλλαγής - Αυτοί είναι οι 421 υποψήφιοι (ΛΙΣΤΑ)
EUROKINISSI

Το Κίνημα Αλλαγής, ανακοίνωσε συγκεντρωτικά τα τελικά ψηφοδέλτιά του για τις εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου, για το σύνολο των εκλογικών περιφερειών.

Τα ψηφοδέλτια του ΚΙΝΑΛ απαρτίζονται από συνολικά 421 υποψηφίους, όσοι και το μέγιστο των διαθέσιμων θέσεων.

Ο βαθμός ανανέωσης είναι υψηλός, καθώς περίπου το 55% των υποψηφίων δεν έχει συμμετάσχει ξανά κατά το παρελθόν στα ψηφοδέλτια του κόμματος. Μαζί με την ποσόστωση του 40% για τα δύο φύλα, η οποία υπερκαλύπτεται, περίπου το 30% των ψηφοδελτίων απαρτίζεται από νέους κάτω των 40 ετών.

Τα ψηφοδέλτια του Κινήματος Αλλαγής αναλυτικά:

Ν. ΕΒΡΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΖΑΠΑΡΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΜΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ
ΟΥΣΤΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ
ΓΟΛΓΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΙΛΧΑΝ ΑΧΜΕΤ
ΜΑΝΑΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΟΣΜΑΝΟΓΛΟΥ ΣΙΠΕΛ
ΤΣΙΤΗΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ν. ΞΑΝΘΗΣ
ΑΜΑΞΑ ΑΓΛΑΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΜΠΟΥΡΧΑΝ ΜΠΑΡΑΝ
ΣΑΦΕΡΟΓΛΟΥ ΝΕΡΙΜΑΝ

Ν.ΔΡΑΜΑΣ
ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΧΑΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΧΑΡΙΣΚΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΑΝΤΕΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΣΑΡΔΑΚΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΣΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ

Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΒΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΚΟΥΛΑ
ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΚΑΡΕΚΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΛΕΙΨΙΣΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΛΙΑΠΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΑΝΩΛΑ ΕΛΛΗ
ΜΟΥΤΑΦΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
ΜΟΥΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΣΑΜΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΗΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΤΡΙΓΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΑΚΑΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΙΛΑΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΚΟΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ-ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΝΤΙΝΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΙΠΤΣΕ ΟΛΓΑ
ΦΕΣΤΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ

Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΓΚΙΟΝΟΓΛΟΥ ΜΠΑΜΠΗΣ
ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΤΟΡΟΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ

Ν. ΚΙΛΚΙΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΑΝΤΡΑ ΚΑΛΛΙΡΟΗ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΦΡΑΓΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Ν. ΠΕΛΛΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΡΑΧΗΛ
ΖΑΡΟΓΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΑΓΑΘΗ
ΜΠΟΓΔΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΙΚΗ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ
ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΜΙΧΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΠΑΤΡΑ ΡΑΝΙΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ

Ν. ΣΕΡΡΩΝ
ΓΚΙΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΧΤΣΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΜΑΚΙΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΦΑΝΗ
ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΤΟΣΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΤΣΕΡΒΙΣΤΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΕΥΤΑΤΟΓΛΟΥ ΣΑΣΑ
ΖΕΠΠΟΥ ΜΑΡΘΑ
ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΑΡΗΣ
ΠΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΤΣΙΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΖΥΜΠΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΣΑΛΟΥΚΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΒΡΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΓΚΡΙΤΖΕΛΗ ΒΑΣΩ
ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΚΑΒΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΙΣ
ΤΑΙΓΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΣΙΛΦΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΙΧΤΡΑΚΗ ΓΙΩΤΑ
ΡΕΠΠΑ ΓΙΩΤΑ

Ν. ΑΡΤΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
ΑΛΕΞΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΓΚΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΕΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΩΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ

Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΔΑΛΛΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΜΠΟΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΑΣΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΑΜΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΖΑΡΠΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΖΗΚΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΚΑΣΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΠΑΡΜΠΑ ΒΑΝΑ
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Ν. ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΠΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΠΕΠΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΩΡΑ
ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΥΚΟΣΙΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΡΑΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΑ

Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΦΑΝΗ
ΓΑΛΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΛΙΑΚΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΑΤΑΣΑ
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΤΟΛΙΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΤΣΙΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΠΕΛΤΖΕΝΙΤΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ
ΣΑΚΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΩΤΗΣ
ΧΑΥΤΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ

Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΝΤΙΝΤΗ ΧΡΥΣΑ
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
ΦΑΜΙΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΚΑΡΤΣΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΛΑΖΕΝΗ ΒΕΡΑ
ΜΠΟΤΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΠΙΑΝΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΠΟΥΚΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΡΑΠΤΗ ΣΥΛΒΑΝΑ

Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΑΞΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΣΙΜΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΣΕΒΑΣΤΗ
ΡΑΠΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΙΤΣΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΠΙΣΜΠΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΙΣΤΙΟΛΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΤΟΡΟΥΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΦΟΥΝΤΑ ΝΙΚΗ

Ν. ΑΧΑΪΑΣ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΟΥΛΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΟΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΤΑΠΕΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ν. ΗΛΕΙΑΣ
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ
ΓΙΑΤΡΑ ΖΩΗ
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΑΤΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΟΤΣΙΦΑΣ ΣΑΚΗΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΟΝΗΣ ΜΕΝΗΣ

Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΑΡΗΣ
ΚΟΣΚΟΒΟΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΝΤΑΝΤΟΥΜΗ ΓΙΑΝΝΑ

Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ
ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΝΑ
ΠΑΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΕΠΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Ν. ΦΘΟΙΩΤΙΔΑΣ
ΑΝΤΕΡΡΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΙΑΤΑΓΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΥΜΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΖΙΩΤΗ ΝΑΝΣΥ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ
ΠΑΝΑΓΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΝΝΥ

Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΝΤΑΡΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΙΑΚΑΒΕΛΑ ΣΜΑΡΑΓΔΑ

Α’ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΔΗΜΑΔΑΜΑ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ (ΖΕΦΗ)
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΚΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΡΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΜΑΛΑΙ ΦΑΤΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΑΣΠΑ
ΠΑΠΑΧΕΛΑ ΝΕΛΗ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ (ΦΟΝΗ)
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΧΑΤΖΗΣ ΤΑΣΟΣ

Β’ ΑΘΗΝΑΣ (ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ)
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΝΙΑ
ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΑΝΕΖΗ-ΛΟΥΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ
ΖΑΝΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΜΙΣΕΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΑΡΑΔΑΚΗ-ΧΑΛΑΡΗ ΕΛΕΝΗ
ΜΠΑΡΚΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΤΕΪΜΕΝΤΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΦΟΥΣΚΙΔΟΥ ΒΙΚΥ
ΧΑΛΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΧΑΛΙΚΙΩΤΗΣ ΓΑΒΡΙΛΟΣ
ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Β’ ΑΘΗΝΑΣ (ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ)
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΣΚΗΤΗΣ ΘΑΝΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΝΤΙΑ
ΓΚΕΜΗ ΕΝΤΑ
ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΤΑΣΟΣ
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
ΚΑΡΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΟΛΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ-ΔΑΜΑΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΡΔΑΒΕΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

Β’ ΑΘΗΝΑΣ (ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ)
ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ ΡΕΝΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΜΟΣΧΟΣ
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΟΥΛΟΥΔΑΚΗ-ΜΠΑΪΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΑΤΙΛΗ-ΖΑΡΑΝΙΚΑ ΑΡΓΥΡΩ
ΣΑΓΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΣΤΑΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΣΙΤΣΙΛΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΦΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΡΙΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΡΚΑΛΑΚΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΒΟΥΡΕΞΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΟΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΧΡΥΣΟΦΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ

Β’ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΖΑΡΝΑΒΕΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ-ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΝΑΝΣΥ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΑΛΕΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΣΤΑΘΗΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ-ΝΤΙΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΥΖΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ)
ΑΚΑΜΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ
ΛΙΟΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΑΥΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΖΩΤΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΚΟΝΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΤΕΛΩΝΙΑΤΗ ΑΡΕΤΗ
ΤΣΕΛΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ

Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΚΑΡΟΥΣΗ-ΤΑΣΑΙΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ)
ΠΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ

Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΠΡΑΧΑΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ

Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΑΝΔΡΕΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΦΑΡΜΑΚΗ-ΓΚΕΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΧΑΝΙΑΣ ΝΙΚΟΣ

Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΚΑΚΚΑΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΑΝΑΚΟΥ ΒΑΣΩ
ΜΟΥΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΠΑΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ

Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΑΛΕΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΡΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
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ΜΠΛΑΝΑ ΑΘΗΝΑ
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