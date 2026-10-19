Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα ναρκωτικών που προσέγγιζε ακόμη και ανηλίκους μέσω εφαρμογών

Snapshot Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη με τρεις συλλήψεις και κατάσχεση 3,5 κιλών κάνναβης και 120 γραμμαρίων κοκαΐνης.

Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε κρυπτογραφημένες εφαρμογές, όπως το Telegram, και πληρωμές με κρυπτονομίσματα για την προσέγγιση πελατών, συμπεριλαμβανομένων ανηλίκων.

Η οργάνωση είχε οργανωμένη δομή με διαχωρισμό περιοχών και μέτρα απόκρυψης για να δυσχεραίνει τον εντοπισμό της από τις αρχές.

Η επιχείρηση βασίστηκε σε ειδική ανάλυση στοιχείων και ανακριτική διείσδυση, που οδήγησε στη σύλληψη των μελών και σε έρευνες με ευρήματα σχετιζόμενα με τη δραστηριότητα της οργάνωσης.

Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό επιπλέον εμπλεκόμενων και την αποκάλυψη του πλήρους εύρους της δράσης του κυκλώματος. Snapshot powered by AI

Στην εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη προχώρησαν στελέχη του ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν κρυπτογραφημένες εφαρμογές επικοινωνίας για να προσεγγίζουν υποψήφιους αγοραστές, μεταξύ των οποίων φέρεται να βρίσκονταν και ανήλικοι.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν τρία άτομα, ενώ οι αρχές κατάσχεσαν συνολικά 3,5 κιλά κάνναβης και 120 γραμμάρια κοκαΐνης.

Επικοινωνία μέσω Telegram και πληρωμές με κρυπτονομίσματα

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη του κυκλώματος αξιοποιούσαν εφαρμογές όπως το Telegram για την επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους και την παροχή οδηγιών σχετικά με την προμήθεια ναρκωτικών ουσιών. Οι πληρωμές πραγματοποιούνταν με κρυπτονομίσματα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που συγκέντρωσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Η οργάνωση φέρεται να είχε αναπτύξει συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας, με διαχωρισμό των περιοχών δραστηριοποίησης και δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησης των παραγγελιών. Παράλληλα, τα μέλη της χρησιμοποιούσαν μεθόδους απόκρυψης και λάμβαναν μέτρα για να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους από τις διωκτικές αρχές.

Πώς έφτασαν οι αρχές στις συλλήψεις

Η επιχείρηση βασίστηκε σε ειδική ανάλυση των στοιχείων που αφορούσαν τους εμπλεκομένους και εξελίχθηκε σε διαδοχικά στάδια.

Αρχικά, συνελήφθη ένας 18χρονος, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν 3,5 κιλά κάνναβης. Στη συνέχεια, στελέχη των Ομάδων ΔΕΟΣ αξιοποίησαν ειδικές ανακριτικές μεθόδους και, μέσω ανακριτικής διείσδυσης, εμφανίστηκαν ως υποψήφιοι αγοραστές.

Με αυτόν τον τρόπο προχώρησαν στη σύλληψη δύο ακόμη ημεδαπών, ηλικίας 25 και 30 ετών. Κατά την επιχείρηση κατασχέθηκαν επιπλέον 120 γραμμάρια κοκαΐνης.

Τι εντοπίστηκε στις έρευνες

Μετά τις συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν έρευνες στις κατοικίες των κατηγορουμένων, όπου βρέθηκαν αντικείμενα και εξοπλισμός που, σύμφωνα με τις αρχές, συνδέονται με τη δραστηριότητα της οργάνωσης.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν ζυγαριά ακριβείας και συσκευή πληρωμών με κρυπτονομίσματα, ευρήματα που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας για τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή με τη διαδικασία του αυτοφώρου.