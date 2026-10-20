Σίφνος: Μυστήριο με σορό άνδρα που βρέθηκε στο «Βαθύ»

Σορός άνδρα βρέθηκε στη θαλάσσια περιοχή του όρμου «Βαθύ» στη Σίφνο

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Σίφνος: Μυστήριο με σορό άνδρα που βρέθηκε στο «Βαθύ»
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Η σορός περισυνελέγη από περιπο σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Σίφνου.
  • Στη συνέχεια, η σορός διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας του νησιού με ασθενοφόρο.
  • Θα ακολουθηθούν διαδικασίες για τη διακρίβωση της ταυτότητας του άνδρα και των συνθηκών του περιστατικού.
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Σορός άνδρα εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή του όρμου «Βαθύ» στη Σίφνο, έπειτα από ενημέρωση από αλιέα που τον εντόπισε.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η σορός περισυνελέγη από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Σίφνου. Στη συνέχεια, διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα στο Κέντρο Υγείας του νησιού.

Για την υπόθεση αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας του άνδρα και των συνθηκών του περιστατικού.

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