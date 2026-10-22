Αμπελόκηποι: Συνελήφθη 33χρονος για διακίνηση ροζ κοκαΐνης και κεταμίνης - Πάνω από €20.000 κέρδος

Snapshot Συνελήφθη 33χρονος στους Αμπελόκηπους για διακίνηση ροζ κοκαΐνης, MDMA, κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, κεταμίνης και αναβολικών.

Στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά πάνω από 270 γραμμάρια ναρκωτικών ουσιών, 30 αμπούλες αναβολικών και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Ο δράστης χρησιμοποιούσε κωδικές λέξεις για τις ναρκωτικές ουσίες και κρατούσε αρχείο με τιμές και οφειλές πελατών.

Το οικονομικό όφελος από τη διακίνηση υπολογίζεται σε πάνω από 20.000 ευρώ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και αντιντόπινγκ, και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Snapshot powered by AI

Ένας 33χρονος συνελήφθη στους Αμπελόκηπους, καθώς κατηγορείται ότι διακινούσε ναρκωτικές ουσίες και αναβολικά, χρησιμοποιώντας ως βάση το σπίτι του στην περιοχή.

Η σύλληψή του έγινε το βράδυ της 19ης Οκτωβρίου 2026 από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, έπειτα από έρευνα για τη δράση του.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, οι αστυνομικοί είχαν συγκεντρώσει πληροφορίες για τη φερόμενη δραστηριότητά του και, μετά την έρευνα που ακολούθησε, προχώρησαν στη σύλληψή του.

Τι βρήκαν οι αστυνομικοί στο σπίτι του

Κατά την έρευνα στο σπίτι του 33χρονου και στην κατοχή του, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν διάφορες ναρκωτικές ουσίες, καθώς και αναβολικά.

Συγκεκριμένα, βρέθηκαν:

45 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης

67 γραμμάρια MDMA

116 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης

12 γραμμάρια κοκαΐνης

30 γραμμάρια κεταμίνης

30 αμπούλες αναβολικών ουσιών

5 φαρμακευτικά δισκία

Μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

Πολλές νάιλον συσκευασίες

Χρησιμοποιούσε κωδικές λέξεις για τα ναρκωτικά

Όπως αναφέρει η αστυνομία, ο 33χρονος φέρεται να χρησιμοποιούσε κωδικές λέξεις όταν αναφερόταν στις διάφορες ναρκωτικές ουσίες κατά τις αγοραπωλησίες.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, κρατούσε αρχείο με τις τιμές των ουσιών, αλλά και τα χρήματα που του χρωστούσαν οι αγοραστές.

Το οικονομικό όφελος που φέρεται να είχε αποκομίσει από τη δραστηριότητά του υπολογίζεται από τις αρχές σε περισσότερα από 20.000 ευρώ.

Ο 33χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και των διατάξεων για το αντιντόπινγκ.