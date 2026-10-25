Δραπετσώνα: Τρεις συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών - Κατασχέθηκαν ροζ κοκαΐνη, κάνναβη και πιστόλι

Για την υπόθεση συνελήφθησαν το πρωί της 23ης Οκτωβρίου τρεις ημεδαποί, ηλικίας 30, 33 και 36 ετών, οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους με συγγενικούς δεσμούς

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Δραπετσώνα: Τρεις συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών - Κατασχέθηκαν ροζ κοκαΐνη, κάνναβη και πιστόλι
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Στη Δραπετσώνα συνελήφθησαν τρεις ημεδαποί ηλικίας 30, 33 και 36 ετών για διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη οπλοκατοχή.
  • Κατασχέθηκαν 907 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 75 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης, κοκαΐνη, MDMA, όπλο με γεμιστήρες, σιδερογροθιά και άλλος εξοπλισμός.
  • Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε δύο διαμερίσματα που χρησιμοποιούνταν ως βάσεις διακίνησης ναρκωτικών στη Δραπετσώνα.
  • Η υπόθεση διερευνήθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου και οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα με δικογραφία.
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Σημαντικό πλήγμα στη φερόμενη δράση ομάδας που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες κατάφεραν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, έπειτα από επιχείρηση σε δύο διαμερίσματα στη Δραπετσώνα, τα οποία φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως βάσεις για τη δραστηριότητά της.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν το πρωί της 23ης Οκτωβρίου τρεις ημεδαποί, ηλικίας 30, 33 και 36 ετών, οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους με συγγενικούς δεσμούς. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, κατά περίπτωση.

Έρευνες σε δύο διαμερίσματα στη Δραπετσώνα

Η αστυνομική έρευνα ξεκίνησε έπειτα από πληροφορίες που έφτασαν στο αρμόδιο Τμήμα και αφορούσαν τρία άτομα που φέρονταν να δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών, χρησιμοποιώντας ως ορμητήρια δύο διαμερίσματα στην περιοχή της Δραπετσώνας.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τους εμπλεκόμενους και, στο πλαίσιο της επιχείρησης, πραγματοποίησαν έρευνες στους συγκεκριμένους χώρους, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου.

Τα ευρήματα των ερευνών περιλάμβαναν σημαντικές ποσότητες διαφορετικών ναρκωτικών ουσιών, εξοπλισμό που φέρεται να σχετίζεται με την προετοιμασία και τη διακίνησή τους, καθώς και όπλα και άλλα αντικείμενα.

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Τι κατασχέθηκε από τις αστυνομικές αρχές

Ειδικότερα, κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν:

  • 907 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.
  • 206 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης.
  • 75 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης.
  • 16,36 γραμμάρια κοκαΐνης.
  • 13 γραμμάρια MDMA.
  • Δύο δισκία MDMA.
  • Μικροποσότητα κοκαΐνης σε έτοιμη συσκευασία προς διακίνηση.
  • Δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.
  • Πλήθος πλαστικών δοχείων.
  • Ένα πιστόλι με δύο γεμιστήρες και 14 φυσίγγια.
  • Μία σιδερογροθιά.
  • Επτά κινητά τηλέφωνα.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, μαζί με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους.

Η υπόθεση διερευνήθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, στο πλαίσιο των ενεργειών για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

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