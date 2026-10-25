Άνω Λιόσια: Συνελήφθη 19χρονος με πιστόλι που έφερε σιγαστήρα, 12 φυσίγγια και μαχαίρι

Snapshot Η σύλληψη έγινε το απόγευμα του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου σε στάση λεωφορείου κατά τη διάρκεια ελέγχων στη Δυτική Αττική.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ειδικού επιχειρησιακού σχεδίου «Αριάδνη» της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.

Ο 19χρονος προκάλεσε υποψίες σε αστυνομικούς που περιπολούσαν στα λεωφορεία της περιοχής, οπότε εντοπίστηκε ο οπλισμός και ακολούθησε η σύλληψη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ενός 19χρονου αλλοδαπού προχώρησαν αστυνομικοί στα Άνω Λιόσια, καθώς στην κατοχή του εντοπίστηκε πιστόλι με σιγαστήρα, 12 φυσίγγια και ένα μαχαίρι, τα οποία μετέφερε μέσα σε σακίδιο.

Ο νεαρός εντοπίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου, ενώ βρισκόταν σε στάση λεωφορείου. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούνται στη Δυτική Αττική, στο πλαίσιο του ειδικού επιχειρησιακού σχεδίου «Αριάδνη» της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 19χρονος κίνησε τις υποψίες αστυνομικών που πραγματοποιούσαν περιπολίες σε λεωφορεία της περιοχής. Ακολούθησε έλεγχος, κατά τον οποίο οι αστυνομικοί εντόπισαν τον οπλισμό που είχε μαζί του, με αποτέλεσμα να προχωρήσουν στη σύλληψή του.

Στη συνέχεια, ο συλληφθείς μεταφέρθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φυλής, όπου σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.