Πιερία: Έθαψαν 1.250 τόνους μπάζα - Στις 272.500 ευρώ το εκτιμώμενο όφελος - Τέσσερις συλλήψεις

Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα για παράνομη απόρριψη και ταφή 1.250 τόνων αποβλήτων σε αγροτική περιοχή της Πιερίας, προκαλώντας ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Πιερία: Έθαψαν 1.250 τόνους μπάζα - Στις 272.500 ευρώ το εκτιμώμενο όφελος - Τέσσερις συλλήψεις
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Η παράνομη δραστηριότητα ξεκίνησε από τον Ιούλιο του 2026 και προκάλεσε αλλοίωση της μορφολογίας του εδάφους.
  • Τα απόβλητα προέρχονταν από χώρο στη Θεσσαλονίκη όπου συγκεντρώνονταν υλικά από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, με οικονομικό όφελος περίπου 272.500 ευρώ για τους διαχειριστές.
  • Οι συλλήψεις έγιναν μετά από ελέγχους του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.
  • Οι τέσσερις συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ αναζητούνται και άλλοι συνεργοί.
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Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν για παράνομη απόρριψη και ταφή αποβλήτων σε αγροτική περιοχή της Πιερίας, προκαλώντας ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η παράνομη δραστηριότητα φέρεται να είχε ξεκινήσει από τις αρχές Ιουλίου 2026, ενώ οι ποσότητες των μπαζών που μεταφέρθηκαν στο σημείο εκτιμάται ότι έφτασαν τους 1.250 τόνους.

Οι συλλήψεις έγιναν το πρωί της 13ης Νοεμβρίου 2026, στο πλαίσιο ελέγχων που πραγματοποιούν αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, με στόχο την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος.

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Πώς αποκαλύφθηκε η παράνομη δραστηριότητα

Κατά τη διάρκεια ελέγχου σε αγροτεμάχιο στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι γινόταν ανεξέλεγκτη απόρριψη και ταφή σύμμεικτων στερεών αποβλήτων.

Στο σημείο εντοπίστηκε ένας 73χρονος να πετά μπάζα από εργασίες ανακαίνισης. Τα απόβλητα μεταφέρονταν με φορτηγό εταιρείας στην οποία εργαζόταν.

Παράλληλα, ένας 58χρονος χρησιμοποιούσε μηχάνημα έργων για να απλώνει και να θάβει τα μπάζα που είχαν ήδη απορριφθεί, ενώ παράλληλα άνοιγε χώρο για την επόμενη μεταφορά αποβλήτων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 50χρονος διαχειριστής της εταιρείας έδινε εντολές στους δύο εργαζομένους για τις συγκεκριμένες εργασίες.

Οι τρεις ημεδαποί, ηλικίας 73, 58 και 50 ετών, καθώς και ένας 22χρονος αλλοδαπός συνελήφθησαν για την υπόθεση.

Η δραστηριότητα φέρεται να είχε ξεκινήσει από τον Ιούλιο

Από την περαιτέρω έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι η παράνομη απόρριψη αποβλήτων δεν ήταν μεμονωμένο περιστατικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, από τις αρχές Ιουλίου 2026 γινόταν συστηματικά μεταφορά και απόρριψη μπαζών στο συγκεκριμένο αγροτεμάχιο.

Τα απόβλητα προέρχονταν από χώρο στη Θεσσαλονίκη, όπου γινόταν η συγκέντρωση και αποθήκευση υλικών από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Τον χώρο φέρονται να διαχειρίζονταν ο 22χρονος που συνελήφθη και δύο ακόμη συνεργάτες του, οι οποίοι αναζητούνται από τις αρχές.

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Οι ποσότητες των αποβλήτων που εκτιμάται ότι μεταφέρθηκαν στο αγροτεμάχιο ανέρχονται συνολικά σε περίπου 1.250 τόνους. Παράλληλα, το οικονομικό όφελος που φέρονται να αποκόμισαν οι τρεις συνδιαχειριστές του χώρου στη Θεσσαλονίκη υπολογίζεται σε περίπου 272.500 ευρώ.

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Οι τέσσερις συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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