Ταύρος: 19χρονος άρπαξε με τη βία αλυσίδα από 91χρονο - Τον έριξε στο έδαφος

Snapshot Ο δράστης μαζί με έναν συνεργό του χρησιμοποίησαν βία και έριξαν τον ηλικιωμένο στο έδαφος.

Η αστυνομία της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνέλαβε άμεσα τον 19χρονο κατά τη διάρκεια περιπολίας.

Σε βάρος του 19χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία.

Οι αρχές αναζητούν τον συνεργό του δράστη που έχει ταυτοποιηθεί. Snapshot powered by AI

Ένας 19χρονος συνελήφθη το πρωί της Κυριακής 15 Νοεμβρίου στον Ταύρο, αφού επιτέθηκε σε έναν άνδρα ηλικίας 91 ετών και του άρπαξε την αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο νεαρός δεν έδρασε μόνος του, καθώς μαζί με έναν ακόμη συνεργό του, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται, πλησίασαν τον ηλικιωμένο και με τη χρήση βίας του πήραν την αλυσίδα.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο 19χρονος έριξε τον 91χρονο στο έδαφος προκειμένου να του αποσπάσει το κόσμημα.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που περιπολούσαν στην περιοχή κινητοποιήθηκαν άμεσα και κατάφεραν να συλλάβουν τον 19χρονο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μοσχάτου – Ταύρου, όπου σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία.

Στη συνέχεια οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ οι Αρχές αναζητούν τον συνεργό του.