Οι επιστήμονες εξήγησαν για πρώτη φορά το θαύμα του Ιησού με τα ψάρια - Πώς το έκανε

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια πιθανή εξήγηση πίσω από το πώς ο Ιησούς έκανε ένα από τα πιο διάσημα θαύματά του.

Η Βίβλος περιλαμβάνει δύο αφηγήσεις του Χριστού που μετατρέπει τις ανεπιτυχείς προσπάθειες αλιείας των ψαράδων σε τεράστιες αποστολές που τροφοδοτούσαν τις κοινότητές τους για εβδομάδες.

Γνωστό ως το «θαυματουργό ψάρεμα ψαριών», τα θαύματα λέγεται ότι έγιναν στη λίμνη Kinneret του Ισραήλ όπου κήρυττε ο Ιησούς.

Τώρα, μια νέα μελέτη διαπίστωσε ότι ένα φυσικό φαινόμενο που εμφανίζεται σε ορισμένες περιόδους του έτους μπορεί να έπαιξε κάποιο ρόλο.

Τι συνέβη

Ερευνητές στο Λιμνολογικό Εργαστήριο Kinneret στο Ισραήλ ανακάλυψαν ότι υπάρχουν πολύ χαμηλότερα επίπεδα οξυγόνου βαθιά στη λεκάνη νερού της λίμνης Kinneret.

Αυτό οφείλεται στην αύξηση της άνθησης του φυτοπλαγκτού που εμποδίζει το οξυγόνο, προκαλώντας τα ψάρια να πνιγούν μέχρι θανάτου.

Εντόπισαν δύο γεγονότα το 2012 που είδαν χιλιάδες νεκρά ψάρια να επιπλέουν στην επιφάνεια κατά μήκος 2,4 μιλίων από την όχθη της λίμνης.

Οι ερευνητές έγραψαν: «[Η μελέτη μας] μπορεί να εξηγήσει την εμφάνιση μεγάλου αριθμού εύκολων στη συλλογή ψαριών κοντά στην ακτή που περιγράφεται στις βιβλικές αφηγήσεις».

Οι ερευνητές είπαν ότι η θεωρία υποστηρίζει την ιδέα ότι ο Ιησούς και τα θαύματά του που τράβηξε πάνω από εκατό ψάρια από τη θάλασσα ήταν αληθινά.

Ωστόσο, οι αποκαλύψεις της μελέτης έθεσαν αμφιβολίες για το αν οι πράξεις του Ιησού ήταν πραγματικά θαύματα ή αν απλώς συνέπεσαν με τα φυσικά στοιχεία της λίμνης.

Η θαυματουργή σύλληψη ψαριών συνέβη σε δύο γεγονότα και εμφανίζεται στα βιβλία του Λουκά και του Ιωάννη - ένα το 27 μ.Χ. πριν αναστηθεί και ένα μετά την ανάστασή του το 29 μ.Χ.

Τα θαύματα συνέβησαν στη λίμνη Kinneret που πιστεύεται ότι είναι η Βιβλική Θάλασσα της Γαλιλαίας που αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη.

Σε μια αφήγηση, ο Ιησούς έδωσε εντολή στον Σίμωνα Πέτρο, έναν ψαρά που δεν είχε πιάσει κανένα ψάρι εκείνο το βράδυ, να ρίξει ξανά το δίχτυ του στο νερό.

Ο Πέτρος υπάκουσε στον Ιησού και έπιασε τόσα πολλά ψάρια που τα δίχτυα παραλίγο να σπάσουν, απαιτώντας τους να ζητήσουν από μια άλλη βάρκα να τους βοηθήσει να φέρουν τα ψάρια στην ακτή.

Στο εδάφιο Ιωάννης 21:11, η Βίβλος περιέγραψε τη σκηνή, λέγοντας: «Ο Σίμων Πέτρος ανέβηκε και έσυρε το δίχτυ στην ξηρά. Ήταν γεμάτο 153 μεγάλα ψάρια, αλλά και με τόσα πολλά το δίχτυ δεν σκίστηκε ».

Ο Ιησούς εμφανίστηκε ξανά στους μαθητές του μετά την ανάστασή του στο Βιβλίο του Ιωάννη και επανέλαβε το θαύμα λέγοντάς τους να ρίξουν το δίχτυ τους στη δεξιά πλευρά της βάρκας, με αποτέλεσμα άλλη μια σημαντική μεταφορά.

Οι ερευνητές ξεκίνησαν να αποκαλύψουν τι θα μπορούσε να έχει κάνει τους ψαράδες να έχουν εύκολη πρόσβαση σε χιλιάδες ψάρια.

Τοποθέτησαν αισθητήρες στη λίμνη για να παρακολουθούν τις θερμοκρασίες στη στήλη του νερού και την κατεύθυνση και την ταχύτητα του ανέμου και τα δεδομένα υποδηλώνουν ότι τα χαμηλά επίπεδα οξυγόνου του νερού οφείλονται σε ισχυρούς ανέμους που πνέουν από τα δυτικά.

Ο Yael Amitai, φυσικός λιμνολόγος από το εργαστήριο Kinneret, είπε στους Times of Israel: «Η Θάλασσα της Γαλιλαίας είναι μια στρωματοποιημένη λίμνη. Το ανώτερο στρώμα είναι ζεστό και οξυγονωμένο, ενώ το κάτω στρώμα είναι κρύο και στερείται οξυγόνου ».

Η λίμνη Kinneret είναι μια θερμή μονονομική λίμνη που σημαίνει ότι η θερμοκρασία της επιφάνειας δεν πέφτει ποτέ κάτω από τους 39 βαθμούς Φαρενάιτ και θα χωριστεί σε στρώματα νερού με ποικίλες θερμοκρασίες λόγω της διαφοράς στην πυκνότητα του νερού.

Αυτή η διαδικασία, που ονομάζεται θερμική διαστρωμάτωση, συμβαίνει δύο φορές το χρόνο και αναμιγνύει το προειδοποιητικό ανώτερο στρώμα με το ψυχρότερο κάτω στρώμα νερού για να παραδώσει οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά σε ολόκληρη τη λίμνη.

Μέσα σε τέσσερις έως έξι εβδομάδες από τη θερμική διαστρωμάτωση που συμβαίνει από τον Μάρτιο έως τον Απρίλιο, η λίμνη Kinneret γίνεται ανοξική, που σημαίνει ότι ουσιαστικά στερείται οξυγόνου και δεν είναι σε θέση να υποστηρίξει την περισσότερη υδρόβια ζωή.

Σύμφωνα με τη μελέτη, το zooplanktivorous cyprinid - το οποίο είναι το πιο άφθονο είδος ψαριού στη λίμνη - βρέθηκε κυρίως κατά μήκος της όχθης της λίμνης το 2012, αλλά ανακαλύφθηκαν επίσης μερικά μεγαλύτερα νεκρά ψάρια, όπως κυπρίνος, γατόψαρο, τιλάπια και μπάρα.

Αυτό το φαινόμενο δεν είναι ασυνήθιστο, σύμφωνα με τους ερευνητές, οι οποίοι είπαν ότι είχε συμβεί επίσης στη λίμνη Erie και στις εκβολές του ποταμού Neuse στη Βόρεια Καρολίνα.

Ωστόσο, λαμβάνει χώρα με φειδώ, με το παράδειγμα στη λίμνη Kinneret να αναφέρεται μόνο δύο άλλες φορές τον Απρίλιο του 2007 και στις αρχές του 1900. Η ακριβής ημερομηνία δεν καταγράφηκε.

Η μελέτη ανέφερε ότι αυτά τα «γεγονότα που σκοτώνουν τα ψάρια συμβαίνουν μόνο σε χρόνια με έντονες ανοιξιάτικες ανθοφορίες φυτοπλαγκτού».

Το φυτοπλαγκτόν είναι ένα μικροσκοπικό φύκι που χρησιμοποιεί το ηλιακό φως για να φτιάξει τη δική του τροφή, αλλά όταν ένα είδος αναπαράγεται γρήγορα, μπορεί να παράγει τοξίνες που δημιουργούν νεκρές ζώνες με εξάντληση οξυγόνου που μπορούν να σκοτώσουν τα ψάρια.

«Η μελέτη μας προτείνει μια τοποθεσία και ένα χρονικό πλαίσιο για τα βιβλικά θαύματα κοντά στην Tabgha, που τεκμηριώνονται στο Miracle of the Loaves and Fish and the Miraculous Catch of Fish», έγραψαν οι ερευνητές στο άρθρο που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Water Resources Research.

Πρότειναν ότι οι συνθήκες της λίμνης εκείνη την εποχή ήταν παρόμοιες με αυτές που παρατηρούνται τώρα και πριν από 2.000 χρόνια (όταν έγιναν τα βιβλικά θαύματα), η λεκάνη απορροής της λίμνης Kinneret κατοικήθηκε πυκνά από γεωργούς που αριθμούσαν περίπου 200.000, που είναι παρόμοιος με τον σημερινό πληθυσμό στην περιοχή».

*Με πληροφορίες από την Daily Mail