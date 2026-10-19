Εορτολόγιο 19 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη της Οσίας Κλεοπάτρας και του Αγίου Φίλωνος μάρτυρος.

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Εορτολόγιο 19 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
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Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

  • Κλεοπάτρα, Κλειώ, Πάτρα, Πατρούλα, Πατρίτσα *
  • Φήλιξ, Φίληξ, Φίλιξ, Φίληκας, Φίληξα, Φιλήκη, Φηλικίτη *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Οσία Κλεοπάτρα

Η Οσία Κλεοπάτρα, η μνήμη της οποίας τιμάται σήμερα 19 Οκτωβρίου, απεβίωσε ειρηνικά. Περιποιήθηκε τον Άγιο Ούαρο, όταν τον βασάνιζαν.

Μετά τον θάνατο του Αγίου Ούαρου, η Κλεοπάτρα πήρε τα λείψανα του, τα έθαψε στην Παλαιστίνη και έκτισε μεγαλοπρεπή Ναό αφιερωμένο στον Άγιο.

Η Κλεοπάτρα είχε έναν μονάκριβο γιο ο οποίος ήταν αξιωματούχος στην αυλή του βασιλιά. Κάποτε όμως αρρώστησε βαριά και πέθανε. Τότε η Κλεοπάτρα έτρεξε στον Ναό του Αγίου Ούαρου και τον παρακάλεσε είτε να αναστήσει τον γιο της είτε να πάρει και αυτή μαζί με εκείνον. Η Κλεοπάτρα, εξαντλημένη πλέον, κοιμήθηκε και είδε στον ύπνο της τον Άγιο Ούαρο μαζί με τον γιο της στολισμένους με λαμπρά ενδύματα να της λένε παρηγορητικά λόγια. Όταν ξύπνησε, γέμισε από χαρά διότι κατάλαβε ότι ο γιος της ήταν στον Παράδεισο. Πήρε, λοιπόν, το νεκρό σώμα του γιου της και το έθαψε κοντά στον τάφο του Αγίου Ούαρου. Αφού διαμοίρασε την περιουσία της στους φτωχούς, έμεινε κοντά στον Ναό και έκανε πολλές αγαθοεργίες και αφού πέρασαν επτά χρόνια, κοιμήθηκε εν ειρήνη.

Απολυτίκιον

Απολυτίκιο. 'Ηχος δ'. Ταχύ προκατάλαβε.

Οσίως τον βίον σου, διαγαγούσα σεμνή, την χάριν ετρύγησας, εκ της αγίας σορού, Ουάρου του Μάρτυρος' όθεν της ουρανίου μετασχούσα ευκλείας, πρέσβευε τω Σωτήρι, Κλεοπάτρα Οσία, δοθήναι ημίν πάσι, πταισμάτων συγχώρησιν.

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