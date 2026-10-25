Εορτολόγιο 25 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Κυριακή 25 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη της Αγίας Ταβιθά,  της Αγίας Χρυσάνθης και του Αγίου  Χρυσάφιου

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Εορτολόγιο 25 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
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  • τις 25 Οκτωβρίου γιορτάζουν οι Άγιοι Ταβιθά, Χρυσάνθη και Χρυσάφιος σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026.
  • Η Αγία Ταβιθά, γνωστή και ως Δορκάς, ήταν φιλάνθρωπη χριστιανή που βοηθούσε φτωχούς, χήρες και ορφανά μέσω της εργασίας της ως υφάντρια.
  • Ο απόστολος Πέτρος ανέστησε την Αγία Ταβιθά όταν αυτή πέθανε, γεγονός που οδήγησε πολλούς στην πίστη στον Χριστό.
  • Η Αγία Ταβιθά έζησε μέχρι τα βαθιά γεράματα, συνεχίζοντας τα αγαθά έργα και ελεημοσύνες μέχρι τον ειρηνικό θάνατό της.
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Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

  • Χρυσάνθη
  • Χρυσάφιος, Χρυσάφης, Χρυσαφένια

Αγία Ταβιθά

«Αὐτὴ ἦν πλήρης ἀγαθῶν ἔργων καὶ ἐλεημοσυνῶν, ὧν ἐποίει». Έτσι πλέκει το εγκώμιο της Αγίας Ταβιθά ο ευαγγελιστής Λουκάς. Η λέξη Ταβιθά είναι συριακή και ερμηνεύεται Δορκάς (ζαρκάδι). Το όνομα αυτό έφερε ή ευσεβέστατη αυτή και φιλάνθρωπη χριστιανή, που κατοικούσε στην Ιόππη.

Από τίς Πράξεις των Αποστόλων (θ' 36-40) πληροφορούμαστε ότι η Δορκάς, ήταν εξειδικευμένη υφάντρια πού κατασκεύαζε χιτώνες και ιμάτια, τα όποια πωλούσε και από τα έσοδα συντηρούσε φτωχούς, χήρες και ορφανά. Όταν ο απόστολος Πέτρος, στα πλαίσια της διάδοσης του Ευαγγελίου, έφτασε στη Λύδδα της Παλαιστίνης, συνέβη ν' ασθενήσει η Δορκάς και να πεθάνει. Και ενώ είχαν ετοιμαστεί όλα για την κηδεία της, έγινε γνωστό ότι ο Πέτρος ήταν στη Λύδδα. Τότε δύο απεσταλμένοι, παρακάλεσαν τον Πέτρο να έλθει στην Ιόππη. Όταν έφτασε, τον ανέβασαν στο υπερώο, όπου ήταν νεκρή η Δορκάς. Συγκινημένος ο Πέτρος, χωρίς να πει τίποτα, έβγαλε όλους έξω, γονάτισε και προσευχήθηκε θερμά. Έπειτα είπε: «Ταβιθᾶ ἀνάστηθι». Και πράγματι η νεκρή αναστήθηκε! Αυτό χαροποίησε αφάνταστα τους παρευρισκόμενους, και το γεγονός διαδόθηκε σ' όλη την Ιόππη με αποτέλεσμα να πιστέψουν πολλοί στον Χριστό.

Από τότε η Ταβιθά έζησε αρκετά χρόνια, γεμάτα αγαθά έργα και ελεημοσύνες. Ο θάνατος τη βρήκε σε βαθιά γεράματα. Και έτσι η φιλάγαθη αυτή γυναίκα, έφυγε ειρηνικά και με αγαλλίαση διότι την αξίωσε ο Θεός να περάσει τη ζωή της ωφέλιμα γεμάτη πνευματικούς καρπούς.

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