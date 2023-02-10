Ημέρα Καριέρας στην Αθήνα: Δείτε τις 120 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 3.000 θέσεις εργασίας
ΔΥΠΑ - Όλες οι ειδήσεις: Συνολικά 120 επιχειρήσεις, με περισσότερες από 3.000 θέσεις εργασίας, στην «Ημέρα Καριέρας ΔΥΠΑ», στην Αθήνα, στις 11-12 Φεβρουαρίου
Την 14η εκδήλωση «Ημέρες Καριέρας» στην Αθήνα διοργανώνει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 και την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2023, στο εκθεσιακό κέντρο Helexpo (Λεωφ. Κηφισίας 39, Μαρούσι), από τις 10:00 έως τις 18:00, με τη συμμετοχή 120 επιχειρήσεων, που προσφέρουν περισσότερες από 3.000 θέσεις εργασίας.
Στόχος της εκδήλωσης είναι να δοθεί η δυνατότητα σε όσους αναζητούν εργασία να συνομιλήσουν απευθείας με εκπροσώπους εταιριών που αναζητούν προσωπικό, χωρίς προκαθορισμένο ραντεβού.
Επίσης, η Μονάδα Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) της ΔΥΠΑ θα υλοποιήσει εργαστήρια συμβουλευτικής για σύνταξη βιογραφικού και τεχνικές επαγγελματικών συνεντεύξεων, ενώ, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, θα πραγματοποιηθούν ατομικές συνεδρίες για τη βελτίωση βιογραφικών σημειωμάτων και στελέχη της ΜΕΜΜΕ θα παρέχουν πληροφορίες για τις δράσεις και τα προγράμματα της ΔΥΠΑ.
Η είσοδος στην εκδήλωση είναι δωρεάν για όλους και η δήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.eventora.com/el/Events/imeres-karieras-dypa-athens-2023.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι Ημέρες Καριέρας αποτελούν μέρος των δράσεων και των εκδηλώσεων της ΔΥΠΑ, με στόχο την άμεση και την αποτελεσματική σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά εργασίας.
Ακολουθεί ο πίνακας με τις επιχειρήσεις και τις προσφερόμενες ειδικότητες
Α/Α
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Επωνυμία και διακριτικός τίτλος)
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
1
FAIS GROUP
ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ (ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΠΑΤΡΑ, ΛΑΡΙΣΑ, ΚΕΡΚΥΡΑ), ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ (JUNIOR – MID LEVEL), ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΜΗΜΑ AFTER SALES SERVICE), ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ (ΚΑΤΟΧΟΙ ΔΙΚΥΚΛΟΥ)
2
Regency CasinoMont Parnes - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΑE
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ / IT SUPPORT, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ, ΜΑΓΕΙΡΕΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
3
VASIA HOTELS AND RESORTS (ΚΡΗΤΗ)
FRONT OFFICE FRONT OFFICE MANAGERS QUALITY MANAGERS RECEPTIONISTS GUEST RELATIONS AGENTS GROOMS F&B RESTAURANT & BAR SUPERVISORS ΜΑΓΕΙΡΟΙ Α,Β,Γ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ Α, Β ΒΟΗΘΟΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ HOUSEKEEPING HOUSEKEEPERS ASSISTANT HOUSEKEEPERS ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
4
THRAKON YTONG
ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ‘Η ΒΟΗΘΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΛΑΡΚ, ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ (PICKERS), ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ/RECEPTION
5
OTS AE (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ)
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ή ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ), SOFTWARE DEVELOPERS
6
ΜΕΪΔΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ (ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ), ΠΩΛΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΑΜΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ E SHOP, ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ)
7
ΡΟΔΟΥΛΑ ΑΕ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ & ΣΙΡΟΠΙΑΣΤΩΝ ΓΛΥΚΩΝ, ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΠΩΛΗΤΕΣ, ΟΔΗΓΟΙ (ΔΙΠΛΩΜΑ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ), ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ
8
FZEEN (ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ)
ΜΑΓΕΙΡΟΙ, ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ, F&B (ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ), ΑΧΘΟΦΟΡΟΙ, ΚΗΠΟΥΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ/ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ), RECEPTION, SPA THERAPISTS, ΠΩΛΗΤΕΣ
9
ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ
ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΙ 'Η ΧΗΜΙΚΟΙ)
10
SPARTAN SECURITY
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 24ΩΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
11
ZEUS INTERNATIONAL (ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (RECEPTION, ΑΧΘΟΦΟΡΟΙ – ΓΚΡΟΥΜ)
12
ΒΕΝΑ ΑΕΕ
ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ
13
ΠΕΣΤ ΚΟΝΤΡΟΛ
14
ΕΛΒΑΛ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ, ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ, ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ – ΒΟΗΘΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ,ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
15
ATLANTICA HOTELS (ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ)
ΜΑΓΕΙΡΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ (BARS ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ), ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, BARTENDERS, CAPTAINS
16
CENERGY HOLDINGS (HELLENIC CABLES & CORINTH PIPEWORKS)
ELECTRICAL MAINTENANCE ENGINEERS, PRODUCTION PLANNING & REPORTING ENGINEERS, CONTRACT MANAGERS, DESIGN ENGINEERS (OFFSHORE PROJECTS), DOCUMENT CONTROLLERS, HEALTH SAFETY & ENVIRONMENT MANAGERS, INDUSTRIAL DESIGNERS, INSTALLATION DESIGNERS, NUMERICAL ANALYSIS DESIGN ENGINEERS, PRODUCTION ENGINEERS, PROJECT ENGINEERS, PROJECT HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENT ENGINEERS, PROJECT RISK ENGINEERS, PROJECT TECHNICAL ENGINEERS, QUALITY ASSURANCE ENGINEERS, R&D ELECTRICAL ENGINEERS, SALES ENGINEERS, TENDER – BINDING ENGINEERS
17
DK HOSPITALITY (ΝΑΞΟΣ)
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ, ΡΕΣΕΨΙΟΝ, ΜΠΑΡΜΕΝ, ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΔΕΣ, ΜΑΓΕΙΡΟΙ, ΨΗΣΤΕΣ, ΟΔΗΓΟΙ ΓΙΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
18
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΡΟϊΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ (PICKERS), ΠΩΛΗΤΕΣ (EX VAN) – ΟΔΗΓΟΙ, ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ, MERCHANDISERS, FINANCIAL ANALYSTS, SUPPLY CHAIN COORDINATORS
19
AVAX
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ/ΜΟΝΤΑΔΟΡΟΙ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (NETWORKS), ΝΕΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
20
DOMES RESORTS AND RESERVES (ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ)
FRONT OFFICE MANAGERS, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ, NIGHT AUDITORS, GUEST RELATIONS MANAGERS, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, GROOMS, SPA THERAPISTS, RESTAURANT MANAGERS/SUPERVISORS, SOMMELIERS, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, HOSTESSES, BARMEN/BARTENDERS, CHEFS & SOUS-CHEFS, PASTRY CHEFS, ΜΑΓΕΙΡΟΙ, ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ, HOUSEMEN/ΒΑΛΕΔΕΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ, ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ
21
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE
ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
22
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
ΕΡΓΑΤΕΣ-ΤΕΧΝΙΤΕΣ
23
ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ
ΕΡΓΑΤΕΣ, ΠΩΛΗΤΕΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΣΤΕΛΕΧΗ
24
MAILLIS METALS SOLUTIONS
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ, ΒΟΗΘΟΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ, ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ, ΠΡΟϊΣΤΑΜΕΝΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ & ΒΟΗΘΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΛΑΡΚ, ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
25
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΡ. ΦΑΣΟΗΣ ΑΒΕΕ FASOPLAST
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΟΔΗΓΟΙ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ ΚΛΑΡΚ, ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ, ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α' ΤΑΞΗΣ, ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ (ΕΡΓΑΤΙΚΑ), ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ, ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ
26
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΤΥΡΙΑ / ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ), ΠΩΛΗΤΕΣ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΠΩΛΗΤΕΣ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΑΜΙΕΣ, PICKERS ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ HOME SHOP CENTER, ΟΔΗΓΟΙ HSC
27
VODAFONE
Hunters (Εξωτερικοί πωλητές), Family Advisors (D2D πωλητές), Sales Advisors (Πωλητές καταστήματος), Internet Solutions Specialists (Ειδικοί Τεχνολογίας καταστήματος), Business Advisors (Β2Β πωλητές), Customer Support Agents (Υπάλληλοι Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών), Technical Support Agents 1st & 2nd level (Υπάλληλοι Τεχνικής Υποστήριξης Πελατών)
28
ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε
Σύμβουλοι Πώλησης Ηλεκτρολογικού Υλικού & Τεχνολογίας, Σύμβουλοι Πώλησης Φωτισμού, Pickers - Υπάλληλοι αποθήκης, Υπεύθυνοι Αποθήκης, Οδηγοί, Logistic coordinator, Order flow specialist, Συντηρητής Μηχανολογικού Εξοπλισμού, Μηχανικοί / Μηχανικοί Πωλήσεων, Presales / Energy Solutions, Υπάλληλος Λογιστηρίου (Αγορών και Πιστωτικού Ελέγχου)
29
WEST-WPS
Merchandisers, Στελέχη Πωλήσεων Β2Β & Β2C, Promoters, Αισθητικοί, Ταχυδρόμοι, Operation Assistant, Πεζοί Διανεμητές Φυλλαδίων
30
ALTER-EGO Facilities Management & θυγατρική Partner Hotel
Καθαριστές για ιδιωτικά νοσοκομεία, εμπορικά κέντρα, πολιτιστικό κέντρο στην Αθήνα, Καμαριέρες-καμαρότοι για ξενοδοχεία 4* και 5* (Κυλλήνη, Σούνιο και Μύκονος), Γραμματειακή Υποστήριξη, Ηλεκτρολόγοι
31
Praktiker Hellas S.A
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΤΑΜΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΟΙ SERVICE POINT, ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ/ΑΔΕΙΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
32
BERGMANN KORD
ΚΟΜΜΩΤΕΣ, ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΜΜΩΤΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ
33
CAYO EXCLUSIVE RESORT & SPA
MAITRE, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ Α,Β, BARISTAS, HOSTESSES, ΜΑΓΕΙΡΟΙ Β,Γ, ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ
34
ISOMAT
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΠΩΛΗΤΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
35
CHROMODOMI
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ
36
Select Services Partner Hellas Single Member S.A. (SSP HELLAS)
BARISTA, ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, ΤΑΜΙΕΣ, ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
37
GENEPHARM AE
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ / ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ/ ΧΗΜΙΚΟΣ/ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΧΗΜΕΙΟΥ
38
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ - DROMEAS
Πωλητής, Οδηγός Επαγγελματικού αυτοκινήτου και Μονταδόρος Επίπλων
39
AΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε , ACA Lighting Group
Οδηγός, Ανειδίκευτος εργάτης, Τμήμα πωλήσεων, Τμήμα Παραγωγής & Τμήμα προμηθειών-αγορών, Ηλεκτρολόγος/μηχανικός, Τμήμα Αποθήκης, Τμήμα παραγγελιοληψίας και τιμολόγησης
40
MITSIS HOTELS/ Κ ΜΗΤΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑ ΑΕ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (ΠΡΩΙΝΗ & ΒΡΑΔΙΝΗ ΒΑΡΔΙΑ), FRONT OFFICE MANAGERS, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ & ΜΠΑΡ, ΜΑΓΕΙΡΟΙ Β, Γ, ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ,ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ, ΒΑΛΕΔΕΣ - KΡΗΤΗ,ΡΟΔΟ,ΚΩ -
41
ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΨΥΚΤΙΚΟΙ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΔΗΓΟΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
42
AUTOHELLAS SA
ACCOUNTANTS, ASSISTANT ACCOUNTANTS, ACCOUNTS RECEIVABLE & BILLING SUPERVISORS, LEASING SALES ADMINISTRATION, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, CAR RENTAL REPRESENTATIVES, CUSTOMER SERVICE & PARKING ASSOCIATES, RESERVATION REPRESENTATIVES, DRIVERS, ECOMMERCE SPECIALISTS, AFTERSALES MARKETING SPECIALISTS, MARKETING ASSISTANTS, LEASING SALES EXECUTIVES, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ, ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ/ΔΙΑΓΝΩΣΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ AFTER SALES, ΦΑΝΟΠΟΙΟΙ, ΒΑΦΕΙΣ, ΥΠΕΘΥΝΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΣΕ ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ
43
NIK. I. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΑΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΗΛΕΚΡΟΛΟΓΟΙ/ΔΙΑΓΝΩΣΤΕΣ, ΦΑΝΟΠΟΙΟΙ, ΒΑΦΕΙΣ, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
44
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΕ
CUSTOMER EXPERIENCE SPECIALISTS, BUSINESS SUPPORT ANALYSTS, ECOMMERCE COORDINATORS, SALES ADVISORS – WHOLESALES, JUNIOR WORKSHOP TECHNICIANS, SERVICE ASSISTANTS, RENTAL SALES AGENTS, DRIVERS
45
ΣΦΑΚΙΑΚΑΚΗΣ ΑΕΒΕ
PICKERS, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΒΑΦΕΙΣ BMW, ΦΑΝΟΠΟΙΟΙ BMW, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, RENTAL/PICKING AGENTS, ΠΛΥΝΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, BUSINESS INTELIGENCE IMPLEMENTATION, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, SALES ADVISORS, ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ, APPLICATION SUPPORT ENGINEERS, PARKING MANAGERS, STATION MANAGERS, COLLECTION OFFICERS, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, SALES ENGINEERS ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ DAF, TENDER & SALES ENGINEERS, ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚOI ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ DAF, ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ CUMMINS, WEB APPLICATIONS DEVELOPERS, IT HELP TAS SPECIALISTS
46
ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ, ΒΟΗΘΟΙ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ, ΠΩΛΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ/ΟΧΗΜΑΤΩΝ
47
KOSMOCAR – KARENTA
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ SERVICE, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ/ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
48
ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΑΡΑΚΑΚΗ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ (RENT A CAR), CUSTOMER SERVICES AGENTS, JUNIOR CREDIT RISK & OPERATION OFFICERS, WORKSHOP ADMINISTRATIVE SUPPORT, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ/ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, IT SYSTEMS ADMINISTRATORS, ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ, ΠΛΥΝΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
49
TOYOTA HELLAS ΑΒΕΕ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ (ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ, ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΚΑΙ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ)
50
NESTLE HELLAS
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ, ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
51
FAMAR ΑΕ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΑΡΑΓΩΓΗΣ/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ, ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ, ΧΗΜΙΚΟΣ Ή ΒΙΟΛΟΓΟΣ, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
52
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ ΑΕ
Trade Marketing Supervisor - Off Trade, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
53
EMFI A.E. (ΠΡΩΗΝ ΕΒΓΑ)
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΣΤΕΛΕΧΗ MARKETING
54
LANCOM LTD
JUNIOR B2B ACCOUNT MANAGERS
55
INTERCOS ΜΟΝ. ΑΕ / WABI
ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, MARKETING, ΘΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕ ΓΝΩΣΗ, ΜΑΚΙΓΙΑΖ (MAKE UP ARTIST)
56
TELEPERFORMANCE SA
ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
57
Π. ΡΗΓΑΣ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε.
Business Operations Assistant (Junior) -[Operations secretariat, οργάνωση τμήματος], βοηθός Λογιστή, Υπάλληλοι Εξυπηρέτησης Πελάτων, HR specialist
58
BRINK’S HELLAS
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΟΔΗΓΟΙ & ΣΥΝΟΔΟΙ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ, ΟΔΗΓΟΙ PATROL, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΕΔΙΟΥ
59
ΕΡΓΟΦΙΛ ΑΕ (CARGLASS)
ΤΕΧΝΙΚΟΙ (Τεχνικοί Οχημάτων και Τεχνικοί Τοποθέτησης Μεμβρανών Οχημάτων), ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
60
ΟΜΙΛΟΣ DIVANI CARAVEL HOTEL
ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ, ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ, ΠΛΥΝΤΕΣ, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, GROOMS RECEPTIONISTS
61
ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
62
ΟΜΙΛΟΣ AIROTEL
ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΦΩΝ ΒΑΛΕΔΕΣ), ΒΟΗΘΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ, ΜΑΓΕΙΡΟΙ, ATOMA ΓΙΑ ΛΑΝΤΖΑ
63
ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΟΡΟΦΟΥ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΑΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ
64
ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΕ
ΕΡΓΑΤΕΣ/ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ
65
VOLTON ΑΕ
Billing Officers
66
FGS Security ΙΚΕ
ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΜΕ ΑΔΕΙΑ)
67
AMBIENCE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕ
Sales Advisors (Σύμβουλοι Πωλήσεων, Απόφοιτοι Λυκείου/ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ), Customer Care Agents (Εκπροσώποι τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, Απόφοιτοι Λυκείου/ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ),
68
ELVIDA FOODS SA
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, Automation Engineer Programmers, Junior Creative Marketing, Junior Digital Marketing, Software Engineers/Developers, Βοηθοί Λογιστηρίου
69
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ, ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ “SOS”
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ & ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ, Κοινωνικοί φροντιστές (Φυσικοθεραπευτές, Ειδικοί παιδαγωγοί, Βοηθοί εργοθεραπείας και άλλες ειδικότητες με συνάφεια στη φροντίδα των ατόμων με ειδικές ανάγκες)
70
ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΒΕΕ (CRETA FARM)
ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ, ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΡΕΑΤΟΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΠΑΡΤΗ), ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
71
UNILOG SA LOGISTICS
ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
72
MARKS AND SPENCER – ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, MARKS AND SPENCER MARINOPOULOS GREECE S.A.
ΠΩΛΗΤΕΣ
73
WATT AND VOLT A.E.
1. Electrical/Electronic Engineer (Solar): Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με εμπειρία σε Φωτοβολταϊκά συστήματα (ενδεικτικά 4-5 έτη). Έδρα Μαρούσι (2).
74
ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Υπάλληλοι Γραφείου Εξυπηρέτησης Πελατών, Νοσηλευτικό προσωπικό - Νοσηλευτές/τριες (ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ΙΕΚ, Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος)
75
GRECOTEL HOTELS AND RESORTS
ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ ΠΡΩΙΝΕΣ & ΒΡΑΔΙΝΕΣ
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Coca-Cola Τρία Έψιλον (3Ε)
Business Developers
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ΟΤΕ
Σύμβουλος Πωλήσεων Καταστημάτων - ΓΕΡΜΑΝΟΣ
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INTERSPORT
ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
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TRADE STATUS (DPAM)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
80
ΙΚΕΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, SERVICE DESK AND EXCHANGES & RETURNS COWORKERS, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΒΟΗΘΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, HR GENERALISTS
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ΑΛΟΥΜΥΛ ΑΕ
SALES CONSULTANTS, SUSTAINABLITY MANAGERS, DESIGN PROMOTERS, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, IT APPLICATION CONSULTANTS, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ, FULL STACK WEB DEVELOPERS (ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΑΡΚΑΔΙΑ, ΚΙΛΚΙΣ)
82
E-FRESH.GR SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY
Οδηγοί Διανομείς Β ' κατηγορίας, Αποθηκάριοι, Ηλεκτρολόγοι / Τεχνικοί βάρδιας
83
AEGEO SPAS (ΚΡΗΤΗ, ΚΕΡΚΥΡΑ, ΡΟΔΟΣ, ΚΩΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ)
SPA THERAPISTS, SPA PROMOTERS, ASSISTANT SPA MANAGERS, SPA MANAGERS
84
KLIMALINE-ΜΠΕΜΠΛΙΔΑΚΗΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ERP/CRM/ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ/Β2B,B2C, TEXNIKOΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ -AFTER SALES SUPPORT Β2B,B2C, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ESHOP - DIGITAL ΜΑΡΚΕΤΙΝG ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ Β2B,B2C, ΨΥΚΤΙΚΟΙ -ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
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ΗΛ..ΒΙ.ΕΦ. ΑΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
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G4S
Προσωπικό Ασφαλείας Αεροδρομίων (Screeners), Οδηγοί Χρηματαποστολών (Αθήνα και Νάξος), Συνοδοί Χρηματαποστολών (Αθήνα & Νάξος), Προσωπικό Ασφαλείας, S.O.C. Operators, Control Tower Operators, τεχνικοί (Αθήνα & Θεσ/νίκη), Telematics Installer Technicians, Technical Project Managers B2B
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ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
Backend Web Developers, Collection Officers, Frontend Web Developers, IT Systems Engineers, Performance Marketing Specialists, Telesales Representative (REMOTE), Customer Service Agents
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ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Υπάλληλοι Γραφείου, Μηχανολόγοι Μηχανικοί Οχημάτων, Ηλεκτρολόγοι Μηχανημάτων, Οξυγονοκολλητές, Οδηγοί Απορριματοφόρων, Χειριστές εκχιονιστικών εργασιών, Υπάλληλοι μισθοδοσίας
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CQS SA
Εκπρόσωποι τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών, Εκπρόσωποι τεχνικής τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών, Εκπρόσωποι τηλεφωνικών πωλήσεων, Υπεύθυνοι Πωλήσεων B2B
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L’ ARTIGIANO
ΤΑΜΙΕΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ, ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΔΕΣ, ΨΗΣΤΕΣ
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ‘ΗΛΙΟΣ’ - ΠΑΝ. ΣΠ. ΔΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε
Βοηθοί Υπευθύνου Βάρδιας Γραμμής Παραγωγής, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Οδηγοί Διανομής, Υπάλληλοι Αποθήκης – Φορτοεκφορτωτές, Υπάλληλοι παραγωγής – Χειριστές συσκευασίας, Υπεύθυνοι Βάρδιας Γραμμής Συσκευασίας, Υπεύθυνοι Προγραμματισμού Παραγωγής και Απαιτήσεων, Υπεύθυνοι συσκευασίας
92
DRUCKFARBEN HELLAS S.A (KRAFT PAINTS)
Εργατοτεχνίτες Παραγωγής/ Συσκευασίας, Υπάλληλοι Αποθήκης (Pickers), Επαγγελματίες Ελαιοχρωματιστές,Μηχανολόγοι (Τεχνικοί) Πωλήσεων, QC (Quality Control_ LAB Mortars, R&D (Research Development)
93
METRO AEBE
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ/ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟϊΟΝΤΩΝ ΣΕ ΡΑΦΙΑ/ΨΥΓΕΙΑ, ΤΑΜΙΕΣ, ΠΩΛΗΤΕΣ, ΚΡΕΟΠΩΛΕΣ, ΟΔΗΓΟΙ, PICKERS, ΠΩΛΗΤΗΣ ΣΕ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
94
ΚΟΝΝΕΚΤ ABLE TECHNOLOGIES LTD GREEK BRANCH (Konnektable Technologies Ltd)
Business-to-Business (B2B) IT Sales Account Managers, Mobile/Flutter Developers, Frontend (React) Developers, Backend Developers, Data Scientists
95
SERINTH ΕΠΕ – Ιατρικά Μηχανήματα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ), ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΒΟΗΘΟΙ MARKETING
96
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΚΗΣ Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
97
ELBISCO ABEE
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΣ, PACKAGING SUPERVISORS
98
INTROFEX SA
Χειριστής κλαρκ, Εργάτες αποθήκης, Εργάτες παραγωγής, Βοηθός λογιστηρίου
99
HOTEL BRAIN
ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, BARMEN, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (RECEPTION), ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ, ΜΑΓΕΙΡΟΙ, ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ
100
HEMMERSBACH
FINANCIAL CONTROLLING, GERMAN SERVICE DELIVERY MANAGERS, MESSAGING AND VOICE ADMINISTRATORS, CLEANERS, GERMAN PROJECT ASSISTANTS, RECEPTIONISTS, PROJECT ASSISTANTS, GERMAN DISPATCH
101
ΤΕΧΝΟΜΑΤ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ – ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΕΣ, ΟΔΗΓΟΙ, ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΑΜΕΙΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
102
ΚΡΗΜ ΤΗΜ Α.Β.Ε.Ε. (DUST & CREAM)
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, AREA SALES MANAGERS, ΠΩΛΗΤΕΣ – MAKE UP ARTISTS TRADE MARKETING SPECIALIST (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
103
POSEIDON MARINE SUPPLIES
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ), HR OFFICER, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ), TEXNIKOI LIFEBOAT (ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ)
104
INTRACOM DEFENCE
QUALITY ASSURANCE ENGINEERS, MECHANICAL ENGINEERS, AIT (Assembly/Integration/Testing) ENGINEERS, ΙΤ SUPPORT ENGINEERS, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ
105
ORALIS ΨΩΜΑΔΕΡΗΣ Κ. ΦΤΟΥΛΗ Μ. ΙΚΕ (Διακριτικός τίτλος: ORALIS
Γραμματειακή Υποστήριξη, Βοηθός Οδοντιάτρου, Νοσηλευτής/Νοσηλεύτρια, Επαγγελματίας Οδηγός, Υπεύθυνος/η Πωλήσεων, Data Analyst
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. / Doryssa Hotels & Resorts (+Casa Cook Samos,+Asterias Seaside Experience,+Unan Asian Fusion)
Reception Agent,Guest Relations,Assistant,Housekeeping Manager,Housekeeping Attendant,Bartender,Chef de Partie (Κρύας), Α’ Μάγειρας Ζεστής (Κεντρική A la carte), Β’ Μάγειρας (Ζεστής – Κρύας A la carte), Γ’ Μάγειρας (Ζεστής – Κρύας A la carte), Γ’ Ζαχαροπλάστης κεντρικής, Μαθητές (Ζεστής –,Κρύας A la carte), Night Auditor, Restaurant Manager, F&B Cashier, Waiter/Waitress, Spa Receptionist, Nail Therapist, Demi Chef de Partie,Commis Chef (Βοηθός Μάγειρα),Pastry Chef,F&B Steward,Reservations Agent,Shop/Boutique,Sales Attendant, Doorman/Groom, Sous Chef (Βοηθός Chef), Demi Chef de Partie
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ΤΕΧΑΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
IT SUPPORTS,ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ - ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ
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DEMO S.A.
ΑΝΑΜΟΝΗ ΘΕΣΕΩΝ
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ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΡΟΔΟΥ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 13 ΜΕΓΑΛΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της ΔΥΠΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο www.dypa.gov.gr και για τη ΜΕΜΜΕ μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/memme.