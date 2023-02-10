ΕΡΓΑΣΙΑ

Ημέρα Καριέρας στην Αθήνα: Δείτε τις 120 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 3.000 θέσεις εργασίας

Γιάννης Φιλιππάκος Γιάννης Φιλιππάκος

Εργασία, δουλειά
Pixabay

ΔΥΠΑ - Όλες οι ειδήσεις: Συνολικά 120 επιχειρήσεις, με περισσότερες από 3.000 θέσεις εργασίας, στην «Ημέρα Καριέρας ΔΥΠΑ», στην Αθήνα, στις 11-12 Φεβρουαρίου  

Την 14η εκδήλωση «Ημέρες Καριέρας» στην Αθήνα διοργανώνει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 και την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2023, στο εκθεσιακό κέντρο Helexpo (Λεωφ. Κηφισίας 39, Μαρούσι), από τις 10:00 έως τις 18:00, με τη συμμετοχή 120 επιχειρήσεων, που προσφέρουν περισσότερες από 3.000 θέσεις εργασίας.

Στόχος της εκδήλωσης είναι να δοθεί η δυνατότητα σε όσους αναζητούν εργασία να συνομιλήσουν απευθείας με εκπροσώπους εταιριών που αναζητούν προσωπικό, χωρίς προκαθορισμένο ραντεβού.

Επίσης, η Μονάδα Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) της ΔΥΠΑ θα υλοποιήσει εργαστήρια συμβουλευτικής για σύνταξη βιογραφικού και τεχνικές επαγγελματικών συνεντεύξεων, ενώ, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, θα πραγματοποιηθούν ατομικές συνεδρίες για τη βελτίωση βιογραφικών σημειωμάτων και στελέχη της ΜΕΜΜΕ θα παρέχουν πληροφορίες για τις δράσεις και τα προγράμματα της ΔΥΠΑ.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι δωρεάν για όλους και η δήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.eventora.com/el/Events/imeres-karieras-dypa-athens-2023.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι Ημέρες Καριέρας αποτελούν μέρος των δράσεων και των εκδηλώσεων της ΔΥΠΑ, με στόχο την άμεση και την αποτελεσματική σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά εργασίας.

Ακολουθεί ο πίνακας με τις επιχειρήσεις και τις προσφερόμενες ειδικότητες

Α/Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Επωνυμία και διακριτικός τίτλος)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

1

FAIS GROUP

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ (ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΠΑΤΡΑ, ΛΑΡΙΣΑ, ΚΕΡΚΥΡΑ), ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ (JUNIOR – MID LEVEL), ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΜΗΜΑ AFTER SALES SERVICE), ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ (ΚΑΤΟΧΟΙ ΔΙΚΥΚΛΟΥ)

2

Regency CasinoMont Parnes - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΑE

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ / IT SUPPORT, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ, ΜΑΓΕΙΡΕΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

3

VASIA HOTELS AND RESORTS (ΚΡΗΤΗ)

FRONT OFFICE FRONT OFFICE MANAGERS QUALITY MANAGERS RECEPTIONISTS GUEST RELATIONS AGENTS GROOMS F&B RESTAURANT & BAR SUPERVISORS ΜΑΓΕΙΡΟΙ Α,Β,Γ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ Α, Β ΒΟΗΘΟΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ HOUSEKEEPING HOUSEKEEPERS ASSISTANT HOUSEKEEPERS ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ

4

THRAKON YTONG

ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ‘Η ΒΟΗΘΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΛΑΡΚ, ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ (PICKERS), ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ/RECEPTION

5

OTS AE (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ)

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ή ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ), SOFTWARE DEVELOPERS

6

ΜΕΪΔΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ (ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ), ΠΩΛΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΑΜΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ E SHOP, ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ)

7

ΡΟΔΟΥΛΑ ΑΕ

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ & ΣΙΡΟΠΙΑΣΤΩΝ ΓΛΥΚΩΝ, ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΠΩΛΗΤΕΣ, ΟΔΗΓΟΙ (ΔΙΠΛΩΜΑ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ), ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ

8

FZEEN (ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ)

ΜΑΓΕΙΡΟΙ, ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ, F&B (ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ), ΑΧΘΟΦΟΡΟΙ, ΚΗΠΟΥΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ/ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ), RECEPTION, SPA THERAPISTS, ΠΩΛΗΤΕΣ

9

ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΙ 'Η ΧΗΜΙΚΟΙ)

10

SPARTAN SECURITY

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 24ΩΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

11

ZEUS INTERNATIONAL (ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ)

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (RECEPTION, ΑΧΘΟΦΟΡΟΙ – ΓΚΡΟΥΜ)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
ΜΑΓΕΙΡΟΙ (ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΟΙ - ΣΕΦ, ΜΑΓΕΙΡΟΙ Α, Β, Γ)
ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΣΚΕΥΩΝ
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ Α, Β
ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

12

ΒΕΝΑ ΑΕΕ
(VENETI)

ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ

ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ/ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΕΣ (DESIGNERS)

EΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ Η/Υ

13

ΠΕΣΤ ΚΟΝΤΡΟΛ
ΣΕΡΒΙΣ ΕΛΛΑΣ ΕΕ
(PEST CONTROL SERVICES HELLAS)



ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΝΤΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ,

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

14

ΕΛΒΑΛ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ, ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ, ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ – ΒΟΗΘΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ,ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

15

ATLANTICA HOTELS (ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ)

ΜΑΓΕΙΡΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ (BARS ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ), ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, BARTENDERS, CAPTAINS

16

CENERGY HOLDINGS (HELLENIC CABLES & CORINTH PIPEWORKS)

ELECTRICAL MAINTENANCE ENGINEERS, PRODUCTION PLANNING & REPORTING ENGINEERS, CONTRACT MANAGERS, DESIGN ENGINEERS (OFFSHORE PROJECTS), DOCUMENT CONTROLLERS, HEALTH SAFETY & ENVIRONMENT MANAGERS, INDUSTRIAL DESIGNERS, INSTALLATION DESIGNERS, NUMERICAL ANALYSIS DESIGN ENGINEERS, PRODUCTION ENGINEERS, PROJECT ENGINEERS, PROJECT HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENT ENGINEERS, PROJECT RISK ENGINEERS, PROJECT TECHNICAL ENGINEERS, QUALITY ASSURANCE ENGINEERS, R&D ELECTRICAL ENGINEERS, SALES ENGINEERS, TENDER – BINDING ENGINEERS

17

DK HOSPITALITY (ΝΑΞΟΣ)

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ, ΡΕΣΕΨΙΟΝ, ΜΠΑΡΜΕΝ, ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΔΕΣ, ΜΑΓΕΙΡΟΙ, ΨΗΣΤΕΣ, ΟΔΗΓΟΙ ΓΙΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ

18

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΡΟϊΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ (PICKERS), ΠΩΛΗΤΕΣ (EX VAN) – ΟΔΗΓΟΙ, ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ, MERCHANDISERS, FINANCIAL ANALYSTS, SUPPLY CHAIN COORDINATORS

19

AVAX

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ/ΜΟΝΤΑΔΟΡΟΙ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (NETWORKS), ΝΕΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

20

DOMES RESORTS AND RESERVES (ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ)

FRONT OFFICE MANAGERS, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ, NIGHT AUDITORS, GUEST RELATIONS MANAGERS, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, GROOMS, SPA THERAPISTS, RESTAURANT MANAGERS/SUPERVISORS, SOMMELIERS, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, HOSTESSES, BARMEN/BARTENDERS, CHEFS & SOUS-CHEFS, PASTRY CHEFS, ΜΑΓΕΙΡΟΙ, ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ, HOUSEMEN/ΒΑΛΕΔΕΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ, ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ

21

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE

ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

22

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

ΕΡΓΑΤΕΣ-ΤΕΧΝΙΤΕΣ

23

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

ΕΡΓΑΤΕΣ, ΠΩΛΗΤΕΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΣΤΕΛΕΧΗ

24

MAILLIS METALS SOLUTIONS

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ, ΒΟΗΘΟΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ, ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ, ΠΡΟϊΣΤΑΜΕΝΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ & ΒΟΗΘΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΛΑΡΚ, ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

25

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΡ. ΦΑΣΟΗΣ ΑΒΕΕ FASOPLAST

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΟΔΗΓΟΙ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ ΚΛΑΡΚ, ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ, ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α' ΤΑΞΗΣ, ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ (ΕΡΓΑΤΙΚΑ), ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ, ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ

26

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΤΥΡΙΑ / ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ), ΠΩΛΗΤΕΣ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΠΩΛΗΤΕΣ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΑΜΙΕΣ, PICKERS ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ HOME SHOP CENTER, ΟΔΗΓΟΙ HSC

27

VODAFONE

Hunters (Εξωτερικοί πωλητές), Family Advisors (D2D πωλητές), Sales Advisors (Πωλητές καταστήματος), Internet Solutions Specialists (Ειδικοί Τεχνολογίας καταστήματος), Business Advisors (Β2Β πωλητές), Customer Support Agents (Υπάλληλοι Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών), Technical Support Agents 1st & 2nd level (Υπάλληλοι Τεχνικής Υποστήριξης Πελατών)

28

ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε

Σύμβουλοι Πώλησης Ηλεκτρολογικού Υλικού & Τεχνολογίας, Σύμβουλοι Πώλησης Φωτισμού, Pickers - Υπάλληλοι αποθήκης, Υπεύθυνοι Αποθήκης, Οδηγοί, Logistic coordinator, Order flow specialist, Συντηρητής Μηχανολογικού Εξοπλισμού, Μηχανικοί / Μηχανικοί Πωλήσεων, Presales / Energy Solutions, Υπάλληλος Λογιστηρίου (Αγορών και Πιστωτικού Ελέγχου)

29

WEST-WPS

Merchandisers, Στελέχη Πωλήσεων Β2Β & Β2C, Promoters, Αισθητικοί, Ταχυδρόμοι, Operation Assistant, Πεζοί Διανεμητές Φυλλαδίων

30

ALTER-EGO Facilities Management & θυγατρική Partner Hotel

Καθαριστές για ιδιωτικά νοσοκομεία, εμπορικά κέντρα, πολιτιστικό κέντρο στην Αθήνα, Καμαριέρες-καμαρότοι για ξενοδοχεία 4* και 5* (Κυλλήνη, Σούνιο και Μύκονος), Γραμματειακή Υποστήριξη, Ηλεκτρολόγοι

31

Praktiker Hellas S.A

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΤΑΜΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΟΙ SERVICE POINT, ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ/ΑΔΕΙΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

32

BERGMANN KORD

ΚΟΜΜΩΤΕΣ, ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΜΜΩΤΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ

33

CAYO EXCLUSIVE RESORT & SPA

MAITRE, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ Α,Β, BARISTAS, HOSTESSES, ΜΑΓΕΙΡΟΙ Β,Γ, ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ

34

ISOMAT

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΠΩΛΗΤΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

35

CHROMODOMI

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ

36

Select Services Partner Hellas Single Member S.A. (SSP HELLAS)

BARISTA, ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, ΤΑΜΙΕΣ, ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ

37

GENEPHARM AE

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ / ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ/ ΧΗΜΙΚΟΣ/ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΧΗΜΕΙΟΥ

38

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ - DROMEAS

Πωλητής, Οδηγός Επαγγελματικού αυτοκινήτου και Μονταδόρος Επίπλων

39

AΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε , ACA Lighting Group

Οδηγός, Ανειδίκευτος εργάτης, Τμήμα πωλήσεων, Τμήμα Παραγωγής & Τμήμα προμηθειών-αγορών, Ηλεκτρολόγος/μηχανικός, Τμήμα Αποθήκης, Τμήμα παραγγελιοληψίας και τιμολόγησης

40

MITSIS HOTELS/ Κ ΜΗΤΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑ ΑΕ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (ΠΡΩΙΝΗ & ΒΡΑΔΙΝΗ ΒΑΡΔΙΑ), FRONT OFFICE MANAGERS, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ & ΜΠΑΡ, ΜΑΓΕΙΡΟΙ Β, Γ, ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ,ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ, ΒΑΛΕΔΕΣ - KΡΗΤΗ,ΡΟΔΟ,ΚΩ -

41

ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΨΥΚΤΙΚΟΙ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΔΗΓΟΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

42

AUTOHELLAS SA

ACCOUNTANTS, ASSISTANT ACCOUNTANTS, ACCOUNTS RECEIVABLE & BILLING SUPERVISORS, LEASING SALES ADMINISTRATION, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, CAR RENTAL REPRESENTATIVES, CUSTOMER SERVICE & PARKING ASSOCIATES, RESERVATION REPRESENTATIVES, DRIVERS, ECOMMERCE SPECIALISTS, AFTERSALES MARKETING SPECIALISTS, MARKETING ASSISTANTS, LEASING SALES EXECUTIVES, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ, ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ/ΔΙΑΓΝΩΣΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ AFTER SALES, ΦΑΝΟΠΟΙΟΙ, ΒΑΦΕΙΣ, ΥΠΕΘΥΝΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΣΕ ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ

43

NIK. I. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΑΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΗΛΕΚΡΟΛΟΓΟΙ/ΔΙΑΓΝΩΣΤΕΣ, ΦΑΝΟΠΟΙΟΙ, ΒΑΦΕΙΣ, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

44

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΕ

CUSTOMER EXPERIENCE SPECIALISTS, BUSINESS SUPPORT ANALYSTS, ECOMMERCE COORDINATORS, SALES ADVISORS – WHOLESALES, JUNIOR WORKSHOP TECHNICIANS, SERVICE ASSISTANTS, RENTAL SALES AGENTS, DRIVERS

45

ΣΦΑΚΙΑΚΑΚΗΣ ΑΕΒΕ

PICKERS, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΒΑΦΕΙΣ BMW, ΦΑΝΟΠΟΙΟΙ BMW, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, RENTAL/PICKING AGENTS, ΠΛΥΝΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, BUSINESS INTELIGENCE IMPLEMENTATION, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, SALES ADVISORS, ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ, APPLICATION SUPPORT ENGINEERS, PARKING MANAGERS, STATION MANAGERS, COLLECTION OFFICERS, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, SALES ENGINEERS ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ DAF, TENDER & SALES ENGINEERS, ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚOI ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ DAF, ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ CUMMINS, WEB APPLICATIONS DEVELOPERS, IT HELP TAS SPECIALISTS

46

ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ, ΒΟΗΘΟΙ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ, ΠΩΛΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ/ΟΧΗΜΑΤΩΝ

47

KOSMOCAR – KARENTA

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ SERVICE, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ/ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

48

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΑΡΑΚΑΚΗ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ (RENT A CAR), CUSTOMER SERVICES AGENTS, JUNIOR CREDIT RISK & OPERATION OFFICERS, WORKSHOP ADMINISTRATIVE SUPPORT, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ/ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, IT SYSTEMS ADMINISTRATORS, ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ, ΠΛΥΝΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

49

TOYOTA HELLAS ΑΒΕΕ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ (ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ, ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΚΑΙ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ)

50

NESTLE HELLAS

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ, ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ

51

FAMAR ΑΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΑΡΑΓΩΓΗΣ/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ, ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ, ΧΗΜΙΚΟΣ Ή ΒΙΟΛΟΓΟΣ, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ

52

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ ΑΕ

Trade Marketing Supervisor - Off Trade, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

53

EMFI A.E. (ΠΡΩΗΝ ΕΒΓΑ)

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΣΤΕΛΕΧΗ MARKETING

54

LANCOM LTD

JUNIOR B2B ACCOUNT MANAGERS

55

INTERCOS ΜΟΝ. ΑΕ / WABI

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, MARKETING, ΘΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕ ΓΝΩΣΗ, ΜΑΚΙΓΙΑΖ (MAKE UP ARTIST)

56

TELEPERFORMANCE SA

ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

57

Π. ΡΗΓΑΣ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε.

Business Operations Assistant (Junior) -[Operations secretariat, οργάνωση τμήματος], βοηθός Λογιστή, Υπάλληλοι Εξυπηρέτησης Πελάτων, HR specialist

58

BRINK’S HELLAS

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΟΔΗΓΟΙ & ΣΥΝΟΔΟΙ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ, ΟΔΗΓΟΙ PATROL, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΕΔΙΟΥ

59

ΕΡΓΟΦΙΛ ΑΕ (CARGLASS)

ΤΕΧΝΙΚΟΙ (Τεχνικοί Οχημάτων και Τεχνικοί Τοποθέτησης Μεμβρανών Οχημάτων), ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

60

ΟΜΙΛΟΣ DIVANI CARAVEL HOTEL

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ, ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ, ΠΛΥΝΤΕΣ, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, GROOMS RECEPTIONISTS

61

ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

62

ΟΜΙΛΟΣ AIROTEL

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΦΩΝ ΒΑΛΕΔΕΣ), ΒΟΗΘΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ, ΜΑΓΕΙΡΟΙ, ATOMA ΓΙΑ ΛΑΝΤΖΑ

63

ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΟΡΟΦΟΥ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΑΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

64

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΕ

ΕΡΓΑΤΕΣ/ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ
R&D SCIENTIST (Ριτσώνα)
EXPORT AREA SALES MANAGERS
ΥΠΑΛΛΗΛΟI ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ERP ADVISORS
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ PRODUCTION PLANNING & LOGISTICS
MHXANIKΟΣ (υπεύθυνος παραγωγής εργοστασίου στη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ)

65

VOLTON ΑΕ

Billing Officers
Sales Energy Advisors
Customer Care Representatives
Collection Agents
Telesales Energy Advisors
Marketing Specialist
Digital Marketing Manager
Retail Advisors
IT Support
DotNet Developer

66

FGS Security ΙΚΕ

ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΜΕ ΑΔΕΙΑ)

67

AMBIENCE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕ

Sales Advisors (Σύμβουλοι Πωλήσεων, Απόφοιτοι Λυκείου/ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ), Customer Care Agents (Εκπροσώποι τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, Απόφοιτοι Λυκείου/ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ),
Back Office Agents (Απόφοιτοι Λυκείου/ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ)
Account Receivable Agents (Πτυχίο Οικονομικών ή συναφές)

68

ELVIDA FOODS SA

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, Automation Engineer Programmers, Junior Creative Marketing, Junior Digital Marketing, Software Engineers/Developers, Βοηθοί Λογιστηρίου

69

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ, ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ “SOS”

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ & ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ, Κοινωνικοί φροντιστές (Φυσικοθεραπευτές, Ειδικοί παιδαγωγοί, Βοηθοί εργοθεραπείας και άλλες ειδικότητες με συνάφεια στη φροντίδα των ατόμων με ειδικές ανάγκες)

70

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΒΕΕ (CRETA FARM)

ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ, ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΡΕΑΤΟΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΠΑΡΤΗ), ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΡΕΘΥΜΝΟ)

71

UNILOG SA LOGISTICS

ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

72

MARKS AND SPENCER – ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, MARKS AND SPENCER MARINOPOULOS GREECE S.A.

ΠΩΛΗΤΕΣ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

73

WATT AND VOLT A.E.

1. Electrical/Electronic Engineer (Solar): Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με εμπειρία σε Φωτοβολταϊκά συστήματα (ενδεικτικά 4-5 έτη). Έδρα Μαρούσι (2).
2. Junior Electrical/Electronic Engineer (Solar): Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με μικρότερη εργασιακή εμπειρία και έμφαση στα Φωτοβολταϊκά συστήματα. Έδρα Μαρούσι (1).
3. Retail Sales Advisor (ΑΘΗΝΑ): Θέσεις πωλητών στα καταστήματά μας στην Αττική (αλλάζουν συχνά οι ανάγκες).
4. Junior Electrician Technician: Ηλεκτρολόγος τεχνίτης για υποστηρικτικά καθήκοντα στα έργα της εταιρείας (Φ/Β, σημεία ηλεκτρικής φόρτισης οχημάτων). Αττική (1).
5. Field Sales Representative b2b (Αθήνα): Εξωτερικός πωλητής για ανάπτυξη εταιρικού πελατολογίου (1).
6. Telesales Team Leader/Coach: Υπεύθυνος διαχείρισης ομάδας call center sales agents. Παρακίνηση και καθοδήγηση των sales agents. (Μαρούσι 8 άτομα, Πειραιάς 8 άτομα-ετήσιες ανάγκες ).
7. Εκπρόσωπος Τηλεφωνικών Πωλήσεων (πλήρης/μερική απασχόληση-Μαρούσι 30-35 άτομα, Πειραιάς 30-35 άτομα-ετήσιες ανάγκες). Τηλεφωνική πώληση προϊόντων ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου της εταιρείας.
8. Σύμβουλος Διακράτησης Πελατολογίου: Υπεύθυνος διατήρησης πελατολογίου μέσω τηλεφωνικών επικοινωνιών. Έδρα Μαρούσι (17 άτομα-ετήσια ανάγκη)

74

ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Υπάλληλοι Γραφείου Εξυπηρέτησης Πελατών, Νοσηλευτικό προσωπικό - Νοσηλευτές/τριες (ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ΙΕΚ, Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος)
Τεχνολόγοι ακτινολόγοι - (Χειριστές Μηχανημάτων για τα τμήματα Ακτινολογικό / Αξονικού Τομογράφου/ Μαγνητικού Τομογράφου),
Τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων (Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων ή Βοηθοί, Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ΙΕΚ, Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος)
Λογιστές (Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ)

75

GRECOTEL HOTELS AND RESORTS

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ ΠΡΩΙΝΕΣ & ΒΡΑΔΙΝΕΣ
ΜΑΓΕΙΡΟΙ
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ
BARMAN/BARMAIS
ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ

76

Coca-Cola Τρία Έψιλον (3Ε)

Business Developers
Warehouse Checkers
Warehouse Clerks
Production Operators
Quality Control

77

ΟΤΕ

Σύμβουλος Πωλήσεων Καταστημάτων - ΓΕΡΜΑΝΟΣ
Σύμβουλος Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης- Πάτρα
Σύμβουλος Πωλήσεων Καταστημάτων
Σύμβουλος Τηλεφωνικών Πωλήσεων- Πάτρα Σύμβουλος πωλήσεων υπηρεσιών και προϊόντων σε εταιρικούς πελάτες - Franchise Κατάστημα ΓΕΡΜΑΝΟΣ
Σύμβουλος Εξυπηρέτησης & Τεχνικής Υποστήριξης Εταιρικών & Επιχειρησιακών Πελατών
Σύμβουλος Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης – 8/6ωρο
Customer Experience Technician (Τεχνικός Πεδίου) Sales Representative - Cosmote
Σύμβουλος Τηλεφωνικών Πωλήσεων

78

INTERSPORT

ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

79

TRADE STATUS (DPAM)

ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

80

ΙΚΕΑ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, SERVICE DESK AND EXCHANGES & RETURNS COWORKERS, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΒΟΗΘΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, HR GENERALISTS

81

ΑΛΟΥΜΥΛ ΑΕ

SALES CONSULTANTS, SUSTAINABLITY MANAGERS, DESIGN PROMOTERS, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, IT APPLICATION CONSULTANTS, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ, FULL STACK WEB DEVELOPERS (ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΑΡΚΑΔΙΑ, ΚΙΛΚΙΣ)

82

E-FRESH.GR SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY

Οδηγοί Διανομείς Β ' κατηγορίας, Αποθηκάριοι, Ηλεκτρολόγοι / Τεχνικοί βάρδιας

83

AEGEO SPAS (ΚΡΗΤΗ, ΚΕΡΚΥΡΑ, ΡΟΔΟΣ, ΚΩΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ)

SPA THERAPISTS, SPA PROMOTERS, ASSISTANT SPA MANAGERS, SPA MANAGERS

84

KLIMALINE-ΜΠΕΜΠΛΙΔΑΚΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ERP/CRM/ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ/Β2B,B2C, TEXNIKOΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ -AFTER SALES SUPPORT Β2B,B2C, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ESHOP - DIGITAL ΜΑΡΚΕΤΙΝG ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ Β2B,B2C, ΨΥΚΤΙΚΟΙ -ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

85

ΗΛ..ΒΙ.ΕΦ. ΑΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

86

G4S

Προσωπικό Ασφαλείας Αεροδρομίων (Screeners), Οδηγοί Χρηματαποστολών (Αθήνα και Νάξος), Συνοδοί Χρηματαποστολών (Αθήνα & Νάξος), Προσωπικό Ασφαλείας, S.O.C. Operators, Control Tower Operators, τεχνικοί (Αθήνα & Θεσ/νίκη), Telematics Installer Technicians, Technical Project Managers B2B

87

ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Backend Web Developers, Collection Officers, Frontend Web Developers, IT Systems Engineers, Performance Marketing Specialists, Telesales Representative (REMOTE), Customer Service Agents

88

ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Υπάλληλοι Γραφείου, Μηχανολόγοι Μηχανικοί Οχημάτων, Ηλεκτρολόγοι Μηχανημάτων, Οξυγονοκολλητές, Οδηγοί Απορριματοφόρων, Χειριστές εκχιονιστικών εργασιών, Υπάλληλοι μισθοδοσίας

89

CQS SA

Εκπρόσωποι τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών, Εκπρόσωποι τεχνικής τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών, Εκπρόσωποι τηλεφωνικών πωλήσεων, Υπεύθυνοι Πωλήσεων B2B

90

L’ ARTIGIANO

ΤΑΜΙΕΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ, ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΔΕΣ, ΨΗΣΤΕΣ

91

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ‘ΗΛΙΟΣ’ - ΠΑΝ. ΣΠ. ΔΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε

Βοηθοί Υπευθύνου Βάρδιας Γραμμής Παραγωγής, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Οδηγοί Διανομής, Υπάλληλοι Αποθήκης – Φορτοεκφορτωτές, Υπάλληλοι παραγωγής – Χειριστές συσκευασίας, Υπεύθυνοι Βάρδιας Γραμμής Συσκευασίας, Υπεύθυνοι Προγραμματισμού Παραγωγής και Απαιτήσεων, Υπεύθυνοι συσκευασίας

92

DRUCKFARBEN HELLAS S.A (KRAFT PAINTS)

Εργατοτεχνίτες Παραγωγής/ Συσκευασίας, Υπάλληλοι Αποθήκης (Pickers), Επαγγελματίες Ελαιοχρωματιστές,Μηχανολόγοι (Τεχνικοί) Πωλήσεων, QC (Quality Control_ LAB Mortars, R&D (Research Development)

93

METRO AEBE

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ/ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟϊΟΝΤΩΝ ΣΕ ΡΑΦΙΑ/ΨΥΓΕΙΑ, ΤΑΜΙΕΣ, ΠΩΛΗΤΕΣ, ΚΡΕΟΠΩΛΕΣ, ΟΔΗΓΟΙ, PICKERS, ΠΩΛΗΤΗΣ ΣΕ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

94

ΚΟΝΝΕΚΤ ABLE TECHNOLOGIES LTD GREEK BRANCH (Konnektable Technologies Ltd)

Business-to-Business (B2B) IT Sales Account Managers, Mobile/Flutter Developers, Frontend (React) Developers, Backend Developers, Data Scientists

95

SERINTH ΕΠΕ – Ιατρικά Μηχανήματα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ), ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΒΟΗΘΟΙ MARKETING

96

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΚΗΣ Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

97

ELBISCO ABEE

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΣ, PACKAGING SUPERVISORS

98

INTROFEX SA

Χειριστής κλαρκ, Εργάτες αποθήκης, Εργάτες παραγωγής, Βοηθός λογιστηρίου

99

HOTEL BRAIN

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, BARMEN, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (RECEPTION), ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ, ΜΑΓΕΙΡΟΙ, ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ

100

HEMMERSBACH

FINANCIAL CONTROLLING, GERMAN SERVICE DELIVERY MANAGERS, MESSAGING AND VOICE ADMINISTRATORS, CLEANERS, GERMAN PROJECT ASSISTANTS, RECEPTIONISTS, PROJECT ASSISTANTS, GERMAN DISPATCH

101

ΤΕΧΝΟΜΑΤ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ – ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΕΣ, ΟΔΗΓΟΙ, ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΑΜΕΙΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

102

ΚΡΗΜ ΤΗΜ Α.Β.Ε.Ε. (DUST & CREAM)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, AREA SALES MANAGERS, ΠΩΛΗΤΕΣ – MAKE UP ARTISTS TRADE MARKETING SPECIALIST (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

103

POSEIDON MARINE SUPPLIES

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ), HR OFFICER, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ), TEXNIKOI LIFEBOAT (ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ)

104

INTRACOM DEFENCE

QUALITY ASSURANCE ENGINEERS, MECHANICAL ENGINEERS, AIT (Assembly/Integration/Testing) ENGINEERS, ΙΤ SUPPORT ENGINEERS, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ

105

ORALIS ΨΩΜΑΔΕΡΗΣ Κ. ΦΤΟΥΛΗ Μ. ΙΚΕ (Διακριτικός τίτλος: ORALIS

Γραμματειακή Υποστήριξη, Βοηθός Οδοντιάτρου, Νοσηλευτής/Νοσηλεύτρια, Επαγγελματίας Οδηγός, Υπεύθυνος/η Πωλήσεων, Data Analyst

106

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. / Doryssa Hotels & Resorts (+Casa Cook Samos,+Asterias Seaside Experience,+Unan Asian Fusion)

Reception Agent,Guest Relations,Assistant,Housekeeping Manager,Housekeeping Attendant,Bartender,Chef de Partie (Κρύας), Α’ Μάγειρας Ζεστής (Κεντρική A la carte), Β’ Μάγειρας (Ζεστής – Κρύας A la carte), Γ’ Μάγειρας (Ζεστής – Κρύας A la carte), Γ’ Ζαχαροπλάστης κεντρικής, Μαθητές (Ζεστής –,Κρύας A la carte), Night Auditor, Restaurant Manager, F&B Cashier, Waiter/Waitress, Spa Receptionist, Nail Therapist, Demi Chef de Partie,Commis Chef (Βοηθός Μάγειρα),Pastry Chef,F&B Steward,Reservations Agent,Shop/Boutique,Sales Attendant, Doorman/Groom, Sous Chef (Βοηθός Chef), Demi Chef de Partie

107

ΤΕΧΑΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

IT SUPPORTS,ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ - ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ

108

DEMO S.A.

ΑΝΑΜΟΝΗ ΘΕΣΕΩΝ

109

ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΡΟΔΟΥ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 13 ΜΕΓΑΛΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της ΔΥΠΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο www.dypa.gov.gr και για τη ΜΕΜΜΕ μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/memme.

Δημοφιλείς Ειδήσεις

Δεν αποκλείει εκπλήξεις και νέα ψυχρή εισβολή ο Καλλιάνος

Δεν αποκλείει εκπλήξεις και νέα ψυχρή εισβολή ο Καλλιάνος

Σεισμός στην Τουρκία: Επίλεκτοι Έλληνες διασώστες μεταβαίνουν στις ισοπεδωμένες πόλεις

Σεισμός στην Τουρκία: Επίλεκτοι Έλληνες διασώστες μεταβαίνουν στις ισοπεδωμένες πόλεις

Survivor All Star: Τέλος ο Χάρος από το παιχνίδι μέσα σε δύο εβδομάδες

Survivor All Star: Τέλος ο Χάρος από το παιχνίδι μέσα σε δύο εβδομάδες

Στο «σφυρί» η πρώτη κατοικία έπειτα από απόφαση του Αρείου Πάγου – Έρχεται μπαράζ πλειστηριασμών

Στο «σφυρί» η πρώτη κατοικία έπειτα από απόφαση του Αρείου Πάγου – Έρχεται μπαράζ πλειστηριασμών