15η Ημέρα Καριέρας: 97 επιχειρήσεις προσφέρουν 1.000 θέσεις εργασίας (πίνακας με ειδικότητες)

ΑΡ. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
1
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΤΕ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ - FRANCHISE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
- CUSTOMER EXPERIENCE TECHNICIANS (ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΕΔΙΟΥ)
- SALES REPRESENTATIVES - COSMOTE
2
ACCESS FASHION
- ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ
- VISUAL MERCHANDISER SPECIALIST
- ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
- GRAPHIC DESIGNERS
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
- IT SUPPORT SPECIALIST/ADMINISTRATION
3
ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
- PICKERS - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΟΔΗΓΟΙ
- LOGISTICS COORDINATORS
- ORDER FLOW SPECIALISTS
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
- MHXANIKOI/ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- PRESALES/ENERGY SOLUTIONS
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ (ΑΓΟΡΩΝ & ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ)
4
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ
- ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΑΜΕΙΟΥ
5
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ - DROMEAS
- ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
- ΧΗΜΙΚΟΙ
- ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
- ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
6
ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ
ΠΩΛΗΤΕΣ (ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ Ή ΒΙΟΛΟΓΟΥ)
7
AEGEO SPAS
- SPA THERAPISTS
- SPA PROMOTERS
- ASSISTANT SPA MANAGERS
- SPA MANAGERS
8
CQS SA
- ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
- ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
- ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ)
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Β2B (FACE TO FACE)
9
ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΡΟΔΟΥ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
10
ARTE
ΑΝΑΜΟΝΗ ΘΕΣΕΩΝ
11
TASK US
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
12
NEW AE (ANATOLIA HOSPITALITY)
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
13
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
- LOGISTICS - ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
- ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ
- ΣΤΕΛΕΧΗ ΙΤ
- ΠΩΛΗΤΕΣ Β2Β ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
- ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΑΓΟΡΩΝ
- ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
- ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ MARKETING & CSR
- ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΕΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
- ΧΗΜΙΚΟΙ
- ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
14
AGRIS AE (ΚΛΕΙΔΙ ΗΜΑΘΙΑΣ)
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- EΡΓΑΤΕΣ LOGISTICS
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
15
ΤΕΛΕΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ ΑΕ
- ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΑΑΤΩΝ
- ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
- ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
- ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ONLINE ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ/CONTENT MODERATION
16
VASIA HOTELS AND RESORTS
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
- ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ
- ΜΑΙΤΡ
- ΜΑΓΕΙΡΟΙ
- ΒΟΗΘΟΙ ΜΑΓΕΙΡΟΥ
- ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ
- ΒΟΗΘΟΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ
- ΒΟΗΘΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
- RECEPTIONISTS
- ΓΚΡΟΥΜ
- GUEST RELATIONS
- SPA MANAGERS
- SPA THERAPISTS
- FRONT OFFICE MANAGERS
- HOUSEKEEPERS
- F & B MANAGERS
- ΛΟΓΙΣΤΕΣ
17
ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ
- ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΕ ΡΑΦΙΑ, ΤΑΜΕΙΟ, ΜΑΝΑΒΙΚΗ, ΑΛΛΟΙΩΣΙΜΑ (ΤΥΡΙΑ/ΑΛΑΝΤΙΚΑ)
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΟΔΗΓΟΙ
- PICKERS ΑΠΟΘΗΚΗΣ
18
MACON AE
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟI
19
Α ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ VILLAGE MARE
- ΥΠΑΛΛΗΛΟI ΥΠΟΔΟΧΗΣ (ΡΕΣΕΨΙΟΝ)
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ Α,Β
- ΒΟΗΘΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΜΠΑΡ ΠΙΣΙΝΑΣ
20
ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. - AKRITAS (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
- ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
21
COLORS ΞΕΝΟΔΟΧ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ EE
ANAMONH ΘΕΣΕΩΝ
22
APIFON ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ
- JUNIOR ASSOCIATE, CUSTOMER SERVICES
- ASSOCIATE, SOFTWARE ENGINEER
- ASSOCIATE, QA ENGINEER
- ASSOCIATE, PRODUCT OWNER
- ASSOCIATE, AGILE DELIVERY LEAD
- ASSOCIATE, UX DESIGNER
- ASSOCIATE, DATA ENGINEER
- ASSOCIATE, DATA SCIENTIST
- JUNIOR ASSOCIATE
- IT OPERATIONS ENGINEER
23
HYATT REGENCY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
- ΚΑΘΑΡΙΣΤEΣ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
- ΠΛΥΝΤΕΣ
- ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ
- SERVICE
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
24
REGENCY CASINO ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
- F & B SERVICE
- ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
- ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ
- ΓΚΡΟΥΠΙΕΡΗΔΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ/DEALERS
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
- ΨΥΚΤΙΚΟΙ
25
ΑΝΤΙΣΕΛ - AΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ ΑΕ
- ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
- ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ/ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
- ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
26
ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΕΝΔΟΣ ΑΕ (SELECT BAKERY)
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ
- ΧΗΜΙΚΟΙ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ/ ΕΡΓΑΤΕΣ/ ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ/ ΖΥΜΩΤΕΣ
27
ΕΥ.ΓΕ.ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΕ (AGRINO)
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΙΕΚ)
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΑΕΙ)
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
- ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ
- ΜΟΝΤΑΔΟΡΟΙ
28
ISOMAT ΑΒΕΕ
- ΒΟΗΘΟΙ ΧΗΜΕΙΟΥ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ
- INTERNATIONAL MARKETEERS
- MERCHANDISERS
- PICKERS ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ AREA
- EXPORTS MANAGER ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΕ
29
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΒΕΕ
(ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ)
- ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΚΑΤΑΨΥΞΗ)
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
- ΟΔΗΓΟΙ (Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ)
- ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
- ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
30
ΕΛΒΟ ΑΕ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
- ΛΑΜΑΡΙΝΑΔΕΣ
- ΒΑΦΕΙΣ
- ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ
31
ΑΦΟΙ Ν. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΕ
(KARAG AE DECOLAB)
- ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
- ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
- ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ
- ΟΔΗΓΟΙ (Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ)
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ (ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ή ΠΤΥΧΙΟ LOGISTICS)
32
ΜΕΛ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΥ ΑΕ (MELPAPER)
ΑΝΑΜΟΝΗ ΘΕΣΕΩΝ
33
ΤΕΧΝΟΜΑΤ ΗΛΕΚΤΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΕ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΕΣ
- ΟΔΗΓΟΙ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ
- GRAPHIC DESIGNERS
34
ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ ΑΕ (FRIGO STAHL)
- ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
35
ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ ΚΑΙ ΖΥΜΗΣ ΑΕ
ΑΝΑΜΟΝΗ ΘΕΣΕΩΝ
36
INOX 3M ΑΕ
ΑΝΑΜΟΝΗ ΘΕΣΕΩΝ
37
ΦΑΡΚΟΜ ΑΕ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ (FARCOM)
ΑΝΑΜΟΝΗ ΘΕΣΕΩΝ
38
ΑΦΟΙ ΤΑΝΤΑΛΙΔΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΨΥΓΕΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΟΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ
(NIKI INOX)
- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
- ΨΥΚΤΙΚΟΙ
- ΒΟΗΘΟΙ ΨΥΚΤΙΚΟΥ
- ΜΟΝΤΑΔΟΡΟΙ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΠΩΛΗΤΕΣ Β2Β
- ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗ
- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
39
ΑΦΟΙ ΧΑΡ. ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΕΠΕ
(AIRBLOCK)
ΑΝΑΜΟΝΗ ΘΕΣΕΩΝ
40
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ ΑΕ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
41
INTELLIGENT ENTERTAINMENT
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ MARKETING & ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ MARKETING
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟI
- ΖΩΓΡΑΦΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ
- ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟI
- ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
- ΒΑΦΕΙΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΣΕΩΝ
42
CONDITO ΑΕΒΕ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ
43
Π. ΡΗΓΑΣ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑE
- BUSINESS OPERATIONS ASSISTANT (Junior)
- ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
- HR SPECIALISTS
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
44
ANTHEMUS SEA BEACH HOTEL & SPA
- ΜΑΓΕΙΡΟΙ
- ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ (BEACH BOYS)
45
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, ΕΥΑΜΑΡΙ
- ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ
46
ACROTEL HOTELS & VILLAS
- ΜΑΓΕΙΡΟΙ Α, Β, Γ
- ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ
- ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΔΕΣ
- ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ (HOSTESSES)
- ΣΕΡΙΤΟΡΟΙ
- ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ
- ΜΠΑΡΜΕΝ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
- ΟΔΗΓΟΙ
- ΡΕΣΕΨΙΟΝ
- GUEST RELATIONS
- GROUMS
- ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
- ΜΑΣΕΡ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΙΤ
47
ΕΝΕΡΤΖΑΪΕΡΣ ΑΕ (ENERGIERS)
- ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
- ΠΩΛΗΤΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
- ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
- ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
48
ΕΡΓΟΝ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ
- SOUS CHEFS
- ΜΑΓΕΙΡΟΙ Α,Β,Γ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ & ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ
- ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ
- BARISTAS - BARTENDERS
49
MONOSETO AE
- ΠΩΛΗΤΕΣ B2B
- ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΒΟΗΘΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΟΔΗΓΟΣ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
50
MULTIPLAST ΑΦΟΙ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΑΒΕΕ
- ΓΑΖΩΤΕΣ
- ΤΟΠΟΘΕΤΗΤΕΣ ΤΕΝΤΩΝ
- ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ MARKETING
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ - LOGISTICS
51
ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ
- ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ-ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
52
IKOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
- ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
- SPA
- ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑΣ
- ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
- ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
53
ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ
- PROJECT MANAGER (ΑΠΟΦ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ)
- ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΩΤΟΥ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ)
- ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
54
POLIECO HELLAS AEBE
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ Δ/ΝΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ (ΑΕΙ , ΤΕΙ , ΕΠΑΛ, ΔΥΠΑ)
- ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
- ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ
55
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΕ "ΑΝΑΝΕΩΣΗ"
- ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ
- ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
- ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
- ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
- ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ
- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
- ΙΑΤΡΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
- ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΙ
- ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ
56
MILKPLAN AE
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ, ΜΟΝΤΑΔΟΡΟΙ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ)
57
ΑΝΑΤΟΛΗ ΑΒΕΑΕ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (ΡΑΦΙΑ, ΤΑΜΕΙΑ, ΨΥΓΕΙΑ - ΚΟΠΗ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ)
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΟΔΗΓΟΙ (Ε' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ)
58
FLEXOPLATES PAPADOPOULOS
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
59
THE MET HOTEL
- HOUSEKEEPING
- F & B
- FRONT OFFICE
60
DROP – ΚΙΟΣΙΔΗΣ ΑΕ
- XHMIKOI MHXANIKOI
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΤΕΣ
- ΜΟΝΤΑΔΟΡΟΙ
61
ΚΑΝΑΒΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ
- FRONT OFFICE
- HOUSEKEEPING
- ΜΑΓΕΙΡΟΙ & ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ
- SPA THERAPISTS
62
ΚΡΗΜ ΤΗΜ ΑBEE (DUST & CREAM)
- B2B ΠΩΛΗΤΕΣ
- MERCHANDISERS
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
63
ZEUS INTERNATIONAL
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
- ΑΧΘΟΦΟΡΟΙ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
- ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ
- ΜΑΓΕΙΡΟΙ
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
64
Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑE (ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ)
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΑΔΕΙΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
- ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
65
BITOM AΒΕΕ (OIKOΓΕΝΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ)
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
- ΧΗΜΙΚΟΙ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ
66
VENMAN GROUP ABEE
- ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ - ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
- ΠΩΛΗΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
67
ΤΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (TETRALUX)
ΑΝΑΜΟΝΗ ΘΕΣΕΩΝ
68
ΠΑΓΟΥΝΗ ΑΕ (DONOLAM)
- ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ,
- ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΟΙ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΣΤΕΛΕΧΗ LOGISTICS
- ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
69
ZIKO AΕ
ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ
70
INTER CARS AE
- ΠΩΛΗΤΕΣ Β2Β
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΟΔΗΓΟΙ
71
ΑΦΟΙ ΔΕΡΒΙΣΗ (ΑLUPLAST)
ΑΝΑΜΟΝΗ ΘΕΣΕΩΝ
72
PALAPLAST ΑΕ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
- ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
- CNC ΚΟΣΤΟΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΦΥΛΑΚΕΣ
- ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
- ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
- WEB/MOBILE APPLICATION DEVELOPER
- IT TECHNICIAN NET - SQL DEVELOPER
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ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ ΑΕ (KATΩ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΚΙΛΚΙΣ)
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
- ΤΥΡΟΚΟΜΟΙ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΒΕΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (PETRIDIS LIGHTING)
ΑΝΑΜΟΝΗ ΘΕΣΕΩΝ
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ΕΝΕΡΓΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΝΟΛΟΓΙΚΗ (ENERGON TM)
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ EE
ΑΝΑΜΟΝΗ ΘΕΣΕΩΝ
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ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΕ
ΑΝΑΜΟΝΗ ΘΕΣΕΩΝ
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EUROCO AE
ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ
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ΑΔΑΜΙΔΗΣ BMW
ΑΝΑΜΟΝΗ ΘΕΣΕΩΝ
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DELOITTE
ΑΝΑΜΟΝΗ ΘΕΣΕΩΝ
81
NISSAN ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ
ΑΝΑΜΟΝΗ ΘΕΣΕΩΝ
82
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΕ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
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FAMILY SUPER MARKET
ΑΝΑΜΟΝΗ ΘΕΣΕΩΝ
84
ΑΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
- ΡΕΣΕΨΙΟΝ
- ΜΑΓΕΙΡΟΙ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
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ELECTRA EQUIPMENT
ΑΝΑΜΟΝΗ ΘΕΣΕΩΝ
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KIFA ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ
ΑΝΑΜΟΝΗ ΘΕΣΕΩΝ
87
POLYPRINT
ΑΝΑΜΟΝΗ ΘΕΣΕΩΝ
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ΜΑΚΙΟΣ ΑΕ
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
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PORTO CARRAS
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ/ ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
- ΜΑΓΕΙΡΟΙ Α, Β, Γ
- REFILL BUFFET
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΣΚΕΥΩΝ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
- BEACH BOYS
- POOL BOYS
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ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΑΕ
- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
- ΜΑΙΕΣ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
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UNIPAKHELLAS
ΑΝΑΜΟΝΗ ΘΕΣΕΩΝ
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ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΧΗΜΙΚΟΣ/ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ/ ΓΕΩΛΟΓΟΣ κλπ) για το εργοστάσιο παραγωγής στη DUPNITSA ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (με ειδίκευση σε οικοδομικά/ τοποθέτηση πέτρας-πλακιδίων κλπ, για την έδρα στον Α.Ι. ΡΕΝΤΗ (ΑΘΗΝΑ)
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (για το εργοστάσιο στη ΡΙΤΣΩΝΑ)
- ERP SPECIALIST (για την έδρα στον Α.Ι. ΡΕΝΤΗ- ΑΘΗΝΑ)
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CARGLASS
ΑΝΑΜΟΝΗ ΘΕΣΕΩΝ
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ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
ΑΝΑΜΟΝΗ ΘΕΣΕΩΝ
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ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ
ΑΝΑΜΟΝΗ ΘΕΣΕΩΝ
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ΙΚΕΑ
ΑΝΑΜΟΝΗ ΘΕΣΕΩΝ
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ΕΛΒΙΑΛ ΑΕ
ΑΝΑΜΟΝΗ ΘΕΣΕΩΝ