33η Ημέρα Καριέρας: Πάνω από 6.000 θέσεις εργασίας σας περιμένουν - Πίνακας με όλες τις ειδικότητες

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
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“ΑΝΤΙΣΕΛ” ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε.
- FIELD SERVICE ENGINEER – BIOTECHNOLOGY / ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
- FIELD SERVICE ENGINEER – ANALYTICAL / ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
- SALES REPRESENTATIVE
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AAMBIENCE SERVICES
- BACK OFFICE
- TELESALES AGENT
- CUSTOMER CARE
- IT HELP DESK TECHNICIAN
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
- ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
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AEGEAN
- SERVICE DESK AGENT
- BUSINESS LOUNGE CUSTOMER SERVICES AGENT
- GROUND OPERATIONS INVOICE CONTROLLER
- INTERIOR SHOPS ASSISTANT
- TOOLING ADMINISTRATOR
- TECHNICAL RECORDS OFFICER
- TECHNICAL ADMINISTRATOR
- STOREMAN
- ASSISTANT TECHNICIAN
- CALL CENTER AGENTS
- CABIN CREW MEMBERS
- CARGO AGENT
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ALSTOM TRANSPORT S.A.
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ
- ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ-ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ Η/Υ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ALUMA HOTELS & RESORTS
- ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α', Β', Γ'
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Α', Β'
- BARMAN/ BARISTA
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
- HOUSEMAN
- ΛΑΝΤΖΕΡΗΣ
- RECEPTIONIST
- GUEST RELATIONS AGENTS
- GROOM
- ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
- ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
- ΨΥΚΤΙΚΟΣ
- SPA THERAPISTS
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
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ALUMINCO Α.Ε
- ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ
- ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
- ΤΜΗΜΑ EXPORTS
- ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
- ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ)
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
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ATHENS MARRIOTT AE
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
- ΜΑΓΕΙΡΕΣ
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ATOS GREECE
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ATRIUM HOTELS AND RESORTS
- ATRIUM PLATINUM
- ATRIUM PALACE
- ATRIUM PRESTIGE
- ATRIUM PLATINUM
- ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α', Β', Γ'
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Α', Β'
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
- RECEPTIONIST / GRA
- ATRIUM PALACE
- ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α', Β', Γ'
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Α', Β'
- ΚΗΠΟΥΡΟΣ
- ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
- GROOM
- RECEPTIONIST / GRA
- ATRIUM PRESTIGE
- ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α', Β', Γ'
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Α', Β'
- ΚΗΠΟΥΡΟΣ
- ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
- GROOM
- RECEPTIONIST / GRA
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AUTOHELLAS GROUP
- CUSTOMER SALES REPRESENTATIVE
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
- ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
- ΟΔΗΓΟΣ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
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BERGMANN KORD
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BFS GROUP
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ NOVA
- ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
- ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΡΩΝ
- BACK OFFICE
- ΤEAM LEADER
- ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
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BIC ΒΙΟΛΕΞ Μ.Α.Ε.
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
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BOX NOW
- ΟΔΗΓΟΙ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
- IT SPECIALIST
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
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BRINKS
- JUNIOR PAYROLL SPECIALIST & HR ADMINISTRATOR
- RECEPTIONIST / ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
- BUSINESS SUPPORT OFFICER
- TECHNICAL CUSTOMER SUPPORT (1ST LEVEL)
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ
- ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
- ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ / ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΡΙΕΣ
- ΟΔΗΓΟΙ PATROL
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CENERGY
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
- ΜΗΧΑΝΙΚOI (ΗΛΕΚΡΟΛΟΓΟΙ Ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ Ή ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ)
- JOINTERS (ΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ)
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GRAND SA | COFFEE BERRY
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΦΕ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (AREA MANAGER)
- ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ (COFFEE SPECIALIST)
- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ
- ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - PROJECT MANAGER
- ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (STORE INSPECTOR)
- IT ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (HARDWARE)
- IT ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (SOFTWARE)
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
- ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (CREDIT CONTROLLER)
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (BUSINESS CONTROLLER)
- ΕΙΔΙΚΟΣ MARKETING (MARKETING SPECIALIST)
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COLORS HOTEL ATHENS
- SERVICE-BAR
- ΚΟΥΖΙΝΑ
- ΥΠΟΔΟΧΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
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COSTA NAVARINO
ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
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CQS AE
- ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΔΕΗ - ΑΤΤΙΚΗ - 8ΩΡΗ Η 6ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
- ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ NOVA - ΑΤΤΙΚΗ - 8ΩΡΗ Η 6ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
- ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - B2B ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
- ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - B2B ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
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CRETA FARM
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΟΔΗΓΟΥΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
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DATAKAT
- JUNIOR CIVIL ENGINEER
- PROJECT / ACCOUNT MANAGERS
- HR GENERALIST
- ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
- ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
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DEMO Α.Β.Ε.Ε.
- ΧΗΜΙΚΟΙ
- ΒΙΟΛΟΓΟΙ
- ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ
- ΠΑΡΑΓΩΓΗ
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DONKEY HOTELS ΑΕ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
- ΜΠΑΡΜΑΝ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
- ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΓΙΑ ΜΠΟΥΦΕ ΠΡΩΙΝΟΥ
- SALES EXECUTIVE
- SALES MANAGER
- ROOMS DIVISION MANAGER
- RESTAURANT MANAGER
- EVENTS MANAGER
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
- ΟΔΗΓΟΣ Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
- FRONT DESK AGENTS
- NIGHT AUDITOR
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- ELECTRA HOTEL KEFALONIA
- ELECTRA PALACE HOTEL RHODES
- ELECTRA METROPOLIS ATHENS
- ELECTRA PALACE ATHENS
- ELECTRA HOTEL KEFALONIA
- FRONT OFFICE AGENT
- GUEST RELATIONS AGENT
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
- ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α’
- ΜΑΓΕΙΡΑΣ Β’
- ΜΑΓΕΙΡΑΣ Γ’
- ELECTRA PALACE HOTEL RHODES
- FRONT OFFICE AGENT
- GUEST RELATIONS AGENT
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
- ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α’
- ΜΑΓΕΙΡΑΣ Β’
- ΜΑΓΕΙΡΑΣ Γ’
- ELECTRA METROPOLIS ATHENS
- FRONT OFFICE AGENT
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
- ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α’
- ΜΑΓΕΙΡΑΣ Β’
- ΜΑΓΕΙΡΑΣ Γ’
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ
- ELECTRA PALACE ATHENS
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
- ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α’
- ΜΑΓΕΙΡΑΣ Β’
- ΜΑΓΕΙΡΑΣ Γ’
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
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ELVIDA FOODS SA
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
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ERGOHellas
- ENGINEERING UNDERWRITER
- SALES MANAGER
- LAWYER
- INSURANCE SALES TRAINING ADMINISTRATOR
- ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
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EUROCATERING AE
- ΟΔΗΓΟΙ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
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EXPRESS PUBLISHING A.E.
- SALES CONSULTANT
- WEB DEVELOPERS (BACK END, FRONT END, IOS DEVELOPER, DOTNET DEVELOPER)
- UNITY SPECIALIST
- GRAPHIC DESIGNER
- ILLUSTRATOR
- ACCOUNTANTS
- MARKETERS
- DATA ANALYST
- FINANCIAL ANALYST
- ΟΔΗΓΟΣ ΚΛΑΡΚ
- VIDEO ΕDITOR
- EDITOR
- PROCUREMENT SPECIALIST
- PRODUCTION SPECIALIST
- ELT SALES CONSULTANT
- INTERNATIONAL SALES CONSULTANT
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FAMAR AVE
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΣΤΕΙΡΟΣ ΧΩΡΟΣ)
- ΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ (CHEMICAL ANALYST)
- ΕΡΓΑΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
- ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
- ΕΡΓΑΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΠΑΡΓΩΓΗΣ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (PAYROLL OFFICER)
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - QUALITY ASSUARANCE
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FASOPLAST
- ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α’ ΤΑΞΕΩΣ
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ
- ΗΛΕΤΡΟΛΟΓΟΙ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ
- ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ EXDRUTER
- ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ INJECTION
- ΠΩΛΗΤΕΣ
- ΥΠΕΥΘΗΝOI ΜΙΣΘΟΔΩΣΙΑΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
- ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
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G4S ΕΛΛΑΣ
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ (SCREENERS)
- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
- WAREHOUSE ASSISTANT
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
- ΟΔΗΓΟΙ, ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
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GELASAKIS GROUP OF COMPANIES
- ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
- CAR RENTAL AGENTS CARWIZ
- MARINE TICKETING OPERATOR LET'S TOUR
- TRAVEL AGENT TRAVEL
- MARINE TICKETING OPERATOR LET'S TOUR
- TRAVEL COORDINATOR LET'S TOUR
- ΕΚΔΟΤΕΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ (ΙΧ & ΦΟΡΤΗΓΑ) LET'S FERRY
- ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ HEADQUARTERS
- ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ OPERATION - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
- PROJECT SPECIALIST - SHIPPING AGENCY
- ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΣΤΗ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ -SHIPPING AGENCY
- ΓΙΑ ΤΑ ΧΑΝΙΑ
- ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ SERVICE
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
- PROJECT SPECIALIST - SHIPPING AGENCY
- ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΣΤΗ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ - SHIPPING AGENCY
- ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ LA MER RESORT & SPA
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GEP
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ (OΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ)
- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 4ΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Κ.Α)
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GOLDAIR HANDLING
- ΕΡΓΑΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
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GOODY’S EVERST | GROUP OF COMPANIES
- EVEREST
- GOODY'S BURGER HOUSE
- FLOCAFE ESPRESSO ROOM
- LA PASTERIA
- OLYMPIC CATERING
- HELLENIC CATERING
- EVEREST
- GOODY'S BURGER HOUSE
- ΤΑΜΙΕΣ
- ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
- FLOCAFE ESPRESSO ROOM
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
- ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ
- BARISTA
- LA PASTERIA
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
- ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ
- ΜΑΓΕΙΡΕΣ
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
- OLYMPIC CATERING
- ΜΑΓΕΙΡΕΣ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
- HELLENIC CATERING
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΟΔΗΓΟΙ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
- ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
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GRECOTEL
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ΠΡΩΙΝΗ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ΒΡΑΔΥΝΗ
- ΜΑΓΕΙΡΑΣ/ΙΣΑ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ/Α
- ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ/ΑΣ
- ΛΑΝΤΖΕΡΗΣ/ΛΑΝΤΖΕΡΑ
- BARMAN/BARMAID
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
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H HOTELS COLLECTION
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
- ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ
- ΜΑΓΕΙΡΕΣ Α’, Β’, Γ’
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
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HELLENIC TRAIN
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
- ΨΥΚΤΙΚΟΙ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΩΝ
- IT (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ)
- DATA ANALYST
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HELLENICA A.E.
- ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ
- ΚΟΜΜΩΤΡΙΕΣ/ΕΣ
- MAKE UP ARTIST
- ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ
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HEMMERSBACH HELLAS M.E.P.E.
- WAREHOUSE IMPLEMENTATION ADMINISTRATOR
- MARKETING ASSOCIATE
- GERMAN DISPATCH AGENT
- SUSTAINABILITY SPECIALIST
|
ICTS
ΦΥΛΑΚΕΣ
|
INFOSTEP
- ERP CONSULTANT
- ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
|
INTERSPORT ATHLETICS AEE
- STORE MANAGER
- ASSISTANT STORE MANAGER
- SALES REPRESENTATIVE
|
INTERSTAR
- ΦΥΛΑΚΕΣ (ΣΤΑΤΙΚΟΙ-ΕΠΟΧΟΥΜΕΝΟΙ)
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ DRONE
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ)
- ΟΔΗΓΟΥΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ-ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
- ΦΥΛΑΚΕΣ-ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΛΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
|
IONIKI
- SALES REPRESENTATIVE
- SALES SUPPORT & TELESALES
- ΟΔΗΓΟΣ Β’ & Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡIΑΣ
- ΑΠΟΘΗΚAΡΙΟΣ ΚΑΤAΨΥΞΗΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕIΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΙΜΟΛOΓΗΣΗΣ
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ISOMAT
- ΜΗΧΑΝΙKOΣ ΠΩΛHΣΕΩΝ (ΑΣΠΡOΠΥΡΓΟΣ)
- ΠΩΛΗΤHΣ (ΑΣΠΡOΠΥΡΓΟΣ)
- BUSINESS DEVELOPMENT ANALYST
- MERCHANDISER (ΑΤΤΙKΗ)
- DISTRIBUTION PLANNER (ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ)
- CUSTOMER EXCELLENCE PARTNER (ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ)
- ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘHΚΗΣ (ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ)
- ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
- ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ CUSTOMER EXCELLENCE
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JUMBO
- ΠΩΛΗΤΕΣ
- ΤΑΜΙΕΣ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥΣ
|
K MITSIS FILOXENIA
- HEALTH & SAFETY OFFICER (ΓΑΛΑΤΣΙ)
- LEARNING & TALENT DEVELOPMENT SPECIALIST (ΓΑΛΑΤΣΙ)
- QUALITY ASSURANCE OFFICER (ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, ΚΕΡΚΥΡΑ)
- TALENT ACQUISITION & EMPLOYER BRANDING MANAGER (ΓΑΛΑΤΣΙ)
- CONTENT MARKETING EXECUTIVE (ΓΑΛΑΤΣΙ)
- DIGITAL PERFORMANCE EXECUTIVE (ΓΑΛΑΤΣΙ)
- GRAPHIC DESIGNER INTERN (ΓΑΛΑΤΣΙ)
- ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ FILOXENIA | TECHICAL DIRECTOR (ΓΑΛΑΤΣΙ)
- MΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ | SITE ENGINEER (ΓΑΛΑΤΣΙ)
- ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΟΥ | CONSTRUCTION MANAGER (ΓΑΛΑΤΣΙ)
- MΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ | SITE ENGINEER (ΡΟΔΟΣ)
- ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΟΥ | CONSTRUCTION MANAGER (ΡΟΔΟΣ)
- ARCHITECT ENGINEER (ΓΑΛΑΤΣΙ)
- GENERAL MANAGER (ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, ΚΕΡΚΥΡΑ, ΑΘΗΝΑ)
- SALES EXECUTIVE (ΑΘΗΝΑ)
- FRONT OFFICE, GUEST RELATIONS, CONCIERGE (ΚΡΗΤΗ, ΡΟΔΟΣ, ΚΩΣ, ΚΕΡΚΥΡΑ)
- SERVICE, BARMAN, BARTENDER, COOK (ΚΡΗΤΗ, ΡΟΔΟΣ, ΚΩΣ, ΚΕΡΚΥΡΑ)
|
KENVUE
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ/ΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΕΣ/ΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
- PROCESS ENGINEER
- QUALITY ENGINEER
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KFC GREECE - FOOD PLUS AEBE
- ΤΑΜΕΙΟ (απαραίτητη η γνώση ελληνικών)
- ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ
- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
|
LALIZAS SA
- ΕΡΓΑΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: 2
- PROCUREMENT ADMINISTRATOR
- FIRE, SAFETY & RESCUE (FSR) SERVICE OPERATOR
- BRANCHES ASSISTANT
|
LIDL ΕΛΛΑΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ-ΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
- ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
- ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (PICKER)
|
LOGIKA
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ PICKING & PACKING
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (LOGISTICS MANAGEMENT)
|
MAXI Α.Β.Ε.Ε.
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
- ΦΟΡΤΩΤΗΣ
- ΟΔΗΓΟΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
|
MEDIA STROM
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
- ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
|
MEDITERRANEO HOSPITAL
- ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΤΕΣ-ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΊΑΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ
|
MELISSA KIKIZAS
- HR
- CUSTOMER SERVICE
- MARKETING
- SALES
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METRICA A.E
- SUPPORT ENGINEER: ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- MARKETING ASSISTANT
- SOCIAL MEDIA MANAGER
- MARKETING COORDINATOR
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- KEY ACCOUNT MANAGER
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
|
MOTOR OIL
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (GREASE)
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- RES ENGINEERING SUPERVISOR (ELECTRICAL ENGINEER)
- FOREMAN (MECHANICAL ENGINEER)
- SUPERVISING ENGINEER
- SENIOR MECHANICAL ENGINEER
- ACCOUNT MANAGER (CHEMICAL ENGINEER)
- REAL ESTATE SUPERVISOR (RURAL ENGINER/ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ)
- REAL ESTATE ASSOCIATE (RURAL ENGINER/ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ)
- PROJECT DEV. & LICENSING SR. ENGINEER
- COLLECTIONS AGENTS
- PAYROLL SPECIALIST
- SOFTWARE ENGINEER
- NETWORK ENGINEER
- LOGISTICS OPERATIONS
- JUNIOR MECHANICAL ENGINEER
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
- PROJECT SUPPORT ENGINEER
- FINANCIAL ANALYST
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
|
MSC SERVICE CENTER GREECE
- DATA PROCESSING SPECIALIST
- GLOBAL SERVICE DESK EMPLOYEE\
|
MSYSTEMS ΙΚΕ
- B2B SALES ASSISTANT
- ΠΩΛΗΤΗΣ B2C MERCHANDISER
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΙΤ
|
NEWREST ΕΛΛΑΣ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΕΡΓΑΤΗΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
- ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΕΦΟΔΙΩΝ ΠΤΗΣΗΣ
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΜΑΓΕΙΡΕΣ Α', Β’, Γ’
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NO LIMITS CONSTRUCTIONS
- ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟ
- ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ
- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ -ΓΡΑΦΙΣΤΑ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ CNC ΚΑΙ LASER
- ΓΡΑΜΜΑΤΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
- ΒΟΗΘΟ ΛΟΓΙΣΤΗ
- ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ
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OB STREEM AE
- ΠΩΛΗΤΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (SEA FREIGHT FORWARDING)
- ΠΩΛΗΤΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (RΟAD FREIGHT FORWARDING)
- IT DEVELOPERS
- IT ERP CONSULTANTS
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (PICKING/PACKING)
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
- ΒΟΗΘΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
- ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ
- ΟΔΗΓΟΙ Γ’ Η Ε’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
- ΨΥΚΤΙΚOΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
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ONE SUPPORT
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΟΥ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
- ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
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ORCHESTRA HELLAS Α.Ε.
- ΠΩΛΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ
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OTIS ΕΛΛΑΣ
- ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
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PALALTO LIMITED ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (OΜΙΛΟΣ VF)
- ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ (ΠΛΗΡΟΥΣ/ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)
- SUPERVISOR ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)
- STORE MANAGER (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
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PepsiCo
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (OPERATORS ΚΑΙ PACKERS)
- MERCHANDISERS ΑΤΤΙΚΗ - ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΤΕΣ ΡΑΦΙΩΝ
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PEST CONTROL SERVICE HELLAS E.E
- ΓΕΩΠΟΝΟΣ
- ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ - ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
- ΠΩΛΗΤΗΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
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PlegmaNet
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ NOVA
- ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ NOVA
- ΤΗΛΦΩΝΙΚΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ NOVA
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POSEIDON ATHENS HOTEL
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
- ΛΑΝΤΖΙΕΡΗΣ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
- RECEPTIONIST
- GROUM- ΟΔΗΓΟΣ
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- ΒΑΛΕΣΣ
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PRESIDENT HOTEL
- ΜΑΓΕΙΡEΣ Γ'
- FLOOR SUPERVISOR
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ Β'
- HOUSEMEN
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PRISMA ELECTRONICS
- SALES/BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
- JUNIOR PROJECT MANAGER
- IT ENGINEER
- ELECTRICAL- ELECTRONICS ENGINEER
- HARDWARE DESIGN ENGINEER
- EMBEDDED SOFTWARE ENGINEER
- SOFTWARE DEVELOPER
- AI SOFTWARE ENGINEER
- TECHNICAL SUPPORT ENGINEER
- TEST AUTOMATION ENGINEER
- OPERATOR FOR CABLES
- IOT PRESALES ENGINEER
- MARINE DATA ANALYST
- ENVIRONMENTAL ANALYST
- MECHANICAL DESIGN ENGINEER
- SPACE ENGINEER
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PUBLIC RETAIL A.E.
- ΤΑΜΙΑΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
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R.V.U. DISTRIBUTION S.A.
- ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (FULL TIME & PART TIME)
- OPERATION OFFICER
- ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
- RECEPTIONIST / FRONT DESK
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RAFARM AEBE
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΕΙΡΟΥ ΧΩΡΟΥ
- ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ/ΙΑ ΣΤΕΙΡΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
- IT ADMINISTRATOR
- PROJECT ENGINEER
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REVIVAL CONSULTING SERVICES SA
- ACCOUNTANT
- IT OFFICER
- ERP CONSULTANT
- PAYROLL SUPPORT
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SAN IKOS GROUP
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ/WAITERS
- ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ/ASSISTANT WAITERS
- BARTENDERS
- BEACH BUDDIES
- CHEF DE PARTIE
- DEMI CHEF DE PARTIE
- ΒΟΗΘΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ- ΛΑΝΤΖΑ/STEWARDS
- FRONT OFFICE AGENTS
- BELLBOYS
- SPA THERAPISTS
- SPORTS INSTRUCTORS
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/SECURITY
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ/HOUSEKEEPERS
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ/STORAGE WORKERS
- ΚΗΠΟΥΡΟΙ/GARDENERS
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/MAINTENANCE WORKERS
|
SERINTH ΕΠΕ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ
- DIGITAL MARKETING
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SINGULARLOGIC AE
- SAP CONSULTANTS
- SERVICENOW CONSULTANTS
- ORACLE DBA
- MICROSOFT POWER APPS DEVELOPER
- R&D SOFTWARE ENGINEER
|
ΚΑΛΑΝΟΨΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΛ-ΛΗΜΝΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΟΕ - SMART DOG
- ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ ΖΩΩΝ
- ΠΩΛΗΤΗΣ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
|
SPACE HELLAS ΑΕ
- AREA MANAGER INDIRECT CHANNEL
- BACK OFFICE AGENT
- CYBERSECURITY PRESALES CONSULTANT
- LEVEL 2 SECURITY ANALYST
- PAYROLL SPECIALIST
- ROLLOUT SUPERVISOR
- SENIOR SALES ACCOUNT MANAGER
- SERVICE DESK ENGINEER
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ IP TELEPHONY
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ PRESALES ICT SERVICES
|
SSP HELLAS
- ΤΑΜΙΕΣ
- ΠΩΛΗΤΕΣ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥΣ
- ΒΟΗΘΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥΣ
- ΥΠΟΔΟΧΗ
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STIQ
- ΜΑΓΕΙΡΕΣ
- ΛΑΝΤΖΑ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ
- ΠΑΣΑΔΟΡΟΙ
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SYNERGY IN SUPPLY CHAIN AE
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ & ΒΟΗΘΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΛΑΡΚ
- PICKERS
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ
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TELEPERFORMANCE GREECE
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ - CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVES
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ - CONTACT CENTER CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVES\
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ - LIVE CHAT OPERATORS
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ - CONTACT CENTER REPRESENATIVES
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣ: 80ΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ - CLIENT INFORMATION REPRESENTATIVES
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - SALES CONTACT CENTER REPRESENTATIVES
- EΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ - CAR RENTALS REPRESENTATIVES
- ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ / ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΡΙΕΣ
- ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ, ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΟΙ
- ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - DATA SCIENTISTS
- AΝΑΛΥΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - DATA ANALYSTS
- MΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - DATA ENGINEERS
- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - DATABASE OPERATORS
- ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - DATABASE ARCHITECTS
|
TGI FRIDAYS
- ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ
- ΜΑΓΕΙΡΑΣ
|
THE MART
- ΟΔΗΓΟΙ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ Β’ / Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΗΝΗ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΚΗΦΙΣΟΥ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
- HR ADMINISTRATOR ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
- ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
- WAREHOUSE MANAGER- ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
|
THRAKON YTONG GROUP
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ
- ΒΟΗΘΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΑ ΟΙΝΟΦΥΤΑ
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TOTTIS BINGO ΑΕΒΕ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
- ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
- ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- PICKER
|
TOYOTA HELLAS
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΡΟΛΟΥ (ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ, LOGISTICS)
|
TUV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΔΒΜ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
|
UNIPAK HELLAS CENTRAL Α.Ε.
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΔΙΠΛΩΜΑ)
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ADMINISTRATION OFFICER
|
VERNILAC S.A.
- GRAPHIC DESIGNER
- ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
- ΧΗΜΙΚΟΣ/ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ (PICKING/CHECKING)
- ΟΔΗΓΟΣ (ΔΙΠΛ. 3ΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΑ)
- ΠΩΛΗΤΕΣ
- ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
|
VICTUS NETWORKS
- TRANSMISSION IMPLEMENTATION ENGINEER
- NOC ENGINEER
- RAN IMPLEMENTATION ENGINEER
- NETWORK ENGINEER
- RADIO ENGINEER - INDOOR SPECIAL COVERAGE
- TRANSPORT NETWORK OPERATION ENGINEER
- RADIO NETWORK PLANNING & DESIGN ENGINEER
|
VODAFONE
SALES ADVISORS (ATHENS)
|
webhotelier | primalres
- SALES SPECIALIST (ΑΘΗΝΑ)
- CUSTOMER SUPPORT SPECIALIST (ΑΘΗΝΑ)
- CUSTOMER SUPPORT SPECIALIST (ΡΟΔΟΣ)
- CUSTOMER SETUP SPECIALIST (ΑΘΗΝΑ)
|
XP COURIER
- ΟΔΗΓΟΙ - ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΜΕ ΒΑΝ (ΔΙΠΛΩΜΑ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)
- ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ - ΤΑΜΙΑΣ
- TELESALES - ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
|
ZeniΘ Gas&Light
- SALES BACK OFFICE EMPLOYEE- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- INTERNAL CALL CENTER AGENT - ΣΎΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΊΟΥ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
- APPLICATION SPECIALIST FOR MS D365 CRM
- ICT JUNIOR PROJECT MANAGER
- PRODUCT SPECIALIST
- PROCUREMENT SPECIALIST
|
ZEUS INTERNATIONAL HOTELS & RESORTS
- BARMAN - BARMAID
- BARTENDER
- BELLBOY/BELLGIRL
- BOUTIQUE SALES ASSOCIATE
- CAPTAIN
- COOKS
- DRY CLEANER'S/ PRESS STAFF
- EXECUTIVE CHEF
- HOUSEKEEPING MANAGER
- HR ASSISTANT
- MAIDS & CLEANERS
- MAITRE
- MARKETING DEPARTMENT
- NIGHT GROOM
- PAYROLL
- RECEPTIONIST
- RESTAURANT CAPTAIN
- SERVICE
- ΒΑΛΕΣ - ΓΕΝΙΚΏΝ ΚΑΘΗΚΌΝΤΩΝ
- ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
- ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΡΟΦΩΝ
- ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - ΠΙΣΙΝΩΝ
- ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
- ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
- ΚΗΠΟΥΡΟΣ
- ΛΑΝΤΖΑ
- ΛΟΓΙΣΤΗΣ
- ΜΑΓΕΙΡΑΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ/ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
- ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ
- ΜΠΑΡΜΑΝ
- ΜΠΑΡΙΣΤΑ
- ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ MINI MARKET
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
- ΥΠΟΔΟΧΗ (HOSTESS/ HOST) ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
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ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
- ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
- ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΙΜΩΝ
- ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ
- ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ
- ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
- ΤΑΜΙΕΣ
- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ/Η ΠΩΛΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ (ΕΝΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ)
- WAREHOUSE SHIFT COORDINATOR (ΜΑΝΔΡΑ)
- TRANSPORTATION SHIFT COORDINATOR (ΜΑΝΔΡΑ)
- DELIVERY SHIFT SUPERVISOR (ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ)
- TRANSPORTATION SHIFT SUPERVISOR (ΟΙΝΟΦΥΤΑ)
- TRANSPORTATION SUPERVISOR (ΟΙΝΟΦΥΤΑ)
- PICKER (ΜΑΝΔΡΑ)
- ΟΔΗΓΟΣ Γ' (ΜΑΝΔΡΑ)
- ΟΔΗΓΌΣ Ε' (ΜΑΝΔΡΑ)
- TRANSPORTATION SHIFT COORDINATOR (ΟΙΝΟΦΥΤΑ)
- ΠΟΡΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (ΟΙΝΟΦΥΤΑ)
- ΟΔΗΓΟΣ Γ' (ΟΙΝΟΦΥΤΑ)
- ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ)
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ)
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ)
- DISTRICT REPAIR & MAINTENANCE COORDINATOR (ΜΑΝΔΡΑ)
|
ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε. - KINSEN HELLAS
WAREHOUSE PICKER
ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΟΤΟ PDI
ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ/ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ (ΚΛΑΡΚ)
SALES ENGINEER VOLVO TRUCKS
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ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ
- ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | SUPPLY CHAIN TRAINEESHIP PROGRAM (PRODUCTION & LOGISTICS) ΠΑΤΡΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
|
ΑΙΓΑΙΟ ΣΠΑ - AEGEO SPAS
- SPA THERAPIST
- SPA MANAGER
- ASSISTANT SPA MANAGER
- SPA PROMOTER
|
ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ
- ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
- ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΙΩΣΙΜΩΝ (ΤΥΡΙΑ-ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ)
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ
- ΠΩΛΗΤΕΣ – ΤΑΜΙΕΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ / ΟΔΗΓΟΙ
- PICKER ΑΠΟΘΗΚΗΣ
|
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ
ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
|
ΑΤΤΙΚΗ - ΠΙΤΤΑΣ
ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
|
Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ/ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
- ΤΑΜΙΑΣ
- ΟΔΗΓΟΣ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
- IT SUPPORT ENGINEER-HELPDESK
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
- FINANCIAL ANALYST
- CRM AND LOYALTY ADMINISTRATOR
- TALENT ACQUISITION OFFICER
- ELECTRICAL ENGINEER
- DEMAND PLANNER
- SUPPLY CHAIN SYSTEMS ANALYST
- IMPORT AND TRANSPORTATIONS COORDINATOR
- E-BUSINESS COORDINATOR
- PICKERS - LOGISTICS CENTER
|
ΒΕΡΑΛ ΑΒΕΕ VERAL
- ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ/ACCOUNTING ASSOCIATE (ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ)
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ/ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ)
- ΖΥΓΙΣΤΗΣ Α΄ ΥΛΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ
- ΠΡΟΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ & ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)
- MHXANIKOΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)
- ΜΑRKETING, OUTSOURCED (ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝG CAMPAIGNS)
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ / ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- MIXING OPERATOR / ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΜΑΖΩΝ
|
ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. (VIANEX S.A.)
- ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
- ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
|
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΑΕ
- ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ)
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
|
ΒΙΚΟΣ Α.Ε.
- ΒΟΗΘΟΣ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΛΑΡΚ
- PICKER- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ )
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- SALES OPS SPECIALIST
|
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
- ΒΙΟΛΟΓΟΥΣ/ΧΗΜΙΚΟΥΣ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
- ΑΙΜΟΛΗΠΤΕΣ/ΑΙΜΟΛΗΠΤΡΙΕΣ
- ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ/ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥΣ
- MEDICAL SALES REPRESENTATIVE
|
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΕΤΒΕ
- ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ
- ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
- ΤΟΡΝΑΔΟΡΟΙ
- ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
|
ΔΕΙΠΝΟΣΟΦΗΣΤΗΡΙΟΝ
- BARISTA
- ΣΕΡΒΙΣ
- ΜΑΓΕΙΡΕΣ
- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
|
ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (PICKERS)
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
- ΨΥΚΤΙΚΟΣ
- ΠΑΣΤΕΡΙΩΤΗΣ
|
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΙΟΥΦΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
- LEGAL SECRETARY
- BACK OFFICE
- ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
- ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ
- ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
|
ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΒΑΡΕΩΝ) ΟΧΗΜΑΤΩΝ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ (ΒΑΡΕΩΝ) ΟΧΗΜΑΤΩΝ
- ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ (ΒΑΡΕΩΝ) ΟΧΗΜΑΤΩΝ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
- ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ IT
- ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
- ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ
- ΟΔΗΓΟΣ Γ ΚΑΙ Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
- ΧΕΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
|
ΕΛΒΑΛ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ/ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ - ΒΟΗΘΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
|
ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - DIAKINISIS Logistics Services
- ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.
- FINANCIAL ANALYST
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
- DIAKINISIS Logistics Services
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ, ΒΟΗΘΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ, PICKERS ΚΑΙ ΑΛΛΑ)
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ, ΒΟΗΘΟΙ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ)
|
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΛΗΤΗΡΙΟ
- ELECTROMOTIVO AE
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΤΑΤΗΣ
- Γ.Β.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΙΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ
- ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ Β’ Ή Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
- ΚΑΠΟΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
- ΣΠ. ΧΑΣΚΟΣ - ΧΡ. ΤΣΙΚΟΥΔΗΣ Ο.Ε - SIGMA MEDICAL
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ
- ΠΡΙΝΤΟΠΑΚ ΑΒΕΕ
- ΒΟΗΘΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗΣ OFFSET ROLAND ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
- ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ ΧΡ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ.
- ΠΑΠΑΚΟΣ ΑΕ
- MARKETING-ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
- TICKETSELLER IKE
- INDEPENDENT TRAVEL AGENT
- FRONT END DEVELOPER
- TAF SERVICES AE
- ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
- FASOPLAST -ΓΡ ΧΡ ΦΑΣΟΗΣ ΑΒΕΕ
- ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α’ ΤΑΞΕΩΣ
- ΗΛΕΤΡΟΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΑΡΛΚ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥΣ
- KELE
- THEOTOKIS TRAVEL CONGRESSES
- COUNTER / TICKETING AGENT (FULL-TIME, ON SITE)
- EXCELLENTIA INTERNATIONAL
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
- GROOM/BELL BOY
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
- ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO
- BUSINESS DEVELOPMENT - ΠΩΛΗΣΕΙΣ
- ETTC SCE LTD
- ΤΕΧΝΙΤΡΙΑ ΆΚΡΩΝ
- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ ΑΚΡΩΝ
- ΝΕΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
- ACCOUNTANT
- PAYROLL
- ACCOUNTANT
- ASSISTANT ACCOUNTANT
- CREATIVE MINDS Μ. ΕΠΕ
- ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΕ E-SHOP
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ
- ΑΠΟΗΚΑΡΙΟΣ ΣΕ E-SHOP
- URBAN MOBILITY ΜΙΚΕ
- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ/SYSTEM AND NETWORK ADMINISTRATOR
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ/TECHNICAL ASSISTANT
- ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ
- KAPTAIN
- ΠΩΛΗΤΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
- ΠΩΛΗΤΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ)
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
- ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΕΛΕΝΗ Ι. ΠΕΤΑΛΙΔΗ
- ΠΩΛΗΤΗΣ (ΓΙΑ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)
- ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ (ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ)
- Δ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ – ERMISBUS
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ -ΦΑΝΟΒΑΦΕΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
- PLUS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ SOFTWARE - ΓΝΩΣΗ ERP ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ SOFTWARE - ΓΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ SOFTWARE - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
- METALLO ROLL A.B.E.E.
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗ ΡΙΤΣΩΝΑ)
- Δ. Ν. ΜΑΡΚΟΣ Ο.Ε.
- ΠΡΙΝΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ
- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
- ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ
- ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΕΣ (CALL CENTER)
- ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ
- ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ ΖΥΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΤΗΣ
- ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΜΟΝΤΑΔΟΡΟ
- ΑΛΑΦΟΥΖΟΥ ΟΕ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
- ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ Χ.Ι. & Χ.Κ. ΟΕ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
- GALLANT CENTER EE
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - BACK OFFICE
- ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
- IATROFARM E.E.
- ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ
- ΠΟΛΥΠΛΑΣΤ ΕΠΕ
- ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
- ATRIOGLASSDOORS MIKE
- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
- ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
|
ΕΡΓΟΦΙΛ Α.Ε - CARGLASS®
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΤΑΣΕΩΣ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ - ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
|
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ MCDONALD'S (PREMIER CAPITAL HELLAS SA)
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
- FAST TRACK MANAGERS (ΥΠ. ΒΑΡΔΙΑΣ)
|
ΕΤΕΜ-COSMOS ALUMINIUM AE
- ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
- JUNIOR PRODUCT MANAGER
|
ΙΑΣΩ ΑΕ
- ΜΑΙΕΣ
- ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
- ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥΣ
|
ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε
- ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΑΜΕΙΟ/ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
- ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΣΘΕΝΩΝ – ΦΥΛΑΚΑΣ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
- ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
- ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ
- ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
|
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΑΕ
- ΤΑΜΕΙΟ
- ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
|
ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ - ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
- DEMAND PLANNER
- ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
- DIGITAL CRM & LOYALTY
- MARKETING ASSISTANT
- JUNIOR BUYER
- WH WORKER
- JUNIOR CREDIT CONTROLLER
- STORE MANAGER
- FINANCIAL ANALYST
- ACCOUNTING ASSISTANT
|
ATHENS CAPITAL HOTEL M GALLERY
- ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
- ΑΧΘΟΦΟΡΟΙ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
- BARTENDER
- HOSTESS
- ΒΟΗΘΟΙ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΡΟΦΩΝ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
- ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΙ
- ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ
- ΦΥΛΑΚΑΣ
|
ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΤΑΜΙΑΣ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ SERVICE POINT
- ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ
- CUSTOMER CARE AGENT
- INBOUND SALES AGENT
- OUTBOUND SALES
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ - ΜΑΓΟΥΛΑ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
|
ΛΑΚΙΩΤΗΣ Α.Ε
- ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
- ΠΩΛΗΣΕΙΣ
- ΑΠΟΘΗΚΗ
|
ΜΑΣΟΥΤΗΣ
- ΠΩΛΗΤΕΣ/ ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
- ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
|
ΜΕΪΔΑΝΗΣ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ & ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ (ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ)
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ – ΟΔΗΓΟΣ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
|
ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ ΑΕ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
|
ΜΕΣΣΑΡΙΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ
- ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (STRUCTURAL ENGINEER)
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ (ΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ)
- ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ
- ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ
|
ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ
- ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ
- ΤΑΜΙΕΣ
- PICKERS
- ΕΡΓΑΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ
|
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Γ.Ν. ΑΕΒΕ
- ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
- ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ESHOP
- PICKER ESHOP
|
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ
|
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
- ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
- ΠΩΛΗΤΕΣ / MERCHANDISERS
- ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΒΑΡΔΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
|
ΝΕΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
- ASSISTANT ACCOUNTANT
- SUPERVISOR ACCOUNTANT
- ACCOUNTANT
- PAYROLL ACCOUNTAN
|
ΝΕΣΤΛΕ ΕΛΛΑΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
- ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ-ΚΛΑΡΚ
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ
|
ΝΙΚ. Ι ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΑΕ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ-ΟΔΗΓΟΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΚΩΝ
- ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
- AFTER SALES
|
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ & KING GEORGE
- ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ- ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΣΠΑ
- ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΟΦΩΝ
- ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΡΟΦΩΝ
- ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ
- ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ Α-Β-Γ
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
- ΛΑΝΤΖΕΡΗΣ
- ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α-Β-Γ
- ΜΠΑΡΜΑΝ
- ΠΛΥΝΤΗΣ/ΤΡΙΑ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ/Α
- ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΝΥΧΙΩΝ
- ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΠΑ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ
|
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΟΛΠ Α.Ε.) - COSCO SHIPPING
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ, ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ - ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
- ICT ENGINEER
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,
- ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΤΗΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
|
ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
- BILLING OPERATIONS ENGINER (JUNIOR)
- CONTACT CENTER ADMINISTRATOR
- ENERGY TRADER JUNIOR
- DATA ENTRY ADMINISTRATOR
- FINANCIAL ANALYST
- HELP DESK ENGINEER
- SENIOR FINANCIAL ANALYST
- SHOP SALES ADVISOR
- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
- ΕΡΓΑΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ
- ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
- ΛΟΓΙΣΤΗΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
- ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ CALL CENTER / MONITORING ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ - ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ)
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
- ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ / LOGISTICS
|
ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ (ΚΥΛΙΟΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ)
- ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ
|
ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
- PROJECT MANAGEMENT OFFICE ENGINEER (ΑΤΤΙΚΗ)
- PROCESS ENGINEER (ΜΗΛΑΚΙ)
- ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ (ΜΑΝΔΡΑ)
- ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΑΤΤΙΚΗ)
- ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΑΤΤΙΚΗ & ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ (ΚΟΡΩΠΙ & ΦΥΛΗ)
- BUYER (ΑΤΤΙΚΗ)
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)
- ΟΔΗΓΟΙ - ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
- LOGISTICS (ΑΤΤΙΚΗ)
- ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΗΣ (ΜΗΛΑΚΙ)
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΙΞΕΡ ΠΑΡΟΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ - ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
|
ΟΜΙΛΟΣ AIROTEL
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
- ΟΔΗΓΟΣ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
|
ΟΤΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ FRANCHISE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ
- SALES REPRESENTATIVE- COSMOTE
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ - FRANCHISE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ
- CUSTOMER EXPERIENCE TECHNICIAN (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ)
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ – 8/6ΩΡΟ
|
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ, Β. ΒΗΧΟΥ Κ ΣΙΑ Ε.Ε.
- ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ
- ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ
|
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ
- SALES TEAM LEADERS
- CUSTOMER SERVICE CENTER (CSC) OUTBOUND COORDINATOR
- SR CONSUMER INSIGHTS SPECIALIST
- PRE PRESS SPECIALIST
- ELECTRICAL TECHNICIAN
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ DIRECT SERVICES AE
- ΑDMINISTRATIVE SUPPORT OFFICER
- ACCOUNTANT
- CUSTOMER CARE AGENTS
- IT SUPPORT
|
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε
- ΠΩΛΗΤΕΣ - ΤΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ)
- ΠΩΛΗΤΕΣ - ΤΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ)
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΑΜΕΙΟΥ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΘΗΝΑΣ
- ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (CUSTOMER CARE ADVISOR)
- ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ TΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (TECHNICAL SUPPORT EXPERT)
|
ΣΟΛ Crowe
- JUNIOR AUDITORS
- AML OFFICER
- BUSINESS DEVELOPPEMENT AND CLIENT RELATIONSHIP MANAGER
- TRANSFER PRICING ANALYST
- ΛΟΓΙΣΤΗΣ
- ΛΟΓΙΣΤΗΣ, MANAGER AT BUSINESS MONITOR SERVICES
- ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ
|
ΣΤΑΜΟΥ ΜΑΒΕΕ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ – PICKERS
- ΟΔΗΓΟΙ (ΔΙΠΛΩΜΑ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΓΕΩΠΟΝΟΙ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
- ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ (ΑΔΕΙΟΥΧΟΙ), ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ/ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΑΔΕΙΟΥΧΟΙ)
|
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (Σ.Ε.ΝΑ.ΒΙ.)
- ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ
- ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΟΣ
- ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
- ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΣ
- ΑΜΜΟΒΟΛΙΣΤΗΣ-ΒΑΦΕΑΣ
|
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
- ΒΑΦΕΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
- ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ/ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ
- ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ
- ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΠΩΛΗΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΙΤΚΩΝ
- ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΠΛΥΝΤΗΣ
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
- ΟΔΗΓΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
- ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
- RENTAL & PARKING AGENT
- CUSTOMER EXPERIENCE AGENT
- ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ
- JUNIOR CREDIT & COLLECTION CONTROLLER
- ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ
|
ΤΕΧΝΟΜΑΤ
- ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
- ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
- ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ - B2B ACCOUNT MANAGER
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΤΑΜΙΕΣ
- INTERIOR DESIGNER ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΟΔΗΓΟΙ
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- ΤΕΧΝΕΚ Α.Ε.
- ΥΔΡΟΠΛΑΝ Α.Ε.
- HELLENIC VIBES SMART HOTEL
- ΤΕΧΝΕΚ Α.Ε.
- ΒΟΗΘΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ
- ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ
- IT SUPPORT SPECIALIST
- ΥΔΡΟΠΛΑΝ Α.Ε.
- HELLENIC VIBES SMART HOTEL
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟ/Α
- ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
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Pharmathen
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ/ΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (2Η / 3Η ΒΑΡΔΙΑ) (ΠΑΛΛΗΝΗ)
- PACKAGING TEAM LEADER (ΠΑΛΛΗΝΗ)
- TECHNICIAN (ΠΑΛΛΗΝΗ)
- PRODUCTION SUPERVISOR LAI (ΡΟΔΟΠΗ)
- PRODUCTION TEAM LEADER LAI (ΡΟΔΟΠΗ)
- QUALITY COMPLIANCE SPECIALIST (ΡΟΔΟΠΗ)
- PRODUCTION OFFICER (ΡΟΔΟΠΗ)
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- ACCOUNTING
- ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
- PAYROLL ASSOCIATE
- CREATIVE
- SENIOR CREATIVE DIRECTOR
- GRAPHIC DESIGNER
- EXPORTS
- ITALIAN-SPEAKING BACK OFFICE SALES DEPARTMENT OFFICER
- LOGISTICS
- ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ
- MARKETING
- TRADE MARKETING MANAGER
- BRANDING & PACKAGING DESIGN COORDINATOR
- PRODUCT
- PRODUCT COMPLIANCE MANAGER
- PRODUCT MANAGER (ENGINEER), CONSTRUCTION CHEMICALS
- SALES
- INTERIOR DESIGNER
- AREA SALES REPRESENTATIVE
- SALES TEAM LEADER
- SALES INTERNAL AGENT
- FROND OFFICE COORDINATOR
- SERVICE
- SPARE PARTS PRODUCT MANAGER
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ SERVICE
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ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε.
- ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ)
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ)
- ΒΟΗΘΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ
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