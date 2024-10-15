33η Ημέρα Καριέρας: Πάνω από 6.000 θέσεις εργασίας σας περιμένουν - Πίνακας με όλες τις ειδικότητες

ΔΥΠΑ - Όλες οι ειδήσεις: Την Παρασκευή και το Σάββατο, 18 και 19 Οκτωβρίου 2024, εκπρόσωποι 190 επιχειρήσεων θα βρίσκονται στην εκδήλωση «Ημέρες Καριέρας» που διοργανώνει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στην Αθήνα, αναζητώντας ανθρώπινο δυναμικό για περισσότερες από 6.000 θέσεις εργασίας.

Γιάννης Φιλιππάκος

33η Ημέρα Καριέρας: Πάνω από 6.000 θέσεις εργασίας σας περιμένουν - Πίνακας με όλες τις ειδικότητες
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ΕΡΓΑΣΙΑ
3'

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διοργανώνει τη δεύτερη εκδήλωση «Ημέρες Καριέρας» της Αθήνας για εφέτος την Παρασκευή και το Σάββατο, 18-19 Οκτωβρίου 2024, στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου (Δωδεκανήσου 106, Περιστέρι 12134), από τις 10:00 έως τις 18:00.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο αριθμός των επιχειρήσεων, που έχουν δηλώσει συμμετοχή, έφτασε τις 190 από όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, ενώ οι θέσεις εργασίας ξεπερνούν τις 6.000 σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και εξειδίκευσης, σημειώνοντας ρεκόρ συμμετοχής επιχειρήσεων και προσφερόμενων θέσεων εργασίας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για την 33η αντίστοιχη εκδήλωση της ΔΥΠΑ, που στόχο έχει να δώσει τη δυνατότητα σε όσους περισσότερους πολίτες αναζητούν εργασία να συνομιλήσουν απευθείας με εκπροσώπους εταιριών από διαφορετικούς κλάδους, που αναζητούν προσωπικό, χωρίς προκαθορισμένο ραντεβού.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι δωρεάν για όλους και η δήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής βρίσκεται στη διεύθυνση ΕΔΩ.

Ακολουθεί, ο αναλυτικός πίνακας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

“ΑΝΤΙΣΕΛ” ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε.

  • FIELD SERVICE ENGINEER – BIOTECHNOLOGY / ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
  • FIELD SERVICE ENGINEER – ANALYTICAL / ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
  • SALES REPRESENTATIVE

AAMBIENCE SERVICES

  • BACK OFFICE
  • TELESALES AGENT
  • CUSTOMER CARE
  • IT HELP DESK TECHNICIAN
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
  • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

AEGEAN

  • SERVICE DESK AGENT
  • BUSINESS LOUNGE CUSTOMER SERVICES AGENT
  • GROUND OPERATIONS INVOICE CONTROLLER
  • INTERIOR SHOPS ASSISTANT
  • TOOLING ADMINISTRATOR
  • TECHNICAL RECORDS OFFICER
  • TECHNICAL ADMINISTRATOR
  • STOREMAN
  • ASSISTANT TECHNICIAN
  • CALL CENTER AGENTS
  • CABIN CREW MEMBERS
  • CARGO AGENT

ALSTOM TRANSPORT S.A.

  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ
  • ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ-ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ Η/Υ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ALUMA HOTELS & RESORTS

  • ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α', Β', Γ'
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Α', Β'
  • BARMAN/ BARISTA
  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
  • ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
  • HOUSEMAN
  • ΛΑΝΤΖΕΡΗΣ
  • RECEPTIONIST
  • GUEST RELATIONS AGENTS
  • GROOM
  • ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
  • ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
  • ΨΥΚΤΙΚΟΣ
  • SPA THERAPISTS
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

ALUMINCO Α.Ε

  • ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ
  • ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
  • ΤΜΗΜΑ EXPORTS
  • ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
  • ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ)
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

ATHENS MARRIOTT AE

  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
  • ΜΑΓΕΙΡΕΣ

ATOS GREECE

  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ

ATRIUM HOTELS AND RESORTS

  • ATRIUM PLATINUM
  • ATRIUM PALACE
  • ATRIUM PRESTIGE
  • ATRIUM PLATINUM
    • ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α', Β', Γ'
    • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Α', Β'
    • ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
    • RECEPTIONIST / GRA
  • ATRIUM PALACE
    • ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α', Β', Γ'
    • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Α', Β'
    • ΚΗΠΟΥΡΟΣ
    • ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
    • ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
    • GROOM
    • RECEPTIONIST / GRA
  • ATRIUM PRESTIGE
    • ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α', Β', Γ'
    • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Α', Β'
    • ΚΗΠΟΥΡΟΣ
    • ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
    • ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
    • GROOM
    • RECEPTIONIST / GRA

AUTOHELLAS GROUP

  • CUSTOMER SALES REPRESENTATIVE
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
  • ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  • ΟΔΗΓΟΣ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ

BERGMANN KORD

  • ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ
  • ΚΟΜΜΩΤΡΙΕΣ

BFS GROUP

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ NOVA
  • ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
  • ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΡΩΝ
  • BACK OFFICE
  • ΤEAM LEADER
  • ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

BIC ΒΙΟΛΕΞ Μ.Α.Ε.

  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

BOX NOW

  • ΟΔΗΓΟΙ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
  • ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
  • IT SPECIALIST
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

BRINKS

  • JUNIOR PAYROLL SPECIALIST & HR ADMINISTRATOR
  • RECEPTIONIST / ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
  • BUSINESS SUPPORT OFFICER
  • TECHNICAL CUSTOMER SUPPORT (1ST LEVEL)
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ
  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ
  • ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
  • ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ / ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΡΙΕΣ
  • ΟΔΗΓΟΙ PATROL

CENERGY

  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
  • ΜΗΧΑΝΙΚOI (ΗΛΕΚΡΟΛΟΓΟΙ Ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ Ή ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ)
  • JOINTERS (ΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ)

GRAND SA | COFFEE BERRY

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΦΕ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (AREA MANAGER)
  • ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ (COFFEE SPECIALIST)
  • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - PROJECT MANAGER
  • ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (STORE INSPECTOR)
  • IT ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (HARDWARE)
  • IT ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (SOFTWARE)
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (CREDIT CONTROLLER)
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (BUSINESS CONTROLLER)
  • ΕΙΔΙΚΟΣ MARKETING (MARKETING SPECIALIST)

COLORS HOTEL ATHENS

  • SERVICE-BAR
  • ΚΟΥΖΙΝΑ
  • ΥΠΟΔΟΧΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

COSTA NAVARINO

ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

CQS AE

  • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΔΕΗ - ΑΤΤΙΚΗ - 8ΩΡΗ Η 6ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
  • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ NOVA - ΑΤΤΙΚΗ - 8ΩΡΗ Η 6ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
  • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - B2B ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
  • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - B2B ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

CRETA FARM

  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  • ΟΔΗΓΟΥΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

DATAKAT

  • JUNIOR CIVIL ENGINEER
  • PROJECT / ACCOUNT MANAGERS
  • HR GENERALIST
  • ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
  • ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ

DEMO Α.Β.Ε.Ε.

  • ΧΗΜΙΚΟΙ
  • ΒΙΟΛΟΓΟΙ
  • ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΙ
  • ΠΑΡΑΓΩΓΗ

DONKEY HOTELS ΑΕ

  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
  • ΜΠΑΡΜΑΝ
  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
  • ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΓΙΑ ΜΠΟΥΦΕ ΠΡΩΙΝΟΥ
  • SALES EXECUTIVE
  • SALES MANAGER
  • ROOMS DIVISION MANAGER
  • RESTAURANT MANAGER
  • EVENTS MANAGER
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
  • ΟΔΗΓΟΣ Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
  • FRONT DESK AGENTS
  • NIGHT AUDITOR
  • ELECTRA HOTEL KEFALONIA
  • ELECTRA PALACE HOTEL RHODES
  • ELECTRA METROPOLIS ATHENS
  • ELECTRA PALACE ATHENS
  • ELECTRA HOTEL KEFALONIA
    • FRONT OFFICE AGENT
    • GUEST RELATIONS AGENT
    • ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
    • ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α’
    • ΜΑΓΕΙΡΑΣ Β’
    • ΜΑΓΕΙΡΑΣ Γ’
  • ELECTRA PALACE HOTEL RHODES
    • FRONT OFFICE AGENT
    • GUEST RELATIONS AGENT
    • ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
    • ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α’
    • ΜΑΓΕΙΡΑΣ Β’
    • ΜΑΓΕΙΡΑΣ Γ’
  • ELECTRA METROPOLIS ATHENS
    • FRONT OFFICE AGENT
    • ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
    • ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α’
    • ΜΑΓΕΙΡΑΣ Β’
    • ΜΑΓΕΙΡΑΣ Γ’
    • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
    • ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ
  • ELECTRA PALACE ATHENS
    • ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
    • ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α’
    • ΜΑΓΕΙΡΑΣ Β’
    • ΜΑΓΕΙΡΑΣ Γ’
    • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ

ELVIDA FOODS SA

  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ERGOHellas

  • ENGINEERING UNDERWRITER
  • SALES MANAGER
  • LAWYER
  • INSURANCE SALES TRAINING ADMINISTRATOR
  • ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

EUROCATERING AE

  • ΟΔΗΓΟΙ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

EXPRESS PUBLISHING A.E.

  • SALES CONSULTANT
  • WEB DEVELOPERS (BACK END, FRONT END, IOS DEVELOPER, DOTNET DEVELOPER)
  • UNITY SPECIALIST
  • GRAPHIC DESIGNER
  • ILLUSTRATOR
  • ACCOUNTANTS
  • MARKETERS
  • DATA ANALYST
  • FINANCIAL ANALYST
  • ΟΔΗΓΟΣ ΚΛΑΡΚ
  • VIDEO ΕDITOR
  • EDITOR
  • PROCUREMENT SPECIALIST
  • PRODUCTION SPECIALIST
  • ELT SALES CONSULTANT
  • INTERNATIONAL SALES CONSULTANT

FAMAR AVE

  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΣΤΕΙΡΟΣ ΧΩΡΟΣ)
  • ΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ (CHEMICAL ANALYST)
  • ΕΡΓΑΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
  • ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
  • ΕΡΓΑΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΠΑΡΓΩΓΗΣ
  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (PAYROLL OFFICER)
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - QUALITY ASSUARANCE

FASOPLAST

  • ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α’ ΤΑΞΕΩΣ
  • ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ
  • ΗΛΕΤΡΟΛΟΓΟΙ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ
  • ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ EXDRUTER
  • ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ INJECTION
  • ΠΩΛΗΤΕΣ
  • ΥΠΕΥΘΗΝOI ΜΙΣΘΟΔΩΣΙΑΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  • ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ

G4S ΕΛΛΑΣ

  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ (SCREENERS)
  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  • WAREHOUSE ASSISTANT
  • ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  • ΟΔΗΓΟΙ, ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

GELASAKIS GROUP OF COMPANIES

  • ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
    • CAR RENTAL AGENTS CARWIZ
    • MARINE TICKETING OPERATOR LET'S TOUR
    • TRAVEL AGENT TRAVEL
    • MARINE TICKETING OPERATOR LET'S TOUR
    • TRAVEL COORDINATOR LET'S TOUR
    • ΕΚΔΟΤΕΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ (ΙΧ & ΦΟΡΤΗΓΑ) LET'S FERRY
    • ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ HEADQUARTERS
    • ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ OPERATION - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
    • PROJECT SPECIALIST - SHIPPING AGENCY
    • ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΣΤΗ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ -SHIPPING AGENCY
  • ΓΙΑ ΤΑ ΧΑΝΙΑ
    • ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
    • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ SERVICE
    • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
    • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ
    • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
    • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
    • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
    • PROJECT SPECIALIST - SHIPPING AGENCY
    • ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΣΤΗ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ - SHIPPING AGENCY
    • ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ LA MER RESORT & SPA

GEP

  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ (OΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ)
  • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 4ΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Κ.Α)

GOLDAIR HANDLING

  • ΕΡΓΑΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

GOODY’S EVERST | GROUP OF COMPANIES

  • EVEREST
  • GOODY'S BURGER HOUSE
  • FLOCAFE ESPRESSO ROOM
  • LA PASTERIA
  • OLYMPIC CATERING
  • HELLENIC CATERING
  • EVEREST
    • BARISTA / ΜΠΟΥΦΕ
  • GOODY'S BURGER HOUSE
    • ΤΑΜΙΕΣ
    • ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
    • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
  • FLOCAFE ESPRESSO ROOM
    • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
    • ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ
    • BARISTA
  • LA PASTERIA
    • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
    • ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ
    • ΜΑΓΕΙΡΕΣ
    • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
  • OLYMPIC CATERING
    • ΜΑΓΕΙΡΕΣ
    • ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
    • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
    • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  • HELLENIC CATERING
    • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
    • ΟΔΗΓΟΙ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
  • ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
    • BARISTA
    • ΜΠΟΥΦΕ
    • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ

GRECOTEL

  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ΠΡΩΙΝΗ
  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ΒΡΑΔΥΝΗ
  • ΜΑΓΕΙΡΑΣ/ΙΣΑ
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ/Α
  • ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ/ΑΣ
  • ΛΑΝΤΖΕΡΗΣ/ΛΑΝΤΖΕΡΑ
  • BARMAN/BARMAID
  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

H HOTELS COLLECTION

  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
  • ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ
  • ΜΑΓΕΙΡΕΣ Α’, Β’, Γ’
  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

HELLENIC TRAIN

  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  • ΨΥΚΤΙΚΟΙ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΩΝ
  • IT (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ)
  • DATA ANALYST

HELLENICA A.E.

  • ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ
  • ΚΟΜΜΩΤΡΙΕΣ/ΕΣ
  • MAKE UP ARTIST
  • ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

HEMMERSBACH HELLAS M.E.P.E.

  • WAREHOUSE IMPLEMENTATION ADMINISTRATOR
  • MARKETING ASSOCIATE
  • GERMAN DISPATCH AGENT
  • SUSTAINABILITY SPECIALIST

ICTS

ΦΥΛΑΚΕΣ

INFOSTEP

  • ERP CONSULTANT
  • ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

INTERSPORT ATHLETICS AEE

  • STORE MANAGER
  • ASSISTANT STORE MANAGER
  • SALES REPRESENTATIVE

INTERSTAR

  • ΦΥΛΑΚΕΣ (ΣΤΑΤΙΚΟΙ-ΕΠΟΧΟΥΜΕΝΟΙ)
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ DRONE
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ)
  • ΟΔΗΓΟΥΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ-ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
  • ΦΥΛΑΚΕΣ-ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΛΣ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

IONIKI

  • SALES REPRESENTATIVE
  • SALES SUPPORT & TELESALES
  • ΟΔΗΓΟΣ Β’ & Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡIΑΣ
  • ΑΠΟΘΗΚAΡΙΟΣ ΚΑΤAΨΥΞΗΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕIΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΙΜΟΛOΓΗΣΗΣ

ISOMAT

  • ΜΗΧΑΝΙKOΣ ΠΩΛHΣΕΩΝ (ΑΣΠΡOΠΥΡΓΟΣ)
  • ΠΩΛΗΤHΣ (ΑΣΠΡOΠΥΡΓΟΣ)
  • BUSINESS DEVELOPMENT ANALYST
  • MERCHANDISER (ΑΤΤΙKΗ)
  • DISTRIBUTION PLANNER (ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ)
  • CUSTOMER EXCELLENCE PARTNER (ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ)
  • ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘHΚΗΣ (ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ)
  • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
  • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ CUSTOMER EXCELLENCE

JUMBO

  • ΠΩΛΗΤΕΣ
  • ΤΑΜΙΕΣ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥΣ

K MITSIS FILOXENIA

  • HEALTH & SAFETY OFFICER (ΓΑΛΑΤΣΙ)
  • LEARNING & TALENT DEVELOPMENT SPECIALIST (ΓΑΛΑΤΣΙ)
  • QUALITY ASSURANCE OFFICER (ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, ΚΕΡΚΥΡΑ)
  • TALENT ACQUISITION & EMPLOYER BRANDING MANAGER (ΓΑΛΑΤΣΙ)
  • CONTENT MARKETING EXECUTIVE (ΓΑΛΑΤΣΙ)
  • DIGITAL PERFORMANCE EXECUTIVE (ΓΑΛΑΤΣΙ)
  • GRAPHIC DESIGNER INTERN (ΓΑΛΑΤΣΙ)
  • ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ FILOXENIA | TECHICAL DIRECTOR (ΓΑΛΑΤΣΙ)
  • MΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ | SITE ENGINEER (ΓΑΛΑΤΣΙ)
  • ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΟΥ | CONSTRUCTION MANAGER (ΓΑΛΑΤΣΙ)
  • MΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ | SITE ENGINEER (ΡΟΔΟΣ)
  • ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΟΥ | CONSTRUCTION MANAGER (ΡΟΔΟΣ)
  • ARCHITECT ENGINEER (ΓΑΛΑΤΣΙ)
  • GENERAL MANAGER (ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, ΚΕΡΚΥΡΑ, ΑΘΗΝΑ)
  • SALES EXECUTIVE (ΑΘΗΝΑ)
  • FRONT OFFICE, GUEST RELATIONS, CONCIERGE (ΚΡΗΤΗ, ΡΟΔΟΣ, ΚΩΣ, ΚΕΡΚΥΡΑ)
  • SERVICE, BARMAN, BARTENDER, COOK (ΚΡΗΤΗ, ΡΟΔΟΣ, ΚΩΣ, ΚΕΡΚΥΡΑ)

KENVUE

  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ/ΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΕΣ/ΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
  • PROCESS ENGINEER
  • QUALITY ENGINEER

KFC GREECE - FOOD PLUS AEBE

  • ΤΑΜΕΙΟ (απαραίτητη η γνώση ελληνικών)
  • ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ
  • ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

LALIZAS SA

  • ΕΡΓΑΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: 2
  • PROCUREMENT ADMINISTRATOR
  • FIRE, SAFETY & RESCUE (FSR) SERVICE OPERATOR
  • BRANCHES ASSISTANT

LIDL ΕΛΛΑΣ

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
  • ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ-ΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
  • ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
  • ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (PICKER)

LOGIKA

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ PICKING & PACKING
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (LOGISTICS MANAGEMENT)

MAXI Α.Β.Ε.Ε.

  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
  • ΦΟΡΤΩΤΗΣ
  • ΟΔΗΓΟΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

MEDIA STROM

  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
  • ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

MEDITERRANEO HOSPITAL

  • ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΤΕΣ-ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΊΑΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ

MELISSA KIKIZAS

  • HR
  • CUSTOMER SERVICE
  • MARKETING
  • SALES

METRICA A.E

  • SUPPORT ENGINEER: ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • MARKETING ASSISTANT
  • SOCIAL MEDIA MANAGER
  • MARKETING COORDINATOR
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • KEY ACCOUNT MANAGER
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

MOTOR OIL

  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (GREASE)
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • RES ENGINEERING SUPERVISOR (ELECTRICAL ENGINEER)
  • FOREMAN (MECHANICAL ENGINEER)
  • SUPERVISING ENGINEER
  • SENIOR MECHANICAL ENGINEER
  • ACCOUNT MANAGER (CHEMICAL ENGINEER)
  • REAL ESTATE SUPERVISOR (RURAL ENGINER/ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ)
  • REAL ESTATE ASSOCIATE (RURAL ENGINER/ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ)
  • PROJECT DEV. & LICENSING SR. ENGINEER
  • COLLECTIONS AGENTS
  • PAYROLL SPECIALIST
  • SOFTWARE ENGINEER
  • NETWORK ENGINEER
  • LOGISTICS OPERATIONS
  • JUNIOR MECHANICAL ENGINEER
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
  • PROJECT SUPPORT ENGINEER
  • FINANCIAL ANALYST
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

MSC SERVICE CENTER GREECE

  • DATA PROCESSING SPECIALIST
  • GLOBAL SERVICE DESK EMPLOYEE\

MSYSTEMS ΙΚΕ

  • B2B SALES ASSISTANT
  • ΠΩΛΗΤΗΣ B2C MERCHANDISER
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΙΤ

NEWREST ΕΛΛΑΣ

  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
  • ΕΡΓΑΤΗΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  • ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΕΦΟΔΙΩΝ ΠΤΗΣΗΣ
  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΜΑΓΕΙΡΕΣ Α', Β’, Γ’

NO LIMITS CONSTRUCTIONS

  • ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟ
  • ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ
  • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ -ΓΡΑΦΙΣΤΑ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ CNC ΚΑΙ LASER
  • ΓΡΑΜΜΑΤΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
  • ΒΟΗΘΟ ΛΟΓΙΣΤΗ
  • ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ

OB STREEM AE

  • ΠΩΛΗΤΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (SEA FREIGHT FORWARDING)
  • ΠΩΛΗΤΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (RΟAD FREIGHT FORWARDING)
  • IT DEVELOPERS
  • IT ERP CONSULTANTS
  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (PICKING/PACKING)
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
  • ΒΟΗΘΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
  • ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ
  • ΟΔΗΓΟΙ Γ’ Η Ε’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
  • ΨΥΚΤΙΚOΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ONE SUPPORT

  • ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΟΥ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
  • ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ORCHESTRA HELLAS Α.Ε.

  • ΠΩΛΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ
  • ΤΑΜΙΑΣ
  • Δ/ΝΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

OTIS ΕΛΛΑΣ

  • ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

PALALTO LIMITED ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (OΜΙΛΟΣ VF)

  • ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ (ΠΛΗΡΟΥΣ/ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)
  • SUPERVISOR ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)
  • STORE MANAGER (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

PepsiCo

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (OPERATORS ΚΑΙ PACKERS)
  • MERCHANDISERS ΑΤΤΙΚΗ - ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΤΕΣ ΡΑΦΙΩΝ

PEST CONTROL SERVICE HELLAS E.E

  • ΓΕΩΠΟΝΟΣ
  • ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ - ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  • ΠΩΛΗΤΗΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

PlegmaNet

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ NOVA
  • ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ NOVA
  • ΤΗΛΦΩΝΙΚΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ NOVA

POSEIDON ATHENS HOTEL

  • ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
  • ΛΑΝΤΖΙΕΡΗΣ
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
  • RECEPTIONIST
  • GROUM- ΟΔΗΓΟΣ
  • ΜΑΓΕΙΡΑΣ
  • ΒΑΛΕΣΣ

PRESIDENT HOTEL

  • ΜΑΓΕΙΡEΣ Γ'
  • FLOOR SUPERVISOR
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ Β'
  • HOUSEMEN

PRISMA ELECTRONICS

  • SALES/BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
  • JUNIOR PROJECT MANAGER
  • IT ENGINEER
  • ELECTRICAL- ELECTRONICS ENGINEER
  • HARDWARE DESIGN ENGINEER
  • EMBEDDED SOFTWARE ENGINEER
  • SOFTWARE DEVELOPER
  • AI SOFTWARE ENGINEER
  • TECHNICAL SUPPORT ENGINEER
  • TEST AUTOMATION ENGINEER
  • OPERATOR FOR CABLES
  • IOT PRESALES ENGINEER
  • MARINE DATA ANALYST
  • ENVIRONMENTAL ANALYST
  • MECHANICAL DESIGN ENGINEER
  • SPACE ENGINEER

PUBLIC RETAIL A.E.

  • ΤΑΜΙΑΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

R.V.U. DISTRIBUTION S.A.

  • ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (FULL TIME & PART TIME)
  • OPERATION OFFICER
  • ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
  • RECEPTIONIST / FRONT DESK

RAFARM AEBE

  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΕΙΡΟΥ ΧΩΡΟΥ
  • ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ/ΙΑ ΣΤΕΙΡΟΥ ΧΩΡΟΥ
    ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
  • IT ADMINISTRATOR
  • PROJECT ENGINEER

REVIVAL CONSULTING SERVICES SA

  • ACCOUNTANT
  • IT OFFICER
  • ERP CONSULTANT
  • PAYROLL SUPPORT

SAN IKOS GROUP

  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ/WAITERS
  • ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ/ASSISTANT WAITERS
  • BARTENDERS
  • BEACH BUDDIES
  • CHEF DE PARTIE
  • DEMI CHEF DE PARTIE
  • ΒΟΗΘΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ- ΛΑΝΤΖΑ/STEWARDS
  • FRONT OFFICE AGENTS
  • BELLBOYS
  • SPA THERAPISTS
  • SPORTS INSTRUCTORS
  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/SECURITY
  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ/HOUSEKEEPERS
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ/STORAGE WORKERS
  • ΚΗΠΟΥΡΟΙ/GARDENERS
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/MAINTENANCE WORKERS

SERINTH ΕΠΕ

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ
  • DIGITAL MARKETING

SINGULARLOGIC AE

  • SAP CONSULTANTS
  • SERVICENOW CONSULTANTS
  • ORACLE DBA
  • MICROSOFT POWER APPS DEVELOPER
  • R&D SOFTWARE ENGINEER

ΚΑΛΑΝΟΨΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΛ-ΛΗΜΝΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΟΕ - SMART DOG

  • ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ ΖΩΩΝ
  • ΠΩΛΗΤΗΣ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

SPACE HELLAS ΑΕ

  • AREA MANAGER INDIRECT CHANNEL
  • BACK OFFICE AGENT
  • CYBERSECURITY PRESALES CONSULTANT
  • LEVEL 2 SECURITY ANALYST
  • PAYROLL SPECIALIST
  • ROLLOUT SUPERVISOR
  • SENIOR SALES ACCOUNT MANAGER
  • SERVICE DESK ENGINEER
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ IP TELEPHONY
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ PRESALES ICT SERVICES

SSP HELLAS

  • ΤΑΜΙΕΣ
  • ΠΩΛΗΤΕΣ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥΣ
  • ΒΟΗΘΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥΣ
  • ΥΠΟΔΟΧΗ

STIQ

  • ΜΑΓΕΙΡΕΣ
  • ΛΑΝΤΖΑ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ
  • ΠΑΣΑΔΟΡΟΙ

SYNERGY IN SUPPLY CHAIN AE

  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ & ΒΟΗΘΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΛΑΡΚ
  • PICKERS
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

TELEPERFORMANCE GREECE

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ - CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVES
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ - CONTACT CENTER CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVES\
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ - LIVE CHAT OPERATORS
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ - CONTACT CENTER REPRESENATIVES
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣ: 80ΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ - CLIENT INFORMATION REPRESENTATIVES
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - SALES CONTACT CENTER REPRESENTATIVES
  • EΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ - CAR RENTALS REPRESENTATIVES
  • ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ / ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΡΙΕΣ
  • ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ, ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΟΙ
  • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - DATA SCIENTISTS
  • AΝΑΛΥΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - DATA ANALYSTS
  • MΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - DATA ENGINEERS
  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - DATABASE OPERATORS
  • ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - DATABASE ARCHITECTS

TGI FRIDAYS

  • ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ
  • ΜΑΓΕΙΡΑΣ

THE MART

  • ΟΔΗΓΟΙ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ Β’ / Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΗΝΗ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΚΗΦΙΣΟΥ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
  • HR ADMINISTRATOR ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
  • WAREHOUSE MANAGER- ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

THRAKON YTONG GROUP

  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΑ ΟΙΝΟΦΥΤΑ

TOTTIS BINGO ΑΕΒΕ

  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
  • ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
  • ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
  • ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • PICKER

TOYOTA HELLAS

  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΡΟΛΟΥ (ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ, LOGISTICS)

TUV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΔΒΜ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

UNIPAK HELLAS CENTRAL Α.Ε.

  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΔΙΠΛΩΜΑ)
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ADMINISTRATION OFFICER

VERNILAC S.A.

  • GRAPHIC DESIGNER
  • ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
  • ΧΗΜΙΚΟΣ/ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ (PICKING/CHECKING)
  • ΟΔΗΓΟΣ (ΔΙΠΛ. 3ΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΑ)
  • ΠΩΛΗΤΕΣ
  • ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

VICTUS NETWORKS

  • TRANSMISSION IMPLEMENTATION ENGINEER
  • NOC ENGINEER
  • RAN IMPLEMENTATION ENGINEER
  • NETWORK ENGINEER
  • RADIO ENGINEER - INDOOR SPECIAL COVERAGE
  • TRANSPORT NETWORK OPERATION ENGINEER
  • RADIO NETWORK PLANNING & DESIGN ENGINEER

VODAFONE

SALES ADVISORS (ATHENS)

webhotelier | primalres

  • SALES SPECIALIST (ΑΘΗΝΑ)
  • CUSTOMER SUPPORT SPECIALIST (ΑΘΗΝΑ)
  • CUSTOMER SUPPORT SPECIALIST (ΡΟΔΟΣ)
  • CUSTOMER SETUP SPECIALIST (ΑΘΗΝΑ)

XP COURIER

  • ΟΔΗΓΟΙ - ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΜΕ ΒΑΝ (ΔΙΠΛΩΜΑ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)
  • ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ - ΤΑΜΙΑΣ
  • TELESALES - ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ZeniΘ Gas&Light

  • SALES BACK OFFICE EMPLOYEE- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • INTERNAL CALL CENTER AGENT - ΣΎΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΊΟΥ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
  • APPLICATION SPECIALIST FOR MS D365 CRM
  • ICT JUNIOR PROJECT MANAGER
  • PRODUCT SPECIALIST
  • PROCUREMENT SPECIALIST

ZEUS INTERNATIONAL HOTELS & RESORTS

  • BARMAN - BARMAID
  • BARTENDER
  • BELLBOY/BELLGIRL
  • BOUTIQUE SALES ASSOCIATE
  • CAPTAIN
  • COOKS
  • DRY CLEANER'S/ PRESS STAFF
  • EXECUTIVE CHEF
  • HOUSEKEEPING MANAGER
  • HR ASSISTANT
  • MAIDS & CLEANERS
  • MAITRE
  • MARKETING DEPARTMENT
  • NIGHT GROOM
  • PAYROLL
  • RECEPTIONIST
  • RESTAURANT CAPTAIN
  • SERVICE
  • ΒΑΛΕΣ - ΓΕΝΙΚΏΝ ΚΑΘΗΚΌΝΤΩΝ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΡΟΦΩΝ
  • ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - ΠΙΣΙΝΩΝ
  • ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
  • ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
  • ΚΗΠΟΥΡΟΣ
  • ΛΑΝΤΖΑ
  • ΛΟΓΙΣΤΗΣ
  • ΜΑΓΕΙΡΑΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ/ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
  • ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ
  • ΜΠΑΡΜΑΝ
  • ΜΠΑΡΙΣΤΑ
  • ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
  • ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ MINI MARKET
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
  • ΥΠΟΔΟΧΗ (HOSTESS/ HOST) ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

  • ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
  • ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΙΜΩΝ
  • ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ
  • ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ
  • ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
  • ΤΑΜΙΕΣ
  • ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ/Η ΠΩΛΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ (ΕΝΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ)
  • WAREHOUSE SHIFT COORDINATOR (ΜΑΝΔΡΑ)
  • TRANSPORTATION SHIFT COORDINATOR (ΜΑΝΔΡΑ)
  • DELIVERY SHIFT SUPERVISOR (ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ)
  • TRANSPORTATION SHIFT SUPERVISOR (ΟΙΝΟΦΥΤΑ)
  • TRANSPORTATION SUPERVISOR (ΟΙΝΟΦΥΤΑ)
  • PICKER (ΜΑΝΔΡΑ)
  • ΟΔΗΓΟΣ Γ' (ΜΑΝΔΡΑ)
  • ΟΔΗΓΌΣ Ε' (ΜΑΝΔΡΑ)
  • TRANSPORTATION SHIFT COORDINATOR (ΟΙΝΟΦΥΤΑ)
  • ΠΟΡΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (ΟΙΝΟΦΥΤΑ)
  • ΟΔΗΓΟΣ Γ' (ΟΙΝΟΦΥΤΑ)
  • ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ)
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ)
  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ)
  • DISTRICT REPAIR & MAINTENANCE COORDINATOR (ΜΑΝΔΡΑ)

ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε. - KINSEN HELLAS

WAREHOUSE PICKER
ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΟΤΟ PDI
ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ/ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ (ΚΛΑΡΚ)
SALES ENGINEER VOLVO TRUCKS

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ

  • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | SUPPLY CHAIN TRAINEESHIP PROGRAM (PRODUCTION & LOGISTICS) ΠΑΤΡΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΙΓΑΙΟ ΣΠΑ - AEGEO SPAS

  • SPA THERAPIST
  • SPA MANAGER
  • ASSISTANT SPA MANAGER
  • SPA PROMOTER

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

  • ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
  • ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΙΩΣΙΜΩΝ (ΤΥΡΙΑ-ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ)
  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ
  • ΠΩΛΗΤΕΣ – ΤΑΜΙΕΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ / ΟΔΗΓΟΙ
  • PICKER ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ

ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΑΤΤΙΚΗ - ΠΙΤΤΑΣ

ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ

  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ/ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
  • ΤΑΜΙΑΣ
  • ΟΔΗΓΟΣ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
  • IT SUPPORT ENGINEER-HELPDESK
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
  • FINANCIAL ANALYST
  • CRM AND LOYALTY ADMINISTRATOR
  • TALENT ACQUISITION OFFICER
  • ELECTRICAL ENGINEER
  • DEMAND PLANNER
  • SUPPLY CHAIN SYSTEMS ANALYST
  • IMPORT AND TRANSPORTATIONS COORDINATOR
  • E-BUSINESS COORDINATOR
  • PICKERS - LOGISTICS CENTER

ΒΕΡΑΛ ΑΒΕΕ VERAL

  • ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ/ACCOUNTING ASSOCIATE (ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ)
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ/ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ)
  • ΖΥΓΙΣΤΗΣ Α΄ ΥΛΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ
  • ΠΡΟΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ & ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)
  • MHXANIKOΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)
  • ΜΑRKETING, OUTSOURCED (ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝG CAMPAIGNS)
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ / ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • MIXING OPERATOR / ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΜΑΖΩΝ

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. (VIANEX S.A.)

  • ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
  • ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΑΕ

  • ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ)
  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΒΙΚΟΣ Α.Ε.

  • ΒΟΗΘΟΣ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΛΑΡΚ
  • PICKER- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ )
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • SALES OPS SPECIALIST

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
  • ΒΙΟΛΟΓΟΥΣ/ΧΗΜΙΚΟΥΣ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
  • ΑΙΜΟΛΗΠΤΕΣ/ΑΙΜΟΛΗΠΤΡΙΕΣ
  • ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ/ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥΣ
  • MEDICAL SALES REPRESENTATIVE

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΕΤΒΕ

  • ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ
  • ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
  • ΤΟΡΝΑΔΟΡΟΙ
  • ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΔΕΙΠΝΟΣΟΦΗΣΤΗΡΙΟΝ

  • BARISTA
  • ΣΕΡΒΙΣ
  • ΜΑΓΕΙΡΕΣ
  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (PICKERS)
  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
  • ΨΥΚΤΙΚΟΣ
  • ΠΑΣΤΕΡΙΩΤΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΙΟΥΦΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

  • LEGAL SECRETARY
  • BACK OFFICE
  • ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
  • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ
  • ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΒΑΡΕΩΝ) ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ (ΒΑΡΕΩΝ) ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  • ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ (ΒΑΡΕΩΝ) ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ IT
  • ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
  • ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ
  • ΟΔΗΓΟΣ Γ ΚΑΙ Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
  • ΧΕΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΕΛΒΑΛ

  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ/ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ
  • ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ - ΒΟΗΘΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - DIAKINISIS Logistics Services

  • ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.
    • FINANCIAL ANALYST
    • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
    • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
  • DIAKINISIS Logistics Services
    • ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ, ΒΟΗΘΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ, PICKERS ΚΑΙ ΑΛΛΑ)
    • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ, ΒΟΗΘΟΙ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ)

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΛΗΤΗΡΙΟ

  • ELECTROMOTIVO AE
    • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
    • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
    • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΤΑΤΗΣ
  • Γ.Β.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
    • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ
    • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΙΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ
    • ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ Β’ Ή Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
  • ΚΑΠΟΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
    • ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
  • ΣΠ. ΧΑΣΚΟΣ - ΧΡ. ΤΣΙΚΟΥΔΗΣ Ο.Ε - SIGMA MEDICAL
    • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
    • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ
  • ΠΡΙΝΤΟΠΑΚ ΑΒΕΕ
    • ΒΟΗΘΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗΣ OFFSET ROLAND ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
    • ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
  • ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ ΧΡ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
    • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ.
  • ΠΑΠΑΚΟΣ ΑΕ
    • MARKETING-ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
  • TICKETSELLER IKE
    • INDEPENDENT TRAVEL AGENT
    • FRONT END DEVELOPER
  • TAF SERVICES AE
    • ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
    • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
    • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
  • FASOPLAST -ΓΡ ΧΡ ΦΑΣΟΗΣ ΑΒΕΕ
    • ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α’ ΤΑΞΕΩΣ
    • ΗΛΕΤΡΟΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
    • ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
    • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΑΡΛΚ
    • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥΣ
  • KELE
    • ΛΟΓΙΣΤΗΣ
    • ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
  • THEOTOKIS TRAVEL CONGRESSES
    • COUNTER / TICKETING AGENT (FULL-TIME, ON SITE)
  • EXCELLENTIA INTERNATIONAL
    • ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
    • GROOM/BELL BOY
    • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
    • ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO
    • BUSINESS DEVELOPMENT - ΠΩΛΗΣΕΙΣ
  • ETTC SCE LTD
    • ΤΕΧΝΙΤΡΙΑ ΆΚΡΩΝ
    • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ ΑΚΡΩΝ
    • ΝΕΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
    • ACCOUNTANT
    • PAYROLL
    • ACCOUNTANT
    • ASSISTANT ACCOUNTANT
  • CREATIVE MINDS Μ. ΕΠΕ
    • ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΕ E-SHOP
    • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ
    • ΑΠΟΗΚΑΡΙΟΣ ΣΕ E-SHOP
  • URBAN MOBILITY ΜΙΚΕ
    • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ/SYSTEM AND NETWORK ADMINISTRATOR
    • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ/TECHNICAL ASSISTANT
  • ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ
    • ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
  • KAPTAIN
    • ΠΩΛΗΤΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
    • ΠΩΛΗΤΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ)
    • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
    • ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΕΛΕΝΗ Ι. ΠΕΤΑΛΙΔΗ
    • ΠΩΛΗΤΗΣ (ΓΙΑ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)
    • ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ (ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ)
  • Δ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ – ERMISBUS
    • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
    • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
    • ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ -ΦΑΝΟΒΑΦΕΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
    • ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
    • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
  • PLUS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
    • ΤΕΧΝΙΚΟΣ SOFTWARE - ΓΝΩΣΗ ERP ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
    • ΤΕΧΝΙΚΟΣ SOFTWARE - ΓΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
    • ΤΕΧΝΙΚΟΣ SOFTWARE - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
  • METALLO ROLL A.B.E.E.
    • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗ ΡΙΤΣΩΝΑ)
  • Δ. Ν. ΜΑΡΚΟΣ Ο.Ε.
    • ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΑΧΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  • ΠΡΙΝΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ
    • ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
    • ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
    • ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ
    • ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΕΣ (CALL CENTER)
    • ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ
  • ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ ΖΥΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
    • ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΤΗΣ
    • ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΜΟΝΤΑΔΟΡΟ
  • ΑΛΑΦΟΥΖΟΥ ΟΕ
    • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
    • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
  • ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ Χ.Ι. & Χ.Κ. ΟΕ
    • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
  • GALLANT CENTER EE
    • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - BACK OFFICE
    • ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
  • IATROFARM E.E.
  • ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ
  • ΠΟΛΥΠΛΑΣΤ ΕΠΕ
    • ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥ
    • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
  • ATRIOGLASSDOORS MIKE
    • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
    • ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ

ΕΡΓΟΦΙΛ Α.Ε - CARGLASS®

  • ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΤΑΣΕΩΣ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ - ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ MCDONALD'S (PREMIER CAPITAL HELLAS SA)

  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
  • FAST TRACK MANAGERS (ΥΠ. ΒΑΡΔΙΑΣ)

ΕΤΕΜ-COSMOS ALUMINIUM AE

  • ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
  • JUNIOR PRODUCT MANAGER

ΙΑΣΩ ΑΕ

  • ΜΑΙΕΣ
  • ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
  • ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥΣ

ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε

  • ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΑΜΕΙΟ/ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
  • ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΣΘΕΝΩΝ – ΦΥΛΑΚΑΣ
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
  • ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
  • ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ
  • ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΑΕ

  • ΤΑΜΕΙΟ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ - ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

  • DEMAND PLANNER
  • ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
  • DIGITAL CRM & LOYALTY
  • MARKETING ASSISTANT
  • JUNIOR BUYER
  • WH WORKER
  • JUNIOR CREDIT CONTROLLER
  • STORE MANAGER
  • FINANCIAL ANALYST
  • ACCOUNTING ASSISTANT

ATHENS CAPITAL HOTEL M GALLERY

  • ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
  • ΑΧΘΟΦΟΡΟΙ
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
  • BARTENDER
  • HOSTESS
  • ΒΟΗΘΟΙ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΡΟΦΩΝ
  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
  • ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
  • ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΙ
  • ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ
  • ΦΥΛΑΚΑΣ

ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ

  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • ΤΑΜΙΑΣ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ SERVICE POINT
  • ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ
  • CUSTOMER CARE AGENT
  • INBOUND SALES AGENT
  • OUTBOUND SALES
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ - ΜΑΓΟΥΛΑ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΛΑΚΙΩΤΗΣ Α.Ε

  • ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
  • ΠΩΛΗΣΕΙΣ
  • ΑΠΟΘΗΚΗ

ΜΑΣΟΥΤΗΣ

  • ΠΩΛΗΤΕΣ/ ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
  • ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ

ΜΕΪΔΑΝΗΣ

  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ & ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ (ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ)
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ – ΟΔΗΓΟΣ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ ΑΕ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΜΕΣΣΑΡΙΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ

  • ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (STRUCTURAL ENGINEER)
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ (ΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ)
  • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ
  • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ

  • ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ
  • ΤΑΜΙΕΣ
  • PICKERS
  • ΕΡΓΑΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Γ.Ν. ΑΕΒΕ

  • ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
  • ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ESHOP
  • PICKER ESHOP

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ

  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  • ΟΔΗΓΟΙ

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
  • ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
  • ΠΩΛΗΤΕΣ / MERCHANDISERS
  • ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΒΑΡΔΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΕΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

  • ASSISTANT ACCOUNTANT
  • SUPERVISOR ACCOUNTANT
  • ACCOUNTANT
  • PAYROLL ACCOUNTAN

ΝΕΣΤΛΕ ΕΛΛΑΣ

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
  • ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ-ΚΛΑΡΚ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΙ

ΝΙΚ. Ι ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΑΕ

  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ-ΟΔΗΓΟΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΚΩΝ
  • ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
  • AFTER SALES

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ & KING GEORGE

  • ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ- ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΣΠΑ
  • ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΟΦΩΝ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΡΟΦΩΝ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ
  • ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ Α-Β-Γ
  • ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
  • ΛΑΝΤΖΕΡΗΣ
  • ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α-Β-Γ
  • ΜΠΑΡΜΑΝ
  • ΠΛΥΝΤΗΣ/ΤΡΙΑ
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ/Α
  • ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΝΥΧΙΩΝ
  • ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΠΑ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΟΛΠ Α.Ε.) - COSCO SHIPPING

  • ΤΕΧΝΙΚΟΙ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ, ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ - ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
  • ICT ENGINEER
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,
  • ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΤΗΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

  • BILLING OPERATIONS ENGINER (JUNIOR)
  • CONTACT CENTER ADMINISTRATOR
  • ENERGY TRADER JUNIOR
  • DATA ENTRY ADMINISTRATOR
  • FINANCIAL ANALYST
  • HELP DESK ENGINEER
  • SENIOR FINANCIAL ANALYST
  • SHOP SALES ADVISOR
  • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
  • ΕΡΓΑΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ
  • ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
  • ΛΟΓΙΣΤΗΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
  • ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ CALL CENTER / MONITORING ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ - ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ)
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
  • ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ / LOGISTICS

ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ (ΚΥΛΙΟΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ)
  • ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

  • PROJECT MANAGEMENT OFFICE ENGINEER (ΑΤΤΙΚΗ)
  • PROCESS ENGINEER (ΜΗΛΑΚΙ)
  • ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ (ΜΑΝΔΡΑ)
  • ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΑΤΤΙΚΗ)
  • ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΑΤΤΙΚΗ & ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ (ΚΟΡΩΠΙ & ΦΥΛΗ)
  • BUYER (ΑΤΤΙΚΗ)
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)
  • ΟΔΗΓΟΙ - ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
  • LOGISTICS (ΑΤΤΙΚΗ)
  • ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΗΣ (ΜΗΛΑΚΙ)
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΙΞΕΡ ΠΑΡΟΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ - ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΟΜΙΛΟΣ AIROTEL

  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
  • ΟΔΗΓΟΣ
  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΟΤΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ FRANCHISE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ
  • SALES REPRESENTATIVE- COSMOTE
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ - FRANCHISE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ
  • CUSTOMER EXPERIENCE TECHNICIAN (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ)
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ – 8/6ΩΡΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ, Β. ΒΗΧΟΥ Κ ΣΙΑ Ε.Ε.

  • ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ
  • ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ

  • SALES TEAM LEADERS
  • CUSTOMER SERVICE CENTER (CSC) OUTBOUND COORDINATOR
  • SR CONSUMER INSIGHTS SPECIALIST
  • PRE PRESS SPECIALIST
  • ELECTRICAL TECHNICIAN

ΠΕΙΡΑΙΩΣ DIRECT SERVICES AE

  • ΑDMINISTRATIVE SUPPORT OFFICER
  • ACCOUNTANT
  • CUSTOMER CARE AGENTS
  • IT SUPPORT

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε

  • ΠΩΛΗΤΕΣ - ΤΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ)
  • ΠΩΛΗΤΕΣ - ΤΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ)
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΑΜΕΙΟΥ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΘΗΝΑΣ
  • ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (CUSTOMER CARE ADVISOR)
  • ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ TΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (TECHNICAL SUPPORT EXPERT)

ΣΟΛ Crowe

  • JUNIOR AUDITORS
  • AML OFFICER
  • BUSINESS DEVELOPPEMENT AND CLIENT RELATIONSHIP MANAGER
  • TRANSFER PRICING ANALYST
  • ΛΟΓΙΣΤΗΣ
  • ΛΟΓΙΣΤΗΣ, MANAGER AT BUSINESS MONITOR SERVICES
  • ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ

ΣΤΑΜΟΥ ΜΑΒΕΕ

  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ – PICKERS
  • ΟΔΗΓΟΙ (ΔΙΠΛΩΜΑ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)
  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΓΕΩΠΟΝΟΙ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  • ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ (ΑΔΕΙΟΥΧΟΙ), ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ/ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΑΔΕΙΟΥΧΟΙ)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (Σ.Ε.ΝΑ.ΒΙ.)

  • ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ
  • ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΟΣ
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ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ

  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
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ΤΕΧΝΟΜΑΤ

  • ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  • ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
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  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΤΑΜΙΕΣ
  • INTERIOR DESIGNER ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
  • ΟΔΗΓΟΙ
  • ΤΕΧΝΕΚ Α.Ε.
  • ΥΔΡΟΠΛΑΝ Α.Ε.
  • HELLENIC VIBES SMART HOTEL
  • ΤΕΧΝΕΚ Α.Ε.
    • ΒΟΗΘΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ
    • ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
    • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
    • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
    • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ
    • IT SUPPORT SPECIALIST
  • ΥΔΡΟΠΛΑΝ Α.Ε.
    • ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ
  • HELLENIC VIBES SMART HOTEL
    • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟ/Α
    • ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Pharmathen

  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ/ΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (2Η / 3Η ΒΑΡΔΙΑ) (ΠΑΛΛΗΝΗ)
  • PACKAGING TEAM LEADER (ΠΑΛΛΗΝΗ)
  • TECHNICIAN (ΠΑΛΛΗΝΗ)
  • PRODUCTION SUPERVISOR LAI (ΡΟΔΟΠΗ)
  • PRODUCTION TEAM LEADER LAI (ΡΟΔΟΠΗ)
  • QUALITY COMPLIANCE SPECIALIST (ΡΟΔΟΠΗ)
  • PRODUCTION OFFICER (ΡΟΔΟΠΗ)
  • ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΕ
  • ACCOUNTING
    • ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
    • PAYROLL ASSOCIATE
  • CREATIVE
    • SENIOR CREATIVE DIRECTOR
    • GRAPHIC DESIGNER
  • EXPORTS
    • ITALIAN-SPEAKING BACK OFFICE SALES DEPARTMENT OFFICER
  • LOGISTICS
    • ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
    • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
    • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ
  • MARKETING
    • TRADE MARKETING MANAGER
    • BRANDING & PACKAGING DESIGN COORDINATOR
  • PRODUCT
    • PRODUCT COMPLIANCE MANAGER
    • PRODUCT MANAGER (ENGINEER), CONSTRUCTION CHEMICALS
  • SALES
    • INTERIOR DESIGNER
    • AREA SALES REPRESENTATIVE
    • SALES TEAM LEADER
    • SALES INTERNAL AGENT
    • FROND OFFICE COORDINATOR
  • SERVICE
    • SPARE PARTS PRODUCT MANAGER
    • ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ SERVICE

ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε.

  • ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ)
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ)
  • ΒΟΗΘΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ
  • ΕΡΓΑΤΗΣ

Κατά τη διάρκεια του διημέρου, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν απευθείας με εκπροσώπους επιχειρήσεων, που αναζητούν προσωπικό, χωρίς προκαθορισμένο ραντεβού, να μάθουν για τις δεξιότητες με τη μεγαλύτερη ζήτηση και να εξερευνήσουν ευκαιρίες απασχόλησης στα επαγγέλματα και τους κλάδους που ταιριάζουν στο επαγγελματικό προφίλ τους.

Οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων, που συμμετέχουν, αφορούν ενδεικτικά: βιομηχανίες (τροφίμων και ποτών, ενδυμάτων, καλλυντικών και υγιεινής, φαρμάκων, χρωμάτων, μεταλλευμάτων, δομικών υλικών, μεταλλικών κατασκευών, καπνών κ.ά.), χονδρικό και λιανικό εμπόριο (τροφίμων, ειδών ένδυσης και υπόδησης, επιστημονικού εξοπλισμού, οικιακών ειδών, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων, ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, αυτοκινήτων κ.ά.), κατασκευές και τεχνικά έργα, τηλεπικοινωνίες, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, παροχή υπηρεσιών (τραπεζικών, συμβουλευτικών, ιατρικών, εκτυπώσεων), ψηφιακή οικονομία, μεταφορές, εκδόσεις, τουρισμό, εστίαση και ψυχαγωγία.

Οι ειδικότητες, που αναζητούν οι επιχειρήσεις, είναι ενδεικτικά: ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί, ηλεκτρονικοί μηχανικοί αυτοματισμών, χημικοί μηχανικοί, τεχνολόγοι τροφίμων, χημικοί, στελέχη ελέγχου ποιότητας, χειριστές μηχανημάτων, μηχανουργοί και σωληνουργοί, ηλεκτροσυγκολλητές, μηχανικοί σχεδιασμού και παραγωγής, χειριστές κέντρων ελέγχου, υπεύθυνοι ασφάλειας μεταφορών, πολιτικοί μηχανικοί, τεχνικοί όλων των ειδικοτήτων, σύμβουλοι πωλήσεων, αποθηκάριοι, οδηγοί, ταμίες, εργάτες παραγωγής και φύλακες. Επίσης, ειδικότητες σε όλο το φάσμα του τουρισμού, λογιστές, διοικητικοί υπάλληλοι, βιολόγοι, νοσηλευτές, μαίες, χειριστές ιατρικών συσκευών και μηχανημάτων, σχεδιαστές ενδυμάτων, γραφίστες, τυπογράφοι, διακοσμητές, project managers, στελέχη marketing και ειδικότητες που αφορούν την Κοινωνία της Πληροφορίας (web & software developers & engineers, cyber security, IT database administrators, μηχανικοί Η/Υ και μηχανικοί πληροφοριακών συστημάτων) κ.ά..

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της ΔΥΠΑ στον ιστότοπο www.dypa.gov.gr.

Όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη ΜΕΜΜΕ είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/memme.

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