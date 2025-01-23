37η «Ημέρα Καριέρας»: Ο αναλυτικός πίνακας με όλες τις επιχειρήσεις και τις 7.000 θέσεις εργασίας

Την 37η «Ημέρα Καριέρας» διοργανώνει στην Αθήνα την Παρασκευή 24 και το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2025 η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)

Γιάννης Φιλιππάκος

37η «Ημέρα Καριέρας»: Ο αναλυτικός πίνακας με όλες τις επιχειρήσεις και τις 7.000 θέσεις εργασίας
ΕΡΓΑΣΙΑ
2'

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διοργανώνει στην Αθήνα την πρώτη μεγάλη εκδήλωση του 2025 για την απασχόληση την Παρασκευή 24 και το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2025.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για την 37η εκδήλωση «Ημέρες Καριέρας», η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου από τις 10:00 έως τις 18:00.

Ο αριθμός των επιχειρήσεων από όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας που έχουν δηλώσει συμμετοχή έφτασε τις 240, ενώ οι θέσεις εργασίας ξεπερνούν τις 7.000 σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και εξειδίκευσης, σημειώνοντας ρεκόρ συμμετοχής επιχειρήσεων και προσφερόμενων θέσεων εργασίας, καθιστώντας τις «Ημέρες Καριέρας» της ΔΥΠΑ τη μεγαλύτερη εκδήλωση για την εργασία που έχει πραγματοποιηθεί.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι δωρεάν και η δήλωση συμμετοχής βρίσκεται στη διεύθυνση ΕΔΩ.

Ο πίνακας με τις επιχειρήσεις και τις προσφερόμενες ειδικότητες

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

1

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΟΛΠ Α.Ε.) - COSCO SHIPPING

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΕΡΑΝΩΝ
ΝΑΥΤΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΓΕΡΑΝΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

2

DEMO A.B.E.E.

QC ANALYST
R&D ANALYST
LAB ASSISTANT
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
SHIFT SUPERVISOR
RA OFFICER
RA CMC OFFICER
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

3

LAMDA DEVELOPMENT SA

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΒΙΜ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
MARKETING
ΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

4

HEMMERSBACH HELLAS M.E.P.E.

PROCUREMENT SPECIALIST
GLOBAL OPERATIONS SUPPORT AGENT
SUSTAINABILITY SPECIALIST
ISO COMPLIANCE SPECIALIST
IT INTERN
PROACTIVE APPLICATION

5

Kyndryl Ελλάς

CONSULT PARTNER
CUSTOMER TECHNOLOGY ADVISOR
DELIVERY PROJECT EXECUTIVE / IT PROJECT MANAGER
INFRASTRUCTURE SPECIALIST

6

ΑΙΓΑΙΟ ΣΠΑ ΕΠΕ – (AEGEO SPAS)

SPA THERAPIST
SPA MANAGER
SPA PROMOTER
ASSISTANT SPA MANAGER

7

Deloitte Greece

TECHNOLOGY & TRANSFORMATION
- FINANCE PROFESSIONALS
- IT PROFESSIONALS/DEVELOPERS
- ADMINISTRATIVE SUPPORT"
TAX & LEGAL
- RECEPTIONISTS / FRONT DESK OFFICERS
- ADMINISTRATIVE SUPPORT
- ASSISTANT ACCOUNTANT
AUDIT & ASSURANCE
- ASSISTANT AUDITOR
- ASSISTANT CONSULTANT FOR THE IMPLEMENTATION OF ACCOUNTING STANDARDS AND INTERNAL CONTROLS

8

Intersport - Foot Locker - DPAM

(Sportswear Market)

FINANCIAL ANALYST
SALES SPECIALISTS
CALL CENTER AGENTS
STORE MANAGERS
ASSISTANT STORE MANAGERS

9

ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΤΑΜΕΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΟΡΟΦΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ / ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΙΣ

10

HELLENIC TRAIN AE

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΕ ΑΠΟΒΑΘΡΕΣ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ

11

Euromedica A.E.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΣΤΕΛΕΧΗ MARKETING
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

12

Μεϊδάνης

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ & ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ (ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ)
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ - ΟΔΗΓΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

13

ΙΑΠΩΝΙΚΗ Α.Ε. | ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΜΕ ΔΙΚΥΚΛΟ
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

14

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΑΒΕΕ

ΛΑΜΑΡΙΝΑΔΕΣ - ΣΙΕΡΑΔΕΣ
ΒΑΦΕΙΣ - ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
ΕΠΙΓΡΑΦΟΠΟΙΟΙ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ CNC
ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

15

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΣΠΡΟΚΑΤ ΑΒΕΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
ΜΟΝΤΑΔΟΡΟΙ
ΕΡΓΑΤΗΣ
ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ

16

ΣΙΓΑΝΟΣ Α.Ε. (ΣΙΓΑΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΓΟΡΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ MARKETING
ΠΩΛΗΤΗΣ
ΟΔΗΓΟΣ Β΄
ΟΔΗΓΟΣ Γ΄
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

17

PEST CONTROL SERVICES HELLAS E.E.

ΠΩΛΗΤΗΣ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗΣ (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΧΡΗΣΗ ERP ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)

18

LALIZAS SA

LAWYER
SHIPPING COORDINATOR
IT ASSISTANT
PROCUREMENT ADMINISTRATOR
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
PRODUCT COPYWRITER
ΠΩΛΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
INSIDE SALES OPERATOR
PROJECT ENGINEER

19

LILI DROGERIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

STORE OPERATIONS SPECIALIST
ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

20

FASOPLAST

ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ
ΗΛΕΤΡΟΛΟΓΟΙ
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ EXDRUTER
ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ INJECTION
ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ
ΥΠΕΥΘΗΝΟΣ/Η ΜΙΣΘΟΔΩΣΙΑΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ

21

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Γ.Ν. ΑΕΒΕ

ASSISTANT STORE MANAGER
ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΤΑΜΙΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ & SERVICE ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

22

ELPEN A.E.

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

23

IMERYS

ACCOUNTS RECEIVABLE ACCOUNTANT
GENERAL LEDGER ACCOUNTANT
ACCOUNTS PAYABLE ACCOUNTANT
ROBOTIC PROCESS AUTOMATION ENGINEER (RPA)
PROCUREMENT OFFICER (FRENCH SPEAKER)
PROCUREMENT OFFICER (GERMAN SPEAKER)
PROCUREMENT OFFICER (ITALIAN SPEAKER)
DIGITAL TWIN ENGINEER
DATA ENGINEER IN INDUSTRIAL DOMAIN
IT INFRASTRUCTURE PROJECT MANAGER

24

Rodopi Holding GmbH

ELECTRICIAN
ELECTRICAL ENGINEER
WIND TURBINE TECHNICIAN
BLADE REPAIR TECHNICIAN
SOLAR TECHNICIAN

25

MITSIS GROUP | Κ. ΜΗΤΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ Α.Ε.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ Α', Β'
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΜΠΑΡ Α', Β'
ΜΑΓΕΙΡΕΣ/ΣΣΕΣ Α', Β', Γ'
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
ΡΕΣΕΨΙΟΝ Α', Β'
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ
ΜΠΑΡΜΑΝ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ Α', Β'
ΓΚΡΟΥΜ

26

Alumil S.A. - ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ)
ΟΔΗΓΟΣ
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

27

SPACE HELLAS A.E.

DATABASE ADMINISTRATOR
ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
SECURITY SUPPORT ENGINEER
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ IT FIELD SUPPORT
ROLLOUT SUPERVISOR
LEVEL 2 SECURITY ANALYST
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
NETWORK SUPPORT ENGINEER
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ - ΑΘΗΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ - ΠΑΤΡΑ
SENIOR SALES ACCOUNT MANAGER
ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ-ΤΡΙΠΟΛΗ
MOBILE/IOT ENGINEER

28

SingularLogic

CONSULTANTS SAP
CONSULTANTS SERVICENOW
ORACLE DATABASE ADMINISTRATOR
PRESALES CONSULTANT
IT PROJECT MANAGER

29

ΔΕΗ Α.Ε.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
HR
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
IT
CYBER SECURITY

30

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ

SALES TEAM LEADERS
BRAND CONTENT MANAGER

31

ΙΑΣΩ ΑΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ

32

ΑΒΑΞ Α.Ε.

ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ & ΕΡΓΑΤΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ (ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ΥΠΟΓΕΙΑ ΕΡΓΑ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ)
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ (ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ: ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΓΕΡΑΝΟΥ, ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΚΣΚΑΦΕΑ, ΤΣΑΠΑΣ Κ.ΛΠ.)

33

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ

STATION MANAGER RENT A CAR RENTAL & PARKING AGENT (ΑΘΗΝΑ, ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΙΟΝΙΟΥ)
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
SALES ADVISOR
SALES ENGINEER
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Η/Ζ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ CUMMINΣ
MHXANIKOΣ Η/Ζ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ CUMMINS
SERVICE ENGINEER ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ DAF
ΤΕΧΝΙΤΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ) ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ LINDE
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ LINDE
B2B SALES ADVISOR - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ REPSOL
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
MHXΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ - ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ BYD
ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ - ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ BYD
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ BYD
SALES & TENDER ENGINEER
ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΒΑΦΕΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ LINDE
ΠΩΛΗΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
MARKETING SPECIALIST BYD
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ PREMIUM BRANDS
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
JUNIOR ACOUNTANT
INSURANCE CONSULTANT
ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
PAYROLL SPECIALIST
HR SUPERVISOR

34

ΕΛΒΑΛ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ/ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ - ΒΟΗΘΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

35

Prisma Electronics SA

BUSINESS DEVELOPMENT OFFICER
MARKETING ASSOCIATE
JUNIOR PROJECT MANAGER
ELECTRICAL - ELECTRONIC ENGINEER
HARDWARE DESIGN ENGINEER
EMBEDDED SOFTWARE ENGINEER
SOFTWARE DEVELOPER
AI SOFTWARE ENGINEER
PROCUREMENT OFFICER
ERP OFFICER

36

Daikin Hellas

INTERNSHIP OPPORTUNITIES
BUSINESS PLANNER
CONSULTING SALES ENGINEER
APPLICATION ENGINEER
SALES ENGINEER | REFRIGERATION
SALES ENGINEER | RESIDENTIAL SOLUTIONS
SALES REPRESENTATIVE
SERVICE ADMINISTRATOR
2X FIELD SERVICE TECHNICIANS (ONE IN ATHENS AND ONE IN THESSALONIKI)
CONTROL FIELD SERVICE TECHNICIAN

37

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΙΩΣΙΜΩΝ (ΤΥΡΙΑ-ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ)
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΑΒΙΚΗΣΠΩΛΗΤΕΣ – ΤΑΜΙΕΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ / ΟΔΗΓΟΙ
PICKER ΑΠΟΘΗΚΗΣ

38

ALUMINCO Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ EXPORTS
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ)
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ – ΔΙΕΛΑΣΤΕΣ

39

VERAL (ΒΕΡΑΛ ΑΒΕΕ)

ΑCCOUNTING ASSOCIATE / ACCOUNTING ASSISTANT / ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
ΖΥΓΙΣΤΗΣ / ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ / MIXING OPERATOR
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΕΡΓΑΤΗΣ / ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ / ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
SALES SPECIALIST & BUSINESS DEVELOPMENT EXECUTIVE
PRODUCT COSTING AND PRICING ANALYST
FULL-STACK DEVELOPER / SOFTWARE ENGINEER

40

E-FRESH

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
CUSTOMER SERVICE AGENT

41

OTS

CUSTOMER SERVICES CONSULTANTS
SOFTWARE DEVELOPERS

42

ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΒΕΤΕ
MED BUS & TRUCK CENTER AE
ΥΙΟΙ Κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΒΕΤΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
ΦΑΝΟΠΟΙΟΙ
ΒΑΦΕΙΣ
ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ
ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
ΠΩΛΗΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
DATA ENTRY-ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΟΔΗΓΟΙ

43

ΑΝΤΙΣΕΛ – ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε.

SALES REPRESENTATIVE - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
SALES REPRESENTATIVE - COSMETICS
ΤΕΧΝΙΚOΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
PRODUCT MANAGER - BIOTECHNOLOGY

44

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΕ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ
ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

45

Teleperformance Greece

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ - CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVES
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ - CONTACT CENTER CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVES
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - SALES CONTACT CENTER REPRESENTATIVES
BACK OFFICE SPECIALISTS - YΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΩΛΗΤΕΣ ΜΕΣΩ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΚ)
MULTILINGUAL SOCIAL MEDIA CONTENT MODERATORS - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
MULTILINGUAL AI MACHINE LEARNING EXPERTS - ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ
MULTILINGUAL B2B SALES REPRESENTATIVES - ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (B2B)
DIGITAL MARKETING SPECIALISTS - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

46

G4S

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ (SCREENERS)
S.O.C OPERATORS - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

47

TUV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΙΤ SUPPORT ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

48

DRUCKFARBEN HELLAS - ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ (KRAFT PAINTS)

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Α' ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

49

Costa Navarino, Τ.Ε.MES. S.Α.

ASSISTANT WAITER/WAITRESS
WAITER/WAITRESS
RESTAUANT TEAM LEADER
BARISTA/BARTENDER
BAR TEAM LEADER
LIFEGUARD
POOL CLEANER
BELLMAN
FRONT OFFICE AGENT
GUEST EXPERIENCE AGENT
COMMIS CHEF
DEMI CHEF DE PARTIE
CHEF DE PARTIE
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
ΨΥΚΤΙΚΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΗΣ

50

ΜΠΕΡΓΚΜΑΝ ΚΟΡΝΤ Α.Ε. - BERGMANN KORD

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ
ΚΟΜΜΩΤΡΙΕΣ

51

Cisco

ACCOUNT MANAGER
SOLUTIONS ENGINEER
ACCOUNT EXECUTIVE SPECIALIST
CUSTOMER SUCCESS MANAGER
SOFTWARE ENGINEER

52

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. / PIRAEUS BANK S.A.

IT AUDITOR, INTERNAL AUDIT (ATHENS)
FINANCIAL ANALYST, MERGERS & ACQUISITIONS (ATHENS)
DEVELOPER, GROUP TECHNOLOGY (ATHENS)
DATA ANALYST, GROUP ORGANIZATION (ATHENS)
PRIVATE BANKER, WEALTH & ASSET MANAGEMENT (THESSALONIKI)
RISK ANALYST, RISK MANAGEMENT (ATHENS)
PRODUCT SPECIALIST (ATHENS)
UNIVERSAL BANKING EMPLOYEE (ATHENS)
DIRECT SALES REPRESENTATIVE (THESSALONIKI)

53

AGRINO - ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΕ

ΕΡΓΑTΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΟΔΗΓΟΙ
HR ADMINISTRATOR
MERCΗΑNDΙSING

54

ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΟΔΗΓΟΙ - ΑΤΤΙΚΗ
PAYROLL COORDINATOR - ΑΤΤΙΚΗ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΈΡΓΟΥ (ΦΟΡΤΩΤΗΣ / ΚΛΑΡΚ) - ΚΟΡΩΠΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΚΟΡΩΠΙ
ΕΠΟΠΤΗΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΧΕΙΡΟΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΚΟΡΩΠΙ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΤΤΙΚΗ
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ/ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - ΑΤΤΙΚΗ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - ΑΘΗΝΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - ΑΘΗΝΑ
LOGISTICS SYSTEMS SPECIALIST - ΑΘΗΝΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ - ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΟΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ) - ΒΟΛΟΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΗΣ ΤΕ - ΒΟΛΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΙ/ΤΕΙ - ΒΟΛΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΕ - ΜΗΛΑΚΙ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΤΕ - ΜΗΛΑΚΙ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΔΡΑΝΩΝ - ΑΛΙΒΕΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ

55

Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία (Eurobank)

FINANCE
RETAIL
IT
RISK

56

ΟΤΕ Α.Ε. || Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ FRANCHISE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ
SALES REPRESENTATIVE - COSMOTE
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ - FRANCHISE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΙΑΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ
CUSTOMER EXPERIENCE TECHNICIAN (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ)
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ - 8/6ΩΡΟ

57

KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε. & KPMG Advisors SA

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (HR, STRATEGY, RISK, FINANCIAL)

58

Optima Bank Α.Ε.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ANALYST WHOLESALE
RELATIONSHIP MANAGERS WHOLESALE
BROKERAGE
ΙΤ ΟPERATIONS
RISK OFFICERS
LAWYERS
ESG OFFICER
STRATEGY OFFICERS

59

Toyota Hellas S.A.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

60

Vodafone

SALES ADVISORS
FAMILY ADVISORS
HUNTERS

61

ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε.

PICKERS
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
AREA SALES DEVELOPER (COLDSIN - ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΕΛΤΑ)

62

ΤΕΧΑΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MARKETING DIRECTOR
MARKETING MANAGER
LOGISTICS DIRECTOR
HR MANAGER
HR SENIOR RECRUITER
SENIOR HR PAYROLL
MAINTENANCE MANAGER
SENIOR PROJECT MANAGER
TECHNICAL AREA MANAGERS
PERSONAL ASSISTANT
SENIOR ACCOUNTANT
TECHNICAL SUPPORT & IMPLEMENTATIONS ENGINEERS
IT ADMINISTRATORS
IT BACK OFFICE
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
FIELD TECHNICIANS
ΟΔΗΓΟΙ ΜΕ ΑΔΕΙΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΟΔΗΓΟΙ ΜΕ ΑΔΕΙΑ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΟΔΗΓΟΙ ΜΕ ΑΔΕΙΑ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

63

Atrium Hotels & Resorts
• ATRIUM PLATINUM
• ATRIUM PALACE
• ATRIUM PRESTIGE

ATRIUM PLATINUM
ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α', Β', Γ'
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Α', Β'
ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
RECEPTIONIST / GRA
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ Β', Γ'
SPA THERAPIST
ATRIUM PALACE
ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α', Β' ,Γ'
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Α', Β'
ΚΗΠΟΥΡΟΣ
ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
GROOM
RECEPTIONIST / GRA
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ Β', Γ'
ATRIUM PRESTIGE
ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α', Β', Γ'
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Α', Β'
ΚΗΠΟΥΡΟΣ
ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
GROOM
RECEPTIONIST / GRA
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ Β', Γ'
SPA THERAPIST

64

ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε.

ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΣΘΕΝΩΝ - ΤΑΜΕΙΟ
ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΥ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ

65

ΜΕΣΣΑΡΙΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (STRUCTURAL ENGINEER)
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ O&M
ΒΟΗΘΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

66

BIC ΒΙΟΛΕΞ Μ.Α.Ε.

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ/ΧΕΙΡΙΣΤΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
FORKLIFT OPERATOR/WAREHOUSE WORKER

67

ΒΙΟΤΥΠΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ

ΑΙΜΟΛΗΠΤΕΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

68

DATAKAT

HR GENERALIST
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
ΒΟΗΘΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ

69

ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΑΕ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΨΥΞΗ/ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
ΒΟΗΘΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

70

EVAL-Ε.Γ. ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ΑΒΕΕ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ-ΠΙΚΑΔΟΡΟΣ
ΠΩΛΗΤΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

71

ICTS

ΦΥΛΑΚΕΣ

72

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΙΟΥΦΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

LEGAL SECRETARY
BACK OFFICE
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

73

AAMBIENCE SERVICES

BACK OFFICE
TELESALES AGENT
CUSTOMER CARE
IT HELP DESK TECHNICIAN
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
INSURANCE BROKER EMPLOYEE

74

ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ Α.Ε.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΟΔΗΓΟΣ
OPS SUPPORT
QUALITY CONTROL
.NET DEVELOPER
SOFTWARE ENGINEER
BUSINESS ANALYST
TEAM LEADER ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ
SALES ASSOCIATE
SALES PRIVATE SECTOR
SALES PRIVATE SECTOR - TECH

75

ERGOHellas

SALES MANAGER
INTERNAL AUDITOR
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
PROPERTY UNDERWRITER

76

PharOS

ΧΗΜΙΚΟΙ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ
ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

77

Δυναμική Φαρμακαποθήκη ΑΕ - Δυναμική

ΟΔΗΓΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
JUNIOR SYSTEM ADMINISTRATOR
ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

78

Autohellas Group

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΒΑΦΕΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ_ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ
CUSTOMER CARE SPECIALIST
ΟΔΗΓΟΣ
ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ

79

ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ Α.Ε.Β.Ε.

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (HR)

80

TOTTIS-BINGO ΑΕΒΕ

ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
JUNIOR BRAND MANAGER
PICKERS
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ

81

Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ/ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΟΔΗΓΟΣ
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
IT SUPPORT ENGINEER-HELPDESK
DEMAND PLANNER
E-BUSINESS COORDINATOR
PICKERS - LOGISTICS CENTER

82

ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε. - KINSEN HELLAS

ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε.
LIFE & HEALTH DEPARTMENT EMPLOYEE
PUBLIC SECTOR TENDERS ADMINISTRATOR
PARTS SUPPORT ACS
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
WAREHOUSE PICKER
KINSEN HELLAS
EUROPCAR RENTAL AGENT IN ATHENS CITY-
PARKING AGENT (EUROPCAR ATHENS SYGGROU STATION)
EUROPCAR RENTAL AGENT IN ATHENS AIRPORT
PARKING AGENT (EUROPCAR ATHENS AIRPORT)
EUROPCAR RENTAL AGENT IN SANTORINI
CUSTOMER SERVICE AGENT
EUROPCAR RENTAL AGENT IN KEFALONIA

83

MARKS AND SPENCER

ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

84

FAMAR AVE

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΣΤΕΙΡΟΣ ΧΩΡΟΣ)
ΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ (CHEMICAL ANALYST)
ΕΡΓΑΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΕΡΓΑΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΠΑΡΓΩΓΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (PAYROLL OFFICER)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ- QUALITY ASSUARANCE

85

ΑΒ Βασιλόπουλος

ΠΩΛΗΤΕΣ / ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΠΩΛΗΤΕΣ / ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΙΜΩΝ (ΤΥΡΙΑ / ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ)
ΠΩΛΗΤΕΣ / ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΠΩΛΗΤΕΣ / ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
WAREHOUSE SUPERVISOR
WAREHOUSE SHIFT COORDINATOR
SUPPLY CHAIN BUSINESS ANALYST
TRANSPORTATION PLANNING SHIFT SUPERVISOR
TRANSPORTATION SHIFT COORDINATOR
TRANSPORTATION SHIFT SUPERVISOR
DISTRICT REPAIR & MAINTENANCE COORDINATOR
ΟΔΗΓΟΣ Γ' ΚΑΙ Ε' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
PICKERS (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ)
DELIVERY SHIFT SUPERVISOR
ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

86

Coca-Cola Τρία Έψιλον (3Ε)

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ/ΣΤΡΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ/ΣΤΡΙΑ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ- ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ
PLANT QUALITY TECHNICIAN SCHIMATARI PLANT
HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENT LEAD-SCHIMATARI PLANT

87

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΒΑΡΔΑΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

88

JYSK Α.Ε.

ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (6ΩΡΟ)
ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (4ΩΡΟ)
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΝΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΝΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

89

CQS AE

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΑΤΤΙΚΗ - 8ΩΡΗ Η΄ 6ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ - ΑΤΤΙΚΗ - 8ΩΡΗ Η΄ 6ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ - ΜΟΝΙΜΗ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ 8ΩΡΗ Η΄ 6ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ - ΜΟΝΙΜΗ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ - 8ΩΡΗ Η΄ 6ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ - ΜΟΝΙΜΗ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ - 8ΩΡΗ Η΄ 6ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ - ΜΟΝΙΜΗ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ - 8ΩΡΗ Η΄ 6ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - ΑΤΤΙΚΗ - 8ΩΡΗ Η΄ 6ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΛΑΔΟΙ) ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η' ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

90

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΛΗΤΗΡΙΟ (ΕΒΕΑ)

ΑΦΟΙ ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ ΕΕ - MELECCON
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ Α΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (1-2 ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΩΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ)
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΠΙΚΕΥΗΣ Μ.Ε.Κ. / ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΓΙΑ ΥΠ/ΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, 1-2 ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ)
ΑΛ.ΜΑΜΑΛΗΣ &ΣΙΑ ΟΕ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
UNIOPEN
IT ΠΤΥΧΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (3ΕΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ)
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (3ΕΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ)
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ (3ΕΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ)
CLINILAB
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ
Γ. ΛΕΟΥΣΗΣ Α.Ε.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ B2B ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ (3ETH ΠΡΟΥΗΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ)
ΤΣΙΩΛΗΣ
ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΛΥΚΕΙΟΥ / ΤΕΙ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ)
SWAN S.A.
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΓΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΒΟΗΘΟΣ ΚΛΕΙΔΑΡΑ
Γ.ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΑΕ
ΜΠΑΡΙΣΤΑΣ-ΚΑΦΕ
ΤΑΜΙΑΣ-ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
GREENTOP ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Η ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (AEI / ΤΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ)
LARED ΕΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ)
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ)
ELECTROMOTIVO ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
VIOKEF LIGHTING S.A. (ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
CUSTOMER SERVICE (ΠΩΛΗΤΗΣ- ΠΩΛΗΤΡΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ)
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΟ ΞΕΓΝΟΙΑΣΤΟ ΜΕΛΙΣΣΙ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΕ (ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΝΟ 77)
ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ (ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ) ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
JUNIOR IT SYSTEMS ADMINISTRATOR
ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ΔΕΛΤΑ Α.Ε.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
PANOS PALARAS
ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ
NIRON ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
PLUS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
ERP CONSULTANT (ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ)
ERP CONSULTANT (ΓΝΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ)
ERP PROGRAMMER (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ)
E-INSIGHT ΕΠΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΥΣΕΩΝ ΙΤ
ΜΓ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΑΕ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ - ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ)
NCA HELLAS Μ.ΕΠΕ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Ν ΔΡΟΣΟΣ ΚΑΙ Κ ΔΡΟΣΟΣ ΟΕ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
IATROFARM E.E.
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΛΒΙΦΡΕΝ ΑΒΕΕ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ
POOL SPORT EE
ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. (I.A.S. A.E.)
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
KASTELI MOVEMVASIA, KINSTERNA HOTEL
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ/ΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ SPA
Γ.& Ι. ΠΑΓΚΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
MΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΑΔΙΟΥ)
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ & ΧΗΜΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ)
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ)
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΘΕΣΗ)
STUDIO ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΒΟΗΘΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
ΒΙΝΤΕΟΓΡΑΦΟΣ ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
ELECTROMOTIVO TEXNOLOGIKH AE
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΗΣ
ΠΩΛΗΤΗΣ
HEALTHCODE IKE
EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ / ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ / ΠΩΛΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ HEALTHCODE
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ – ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
NETWORK BUSSINES SOLUTION LTD
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ - CCTV
GLOBE WILLIAMS FACILITY MANAGEMENT Ε.Π.Ε.
TENDERING AND SALES ASSISTANT
ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ/ΣΤΡΙΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
HANDYMEN (ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΤΕΣ)
ΚΗΠΟΥΡΟΙ
PROCUREMENT ASSISTANT
ALFA ALFA ENERGY ABEE
ΒΟΗΘΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ-ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ-ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ ΚΛΑΡΚ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
RED LINE ABEE
ΧΗΜΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ IT
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ
ΧΕΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

91

PUBLIC RETAIL A.E.

ΤΑΜΙΑΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

92

ΔΕΙΠΝΟΣΟΦΗΣΤΗΡΙΟΝ

ΟΔΗΓΟΙ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ-PICKERS
ΣΕΡΒΙΣ
ΜΠΑΡΙΣΤΕΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

93

ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ

ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ

94

Αθηναϊκή Στρωματοποιία ΑΕΒΕ - Media Strom

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
MARKETING PRODUCT MANAGER

95

PEPSICO HELLAS

ΜERCHANDISERS-ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ PICKERS
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-PRODUCTION OPERATORS
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
LOGISTICS OPERATOR

96

Goldair Handling

ΕΡΓΑΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΣΙΔΕΡΑΣ

97

CENERGY HOLDINGS

QUALITY ASSURANCE ENGINEER
QUALITY CONTROL ENGINEER
PRODUCTION ENGINEER
LEGAL COUNSEL
PROJECT TECHNICAL ENGINEER
LABORATORY ANALYST
TENDER/BIDDING ENGINEER
SUSTAINABILITY SPECIALIST
RELIABILITY ENGINEER
QUALITY CONTROL ENGINEER
PROJECT MANAGER
DESIGN ENGINEER
SALES ENGINEER
QUALITY HEALTH, SAFETY, ENVIRONMENT & RISK ENGINEER
MECHANICAL MAINTENANCE ENGINEER
ELECTRICAL MAINTENANCE ENGINEER
ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ELECTRICAL TESTING OPERATOR
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

98

LOUIS HOTELS

ΡΕΣΕΨΙΟΝ
ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
ΕΡΓΑΤΕΣ
ΜΑΓΕΙΡΕΣ/ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΕΣ
ΛΑΝΤΖΑ

99

ΕUNICE WIND

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ (EMOBILITY PRODUCT & TECHNOLOGY ENGINEER)
JUNIOR TRADER
ENERGY PORTFOLIO MANAGER
PROJECTS MANAGER - ENGINEER
SYSTEMS ENGINEERING MANAGER
SALES REPRESENTANTIVE
CONTROL SYSTEMS ENGINEER
SCADA & AUTOMATION ENGINEER
PUBLIC SECTOR, SALES LEAD
FIELD EXECUTION & SERVICES MANAGER
PRODUCT, SERVICES & PLATFORM DEVELOPMENT MANAGER
HR GENERALIST
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΒΟΗΘΟΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ EΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ
SALES MANAGER
MARKETING MANAGER PLATFORM SERVICES
MANAGER PUBLIC SECTOR & SPECIAL PROJECT

100

Fodele Beach and The Syntopia Hotel

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
GROOM
ΜΑΓΕΙΡΕΣ
ΑΡΤΟΠΟΙΟΙ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ
CAPTAIN
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
BARMAN
BARISTA
ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ

101

PARAMETROS GROUP (1. PARAMETROS LOGISTICS 2. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ 3. FRESHWAYS)

ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ Γ', Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΟΔΗΓΟΣ EXVAN
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ (ΠΙΚΑΔΟΡΟΙ-ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ
ΨΥΚΤΙΚΟΣ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

102

ΑQUILA HOTELS AE

Α', Β' ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
BARTENDER
HOSTESS
SOMMELIER
ΜΑΓΕΙΡΕΣ
ΛΑΝΤΖΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ-ΒΟΗΘΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
GROOM
KΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ

103

ΥΔΡΟΠΛΑΝΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ
VC TECH IKE

ΥΔΡΟΠΛΑΝΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ
CAMO CONTRACT MONITORING MANAGER
MAINTENANCE MANAGER
HUMAN RESOURCES MANAGER
MARKETING SPECIALIST
B2B & CHARTER SALES
NETWORK DEVELOPMENT MANAGER
SALES / E-SALES MANAGER
CUSTOMER RELATIONS MANAGER
AIRCRAFT MAINTENACE TECHNICIAN
PILOT (SEAPLANE CERTIFIED)
COPILOTS (SEAPLANE CERTIFIED)
VC TECH IKE
SCANNER OPERATOR
PROJECT MANAGER - DIGITIZATION PROJECTS
PROJECT MANAGER - SURVEYING AND GEOSPATIAL PROJECTS
GIS SPECIALIST
PROJECT MANAGER - DIGITIZATION PROJECTS
DATA ENTRY SPECIALIST
ADMINISTRATIVE FILE COORDINATOR

104

ASD A.E. - ASD OIKONOMIKOI ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.

ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α' ΤΑΞΗΣ
ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ, ΒΙΒΛΙΑ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

105

ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ ΕΕ/ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΙΟΛΗ

ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

106

SMART DOG ΚΑΛΑΝΟΨΗΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ ΖΩΩΝ
ΠΩΛΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

107

ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (ΜΕ ΜΙΚΡΗ Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ)
LOGISTICS (ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΜΑΓΕΙΡΕΣ
ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ/ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

108

STIQ

ΜΑΓΕΙΡΕΣ
ΛΑΝΤΖΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΠΑΣΑΔΟΡΟΙ

109

R.V.U. DISTRIBUTION S.A.

ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (FULL TIME & PART TIME)
JUNIOR OPERATION OFFICER
ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

110

MITEL (MITEL NETWORKS GREECE)

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

111

ESA SECURITY SOLUTIONS S.A.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ, ΜΑΡΟΥΣΙ, ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ, ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ)
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΣΠΑΤΑ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ)

112

HAPIMANG - ΧΑΠΙΜΑΓΚ ΕΛΛΑΣ Μ.Α.Ε.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ, BARMAN / MAID, ΜΑΓΕΙΡΑΣ A΄ / B΄
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΓΚΡΟΥΜ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

113

INFORM (member of AUSTRIACARD HOLDINGS)

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
SW DEVELOPER

114

WEST SA

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΣΤΕΛΕΧΗ MARKETING
MERCHANDISERS
ΠΡΟΩΘΗΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΠΡΟΩΘΗΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ

115

Doryssa Hotels & Resorts

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ/ΕΣ
ΜΑΓΕΙΡΕΣ Α΄- Β ΄- Γ΄
GUEST RELATIONS
BARTENDER
BARISTA
GROOM
MINI MARKET CLERK-CASHIER-ΠΩΛΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ

116

HELLENICA A.E.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ
ΚΟΜΜΩΤΡΙΕΣ
MAKE-UP ARTISTS
ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ

117

ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ

ΠΩΛΗΤΕΣ ΨΥΓΕΙΩΝ
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
ΟΔΗΓΟΙ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

118

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΟΔΗΓΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ (Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ LOGISTICS
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ LOGISTICS
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ/ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ

119

TGI FRIDAYS

ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ
ΜΑΓΕΙΡΑΣ

120

ΜΑΣΟΥΤΗΣ

ΠΩΛΗΤΕΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ

121

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΧΑΝΔΡΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕ

RECEPTIONIST
ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
ΜΑΓΕΙΡΕΣ
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ

122

LEROY MERLIN

ΠΩΛΗΤΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
ΤΑΜΙΕΣ

123

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΒΙΟΛΟΓΟΙ/ΧΗΜΙΚΟΙ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΑΙΜΟΛΗΠΤΕΣ/ΑΙΜΟΛΗΠΤΡΙΕΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ/ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ
MEDICAL SALES REPRESENTATIVE

124

ZEUS International Hotels & Resorts

SERVICE
VALLET / GENERAL TASKS
HOUSEKEEPING
COOKS A-B C / STEWARDS
RECEPTIONIST
GROOM

125

SKYSERV

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΤΗΣΕΩΝ
ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

126

ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΕ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ
ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ
ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
TRADE MARKETING
SUPPLY & DEMAND
ΤΕΧΝΙΚΟΙ SERVICE
RECEPTION
LOGISTICS
ΟΔΗΓΟΙ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

127

BRINKS

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΟΔΗΓΟΣ- ΣΥΝΟΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ / ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ / ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΡΙΑ (DISPATCHER)
ADMINISTRATIVE ASSISTANT
BUSINESS SUPPORT SPECIALIST
JUNIOR ACCOUNTANT

128

AMANZOE (AZOE RESORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ)

WAITER
ASSISTANT WAITER
COMMIS CHEF
DEMI CHEF
CHEF DE PARTIE
RESERVATIONS ASSISTANT
ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ/ΗΣ
GUEST ASSISTANT
DRIVER
VILLA HOST
TELEPHONE OPERATOR
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
SECURITY
SPA THERAPIST
SPA RECEPTION
BOUTIQUE ATTENDANT

129

DSV: Global Transport and Logistics

LOGISTICS

130

EPIC HOTEL-PELAGOS HOTEL

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
GUEST RELATIONS MANAGER
GUEST RELATIONS AGENTS
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Α’ & Β’
ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
GROOM/BELLBOYSBAR MANAGER
MAÎTRE D' HOTEL - PELAGOS
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟI ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ & BARS | HOSTESS
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟI – ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
BARMAN | BARISTA
ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΔΕΣ
ΜΑΓΕΙΡΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
ΛΑΝΤΖΙΕΡΗΔΕΣΒΟΗΘΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΡΟΦΩΝ
ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ & ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣRESERVATIONS AGENT (EPIC HOTEL GROUP)
FINANCE MANAGER
ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ SPA
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ

131

NEWREST HELLAS S.A.

ΜΑΓΕΙΡΕΣ Α’, Β’, Γ’
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΦΟΔΙΩΝ ΠΤΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΗΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΕΦΟΔΙΩΝ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

132

Patmos Aktis Resort & Spa hotel

ΣΕΡΒΙΣ
ΥΠΟΔΟΧΗ
ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
Β' ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΜΑΓΕΙΡΕΣ
ΛΑΝΤΖΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΨΥΚΤΙΚΟΣ

133

OB Streem

ΠΩΛΗΤΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (SEA FREIGHT FORWARDING)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (RΟAD FREIGHT FORWARDING)
ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (PICKING/PACKING)
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΒΟΗΘΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ
ΨΥΚΤΙΚOΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ (ΟΔΙΚΕΣ & ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΒΟΗΘΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP

134

Phaea Α.Ε.

CAPTAIN
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ / ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ
BARTENDER
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/ΝΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)
ΜΑΓΕΙΡΑΣ / ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ Α'
ΜΑΓΕΙΡΑΣ / ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ Β'
ΜΑΓΕΙΡΑΣ / ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ Γ'
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ/ΝΗ ΜΠΟΥΦΕ (ΚΟΥΖΙΝΑ)
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ/ΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΛΑΝΤΖΑ)
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ/ΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ/ΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΒΑΛΕΣ
FRONT OFFICE AGENT
RESERVATIONS AGENT
GROOM
GUEST SERVICES AGENT
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥ

135

SK Group

ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

136

YOU NAILS - YOU HAIR

ΜΑΝΙΚΙΟΥΡΙΣΤ/ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡΙΣΤ
ΚΟΜΜΩΤΗΣ/ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

137

XP COURIER

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (ΕΔΡΑ ΚΟΡΩΠΙ - ΔΙΠΛΩΜΑ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ (ΕΔΡΑ ΚΟΡΩΠΙ - PART TIME ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ)
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ (ΕΔΡΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - PART TIME ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ)
ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (ΕΔΡΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΠΛΩΜΑ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)
DISPATCHER/ΔΙΑΚΙΝΗΤΗΣ
OPERATIONS MANAGER
ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
SALES REPRESENTATIVE

138

MSC SERVICE CENTER GREECE Μ.ΕΠΕ

DATA PROCESSING SPECIALIST
GLOBAL SERVICE DESK EMPLOYEE

139

ZAKCRET AE

ΠΩΛΗΤΕΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ

140

TROULIS ROYAL COLLECTION

SERVICE
BARTENDER
ΜΑΓΕΙΡΕΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
GUEST RELATIONS OFFICERS
NIGHT AUDITOR
SPA THERAPIST
ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
ΒΑΛΕΔΕΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

141

Revival Consulting Services SA

ACCOUNTANT
HR PAYROLL
IT OFFICER
ERP CONSULTANT

142

Santikos Collection

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
SPA THERAPIST
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Α/Β
ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α/Β
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ

143

ATTICA FORCE SECURITY A.E.

ΦΥΛΑΚΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΟΔΗΓΟΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

144

SARMED & SARMED LOGISTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (ΞΗΡΟ ΦΟΡΤΙΟ & ΚΑΤΑΨΥΞΗ)
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΤΟΧΟΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ)
ΣΤΕΛΕΧΗ LOGISTICS (ΠΧ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ, CLIENT SERVICES)
ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ
WAREHOUSE MANAGER
ASSISTANT WAREHOUSE MANAGER
(ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΑΝΔΡΑ ΚΑΙ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ)

145

SKIATHOS PALACE HOTEL - ALKYON HOTEL

SALES & REVENUE MANAGER
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΒΟΗΘΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ / RECEPTIONIST
ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
GUEST RELATIONS OFFICER
BELLBOY – GRΟΟM
ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ - ΛΙΝΟΘΗΚΗΣ
F&B MANAGER
ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α΄ (A LA CARTE - ΤΗΓΑΝΙΑ - ΖΕΣΤΗ ΚΟΥΖΙΝΑ)
ΜΑΓΕΙΡΑΣ (A LA CARTE - ΣΧΑΡΕΣ - ΨΗΣΤΗΣ)
ΜΑΓΕΙΡΑΣ (A LA CARTE - ΣΑΛΑΤΕΣ - ΚΡΥΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ)
ΒΟΗΘΟΣ Β΄ - Γ΄ ΜΑΓΕΙΡΑ (BUFFET BREAKFAST & A LA CARTE)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ BUFFET / ΚΑΝΤΙΝΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ-BEACH CANTEEN
ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ & ΒΟΗΘΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ
ΨΗΣΤΗΣ - ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ
ΛΑΝΤΖΙΕΡΗΣ/Α
MAITRE D’ HOTEL
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Α'
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ B'
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ A LA CARTE RESTAURANT
ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ
POOL BOY / SERVICE ΠΙΣΙΝΑΣ
BARMAN
BAR-BARISTA-CAFE / ΜΠΑΡ ΠΑΡΑΛΙΑΣ-BEACH BAR
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ / ΜΠΑΡ ΠΑΡΑΛΙΑΣ-BEACH BAR
ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ / ΜΠΑΡ ΠΑΡΑΛΙΑΣ-BEACH BAR
ΙΤ MANAGER
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ - ΒΟΗΘΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
LIFEGUARD / ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ
ΜΑΣΕΡ/ΜΑΣΕΖ
ΕΡΓΑΤΗΣ - ΚΗΠΟΥΡΟΣ

146

SMILE KIOSK O.E.

ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΣΕ 24ΩΡΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
BARISTA
ΟΔΗΓΟΙ
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
SUPERVISORS

147

DIGITAL PARTNER IKE

ΣΤΕΛΕΧΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

148

Ξενοδοχείο Meliá Athens

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
ΜΑΓΕΙΡΑΣ
ΛΑΝΤΖΙΕΡΗΣ
ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ
ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑΣ

149

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ, Β. ΒΗΧΟΥ Κ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ
ΕΡΓΑΤΕΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

150

ΟΜΙΛΟΣ AIROTEL

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
ΜΑΓΕΙΡΕΣ-ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΛΑΝΤΖΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΡΟΦΩΝ

151

ΦΑΡΑΝΤ ΑΕ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ / ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

152

H&M HENNES & MAURITZ S.M.S.A

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

153

PRAKTIKER HELLAS ΑΕ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΤΑΜΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ/ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

154

Εστιατόρια McDonald's (Premier Capital Hellas ΜΑΕ)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
FAST TRACK MANAGERS (ΥΠ. ΒΑΡΔΙΑΣ)

155

Electra Hotels & Resorts

  • Electra Palace Rhodes
  • Electra Palace Athens
  • Electra Palace Thessaloniki
  • Electra Management

ELECTRA PALACE RHODES
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΓΕΝ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΒΑΛΕΣ
ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α΄/Β΄/Γ΄
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΙΤ
ASS. FOM
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ Β΄
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ Γ΄
ASS. HK MANAGER
ELECTRA PALACE ATHENS
ASS. HK MANAGER
ELECTRA PALACE THESSALONIKI
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ (ΠΛΗΡΗΣ & ΜΕΡΙΚΗ)
ELECTRA MANAGEMENT
DIGITAL CONTENT CREATOR

156

future smart ike (Algorithmics.gr)

SALES AGENT
CUSTOMER SERVICE

157

EM Resorts (ΤΟΜΕΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ)

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
ΜΑΓΕΙΡΕΣ
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
GROOM
GR AGENTS

158

FDL GROUP

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΘΗΚΗΣ-PICKER
ΦΟΡΤΩΤΗΣ-ΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΠΩΛΗΤΗΣ X VAN
ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΕΓΟΔΗΓΟΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
SALES REPRESENTATIVE

159

Aluma Hotels & Resorts

FRONT OFFICE MANAGER
FRONT OFFICE AGENT
NIGHT AUDITOR
CAPTAIN
WAITER
WAITRESS
BARMAN
COOK A, B, C
STEWARDS
MAIDS
HOUSEMEN
ELECTRICIAN
PLUMBER
RUNNER

160

CORDIA Α.Ε. - IMAGIN FACILITY MANAGEMENT A.E.

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ
ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΤΕ/ΠΕ
ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΜΑΔΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΠΙΣΝ)
ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

161

dk hospitality

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ
RESERVATION AGENTS
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
SERVICE
ΒΟΗΘΟΣ SERVICE BARTENDER
RESERVATION AGENT

162

INTERCOS ΑΕ – WABI BEAUTY

RND ΧΗΜΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

163

MANTIS GROUP OF COMPANIES

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΩΛΗΤΗΣ
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

164

POSEIDON ATHENS HOTEL

ΓΚΡΟΥΜ-ΟΔΗΓΟΙ
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ/BARMEN (FB)
ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ/ΛΙΝΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
ΜΑΓΕΙΡΑΣ
ΛΑΝΤΖΙΕΡΗΣ

165

POWERZ Α.Ε.

ΟΔΗΓΟΣ
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
ΠΩΛΗΤΗΣ Β2Β
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

166

ΣΤΕΛΛΑ ΠΟΛΑΡΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ROBINSON IERAPETRA

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
ΜΠΑΡ
Β' ΚΑΙ Γ' ΜΑΓΕΙΡΟΙ

167

Cosmos Business Systems A.E.B.E.

IT SUPPORT ENGINEER
NETWORK ENGINEER
NETWORK SECURITY ENGINEER
JUNIOR FIELD SYSTEMS ENGINEER
SOFTWARE BUSINESS ANALYST
ACCOUNT MANAGER
SOFTWARE ENGINEER (JAVA/REACT)
QA ENGINEER
ΟΔΗΓΟΙ ΒΑΝ/ΜΗΧΑΝΗΣ
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
SOC ANALYST L1

168

SWOT Hospitality Management Company & SWOT ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FRONT OFFICE
HOUSEKEEPING
F&B-ΚΟΥΖΙΝΑ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΜΠΑΡ

169

SSP Hellas - Select Services Partner Hellas S.A.

ΤΑΜΙΕΣ
ΠΩΛΗΤΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
ΒΟΗΘΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
ΥΠΟΔΟΧΗ

170

WOODTCO

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΑΝΙΔΕΙΚΕΥΤΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΠΕΞ. ΞΥΛΟΥ
ΟΔΗΓΟΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

171

WESTNET

SALES SUPPORT SPECIALIST
ACCOUNT MANAGER
SALES ENGINEER
PRODUCT MANAGER

172

TRÉSOR HOSPITALITY

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
ΜΑΓΕΙΡΕΣ
ΒΟΗΘΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΛΙΝΟΘΗΚΑΡΙΟΙ

173

VEDICOR DEFENSIVE SYSTEMS

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

174

UNITRACK AEE & ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΒΟΗΘΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΒΟΗΘΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
HR GENERALIST
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & DIGITAL MARKETING

175

ERGON ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΕΠΕ & ERGON ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕ

ΠΩΛΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & LOGISTICS
ΒΟΗΘΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

176

PRINCE INTERNATIONAL

ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΙΤ
SALES

177

BSK LOGISTICS E.E.

ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Η΄ ΜΗΧΑΝΗΣ

178

OKU Hotel Operations Greece

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
ΚΟΥΖΙΝΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΥΠΟΔΟΧΗ

179

SPARTAN SECURITY ΙΕΠΥΑ ΜΟΝ.ΕΠΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ
ΦΥΛΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

180

Mediterraneo Hospital

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΤΕΣ
ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ

181

LPP GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

ΠΩΛΗΤΕΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
LEASING MANAGERS
PROJECT MANAGERS
REGIONAL SALED DIRECTOR
PAYROLL MANAGER

182

F ZEEN RETREATS

FRONT OFFICE AGENT
GROOM
COOK A / B / C
CAPTAIN
WAITER A / B
RUNNER / PASSO
SPA THERAPIST
MAID
GARDENER
YOGA INSTRUCTOR
BOUTIQUE SALESPERSON

183

EUROCATERING SA

ΟΔΗΓΟΣ Γ’ ΚΑΙ Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

184

ΗΡΕΜΙΑ ΔΡΥΟΥ ΑΕ / CALME BOUTIQUE HOTEL PAROS

ΡΕΣΕΨΙΟΝ
ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

185

COCOMAT

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ Β2Β
INTERNAL AUDITOR
PRODUCT MANAGER
ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
SERVICE ΕΣΤΙΑΣΗΣ

186

IID A.E.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ

187

ELVIDA FOODS SA

ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΟΔΗΓΟΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

188

PRESIDENT HOTEL

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ / Α', Β
ΜΑΓΕΙΡΑΣ Γ'
HOUSEMEN
ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ/ΡΙΑ
ΚΑΜΑΡΙΕΡΗΣ/Α
FLOOR SUPERVISOR
FRONT DESK
SHIFT LEADER

189

JUMBO AEE

ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΑΜΙΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
ΒΟΗΘΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
PICKERS

190

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ Α.Ε.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Όσοι αναζητούν εργασία θα έχουν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν απευθείας, χωρίς προκαθορισμένο ραντεβού, με στελέχη επιχειρήσεων, που αναζητούν προσωπικό, να ενημερωθούν για τις ειδικότητες οι οποίες έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση από τις επιχειρήσεις, να διερευνήσουν ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε διαφορετικούς τομείς, που τους ενδιαφέρουν, να συναντηθούν με εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους και στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) και να ενημερωθούν για τις δράσεις και τις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ.

Οι επιχειρήσεις, οι οποίες αναζητούν προσωπικό, θα μπορούν να συναντήσουν μεγάλο αριθμό υποψηφίων για την κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας, που διαθέτουν, να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις και να συγκεντρώσουν βιογραφικά από τους υποψηφίους και να αναδείξουν σε πολύ σημαντικό αριθμό ενδιαφερομένων τις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης που παρέχει η κάθε εταιρία.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της ΔΥΠΑ στον ιστότοπο www.dypa.gov.gr.

Όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη ΜΕΜΜΕ είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/memme.

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