37η «Ημέρα Καριέρας»: Ο αναλυτικός πίνακας με όλες τις επιχειρήσεις και τις 7.000 θέσεις εργασίας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΟΛΠ Α.Ε.) - COSCO SHIPPING ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΕΡΑΝΩΝ

ΝΑΥΤΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΣ

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΓΕΡΑΝΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

2 DEMO A.B.E.E. QC ANALYST

R&D ANALYST

LAB ASSISTANT

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

SHIFT SUPERVISOR

RA OFFICER

RA CMC OFFICER

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

3 LAMDA DEVELOPMENT SA ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΒΙΜ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

MARKETING

ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

4 HEMMERSBACH HELLAS M.E.P.E. PROCUREMENT SPECIALIST

GLOBAL OPERATIONS SUPPORT AGENT

SUSTAINABILITY SPECIALIST

ISO COMPLIANCE SPECIALIST

IT INTERN

PROACTIVE APPLICATION

5 Kyndryl Ελλάς CONSULT PARTNER

CUSTOMER TECHNOLOGY ADVISOR

DELIVERY PROJECT EXECUTIVE / IT PROJECT MANAGER

INFRASTRUCTURE SPECIALIST

6 ΑΙΓΑΙΟ ΣΠΑ ΕΠΕ – (AEGEO SPAS) SPA THERAPIST

SPA MANAGER

SPA PROMOTER

ASSISTANT SPA MANAGER

7 Deloitte Greece TECHNOLOGY & TRANSFORMATION

- FINANCE PROFESSIONALS

- IT PROFESSIONALS/DEVELOPERS

- ADMINISTRATIVE SUPPORT"

TAX & LEGAL

- RECEPTIONISTS / FRONT DESK OFFICERS

- ADMINISTRATIVE SUPPORT

- ASSISTANT ACCOUNTANT

AUDIT & ASSURANCE

- ASSISTANT AUDITOR

- ASSISTANT CONSULTANT FOR THE IMPLEMENTATION OF ACCOUNTING STANDARDS AND INTERNAL CONTROLS

8 Intersport - Foot Locker - DPAM (Sportswear Market) FINANCIAL ANALYST

SALES SPECIALISTS

CALL CENTER AGENTS

STORE MANAGERS

ASSISTANT STORE MANAGERS

9 ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΤΑΜΕΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΟΡΟΦΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ / ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΙΣ

10 HELLENIC TRAIN AE ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΨΥΚΤΙΚΟΙ

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΕ ΑΠΟΒΑΘΡΕΣ

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ

11 Euromedica A.E. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΣΤΕΛΕΧΗ MARKETING

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

12 Μεϊδάνης ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ & ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ (ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ)

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ - ΟΔΗΓΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

13 ΙΑΠΩΝΙΚΗ Α.Ε. | ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΜΕ ΔΙΚΥΚΛΟ

ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

14 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΑΒΕΕ ΛΑΜΑΡΙΝΑΔΕΣ - ΣΙΕΡΑΔΕΣ

ΒΑΦΕΙΣ - ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ

ΕΠΙΓΡΑΦΟΠΟΙΟΙ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ CNC

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

15 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΣΠΡΟΚΑΤ ΑΒΕΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ

ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ

ΜΟΝΤΑΔΟΡΟΙ

ΕΡΓΑΤΗΣ

ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ

16 ΣΙΓΑΝΟΣ Α.Ε. (ΣΙΓΑΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΓΟΡΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ MARKETING

ΠΩΛΗΤΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ Β΄

ΟΔΗΓΟΣ Γ΄

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

17 PEST CONTROL SERVICES HELLAS E.E. ΠΩΛΗΤΗΣ

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗΣ (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ)

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΧΡΗΣΗ ERP ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)

18 LALIZAS SA LAWYER

SHIPPING COORDINATOR

IT ASSISTANT

PROCUREMENT ADMINISTRATOR

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

PRODUCT COPYWRITER

ΠΩΛΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

INSIDE SALES OPERATOR

PROJECT ENGINEER

19 LILI DROGERIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. STORE OPERATIONS SPECIALIST

ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

20 FASOPLAST ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ

ΗΛΕΤΡΟΛΟΓΟΙ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ

ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ EXDRUTER

ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ INJECTION

ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

ΥΠΕΥΘΗΝΟΣ/Η ΜΙΣΘΟΔΩΣΙΑΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ

21 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Γ.Ν. ΑΕΒΕ ASSISTANT STORE MANAGER

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΤΑΜΙΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ & SERVICE ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

22 ELPEN A.E. ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

23 IMERYS ACCOUNTS RECEIVABLE ACCOUNTANT

GENERAL LEDGER ACCOUNTANT

ACCOUNTS PAYABLE ACCOUNTANT

ROBOTIC PROCESS AUTOMATION ENGINEER (RPA)

PROCUREMENT OFFICER (FRENCH SPEAKER)

PROCUREMENT OFFICER (GERMAN SPEAKER)

PROCUREMENT OFFICER (ITALIAN SPEAKER)

DIGITAL TWIN ENGINEER

DATA ENGINEER IN INDUSTRIAL DOMAIN

IT INFRASTRUCTURE PROJECT MANAGER

24 Rodopi Holding GmbH ELECTRICIAN

ELECTRICAL ENGINEER

WIND TURBINE TECHNICIAN

BLADE REPAIR TECHNICIAN

SOLAR TECHNICIAN

25 MITSIS GROUP | Κ. ΜΗΤΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ Α.Ε. ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ Α', Β'

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΜΠΑΡ Α', Β'

ΜΑΓΕΙΡΕΣ/ΣΣΕΣ Α', Β', Γ'

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ

ΡΕΣΕΨΙΟΝ Α', Β'

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ

ΜΠΑΡΜΑΝ

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ Α', Β'

ΓΚΡΟΥΜ

26 Alumil S.A. - ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ)

ΟΔΗΓΟΣ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

27 SPACE HELLAS A.E. DATABASE ADMINISTRATOR

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

SECURITY SUPPORT ENGINEER

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ IT FIELD SUPPORT

ROLLOUT SUPERVISOR

LEVEL 2 SECURITY ANALYST

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

NETWORK SUPPORT ENGINEER

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ - ΑΘΗΝΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ - ΠΑΤΡΑ

SENIOR SALES ACCOUNT MANAGER

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ-ΤΡΙΠΟΛΗ

MOBILE/IOT ENGINEER

28 SingularLogic CONSULTANTS SAP

CONSULTANTS SERVICENOW

ORACLE DATABASE ADMINISTRATOR

PRESALES CONSULTANT

IT PROJECT MANAGER

29 ΔΕΗ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

HR

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

IT

CYBER SECURITY

30 ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ SALES TEAM LEADERS

BRAND CONTENT MANAGER

31 ΙΑΣΩ ΑΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ

32 ΑΒΑΞ Α.Ε. ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ & ΕΡΓΑΤΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ (ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ΥΠΟΓΕΙΑ ΕΡΓΑ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ)

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΨΥΚΤΙΚΟΙ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ (ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ: ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΓΕΡΑΝΟΥ, ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΚΣΚΑΦΕΑ, ΤΣΑΠΑΣ Κ.ΛΠ.)

33 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ STATION MANAGER RENT A CAR RENTAL & PARKING AGENT (ΑΘΗΝΑ, ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΙΟΝΙΟΥ)

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

SALES ADVISOR

SALES ENGINEER

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Η/Ζ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ CUMMINΣ

MHXANIKOΣ Η/Ζ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ CUMMINS

SERVICE ENGINEER ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ DAF

ΤΕΧΝΙΤΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ) ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ LINDE

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ LINDE

B2B SALES ADVISOR - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ REPSOL

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

MHXΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΛΥΝΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ - ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ BYD

ΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ - ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ BYD

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ BYD

SALES & TENDER ENGINEER

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΒΑΦΕΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ LINDE

ΠΩΛΗΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

MARKETING SPECIALIST BYD

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ PREMIUM BRANDS

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

JUNIOR ACOUNTANT

INSURANCE CONSULTANT

ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

PAYROLL SPECIALIST

HR SUPERVISOR

34 ΕΛΒΑΛ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ/ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ - ΒΟΗΘΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

35 Prisma Electronics SA BUSINESS DEVELOPMENT OFFICER

MARKETING ASSOCIATE

JUNIOR PROJECT MANAGER

ELECTRICAL - ELECTRONIC ENGINEER

HARDWARE DESIGN ENGINEER

EMBEDDED SOFTWARE ENGINEER

SOFTWARE DEVELOPER

AI SOFTWARE ENGINEER

PROCUREMENT OFFICER

ERP OFFICER

36 Daikin Hellas INTERNSHIP OPPORTUNITIES

BUSINESS PLANNER

CONSULTING SALES ENGINEER

APPLICATION ENGINEER

SALES ENGINEER | REFRIGERATION

SALES ENGINEER | RESIDENTIAL SOLUTIONS

SALES REPRESENTATIVE

SERVICE ADMINISTRATOR

2X FIELD SERVICE TECHNICIANS (ONE IN ATHENS AND ONE IN THESSALONIKI)

CONTROL FIELD SERVICE TECHNICIAN

37 ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΙΩΣΙΜΩΝ (ΤΥΡΙΑ-ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΑΒΙΚΗΣΠΩΛΗΤΕΣ – ΤΑΜΙΕΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ / ΟΔΗΓΟΙ

PICKER ΑΠΟΘΗΚΗΣ

38 ALUMINCO Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ EXPORTS

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ)

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ – ΔΙΕΛΑΣΤΕΣ

39 VERAL (ΒΕΡΑΛ ΑΒΕΕ) ΑCCOUNTING ASSOCIATE / ACCOUNTING ASSISTANT / ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΖΥΓΙΣΤΗΣ / ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ / MIXING OPERATOR

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΡΓΑΤΗΣ / ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ / ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

SALES SPECIALIST & BUSINESS DEVELOPMENT EXECUTIVE

PRODUCT COSTING AND PRICING ANALYST

FULL-STACK DEVELOPER / SOFTWARE ENGINEER

40 E-FRESH ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

CUSTOMER SERVICE AGENT

41 OTS CUSTOMER SERVICES CONSULTANTS

SOFTWARE DEVELOPERS

42 ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΒΕΤΕ

MED BUS & TRUCK CENTER AE

ΥΙΟΙ Κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

ΨΥΚΤΙΚΟΙ

ΦΑΝΟΠΟΙΟΙ

ΒΑΦΕΙΣ

ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ

ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

ΠΩΛΗΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

DATA ENTRY-ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΙ

43 ΑΝΤΙΣΕΛ – ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε. SALES REPRESENTATIVE - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

SALES REPRESENTATIVE - COSMETICS

ΤΕΧΝΙΚOΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

PRODUCT MANAGER - BIOTECHNOLOGY

44 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

45 Teleperformance Greece ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ - CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVES

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ - CONTACT CENTER CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVES

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - SALES CONTACT CENTER REPRESENTATIVES

BACK OFFICE SPECIALISTS - YΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΩΛΗΤΕΣ ΜΕΣΩ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΚ)

MULTILINGUAL SOCIAL MEDIA CONTENT MODERATORS - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

MULTILINGUAL AI MACHINE LEARNING EXPERTS - ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

MULTILINGUAL B2B SALES REPRESENTATIVES - ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (B2B)

DIGITAL MARKETING SPECIALISTS - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

46 G4S ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ (SCREENERS)

S.O.C OPERATORS - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

47 TUV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΙΤ SUPPORT ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

48 DRUCKFARBEN HELLAS - ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ (KRAFT PAINTS) ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Α' ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

49 Costa Navarino, Τ.Ε.MES. S.Α. ASSISTANT WAITER/WAITRESS

WAITER/WAITRESS

RESTAUANT TEAM LEADER

BARISTA/BARTENDER

BAR TEAM LEADER

LIFEGUARD

POOL CLEANER

BELLMAN

FRONT OFFICE AGENT

GUEST EXPERIENCE AGENT

COMMIS CHEF

DEMI CHEF DE PARTIE

CHEF DE PARTIE

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ

ΨΥΚΤΙΚΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΗΣ

50 ΜΠΕΡΓΚΜΑΝ ΚΟΡΝΤ Α.Ε. - BERGMANN KORD ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ

ΚΟΜΜΩΤΡΙΕΣ

51 Cisco ACCOUNT MANAGER

SOLUTIONS ENGINEER

ACCOUNT EXECUTIVE SPECIALIST

CUSTOMER SUCCESS MANAGER

SOFTWARE ENGINEER

52 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. / PIRAEUS BANK S.A. IT AUDITOR, INTERNAL AUDIT (ATHENS)

FINANCIAL ANALYST, MERGERS & ACQUISITIONS (ATHENS)

DEVELOPER, GROUP TECHNOLOGY (ATHENS)

DATA ANALYST, GROUP ORGANIZATION (ATHENS)

PRIVATE BANKER, WEALTH & ASSET MANAGEMENT (THESSALONIKI)

RISK ANALYST, RISK MANAGEMENT (ATHENS)

PRODUCT SPECIALIST (ATHENS)

UNIVERSAL BANKING EMPLOYEE (ATHENS)

DIRECT SALES REPRESENTATIVE (THESSALONIKI)

53 AGRINO - ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΕ ΕΡΓΑTΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΙ

HR ADMINISTRATOR

MERCΗΑNDΙSING

54 ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΟΔΗΓΟΙ - ΑΤΤΙΚΗ

PAYROLL COORDINATOR - ΑΤΤΙΚΗ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΈΡΓΟΥ (ΦΟΡΤΩΤΗΣ / ΚΛΑΡΚ) - ΚΟΡΩΠΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΚΟΡΩΠΙ

ΕΠΟΠΤΗΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΧΕΙΡΟΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΚΟΡΩΠΙ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΤΤΙΚΗ

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ/ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - ΑΤΤΙΚΗ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - ΑΘΗΝΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - ΑΘΗΝΑ

LOGISTICS SYSTEMS SPECIALIST - ΑΘΗΝΑ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ - ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΟΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ) - ΒΟΛΟΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΗΣ ΤΕ - ΒΟΛΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΙ/ΤΕΙ - ΒΟΛΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΕ - ΜΗΛΑΚΙ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΤΕ - ΜΗΛΑΚΙ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΔΡΑΝΩΝ - ΑΛΙΒΕΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ

55 Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία (Eurobank) FINANCE

RETAIL

IT

RISK

56 ΟΤΕ Α.Ε. || Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ FRANCHISE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ

SALES REPRESENTATIVE - COSMOTE

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ - FRANCHISE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΙΑΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

CUSTOMER EXPERIENCE TECHNICIAN (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ)

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ - 8/6ΩΡΟ

57 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε. & KPMG Advisors SA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (HR, STRATEGY, RISK, FINANCIAL)

58 Optima Bank Α.Ε. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ANALYST WHOLESALE

RELATIONSHIP MANAGERS WHOLESALE

BROKERAGE

ΙΤ ΟPERATIONS

RISK OFFICERS

LAWYERS

ESG OFFICER

STRATEGY OFFICERS

59 Toyota Hellas S.A. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

60 Vodafone SALES ADVISORS

FAMILY ADVISORS

HUNTERS

61 ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε. PICKERS

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

AREA SALES DEVELOPER (COLDSIN - ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΕΛΤΑ)

62 ΤΕΧΑΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MARKETING DIRECTOR

MARKETING MANAGER

LOGISTICS DIRECTOR

HR MANAGER

HR SENIOR RECRUITER

SENIOR HR PAYROLL

MAINTENANCE MANAGER

SENIOR PROJECT MANAGER

TECHNICAL AREA MANAGERS

PERSONAL ASSISTANT

SENIOR ACCOUNTANT

TECHNICAL SUPPORT & IMPLEMENTATIONS ENGINEERS

IT ADMINISTRATORS

IT BACK OFFICE

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

FIELD TECHNICIANS

ΟΔΗΓΟΙ ΜΕ ΑΔΕΙΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΙ ΜΕ ΑΔΕΙΑ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΙ ΜΕ ΑΔΕΙΑ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

63 Atrium Hotels & Resorts

• ATRIUM PLATINUM

• ATRIUM PALACE

• ATRIUM PRESTIGE ATRIUM PLATINUM

ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α', Β', Γ'

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Α', Β'

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ

RECEPTIONIST / GRA

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ Β', Γ'

SPA THERAPIST

ATRIUM PALACE

ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α', Β' ,Γ'

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Α', Β'

ΚΗΠΟΥΡΟΣ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ

GROOM

RECEPTIONIST / GRA

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ Β', Γ'

ATRIUM PRESTIGE

ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α', Β', Γ'

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Α', Β'

ΚΗΠΟΥΡΟΣ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ

GROOM

RECEPTIONIST / GRA

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ Β', Γ'

SPA THERAPIST

64 ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε. ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΣΘΕΝΩΝ - ΤΑΜΕΙΟ

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΥ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ

65 ΜΕΣΣΑΡΙΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (STRUCTURAL ENGINEER)

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ O&M

ΒΟΗΘΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

66 BIC ΒΙΟΛΕΞ Μ.Α.Ε. ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ/ΧΕΙΡΙΣΤΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ

FORKLIFT OPERATOR/WAREHOUSE WORKER

67 ΒΙΟΤΥΠΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ ΑΙΜΟΛΗΠΤΕΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

68 DATAKAT HR GENERALIST

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ

69 ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΑΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΨΥΞΗ/ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ

ΒΟΗΘΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

70 EVAL-Ε.Γ. ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ΑΒΕΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ-ΠΙΚΑΔΟΡΟΣ

ΠΩΛΗΤΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

71 ICTS ΦΥΛΑΚΕΣ

72 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΙΟΥΦΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ LEGAL SECRETARY

BACK OFFICE

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

73 AAMBIENCE SERVICES BACK OFFICE

TELESALES AGENT

CUSTOMER CARE

IT HELP DESK TECHNICIAN

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

INSURANCE BROKER EMPLOYEE

74 ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ Α.Ε. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ

OPS SUPPORT

QUALITY CONTROL

.NET DEVELOPER

SOFTWARE ENGINEER

BUSINESS ANALYST

TEAM LEADER ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ

SALES ASSOCIATE

SALES PRIVATE SECTOR

SALES PRIVATE SECTOR - TECH

75 ERGOHellas SALES MANAGER

INTERNAL AUDITOR

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

PROPERTY UNDERWRITER

76 PharOS ΧΗΜΙΚΟΙ

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ

ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

77 Δυναμική Φαρμακαποθήκη ΑΕ - Δυναμική ΟΔΗΓΟΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

JUNIOR SYSTEM ADMINISTRATOR

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

78 Autohellas Group ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΒΑΦΕΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ_ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ

CUSTOMER CARE SPECIALIST

ΟΔΗΓΟΣ

ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ

79 ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ Α.Ε.Β.Ε. ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (HR)

80 TOTTIS-BINGO ΑΕΒΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

JUNIOR BRAND MANAGER

PICKERS

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ

81 Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ/ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

IT SUPPORT ENGINEER-HELPDESK

DEMAND PLANNER

E-BUSINESS COORDINATOR

PICKERS - LOGISTICS CENTER

82 ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε. - KINSEN HELLAS ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε.

LIFE & HEALTH DEPARTMENT EMPLOYEE

PUBLIC SECTOR TENDERS ADMINISTRATOR

PARTS SUPPORT ACS

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

WAREHOUSE PICKER

KINSEN HELLAS

EUROPCAR RENTAL AGENT IN ATHENS CITY-

PARKING AGENT (EUROPCAR ATHENS SYGGROU STATION)

EUROPCAR RENTAL AGENT IN ATHENS AIRPORT

PARKING AGENT (EUROPCAR ATHENS AIRPORT)

EUROPCAR RENTAL AGENT IN SANTORINI

CUSTOMER SERVICE AGENT

EUROPCAR RENTAL AGENT IN KEFALONIA

83 MARKS AND SPENCER ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

84 FAMAR AVE ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΣΤΕΙΡΟΣ ΧΩΡΟΣ)

ΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ (CHEMICAL ANALYST)

ΕΡΓΑΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΠΑΡΓΩΓΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (PAYROLL OFFICER)

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ- QUALITY ASSUARANCE

85 ΑΒ Βασιλόπουλος ΠΩΛΗΤΕΣ / ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΠΩΛΗΤΕΣ / ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΙΜΩΝ (ΤΥΡΙΑ / ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ)

ΠΩΛΗΤΕΣ / ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΠΩΛΗΤΕΣ / ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

WAREHOUSE SUPERVISOR

WAREHOUSE SHIFT COORDINATOR

SUPPLY CHAIN BUSINESS ANALYST

TRANSPORTATION PLANNING SHIFT SUPERVISOR

TRANSPORTATION SHIFT COORDINATOR

TRANSPORTATION SHIFT SUPERVISOR

DISTRICT REPAIR & MAINTENANCE COORDINATOR

ΟΔΗΓΟΣ Γ' ΚΑΙ Ε' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

PICKERS (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ)

DELIVERY SHIFT SUPERVISOR

ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

86 Coca-Cola Τρία Έψιλον (3Ε) ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ/ΣΤΡΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ/ΣΤΡΙΑ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ- ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ

PLANT QUALITY TECHNICIAN SCHIMATARI PLANT

HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENT LEAD-SCHIMATARI PLANT

87 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΒΑΡΔΑΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

88 JYSK Α.Ε. ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (6ΩΡΟ)

ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (4ΩΡΟ)

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΝΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΝΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

89 CQS AE ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΑΤΤΙΚΗ - 8ΩΡΗ Η΄ 6ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ - ΑΤΤΙΚΗ - 8ΩΡΗ Η΄ 6ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ - ΜΟΝΙΜΗ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ 8ΩΡΗ Η΄ 6ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ - ΜΟΝΙΜΗ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ - 8ΩΡΗ Η΄ 6ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ - ΜΟΝΙΜΗ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ - 8ΩΡΗ Η΄ 6ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ - ΜΟΝΙΜΗ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ - 8ΩΡΗ Η΄ 6ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - ΑΤΤΙΚΗ - 8ΩΡΗ Η΄ 6ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΛΑΔΟΙ) ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η' ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

90 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΛΗΤΗΡΙΟ (ΕΒΕΑ) ΑΦΟΙ ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ ΕΕ - MELECCON

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ Α΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (1-2 ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΩΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ)

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΠΙΚΕΥΗΣ Μ.Ε.Κ. / ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΓΙΑ ΥΠ/ΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, 1-2 ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ)

ΑΛ.ΜΑΜΑΛΗΣ &ΣΙΑ ΟΕ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

UNIOPEN

IT ΠΤΥΧΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (3ΕΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (3ΕΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ (3ΕΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ)

CLINILAB

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ

Γ. ΛΕΟΥΣΗΣ Α.Ε.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ B2B ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ (3ETH ΠΡΟΥΗΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ)

ΤΣΙΩΛΗΣ

ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΛΥΚΕΙΟΥ / ΤΕΙ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ)

SWAN S.A.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΓΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΒΟΗΘΟΣ ΚΛΕΙΔΑΡΑ

Γ.ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΑΕ

ΜΠΑΡΙΣΤΑΣ-ΚΑΦΕ

ΤΑΜΙΑΣ-ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ

GREENTOP ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Η ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (AEI / ΤΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ)

LARED ΕΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ)

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ)

ELECTROMOTIVO ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

VIOKEF LIGHTING S.A. (ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

CUSTOMER SERVICE (ΠΩΛΗΤΗΣ- ΠΩΛΗΤΡΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ)

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΟ ΞΕΓΝΟΙΑΣΤΟ ΜΕΛΙΣΣΙ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΕ (ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΝΟ 77)

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ (ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ) ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

JUNIOR IT SYSTEMS ADMINISTRATOR

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ΔΕΛΤΑ Α.Ε.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

PANOS PALARAS

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ

NIRON ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

PLUS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

ERP CONSULTANT (ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ)

ERP CONSULTANT (ΓΝΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ)

ERP PROGRAMMER (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ)

E-INSIGHT ΕΠΕ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΥΣΕΩΝ ΙΤ

ΜΓ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΑΕ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ - ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ)

NCA HELLAS Μ.ΕΠΕ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ν ΔΡΟΣΟΣ ΚΑΙ Κ ΔΡΟΣΟΣ ΟΕ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

IATROFARM E.E.

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΕΛΒΙΦΡΕΝ ΑΒΕΕ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ

POOL SPORT EE

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. (I.A.S. A.E.)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

KASTELI MOVEMVASIA, KINSTERNA HOTEL

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ/ΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ SPA

Γ.& Ι. ΠΑΓΚΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

MΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΑΔΙΟΥ)

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ & ΧΗΜΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ)

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ)

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΘΕΣΗ)

STUDIO ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

ΒΙΝΤΕΟΓΡΑΦΟΣ ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

ELECTROMOTIVO TEXNOLOGIKH AE

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΗΣ

ΠΩΛΗΤΗΣ

HEALTHCODE IKE

EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ / ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ / ΠΩΛΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ HEALTHCODE

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ – ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ

NETWORK BUSSINES SOLUTION LTD

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ - CCTV

GLOBE WILLIAMS FACILITY MANAGEMENT Ε.Π.Ε.

TENDERING AND SALES ASSISTANT

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ/ΣΤΡΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

HANDYMEN (ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΤΕΣ)

ΚΗΠΟΥΡΟΙ

PROCUREMENT ASSISTANT

ALFA ALFA ENERGY ABEE

ΒΟΗΘΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ-ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ-ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ ΚΛΑΡΚ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

RED LINE ABEE

ΧΗΜΙΚΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ

ΕΡΓΑΤΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ

ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ IT

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ

ΧΕΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

91 PUBLIC RETAIL A.E. ΤΑΜΙΑΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

92 ΔΕΙΠΝΟΣΟΦΗΣΤΗΡΙΟΝ ΟΔΗΓΟΙ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ-PICKERS

ΣΕΡΒΙΣ

ΜΠΑΡΙΣΤΕΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

93 ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ

94 Αθηναϊκή Στρωματοποιία ΑΕΒΕ - Media Strom ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

MARKETING PRODUCT MANAGER

95 PEPSICO HELLAS ΜERCHANDISERS-ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ PICKERS

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-PRODUCTION OPERATORS

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ

LOGISTICS OPERATOR

96 Goldair Handling ΕΡΓΑΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΣΙΔΕΡΑΣ

97 CENERGY HOLDINGS QUALITY ASSURANCE ENGINEER

QUALITY CONTROL ENGINEER

PRODUCTION ENGINEER

LEGAL COUNSEL

PROJECT TECHNICAL ENGINEER

LABORATORY ANALYST

TENDER/BIDDING ENGINEER

SUSTAINABILITY SPECIALIST

RELIABILITY ENGINEER

QUALITY CONTROL ENGINEER

PROJECT MANAGER

DESIGN ENGINEER

SALES ENGINEER

QUALITY HEALTH, SAFETY, ENVIRONMENT & RISK ENGINEER

MECHANICAL MAINTENANCE ENGINEER

ELECTRICAL MAINTENANCE ENGINEER

ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ELECTRICAL TESTING OPERATOR

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

98 LOUIS HOTELS ΡΕΣΕΨΙΟΝ

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ

ΕΡΓΑΤΕΣ

ΜΑΓΕΙΡΕΣ/ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΕΣ

ΛΑΝΤΖΑ

99 ΕUNICE WIND ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ (EMOBILITY PRODUCT & TECHNOLOGY ENGINEER)

JUNIOR TRADER

ENERGY PORTFOLIO MANAGER

PROJECTS MANAGER - ENGINEER

SYSTEMS ENGINEERING MANAGER

SALES REPRESENTANTIVE

CONTROL SYSTEMS ENGINEER

SCADA & AUTOMATION ENGINEER

PUBLIC SECTOR, SALES LEAD

FIELD EXECUTION & SERVICES MANAGER

PRODUCT, SERVICES & PLATFORM DEVELOPMENT MANAGER

HR GENERALIST

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΒΟΗΘΟΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ EΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ

SALES MANAGER

MARKETING MANAGER PLATFORM SERVICES

MANAGER PUBLIC SECTOR & SPECIAL PROJECT

100 Fodele Beach and The Syntopia Hotel ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

GROOM

ΜΑΓΕΙΡΕΣ

ΑΡΤΟΠΟΙΟΙ

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ

CAPTAIN

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ

BARMAN

BARISTA

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ

101 PARAMETROS GROUP (1. PARAMETROS LOGISTICS 2. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ 3. FRESHWAYS) ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ Γ', Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ EXVAN

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ (ΠΙΚΑΔΟΡΟΙ-ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ)

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ

ΨΥΚΤΙΚΟΣ

ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

102 ΑQUILA HOTELS AE Α', Β' ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ

BARTENDER

HOSTESS

SOMMELIER

ΜΑΓΕΙΡΕΣ

ΛΑΝΤΖΑ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ-ΒΟΗΘΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

GROOM

KΑΜΑΡΙΕΡΕΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ

103 ΥΔΡΟΠΛΑΝΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ

VC TECH IKE ΥΔΡΟΠΛΑΝΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ

CAMO CONTRACT MONITORING MANAGER

MAINTENANCE MANAGER

HUMAN RESOURCES MANAGER

MARKETING SPECIALIST

B2B & CHARTER SALES

NETWORK DEVELOPMENT MANAGER

SALES / E-SALES MANAGER

CUSTOMER RELATIONS MANAGER

AIRCRAFT MAINTENACE TECHNICIAN

PILOT (SEAPLANE CERTIFIED)

COPILOTS (SEAPLANE CERTIFIED)

VC TECH IKE

SCANNER OPERATOR

PROJECT MANAGER - DIGITIZATION PROJECTS

PROJECT MANAGER - SURVEYING AND GEOSPATIAL PROJECTS

GIS SPECIALIST

PROJECT MANAGER - DIGITIZATION PROJECTS

DATA ENTRY SPECIALIST

ADMINISTRATIVE FILE COORDINATOR

104 ASD A.E. - ASD OIKONOMIKOI ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α' ΤΑΞΗΣ

ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ, ΒΙΒΛΙΑ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

105 ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ ΕΕ/ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΙΟΛΗ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

106 SMART DOG ΚΑΛΑΝΟΨΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ ΖΩΩΝ

ΠΩΛΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

107 ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (ΜΕ ΜΙΚΡΗ Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ)

LOGISTICS (ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΑΓΕΙΡΕΣ

ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ

ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ/ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

108 STIQ ΜΑΓΕΙΡΕΣ

ΛΑΝΤΖΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΠΑΣΑΔΟΡΟΙ

109 R.V.U. DISTRIBUTION S.A. ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (FULL TIME & PART TIME)

JUNIOR OPERATION OFFICER

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

110 MITEL (MITEL NETWORKS GREECE) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

111 ESA SECURITY SOLUTIONS S.A. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ, ΜΑΡΟΥΣΙ, ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ, ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ)

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΣΠΑΤΑ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ)

112 HAPIMANG - ΧΑΠΙΜΑΓΚ ΕΛΛΑΣ Μ.Α.Ε. ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ, BARMAN / MAID, ΜΑΓΕΙΡΑΣ A΄ / B΄

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΓΚΡΟΥΜ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

113 INFORM (member of AUSTRIACARD HOLDINGS) ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

SW DEVELOPER

114 WEST SA ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΣΤΕΛΕΧΗ MARKETING

MERCHANDISERS

ΠΡΟΩΘΗΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΩΘΗΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ

115 Doryssa Hotels & Resorts ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ/ΕΣ

ΜΑΓΕΙΡΕΣ Α΄- Β ΄- Γ΄

GUEST RELATIONS

BARTENDER

BARISTA

GROOM

MINI MARKET CLERK-CASHIER-ΠΩΛΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ

116 HELLENICA A.E. ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ

ΚΟΜΜΩΤΡΙΕΣ

MAKE-UP ARTISTS

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ

117 ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ ΠΩΛΗΤΕΣ ΨΥΓΕΙΩΝ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΙ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

118 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ (Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ LOGISTICS

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ LOGISTICS

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ/ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ

119 TGI FRIDAYS ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ

ΜΑΓΕΙΡΑΣ

120 ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΠΩΛΗΤΕΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ

121 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΧΑΝΔΡΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕ RECEPTIONIST

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ

ΜΑΓΕΙΡΕΣ

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ

122 LEROY MERLIN ΠΩΛΗΤΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ

ΤΑΜΙΕΣ

123 ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΟΙ/ΧΗΜΙΚΟΙ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΑΙΜΟΛΗΠΤΕΣ/ΑΙΜΟΛΗΠΤΡΙΕΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ/ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ

MEDICAL SALES REPRESENTATIVE

124 ZEUS International Hotels & Resorts SERVICE

VALLET / GENERAL TASKS

HOUSEKEEPING

COOKS A-B C / STEWARDS

RECEPTIONIST

GROOM

125 SKYSERV ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΤΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

126 ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ

ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ

ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ

TRADE MARKETING

SUPPLY & DEMAND

ΤΕΧΝΙΚΟΙ SERVICE

RECEPTION

LOGISTICS

ΟΔΗΓΟΙ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

127 BRINKS ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΟΔΗΓΟΣ- ΣΥΝΟΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ / ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΡΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ / ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΡΙΑ (DISPATCHER)

ADMINISTRATIVE ASSISTANT

BUSINESS SUPPORT SPECIALIST

JUNIOR ACCOUNTANT

128 AMANZOE (AZOE RESORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ) WAITER

ASSISTANT WAITER

COMMIS CHEF

DEMI CHEF

CHEF DE PARTIE

RESERVATIONS ASSISTANT

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ/ΗΣ

GUEST ASSISTANT

DRIVER

VILLA HOST

TELEPHONE OPERATOR

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ

SECURITY

SPA THERAPIST

SPA RECEPTION

BOUTIQUE ATTENDANT

129 DSV: Global Transport and Logistics LOGISTICS

130 EPIC HOTEL-PELAGOS HOTEL ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

GUEST RELATIONS MANAGER

GUEST RELATIONS AGENTS

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Α’ & Β’

ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

GROOM/BELLBOYSBAR MANAGER

MAÎTRE D' HOTEL - PELAGOS

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟI ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ & BARS | HOSTESS

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟI – ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

BARMAN | BARISTA

ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΔΕΣ

ΜΑΓΕΙΡΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΛΑΝΤΖΙΕΡΗΔΕΣΒΟΗΘΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΡΟΦΩΝ

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ & ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣRESERVATIONS AGENT (EPIC HOTEL GROUP)

FINANCE MANAGER

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ SPA

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ

131 NEWREST HELLAS S.A. ΜΑΓΕΙΡΕΣ Α’, Β’, Γ’

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΦΟΔΙΩΝ ΠΤΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΕΦΟΔΙΩΝ

ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

132 Patmos Aktis Resort & Spa hotel ΣΕΡΒΙΣ

ΥΠΟΔΟΧΗ

ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

Β' ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ

ΜΑΓΕΙΡΕΣ

ΛΑΝΤΖΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

ΨΥΚΤΙΚΟΣ

133 OB Streem ΠΩΛΗΤΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (SEA FREIGHT FORWARDING)

ΠΩΛΗΤΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (RΟAD FREIGHT FORWARDING)

ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (PICKING/PACKING)

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΒΟΗΘΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ

ΨΥΚΤΙΚOΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ (ΟΔΙΚΕΣ & ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΒΟΗΘΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP

134 Phaea Α.Ε. CAPTAIN

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ / ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ

BARTENDER

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/ΝΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)

ΜΑΓΕΙΡΑΣ / ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ Α'

ΜΑΓΕΙΡΑΣ / ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ Β'

ΜΑΓΕΙΡΑΣ / ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ Γ'

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ/ΝΗ ΜΠΟΥΦΕ (ΚΟΥΖΙΝΑ)

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ/ΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΛΑΝΤΖΑ)

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ/ΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ/ΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΒΑΛΕΣ

FRONT OFFICE AGENT

RESERVATIONS AGENT

GROOM

GUEST SERVICES AGENT

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥ

135 SK Group ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

136 YOU NAILS - YOU HAIR ΜΑΝΙΚΙΟΥΡΙΣΤ/ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡΙΣΤ

ΚΟΜΜΩΤΗΣ/ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

137 XP COURIER ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (ΕΔΡΑ ΚΟΡΩΠΙ - ΔΙΠΛΩΜΑ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ (ΕΔΡΑ ΚΟΡΩΠΙ - PART TIME ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ)

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ (ΕΔΡΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - PART TIME ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ)

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (ΕΔΡΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΠΛΩΜΑ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)

DISPATCHER/ΔΙΑΚΙΝΗΤΗΣ

OPERATIONS MANAGER

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

SALES REPRESENTATIVE

138 MSC SERVICE CENTER GREECE Μ.ΕΠΕ DATA PROCESSING SPECIALIST

GLOBAL SERVICE DESK EMPLOYEE

139 ZAKCRET AE ΠΩΛΗΤΕΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ

140 TROULIS ROYAL COLLECTION SERVICE

BARTENDER

ΜΑΓΕΙΡΕΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

GUEST RELATIONS OFFICERS

NIGHT AUDITOR

SPA THERAPIST

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ

ΒΑΛΕΔΕΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

141 Revival Consulting Services SA ACCOUNTANT

HR PAYROLL

IT OFFICER

ERP CONSULTANT

142 Santikos Collection ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ

SPA THERAPIST

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Α/Β

ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α/Β

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ

143 ATTICA FORCE SECURITY A.E. ΦΥΛΑΚΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

144 SARMED & SARMED LOGISTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (ΞΗΡΟ ΦΟΡΤΙΟ & ΚΑΤΑΨΥΞΗ)

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΤΟΧΟΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ)

ΣΤΕΛΕΧΗ LOGISTICS (ΠΧ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ, CLIENT SERVICES)

ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ

WAREHOUSE MANAGER

ASSISTANT WAREHOUSE MANAGER

(ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΑΝΔΡΑ ΚΑΙ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ)

145 SKIATHOS PALACE HOTEL - ALKYON HOTEL SALES & REVENUE MANAGER

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΒΟΗΘΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ / RECEPTIONIST

ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

GUEST RELATIONS OFFICER

BELLBOY – GRΟΟM

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ - ΛΙΝΟΘΗΚΗΣ

F&B MANAGER

ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α΄ (A LA CARTE - ΤΗΓΑΝΙΑ - ΖΕΣΤΗ ΚΟΥΖΙΝΑ)

ΜΑΓΕΙΡΑΣ (A LA CARTE - ΣΧΑΡΕΣ - ΨΗΣΤΗΣ)

ΜΑΓΕΙΡΑΣ (A LA CARTE - ΣΑΛΑΤΕΣ - ΚΡΥΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ)

ΒΟΗΘΟΣ Β΄ - Γ΄ ΜΑΓΕΙΡΑ (BUFFET BREAKFAST & A LA CARTE)

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ BUFFET / ΚΑΝΤΙΝΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ-BEACH CANTEEN

ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ & ΒΟΗΘΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ

ΨΗΣΤΗΣ - ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ

ΛΑΝΤΖΙΕΡΗΣ/Α

MAITRE D’ HOTEL

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Α'

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ B'

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ A LA CARTE RESTAURANT

ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ

POOL BOY / SERVICE ΠΙΣΙΝΑΣ

BARMAN

BAR-BARISTA-CAFE / ΜΠΑΡ ΠΑΡΑΛΙΑΣ-BEACH BAR

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ / ΜΠΑΡ ΠΑΡΑΛΙΑΣ-BEACH BAR

ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ / ΜΠΑΡ ΠΑΡΑΛΙΑΣ-BEACH BAR

ΙΤ MANAGER

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ - ΒΟΗΘΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ

LIFEGUARD / ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ

ΜΑΣΕΡ/ΜΑΣΕΖ

ΕΡΓΑΤΗΣ - ΚΗΠΟΥΡΟΣ

146 SMILE KIOSK O.E. ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΣΕ 24ΩΡΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ

BARISTA

ΟΔΗΓΟΙ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ

SUPERVISORS

147 DIGITAL PARTNER IKE ΣΤΕΛΕΧΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

148 Ξενοδοχείο Meliá Athens ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ

ΜΑΓΕΙΡΑΣ

ΛΑΝΤΖΙΕΡΗΣ

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ

ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ

ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑΣ

149 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ, Β. ΒΗΧΟΥ Κ ΣΙΑ Ε.Ε. ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ

ΕΡΓΑΤΕΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

150 ΟΜΙΛΟΣ AIROTEL ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ

ΜΑΓΕΙΡΕΣ-ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΛΑΝΤΖΑ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΡΟΦΩΝ

151 ΦΑΡΑΝΤ ΑΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ / ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

152 H&M HENNES & MAURITZ S.M.S.A ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

153 PRAKTIKER HELLAS ΑΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΤΑΜΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ/ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

154 Εστιατόρια McDonald's (Premier Capital Hellas ΜΑΕ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

FAST TRACK MANAGERS (ΥΠ. ΒΑΡΔΙΑΣ)

155 Electra Hotels & Resorts Electra Palace Rhodes

Electra Palace Athens

Electra Palace Thessaloniki

Electra Management ELECTRA PALACE RHODES

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΓΕΝ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΒΑΛΕΣ

ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α΄/Β΄/Γ΄

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΙΤ

ASS. FOM

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ Β΄

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ Γ΄

ASS. HK MANAGER

ELECTRA PALACE ATHENS

ASS. HK MANAGER

ELECTRA PALACE THESSALONIKI

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ (ΠΛΗΡΗΣ & ΜΕΡΙΚΗ)

ELECTRA MANAGEMENT

DIGITAL CONTENT CREATOR

156 future smart ike (Algorithmics.gr) SALES AGENT

CUSTOMER SERVICE

157 EM Resorts (ΤΟΜΕΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ) ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ

ΜΑΓΕΙΡΕΣ

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

GROOM

GR AGENTS

158 FDL GROUP ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΘΗΚΗΣ-PICKER

ΦΟΡΤΩΤΗΣ-ΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ

ΠΩΛΗΤΗΣ X VAN

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΕΓΟΔΗΓΟΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

SALES REPRESENTATIVE

159 Aluma Hotels & Resorts FRONT OFFICE MANAGER

FRONT OFFICE AGENT

NIGHT AUDITOR

CAPTAIN

WAITER

WAITRESS

BARMAN

COOK A, B, C

STEWARDS

MAIDS

HOUSEMEN

ELECTRICIAN

PLUMBER

RUNNER

160 CORDIA Α.Ε. - IMAGIN FACILITY MANAGEMENT A.E. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΤΕ/ΠΕ

ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΠΙΣΝ)

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

161 dk hospitality ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ

ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ

RESERVATION AGENTS

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

SERVICE

ΒΟΗΘΟΣ SERVICE BARTENDER

RESERVATION AGENT

162 INTERCOS ΑΕ – WABI BEAUTY RND ΧΗΜΙΚΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

163 MANTIS GROUP OF COMPANIES ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΩΛΗΤΗΣ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

164 POSEIDON ATHENS HOTEL ΓΚΡΟΥΜ-ΟΔΗΓΟΙ

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ/BARMEN (FB)

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ/ΛΙΝΟΘΗΚΑΡΙΟΙ

ΜΑΓΕΙΡΑΣ

ΛΑΝΤΖΙΕΡΗΣ

165 POWERZ Α.Ε. ΟΔΗΓΟΣ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

ΠΩΛΗΤΗΣ Β2Β

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

166 ΣΤΕΛΛΑ ΠΟΛΑΡΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ROBINSON IERAPETRA ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

ΜΠΑΡ

Β' ΚΑΙ Γ' ΜΑΓΕΙΡΟΙ

167 Cosmos Business Systems A.E.B.E. IT SUPPORT ENGINEER

NETWORK ENGINEER

NETWORK SECURITY ENGINEER

JUNIOR FIELD SYSTEMS ENGINEER

SOFTWARE BUSINESS ANALYST

ACCOUNT MANAGER

SOFTWARE ENGINEER (JAVA/REACT)

QA ENGINEER

ΟΔΗΓΟΙ ΒΑΝ/ΜΗΧΑΝΗΣ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

SOC ANALYST L1

168 SWOT Hospitality Management Company & SWOT ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FRONT OFFICE

HOUSEKEEPING

F&B-ΚΟΥΖΙΝΑ

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΜΠΑΡ

169 SSP Hellas - Select Services Partner Hellas S.A. ΤΑΜΙΕΣ

ΠΩΛΗΤΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ

ΒΟΗΘΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ

ΥΠΟΔΟΧΗ

170 WOODTCO ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΑΝΙΔΕΙΚΕΥΤΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΠΕΞ. ΞΥΛΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

171 WESTNET SALES SUPPORT SPECIALIST

ACCOUNT MANAGER

SALES ENGINEER

PRODUCT MANAGER

172 TRÉSOR HOSPITALITY ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ

ΜΑΓΕΙΡΕΣ

ΒΟΗΘΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΛΙΝΟΘΗΚΑΡΙΟΙ

173 VEDICOR DEFENSIVE SYSTEMS ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

174 UNITRACK AEE & ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΒΟΗΘΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΒΟΗΘΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

HR GENERALIST

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & DIGITAL MARKETING

175 ERGON ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΕΠΕ & ERGON ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕ ΠΩΛΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & LOGISTICS

ΒΟΗΘΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

176 PRINCE INTERNATIONAL ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΙΤ

SALES

177 BSK LOGISTICS E.E. ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Η΄ ΜΗΧΑΝΗΣ

178 OKU Hotel Operations Greece ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ

ΚΟΥΖΙΝΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΥΠΟΔΟΧΗ

179 SPARTAN SECURITY ΙΕΠΥΑ ΜΟΝ.ΕΠΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

ΦΥΛΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

180 Mediterraneo Hospital ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΤΕΣ

ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ

181 LPP GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ΠΩΛΗΤΕΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

LEASING MANAGERS

PROJECT MANAGERS

REGIONAL SALED DIRECTOR

PAYROLL MANAGER

182 F ZEEN RETREATS FRONT OFFICE AGENT

GROOM

COOK A / B / C

CAPTAIN

WAITER A / B

RUNNER / PASSO

SPA THERAPIST

MAID

GARDENER

YOGA INSTRUCTOR

BOUTIQUE SALESPERSON

183 EUROCATERING SA ΟΔΗΓΟΣ Γ’ ΚΑΙ Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

184 ΗΡΕΜΙΑ ΔΡΥΟΥ ΑΕ / CALME BOUTIQUE HOTEL PAROS ΡΕΣΕΨΙΟΝ

ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

185 COCOMAT ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ Β2Β

INTERNAL AUDITOR

PRODUCT MANAGER

ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

SERVICE ΕΣΤΙΑΣΗΣ

186 IID A.E. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ

187 ELVIDA FOODS SA ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

188 PRESIDENT HOTEL ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ / Α', Β

ΜΑΓΕΙΡΑΣ Γ'

HOUSEMEN

ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ/ΡΙΑ

ΚΑΜΑΡΙΕΡΗΣ/Α

FLOOR SUPERVISOR

FRONT DESK

SHIFT LEADER

189 JUMBO AEE ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΑΜΙΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ

ΒΟΗΘΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

PICKERS