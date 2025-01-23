37η «Ημέρα Καριέρας»: Ο αναλυτικός πίνακας με όλες τις επιχειρήσεις και τις 7.000 θέσεις εργασίας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΟΛΠ Α.Ε.) - COSCO SHIPPING
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΕΡΑΝΩΝ
ΝΑΥΤΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΓΕΡΑΝΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
2
DEMO A.B.E.E.
QC ANALYST
R&D ANALYST
LAB ASSISTANT
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
SHIFT SUPERVISOR
RA OFFICER
RA CMC OFFICER
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
3
LAMDA DEVELOPMENT SA
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΒΙΜ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
MARKETING
ΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
4
HEMMERSBACH HELLAS M.E.P.E.
PROCUREMENT SPECIALIST
GLOBAL OPERATIONS SUPPORT AGENT
SUSTAINABILITY SPECIALIST
ISO COMPLIANCE SPECIALIST
IT INTERN
PROACTIVE APPLICATION
5
Kyndryl Ελλάς
CONSULT PARTNER
CUSTOMER TECHNOLOGY ADVISOR
DELIVERY PROJECT EXECUTIVE / IT PROJECT MANAGER
INFRASTRUCTURE SPECIALIST
6
ΑΙΓΑΙΟ ΣΠΑ ΕΠΕ – (AEGEO SPAS)
SPA THERAPIST
SPA MANAGER
SPA PROMOTER
ASSISTANT SPA MANAGER
7
Deloitte Greece
TECHNOLOGY & TRANSFORMATION
- FINANCE PROFESSIONALS
- IT PROFESSIONALS/DEVELOPERS
- ADMINISTRATIVE SUPPORT"
TAX & LEGAL
- RECEPTIONISTS / FRONT DESK OFFICERS
- ADMINISTRATIVE SUPPORT
- ASSISTANT ACCOUNTANT
AUDIT & ASSURANCE
- ASSISTANT AUDITOR
- ASSISTANT CONSULTANT FOR THE IMPLEMENTATION OF ACCOUNTING STANDARDS AND INTERNAL CONTROLS
8
Intersport - Foot Locker - DPAM
(Sportswear Market)
FINANCIAL ANALYST
SALES SPECIALISTS
CALL CENTER AGENTS
STORE MANAGERS
ASSISTANT STORE MANAGERS
9
ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΤΑΜΕΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΟΡΟΦΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ / ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΙΣ
10
HELLENIC TRAIN AE
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΕ ΑΠΟΒΑΘΡΕΣ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
11
Euromedica A.E.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΣΤΕΛΕΧΗ MARKETING
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
12
Μεϊδάνης
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ & ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ (ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ)
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ - ΟΔΗΓΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
13
ΙΑΠΩΝΙΚΗ Α.Ε. | ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΜΕ ΔΙΚΥΚΛΟ
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
14
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΑΒΕΕ
ΛΑΜΑΡΙΝΑΔΕΣ - ΣΙΕΡΑΔΕΣ
ΒΑΦΕΙΣ - ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
ΕΠΙΓΡΑΦΟΠΟΙΟΙ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ CNC
ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
15
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΣΠΡΟΚΑΤ ΑΒΕΕ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
ΜΟΝΤΑΔΟΡΟΙ
ΕΡΓΑΤΗΣ
ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ
16
ΣΙΓΑΝΟΣ Α.Ε. (ΣΙΓΑΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.)
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΓΟΡΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ MARKETING
ΠΩΛΗΤΗΣ
ΟΔΗΓΟΣ Β΄
ΟΔΗΓΟΣ Γ΄
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
17
PEST CONTROL SERVICES HELLAS E.E.
ΠΩΛΗΤΗΣ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗΣ (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΧΡΗΣΗ ERP ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)
18
LALIZAS SA
LAWYER
SHIPPING COORDINATOR
IT ASSISTANT
PROCUREMENT ADMINISTRATOR
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
PRODUCT COPYWRITER
ΠΩΛΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
INSIDE SALES OPERATOR
PROJECT ENGINEER
19
LILI DROGERIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
STORE OPERATIONS SPECIALIST
ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
20
FASOPLAST
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ
ΗΛΕΤΡΟΛΟΓΟΙ
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ EXDRUTER
ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ INJECTION
ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ
ΥΠΕΥΘΗΝΟΣ/Η ΜΙΣΘΟΔΩΣΙΑΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
21
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Γ.Ν. ΑΕΒΕ
ASSISTANT STORE MANAGER
ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΤΑΜΙΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ & SERVICE ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
22
ELPEN A.E.
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
23
IMERYS
ACCOUNTS RECEIVABLE ACCOUNTANT
GENERAL LEDGER ACCOUNTANT
ACCOUNTS PAYABLE ACCOUNTANT
ROBOTIC PROCESS AUTOMATION ENGINEER (RPA)
PROCUREMENT OFFICER (FRENCH SPEAKER)
PROCUREMENT OFFICER (GERMAN SPEAKER)
PROCUREMENT OFFICER (ITALIAN SPEAKER)
DIGITAL TWIN ENGINEER
DATA ENGINEER IN INDUSTRIAL DOMAIN
IT INFRASTRUCTURE PROJECT MANAGER
24
Rodopi Holding GmbH
ELECTRICIAN
ELECTRICAL ENGINEER
WIND TURBINE TECHNICIAN
BLADE REPAIR TECHNICIAN
SOLAR TECHNICIAN
25
MITSIS GROUP | Κ. ΜΗΤΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ Α.Ε.
ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ Α', Β'
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΜΠΑΡ Α', Β'
ΜΑΓΕΙΡΕΣ/ΣΣΕΣ Α', Β', Γ'
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
ΡΕΣΕΨΙΟΝ Α', Β'
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ
ΜΠΑΡΜΑΝ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ Α', Β'
ΓΚΡΟΥΜ
26
Alumil S.A. - ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ)
ΟΔΗΓΟΣ
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
27
SPACE HELLAS A.E.
DATABASE ADMINISTRATOR
ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
SECURITY SUPPORT ENGINEER
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ IT FIELD SUPPORT
ROLLOUT SUPERVISOR
LEVEL 2 SECURITY ANALYST
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
NETWORK SUPPORT ENGINEER
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ - ΑΘΗΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ - ΠΑΤΡΑ
SENIOR SALES ACCOUNT MANAGER
ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ-ΤΡΙΠΟΛΗ
MOBILE/IOT ENGINEER
28
SingularLogic
CONSULTANTS SAP
CONSULTANTS SERVICENOW
ORACLE DATABASE ADMINISTRATOR
PRESALES CONSULTANT
IT PROJECT MANAGER
29
ΔΕΗ Α.Ε.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
HR
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
IT
CYBER SECURITY
30
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ
SALES TEAM LEADERS
BRAND CONTENT MANAGER
31
ΙΑΣΩ ΑΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ
32
ΑΒΑΞ Α.Ε.
ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ & ΕΡΓΑΤΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ (ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ΥΠΟΓΕΙΑ ΕΡΓΑ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ)
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ (ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ: ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΓΕΡΑΝΟΥ, ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΚΣΚΑΦΕΑ, ΤΣΑΠΑΣ Κ.ΛΠ.)
33
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ
STATION MANAGER RENT A CAR RENTAL & PARKING AGENT (ΑΘΗΝΑ, ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΙΟΝΙΟΥ)
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
SALES ADVISOR
SALES ENGINEER
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Η/Ζ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ CUMMINΣ
MHXANIKOΣ Η/Ζ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ CUMMINS
SERVICE ENGINEER ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ DAF
ΤΕΧΝΙΤΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ) ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ LINDE
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ LINDE
B2B SALES ADVISOR - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ REPSOL
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
MHXΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ - ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ BYD
ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ - ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ BYD
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ BYD
SALES & TENDER ENGINEER
ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΒΑΦΕΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ LINDE
ΠΩΛΗΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
MARKETING SPECIALIST BYD
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ PREMIUM BRANDS
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
JUNIOR ACOUNTANT
INSURANCE CONSULTANT
ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
PAYROLL SPECIALIST
HR SUPERVISOR
34
ΕΛΒΑΛ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ/ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ - ΒΟΗΘΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
35
Prisma Electronics SA
BUSINESS DEVELOPMENT OFFICER
MARKETING ASSOCIATE
JUNIOR PROJECT MANAGER
ELECTRICAL - ELECTRONIC ENGINEER
HARDWARE DESIGN ENGINEER
EMBEDDED SOFTWARE ENGINEER
SOFTWARE DEVELOPER
AI SOFTWARE ENGINEER
PROCUREMENT OFFICER
ERP OFFICER
36
Daikin Hellas
INTERNSHIP OPPORTUNITIES
BUSINESS PLANNER
CONSULTING SALES ENGINEER
APPLICATION ENGINEER
SALES ENGINEER | REFRIGERATION
SALES ENGINEER | RESIDENTIAL SOLUTIONS
SALES REPRESENTATIVE
SERVICE ADMINISTRATOR
2X FIELD SERVICE TECHNICIANS (ONE IN ATHENS AND ONE IN THESSALONIKI)
CONTROL FIELD SERVICE TECHNICIAN
37
ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ
ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΙΩΣΙΜΩΝ (ΤΥΡΙΑ-ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ)
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΑΒΙΚΗΣΠΩΛΗΤΕΣ – ΤΑΜΙΕΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ / ΟΔΗΓΟΙ
PICKER ΑΠΟΘΗΚΗΣ
38
ALUMINCO Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ EXPORTS
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ)
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ – ΔΙΕΛΑΣΤΕΣ
39
VERAL (ΒΕΡΑΛ ΑΒΕΕ)
ΑCCOUNTING ASSOCIATE / ACCOUNTING ASSISTANT / ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
ΖΥΓΙΣΤΗΣ / ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ / MIXING OPERATOR
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΕΡΓΑΤΗΣ / ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ / ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
SALES SPECIALIST & BUSINESS DEVELOPMENT EXECUTIVE
PRODUCT COSTING AND PRICING ANALYST
FULL-STACK DEVELOPER / SOFTWARE ENGINEER
40
E-FRESH
ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
CUSTOMER SERVICE AGENT
41
OTS
CUSTOMER SERVICES CONSULTANTS
SOFTWARE DEVELOPERS
42
ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΒΕΤΕ
MED BUS & TRUCK CENTER AE
ΥΙΟΙ Κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΒΕΤΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
ΦΑΝΟΠΟΙΟΙ
ΒΑΦΕΙΣ
ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ
ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
ΠΩΛΗΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
DATA ENTRY-ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΟΔΗΓΟΙ
43
ΑΝΤΙΣΕΛ – ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε.
SALES REPRESENTATIVE - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
SALES REPRESENTATIVE - COSMETICS
ΤΕΧΝΙΚOΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
PRODUCT MANAGER - BIOTECHNOLOGY
44
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΕ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ
ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ
45
Teleperformance Greece
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ - CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVES
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ - CONTACT CENTER CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVES
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - SALES CONTACT CENTER REPRESENTATIVES
BACK OFFICE SPECIALISTS - YΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΩΛΗΤΕΣ ΜΕΣΩ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΚ)
MULTILINGUAL SOCIAL MEDIA CONTENT MODERATORS - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
MULTILINGUAL AI MACHINE LEARNING EXPERTS - ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ
MULTILINGUAL B2B SALES REPRESENTATIVES - ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (B2B)
DIGITAL MARKETING SPECIALISTS - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
46
G4S
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ (SCREENERS)
S.O.C OPERATORS - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
47
TUV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΙΤ SUPPORT ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
48
DRUCKFARBEN HELLAS - ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ (KRAFT PAINTS)
ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Α' ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
49
Costa Navarino, Τ.Ε.MES. S.Α.
ASSISTANT WAITER/WAITRESS
WAITER/WAITRESS
RESTAUANT TEAM LEADER
BARISTA/BARTENDER
BAR TEAM LEADER
LIFEGUARD
POOL CLEANER
BELLMAN
FRONT OFFICE AGENT
GUEST EXPERIENCE AGENT
COMMIS CHEF
DEMI CHEF DE PARTIE
CHEF DE PARTIE
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
ΨΥΚΤΙΚΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΗΣ
50
ΜΠΕΡΓΚΜΑΝ ΚΟΡΝΤ Α.Ε. - BERGMANN KORD
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ
ΚΟΜΜΩΤΡΙΕΣ
51
Cisco
ACCOUNT MANAGER
SOLUTIONS ENGINEER
ACCOUNT EXECUTIVE SPECIALIST
CUSTOMER SUCCESS MANAGER
SOFTWARE ENGINEER
52
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. / PIRAEUS BANK S.A.
IT AUDITOR, INTERNAL AUDIT (ATHENS)
FINANCIAL ANALYST, MERGERS & ACQUISITIONS (ATHENS)
DEVELOPER, GROUP TECHNOLOGY (ATHENS)
DATA ANALYST, GROUP ORGANIZATION (ATHENS)
PRIVATE BANKER, WEALTH & ASSET MANAGEMENT (THESSALONIKI)
RISK ANALYST, RISK MANAGEMENT (ATHENS)
PRODUCT SPECIALIST (ATHENS)
UNIVERSAL BANKING EMPLOYEE (ATHENS)
DIRECT SALES REPRESENTATIVE (THESSALONIKI)
53
AGRINO - ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΕ
ΕΡΓΑTΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΟΔΗΓΟΙ
HR ADMINISTRATOR
MERCΗΑNDΙSING
54
ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΟΔΗΓΟΙ - ΑΤΤΙΚΗ
PAYROLL COORDINATOR - ΑΤΤΙΚΗ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΈΡΓΟΥ (ΦΟΡΤΩΤΗΣ / ΚΛΑΡΚ) - ΚΟΡΩΠΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΚΟΡΩΠΙ
ΕΠΟΠΤΗΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΧΕΙΡΟΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΚΟΡΩΠΙ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΤΤΙΚΗ
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ/ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - ΑΤΤΙΚΗ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - ΑΘΗΝΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - ΑΘΗΝΑ
LOGISTICS SYSTEMS SPECIALIST - ΑΘΗΝΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ - ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΟΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ) - ΒΟΛΟΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΗΣ ΤΕ - ΒΟΛΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΙ/ΤΕΙ - ΒΟΛΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΕ - ΜΗΛΑΚΙ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΤΕ - ΜΗΛΑΚΙ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΔΡΑΝΩΝ - ΑΛΙΒΕΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ
55
Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία (Eurobank)
FINANCE
RETAIL
IT
RISK
56
ΟΤΕ Α.Ε. || Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ FRANCHISE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ
SALES REPRESENTATIVE - COSMOTE
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ - FRANCHISE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΙΑΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ
CUSTOMER EXPERIENCE TECHNICIAN (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ)
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ - 8/6ΩΡΟ
57
KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε. & KPMG Advisors SA
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (HR, STRATEGY, RISK, FINANCIAL)
58
Optima Bank Α.Ε.
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ANALYST WHOLESALE
RELATIONSHIP MANAGERS WHOLESALE
BROKERAGE
ΙΤ ΟPERATIONS
RISK OFFICERS
LAWYERS
ESG OFFICER
STRATEGY OFFICERS
59
Toyota Hellas S.A.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
60
Vodafone
SALES ADVISORS
FAMILY ADVISORS
HUNTERS
61
ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε.
PICKERS
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
AREA SALES DEVELOPER (COLDSIN - ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΕΛΤΑ)
62
ΤΕΧΑΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
MARKETING DIRECTOR
MARKETING MANAGER
LOGISTICS DIRECTOR
HR MANAGER
HR SENIOR RECRUITER
SENIOR HR PAYROLL
MAINTENANCE MANAGER
SENIOR PROJECT MANAGER
TECHNICAL AREA MANAGERS
PERSONAL ASSISTANT
SENIOR ACCOUNTANT
TECHNICAL SUPPORT & IMPLEMENTATIONS ENGINEERS
IT ADMINISTRATORS
IT BACK OFFICE
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
FIELD TECHNICIANS
ΟΔΗΓΟΙ ΜΕ ΑΔΕΙΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΟΔΗΓΟΙ ΜΕ ΑΔΕΙΑ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΟΔΗΓΟΙ ΜΕ ΑΔΕΙΑ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
63
Atrium Hotels & Resorts
• ATRIUM PLATINUM
• ATRIUM PALACE
• ATRIUM PRESTIGE
ATRIUM PLATINUM
ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α', Β', Γ'
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Α', Β'
ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
RECEPTIONIST / GRA
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ Β', Γ'
SPA THERAPIST
ATRIUM PALACE
ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α', Β' ,Γ'
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Α', Β'
ΚΗΠΟΥΡΟΣ
ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
GROOM
RECEPTIONIST / GRA
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ Β', Γ'
ATRIUM PRESTIGE
ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α', Β', Γ'
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Α', Β'
ΚΗΠΟΥΡΟΣ
ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
GROOM
RECEPTIONIST / GRA
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ Β', Γ'
SPA THERAPIST
64
ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε.
ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΣΘΕΝΩΝ - ΤΑΜΕΙΟ
ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΥ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ
65
ΜΕΣΣΑΡΙΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (STRUCTURAL ENGINEER)
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ O&M
ΒΟΗΘΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
66
BIC ΒΙΟΛΕΞ Μ.Α.Ε.
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ/ΧΕΙΡΙΣΤΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
FORKLIFT OPERATOR/WAREHOUSE WORKER
67
ΒΙΟΤΥΠΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ
ΑΙΜΟΛΗΠΤΕΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
68
DATAKAT
HR GENERALIST
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
ΒΟΗΘΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
69
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΑΕ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΨΥΞΗ/ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
ΒΟΗΘΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
70
EVAL-Ε.Γ. ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ΑΒΕΕ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ-ΠΙΚΑΔΟΡΟΣ
ΠΩΛΗΤΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
71
ICTS
ΦΥΛΑΚΕΣ
72
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΙΟΥΦΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
LEGAL SECRETARY
BACK OFFICE
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
73
AAMBIENCE SERVICES
BACK OFFICE
TELESALES AGENT
CUSTOMER CARE
IT HELP DESK TECHNICIAN
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
INSURANCE BROKER EMPLOYEE
74
ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ Α.Ε.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΟΔΗΓΟΣ
OPS SUPPORT
QUALITY CONTROL
.NET DEVELOPER
SOFTWARE ENGINEER
BUSINESS ANALYST
TEAM LEADER ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ
SALES ASSOCIATE
SALES PRIVATE SECTOR
SALES PRIVATE SECTOR - TECH
75
ERGOHellas
SALES MANAGER
INTERNAL AUDITOR
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
PROPERTY UNDERWRITER
76
PharOS
ΧΗΜΙΚΟΙ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ
ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
77
Δυναμική Φαρμακαποθήκη ΑΕ - Δυναμική
ΟΔΗΓΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
JUNIOR SYSTEM ADMINISTRATOR
ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
78
Autohellas Group
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΒΑΦΕΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ_ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ
CUSTOMER CARE SPECIALIST
ΟΔΗΓΟΣ
ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ
79
ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ Α.Ε.Β.Ε.
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (HR)
80
TOTTIS-BINGO ΑΕΒΕ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
JUNIOR BRAND MANAGER
PICKERS
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
81
Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ/ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΟΔΗΓΟΣ
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
IT SUPPORT ENGINEER-HELPDESK
DEMAND PLANNER
E-BUSINESS COORDINATOR
PICKERS - LOGISTICS CENTER
82
ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε. - KINSEN HELLAS
ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε.
LIFE & HEALTH DEPARTMENT EMPLOYEE
PUBLIC SECTOR TENDERS ADMINISTRATOR
PARTS SUPPORT ACS
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
WAREHOUSE PICKER
KINSEN HELLAS
EUROPCAR RENTAL AGENT IN ATHENS CITY-
PARKING AGENT (EUROPCAR ATHENS SYGGROU STATION)
EUROPCAR RENTAL AGENT IN ATHENS AIRPORT
PARKING AGENT (EUROPCAR ATHENS AIRPORT)
EUROPCAR RENTAL AGENT IN SANTORINI
CUSTOMER SERVICE AGENT
EUROPCAR RENTAL AGENT IN KEFALONIA
83
MARKS AND SPENCER
ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
84
FAMAR AVE
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΣΤΕΙΡΟΣ ΧΩΡΟΣ)
ΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ (CHEMICAL ANALYST)
ΕΡΓΑΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΕΡΓΑΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΠΑΡΓΩΓΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (PAYROLL OFFICER)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ- QUALITY ASSUARANCE
85
ΑΒ Βασιλόπουλος
ΠΩΛΗΤΕΣ / ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΠΩΛΗΤΕΣ / ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΙΜΩΝ (ΤΥΡΙΑ / ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ)
ΠΩΛΗΤΕΣ / ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΠΩΛΗΤΕΣ / ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
WAREHOUSE SUPERVISOR
WAREHOUSE SHIFT COORDINATOR
SUPPLY CHAIN BUSINESS ANALYST
TRANSPORTATION PLANNING SHIFT SUPERVISOR
TRANSPORTATION SHIFT COORDINATOR
TRANSPORTATION SHIFT SUPERVISOR
DISTRICT REPAIR & MAINTENANCE COORDINATOR
ΟΔΗΓΟΣ Γ' ΚΑΙ Ε' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
PICKERS (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ)
DELIVERY SHIFT SUPERVISOR
ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
86
Coca-Cola Τρία Έψιλον (3Ε)
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ/ΣΤΡΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ/ΣΤΡΙΑ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ- ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ
PLANT QUALITY TECHNICIAN SCHIMATARI PLANT
HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENT LEAD-SCHIMATARI PLANT
87
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ
ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΒΑΡΔΑΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
88
JYSK Α.Ε.
ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (6ΩΡΟ)
ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (4ΩΡΟ)
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΝΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΝΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
89
CQS AE
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΑΤΤΙΚΗ - 8ΩΡΗ Η΄ 6ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ - ΑΤΤΙΚΗ - 8ΩΡΗ Η΄ 6ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ - ΜΟΝΙΜΗ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ 8ΩΡΗ Η΄ 6ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ - ΜΟΝΙΜΗ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ - 8ΩΡΗ Η΄ 6ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ - ΜΟΝΙΜΗ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ - 8ΩΡΗ Η΄ 6ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ - ΜΟΝΙΜΗ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ - 8ΩΡΗ Η΄ 6ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - ΑΤΤΙΚΗ - 8ΩΡΗ Η΄ 6ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΛΑΔΟΙ) ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η' ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
90
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΛΗΤΗΡΙΟ (ΕΒΕΑ)
ΑΦΟΙ ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ ΕΕ - MELECCON
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ Α΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (1-2 ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΩΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ)
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΠΙΚΕΥΗΣ Μ.Ε.Κ. / ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΓΙΑ ΥΠ/ΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, 1-2 ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ)
ΑΛ.ΜΑΜΑΛΗΣ &ΣΙΑ ΟΕ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
UNIOPEN
IT ΠΤΥΧΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (3ΕΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ)
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (3ΕΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ)
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ (3ΕΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ)
CLINILAB
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ
Γ. ΛΕΟΥΣΗΣ Α.Ε.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ B2B ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ (3ETH ΠΡΟΥΗΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ)
ΤΣΙΩΛΗΣ
ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΛΥΚΕΙΟΥ / ΤΕΙ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ)
SWAN S.A.
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΓΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΒΟΗΘΟΣ ΚΛΕΙΔΑΡΑ
Γ.ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΑΕ
ΜΠΑΡΙΣΤΑΣ-ΚΑΦΕ
ΤΑΜΙΑΣ-ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
GREENTOP ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Η ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (AEI / ΤΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ)
LARED ΕΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ)
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ)
ELECTROMOTIVO ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
VIOKEF LIGHTING S.A. (ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
CUSTOMER SERVICE (ΠΩΛΗΤΗΣ- ΠΩΛΗΤΡΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ)
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΟ ΞΕΓΝΟΙΑΣΤΟ ΜΕΛΙΣΣΙ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΕ (ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΝΟ 77)
ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ (ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ) ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
JUNIOR IT SYSTEMS ADMINISTRATOR
ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ΔΕΛΤΑ Α.Ε.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
PANOS PALARAS
ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ
NIRON ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
PLUS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
ERP CONSULTANT (ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ)
ERP CONSULTANT (ΓΝΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ)
ERP PROGRAMMER (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ)
E-INSIGHT ΕΠΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΥΣΕΩΝ ΙΤ
ΜΓ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΑΕ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ - ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ)
NCA HELLAS Μ.ΕΠΕ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Ν ΔΡΟΣΟΣ ΚΑΙ Κ ΔΡΟΣΟΣ ΟΕ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
IATROFARM E.E.
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΛΒΙΦΡΕΝ ΑΒΕΕ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ
POOL SPORT EE
ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. (I.A.S. A.E.)
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
KASTELI MOVEMVASIA, KINSTERNA HOTEL
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ/ΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ SPA
Γ.& Ι. ΠΑΓΚΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
MΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΑΔΙΟΥ)
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ & ΧΗΜΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ)
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ)
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΘΕΣΗ)
STUDIO ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΒΟΗΘΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
ΒΙΝΤΕΟΓΡΑΦΟΣ ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
ELECTROMOTIVO TEXNOLOGIKH AE
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΗΣ
ΠΩΛΗΤΗΣ
HEALTHCODE IKE
EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ / ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ / ΠΩΛΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ HEALTHCODE
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ – ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
NETWORK BUSSINES SOLUTION LTD
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ - CCTV
GLOBE WILLIAMS FACILITY MANAGEMENT Ε.Π.Ε.
TENDERING AND SALES ASSISTANT
ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ/ΣΤΡΙΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
HANDYMEN (ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΤΕΣ)
ΚΗΠΟΥΡΟΙ
PROCUREMENT ASSISTANT
ALFA ALFA ENERGY ABEE
ΒΟΗΘΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ-ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ-ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ ΚΛΑΡΚ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
RED LINE ABEE
ΧΗΜΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ IT
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ
ΧΕΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
91
PUBLIC RETAIL A.E.
ΤΑΜΙΑΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
92
ΔΕΙΠΝΟΣΟΦΗΣΤΗΡΙΟΝ
ΟΔΗΓΟΙ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ-PICKERS
ΣΕΡΒΙΣ
ΜΠΑΡΙΣΤΕΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
93
ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ
94
Αθηναϊκή Στρωματοποιία ΑΕΒΕ - Media Strom
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
MARKETING PRODUCT MANAGER
95
PEPSICO HELLAS
ΜERCHANDISERS-ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ PICKERS
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-PRODUCTION OPERATORS
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
LOGISTICS OPERATOR
96
Goldair Handling
ΕΡΓΑΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΣΙΔΕΡΑΣ
97
CENERGY HOLDINGS
QUALITY ASSURANCE ENGINEER
QUALITY CONTROL ENGINEER
PRODUCTION ENGINEER
LEGAL COUNSEL
PROJECT TECHNICAL ENGINEER
LABORATORY ANALYST
TENDER/BIDDING ENGINEER
SUSTAINABILITY SPECIALIST
RELIABILITY ENGINEER
QUALITY CONTROL ENGINEER
PROJECT MANAGER
DESIGN ENGINEER
SALES ENGINEER
QUALITY HEALTH, SAFETY, ENVIRONMENT & RISK ENGINEER
MECHANICAL MAINTENANCE ENGINEER
ELECTRICAL MAINTENANCE ENGINEER
ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ELECTRICAL TESTING OPERATOR
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
98
LOUIS HOTELS
ΡΕΣΕΨΙΟΝ
ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
ΕΡΓΑΤΕΣ
ΜΑΓΕΙΡΕΣ/ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΕΣ
ΛΑΝΤΖΑ
99
ΕUNICE WIND
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ (EMOBILITY PRODUCT & TECHNOLOGY ENGINEER)
JUNIOR TRADER
ENERGY PORTFOLIO MANAGER
PROJECTS MANAGER - ENGINEER
SYSTEMS ENGINEERING MANAGER
SALES REPRESENTANTIVE
CONTROL SYSTEMS ENGINEER
SCADA & AUTOMATION ENGINEER
PUBLIC SECTOR, SALES LEAD
FIELD EXECUTION & SERVICES MANAGER
PRODUCT, SERVICES & PLATFORM DEVELOPMENT MANAGER
HR GENERALIST
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΒΟΗΘΟΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ EΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ
SALES MANAGER
MARKETING MANAGER PLATFORM SERVICES
MANAGER PUBLIC SECTOR & SPECIAL PROJECT
100
Fodele Beach and The Syntopia Hotel
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
GROOM
ΜΑΓΕΙΡΕΣ
ΑΡΤΟΠΟΙΟΙ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ
CAPTAIN
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
BARMAN
BARISTA
ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
101
PARAMETROS GROUP (1. PARAMETROS LOGISTICS 2. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ 3. FRESHWAYS)
ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ Γ', Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΟΔΗΓΟΣ EXVAN
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ (ΠΙΚΑΔΟΡΟΙ-ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ
ΨΥΚΤΙΚΟΣ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
102
ΑQUILA HOTELS AE
Α', Β' ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
BARTENDER
HOSTESS
SOMMELIER
ΜΑΓΕΙΡΕΣ
ΛΑΝΤΖΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ-ΒΟΗΘΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
GROOM
KΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ
103
ΥΔΡΟΠΛΑΝΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ
VC TECH IKE
ΥΔΡΟΠΛΑΝΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ
CAMO CONTRACT MONITORING MANAGER
MAINTENANCE MANAGER
HUMAN RESOURCES MANAGER
MARKETING SPECIALIST
B2B & CHARTER SALES
NETWORK DEVELOPMENT MANAGER
SALES / E-SALES MANAGER
CUSTOMER RELATIONS MANAGER
AIRCRAFT MAINTENACE TECHNICIAN
PILOT (SEAPLANE CERTIFIED)
COPILOTS (SEAPLANE CERTIFIED)
VC TECH IKE
SCANNER OPERATOR
PROJECT MANAGER - DIGITIZATION PROJECTS
PROJECT MANAGER - SURVEYING AND GEOSPATIAL PROJECTS
GIS SPECIALIST
PROJECT MANAGER - DIGITIZATION PROJECTS
DATA ENTRY SPECIALIST
ADMINISTRATIVE FILE COORDINATOR
104
ASD A.E. - ASD OIKONOMIKOI ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.
ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α' ΤΑΞΗΣ
ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ, ΒΙΒΛΙΑ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
105
ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ ΕΕ/ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΙΟΛΗ
ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
106
SMART DOG ΚΑΛΑΝΟΨΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ ΖΩΩΝ
ΠΩΛΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
107
ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (ΜΕ ΜΙΚΡΗ Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ)
LOGISTICS (ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΜΑΓΕΙΡΕΣ
ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ/ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
108
STIQ
ΜΑΓΕΙΡΕΣ
ΛΑΝΤΖΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΠΑΣΑΔΟΡΟΙ
109
R.V.U. DISTRIBUTION S.A.
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (FULL TIME & PART TIME)
JUNIOR OPERATION OFFICER
ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
110
MITEL (MITEL NETWORKS GREECE)
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
111
ESA SECURITY SOLUTIONS S.A.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ, ΜΑΡΟΥΣΙ, ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ, ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ)
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΣΠΑΤΑ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ)
112
HAPIMANG - ΧΑΠΙΜΑΓΚ ΕΛΛΑΣ Μ.Α.Ε.
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ, BARMAN / MAID, ΜΑΓΕΙΡΑΣ A΄ / B΄
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΓΚΡΟΥΜ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
113
INFORM (member of AUSTRIACARD HOLDINGS)
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
SW DEVELOPER
114
WEST SA
ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΣΤΕΛΕΧΗ MARKETING
MERCHANDISERS
ΠΡΟΩΘΗΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΠΡΟΩΘΗΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
115
Doryssa Hotels & Resorts
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ/ΕΣ
ΜΑΓΕΙΡΕΣ Α΄- Β ΄- Γ΄
GUEST RELATIONS
BARTENDER
BARISTA
GROOM
MINI MARKET CLERK-CASHIER-ΠΩΛΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ
116
HELLENICA A.E.
ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ
ΚΟΜΜΩΤΡΙΕΣ
MAKE-UP ARTISTS
ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ
117
ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ
ΠΩΛΗΤΕΣ ΨΥΓΕΙΩΝ
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
ΟΔΗΓΟΙ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
118
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΟΔΗΓΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ (Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ LOGISTICS
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ LOGISTICS
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ/ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ
119
TGI FRIDAYS
ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ
ΜΑΓΕΙΡΑΣ
120
ΜΑΣΟΥΤΗΣ
ΠΩΛΗΤΕΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
121
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΧΑΝΔΡΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕ
RECEPTIONIST
ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
ΜΑΓΕΙΡΕΣ
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
122
LEROY MERLIN
ΠΩΛΗΤΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
ΤΑΜΙΕΣ
123
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΒΙΟΛΟΓΟΙ/ΧΗΜΙΚΟΙ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΑΙΜΟΛΗΠΤΕΣ/ΑΙΜΟΛΗΠΤΡΙΕΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ/ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ
MEDICAL SALES REPRESENTATIVE
124
ZEUS International Hotels & Resorts
SERVICE
VALLET / GENERAL TASKS
HOUSEKEEPING
COOKS A-B C / STEWARDS
RECEPTIONIST
GROOM
125
SKYSERV
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΤΗΣΕΩΝ
ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
126
ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΕ
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ
ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ
ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
TRADE MARKETING
SUPPLY & DEMAND
ΤΕΧΝΙΚΟΙ SERVICE
RECEPTION
LOGISTICS
ΟΔΗΓΟΙ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
127
BRINKS
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΟΔΗΓΟΣ- ΣΥΝΟΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ / ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ / ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΡΙΑ (DISPATCHER)
ADMINISTRATIVE ASSISTANT
BUSINESS SUPPORT SPECIALIST
JUNIOR ACCOUNTANT
128
AMANZOE (AZOE RESORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ)
WAITER
ASSISTANT WAITER
COMMIS CHEF
DEMI CHEF
CHEF DE PARTIE
RESERVATIONS ASSISTANT
ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ/ΗΣ
GUEST ASSISTANT
DRIVER
VILLA HOST
TELEPHONE OPERATOR
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
SECURITY
SPA THERAPIST
SPA RECEPTION
BOUTIQUE ATTENDANT
129
DSV: Global Transport and Logistics
LOGISTICS
130
EPIC HOTEL-PELAGOS HOTEL
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
GUEST RELATIONS MANAGER
GUEST RELATIONS AGENTS
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Α’ & Β’
ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
GROOM/BELLBOYSBAR MANAGER
MAÎTRE D' HOTEL - PELAGOS
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟI ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ & BARS | HOSTESS
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟI – ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
BARMAN | BARISTA
ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΔΕΣ
ΜΑΓΕΙΡΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
ΛΑΝΤΖΙΕΡΗΔΕΣΒΟΗΘΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΡΟΦΩΝ
ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ & ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣRESERVATIONS AGENT (EPIC HOTEL GROUP)
FINANCE MANAGER
ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ SPA
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ
131
NEWREST HELLAS S.A.
ΜΑΓΕΙΡΕΣ Α’, Β’, Γ’
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΦΟΔΙΩΝ ΠΤΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΗΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΕΦΟΔΙΩΝ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
132
Patmos Aktis Resort & Spa hotel
ΣΕΡΒΙΣ
ΥΠΟΔΟΧΗ
ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
Β' ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΜΑΓΕΙΡΕΣ
ΛΑΝΤΖΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΨΥΚΤΙΚΟΣ
133
OB Streem
ΠΩΛΗΤΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (SEA FREIGHT FORWARDING)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (RΟAD FREIGHT FORWARDING)
ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (PICKING/PACKING)
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΒΟΗΘΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ
ΨΥΚΤΙΚOΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ (ΟΔΙΚΕΣ & ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΒΟΗΘΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP
134
Phaea Α.Ε.
CAPTAIN
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ / ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ
BARTENDER
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/ΝΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)
ΜΑΓΕΙΡΑΣ / ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ Α'
ΜΑΓΕΙΡΑΣ / ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ Β'
ΜΑΓΕΙΡΑΣ / ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ Γ'
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ/ΝΗ ΜΠΟΥΦΕ (ΚΟΥΖΙΝΑ)
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ/ΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΛΑΝΤΖΑ)
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ/ΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ/ΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΒΑΛΕΣ
FRONT OFFICE AGENT
RESERVATIONS AGENT
GROOM
GUEST SERVICES AGENT
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥ
135
SK Group
ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
136
YOU NAILS - YOU HAIR
ΜΑΝΙΚΙΟΥΡΙΣΤ/ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡΙΣΤ
ΚΟΜΜΩΤΗΣ/ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
137
XP COURIER
ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (ΕΔΡΑ ΚΟΡΩΠΙ - ΔΙΠΛΩΜΑ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ (ΕΔΡΑ ΚΟΡΩΠΙ - PART TIME ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ)
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ (ΕΔΡΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - PART TIME ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ)
ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (ΕΔΡΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΠΛΩΜΑ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)
DISPATCHER/ΔΙΑΚΙΝΗΤΗΣ
OPERATIONS MANAGER
ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
SALES REPRESENTATIVE
138
MSC SERVICE CENTER GREECE Μ.ΕΠΕ
DATA PROCESSING SPECIALIST
GLOBAL SERVICE DESK EMPLOYEE
139
ZAKCRET AE
ΠΩΛΗΤΕΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ
140
TROULIS ROYAL COLLECTION
SERVICE
BARTENDER
ΜΑΓΕΙΡΕΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
GUEST RELATIONS OFFICERS
NIGHT AUDITOR
SPA THERAPIST
ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
ΒΑΛΕΔΕΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
141
Revival Consulting Services SA
ACCOUNTANT
HR PAYROLL
IT OFFICER
ERP CONSULTANT
142
Santikos Collection
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
SPA THERAPIST
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Α/Β
ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α/Β
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ
143
ATTICA FORCE SECURITY A.E.
ΦΥΛΑΚΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΟΔΗΓΟΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
144
SARMED & SARMED LOGISTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (ΞΗΡΟ ΦΟΡΤΙΟ & ΚΑΤΑΨΥΞΗ)
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΤΟΧΟΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ)
ΣΤΕΛΕΧΗ LOGISTICS (ΠΧ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ, CLIENT SERVICES)
ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ
WAREHOUSE MANAGER
ASSISTANT WAREHOUSE MANAGER
(ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΑΝΔΡΑ ΚΑΙ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ)
145
SKIATHOS PALACE HOTEL - ALKYON HOTEL
SALES & REVENUE MANAGER
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΒΟΗΘΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ / RECEPTIONIST
ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
GUEST RELATIONS OFFICER
BELLBOY – GRΟΟM
ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ - ΛΙΝΟΘΗΚΗΣ
F&B MANAGER
ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α΄ (A LA CARTE - ΤΗΓΑΝΙΑ - ΖΕΣΤΗ ΚΟΥΖΙΝΑ)
ΜΑΓΕΙΡΑΣ (A LA CARTE - ΣΧΑΡΕΣ - ΨΗΣΤΗΣ)
ΜΑΓΕΙΡΑΣ (A LA CARTE - ΣΑΛΑΤΕΣ - ΚΡΥΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ)
ΒΟΗΘΟΣ Β΄ - Γ΄ ΜΑΓΕΙΡΑ (BUFFET BREAKFAST & A LA CARTE)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ BUFFET / ΚΑΝΤΙΝΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ-BEACH CANTEEN
ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ & ΒΟΗΘΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ
ΨΗΣΤΗΣ - ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ
ΛΑΝΤΖΙΕΡΗΣ/Α
MAITRE D’ HOTEL
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Α'
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ B'
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ A LA CARTE RESTAURANT
ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ
POOL BOY / SERVICE ΠΙΣΙΝΑΣ
BARMAN
BAR-BARISTA-CAFE / ΜΠΑΡ ΠΑΡΑΛΙΑΣ-BEACH BAR
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ / ΜΠΑΡ ΠΑΡΑΛΙΑΣ-BEACH BAR
ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ / ΜΠΑΡ ΠΑΡΑΛΙΑΣ-BEACH BAR
ΙΤ MANAGER
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ - ΒΟΗΘΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
LIFEGUARD / ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ
ΜΑΣΕΡ/ΜΑΣΕΖ
ΕΡΓΑΤΗΣ - ΚΗΠΟΥΡΟΣ
146
SMILE KIOSK O.E.
ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΣΕ 24ΩΡΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
BARISTA
ΟΔΗΓΟΙ
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
SUPERVISORS
147
DIGITAL PARTNER IKE
ΣΤΕΛΕΧΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
148
Ξενοδοχείο Meliá Athens
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
ΜΑΓΕΙΡΑΣ
ΛΑΝΤΖΙΕΡΗΣ
ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ
ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑΣ
149
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ, Β. ΒΗΧΟΥ Κ ΣΙΑ Ε.Ε.
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ
ΕΡΓΑΤΕΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
150
ΟΜΙΛΟΣ AIROTEL
ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
ΜΑΓΕΙΡΕΣ-ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΛΑΝΤΖΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΡΟΦΩΝ
151
ΦΑΡΑΝΤ ΑΕ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ / ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
152
H&M HENNES & MAURITZ S.M.S.A
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
153
PRAKTIKER HELLAS ΑΕ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΤΑΜΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ/ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
154
Εστιατόρια McDonald's (Premier Capital Hellas ΜΑΕ)
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
FAST TRACK MANAGERS (ΥΠ. ΒΑΡΔΙΑΣ)
155
Electra Hotels & Resorts
- Electra Palace Rhodes
- Electra Palace Athens
- Electra Palace Thessaloniki
- Electra Management
ELECTRA PALACE RHODES
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΓΕΝ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΒΑΛΕΣ
ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α΄/Β΄/Γ΄
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΙΤ
ASS. FOM
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ Β΄
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ Γ΄
ASS. HK MANAGER
ELECTRA PALACE ATHENS
ASS. HK MANAGER
ELECTRA PALACE THESSALONIKI
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ (ΠΛΗΡΗΣ & ΜΕΡΙΚΗ)
ELECTRA MANAGEMENT
DIGITAL CONTENT CREATOR
156
future smart ike (Algorithmics.gr)
SALES AGENT
CUSTOMER SERVICE
157
EM Resorts (ΤΟΜΕΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ)
ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
ΜΑΓΕΙΡΕΣ
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
GROOM
GR AGENTS
158
FDL GROUP
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΘΗΚΗΣ-PICKER
ΦΟΡΤΩΤΗΣ-ΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΠΩΛΗΤΗΣ X VAN
ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΕΓΟΔΗΓΟΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
SALES REPRESENTATIVE
159
Aluma Hotels & Resorts
FRONT OFFICE MANAGER
FRONT OFFICE AGENT
NIGHT AUDITOR
CAPTAIN
WAITER
WAITRESS
BARMAN
COOK A, B, C
STEWARDS
MAIDS
HOUSEMEN
ELECTRICIAN
PLUMBER
RUNNER
160
CORDIA Α.Ε. - IMAGIN FACILITY MANAGEMENT A.E.
ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ
ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΤΕ/ΠΕ
ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΜΑΔΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΠΙΣΝ)
ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
161
dk hospitality
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ
RESERVATION AGENTS
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
SERVICE
ΒΟΗΘΟΣ SERVICE BARTENDER
RESERVATION AGENT
162
INTERCOS ΑΕ – WABI BEAUTY
RND ΧΗΜΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
163
MANTIS GROUP OF COMPANIES
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΩΛΗΤΗΣ
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
164
POSEIDON ATHENS HOTEL
ΓΚΡΟΥΜ-ΟΔΗΓΟΙ
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ/BARMEN (FB)
ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ/ΛΙΝΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
ΜΑΓΕΙΡΑΣ
ΛΑΝΤΖΙΕΡΗΣ
165
POWERZ Α.Ε.
ΟΔΗΓΟΣ
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
ΠΩΛΗΤΗΣ Β2Β
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
166
ΣΤΕΛΛΑ ΠΟΛΑΡΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ROBINSON IERAPETRA
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
ΜΠΑΡ
Β' ΚΑΙ Γ' ΜΑΓΕΙΡΟΙ
167
Cosmos Business Systems A.E.B.E.
IT SUPPORT ENGINEER
NETWORK ENGINEER
NETWORK SECURITY ENGINEER
JUNIOR FIELD SYSTEMS ENGINEER
SOFTWARE BUSINESS ANALYST
ACCOUNT MANAGER
SOFTWARE ENGINEER (JAVA/REACT)
QA ENGINEER
ΟΔΗΓΟΙ ΒΑΝ/ΜΗΧΑΝΗΣ
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
SOC ANALYST L1
168
SWOT Hospitality Management Company & SWOT ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
FRONT OFFICE
HOUSEKEEPING
F&B-ΚΟΥΖΙΝΑ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΜΠΑΡ
169
SSP Hellas - Select Services Partner Hellas S.A.
ΤΑΜΙΕΣ
ΠΩΛΗΤΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
ΒΟΗΘΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
ΥΠΟΔΟΧΗ
170
WOODTCO
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΑΝΙΔΕΙΚΕΥΤΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΠΕΞ. ΞΥΛΟΥ
ΟΔΗΓΟΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
171
WESTNET
SALES SUPPORT SPECIALIST
ACCOUNT MANAGER
SALES ENGINEER
PRODUCT MANAGER
172
TRÉSOR HOSPITALITY
ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
ΜΑΓΕΙΡΕΣ
ΒΟΗΘΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΛΙΝΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
173
VEDICOR DEFENSIVE SYSTEMS
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
174
UNITRACK AEE & ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΒΟΗΘΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΒΟΗΘΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
HR GENERALIST
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & DIGITAL MARKETING
175
ERGON ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΕΠΕ & ERGON ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕ
ΠΩΛΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & LOGISTICS
ΒΟΗΘΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
176
PRINCE INTERNATIONAL
ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΙΤ
SALES
177
BSK LOGISTICS E.E.
ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Η΄ ΜΗΧΑΝΗΣ
178
OKU Hotel Operations Greece
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
ΚΟΥΖΙΝΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΥΠΟΔΟΧΗ
179
SPARTAN SECURITY ΙΕΠΥΑ ΜΟΝ.ΕΠΕ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ
ΦΥΛΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
180
Mediterraneo Hospital
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΤΕΣ
ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ
181
LPP GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
ΠΩΛΗΤΕΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
LEASING MANAGERS
PROJECT MANAGERS
REGIONAL SALED DIRECTOR
PAYROLL MANAGER
182
F ZEEN RETREATS
FRONT OFFICE AGENT
GROOM
COOK A / B / C
CAPTAIN
WAITER A / B
RUNNER / PASSO
SPA THERAPIST
MAID
GARDENER
YOGA INSTRUCTOR
BOUTIQUE SALESPERSON
183
EUROCATERING SA
ΟΔΗΓΟΣ Γ’ ΚΑΙ Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
184
ΗΡΕΜΙΑ ΔΡΥΟΥ ΑΕ / CALME BOUTIQUE HOTEL PAROS
ΡΕΣΕΨΙΟΝ
ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
185
COCOMAT
ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ Β2Β
INTERNAL AUDITOR
PRODUCT MANAGER
ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
SERVICE ΕΣΤΙΑΣΗΣ
186
IID A.E.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ
187
ELVIDA FOODS SA
ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΟΔΗΓΟΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
188
PRESIDENT HOTEL
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ / Α', Β
ΜΑΓΕΙΡΑΣ Γ'
HOUSEMEN
ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ/ΡΙΑ
ΚΑΜΑΡΙΕΡΗΣ/Α
FLOOR SUPERVISOR
FRONT DESK
SHIFT LEADER
189
JUMBO AEE
ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΑΜΙΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
ΒΟΗΘΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
PICKERS
190
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ Α.Ε.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ