38η «Ημέρα Καριέρας»: Ο αναλυτικός πίνακας με όλες τις επιχειρήσεις και τις 1.200 θέσεις εργασίας

Ξεπέρασαν τις 55 οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στην 38η «Ημέρα Καριέρας», που διοργανώνει Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου.

Γιάννης Φιλιππάκος

38η «Ημέρα Καριέρας»: Ο αναλυτικός πίνακας με όλες τις επιχειρήσεις και τις 1.200 θέσεις εργασίας
INTIME NEWS
ΕΡΓΑΣΙΑ
1'

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διοργανώνει για τρίτη φορά «Ημέρα Καριέρας» στον Βόλο, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2025 στο ξενοδοχείο Domotel Xenia Volos (Πλαστήρα 1, 382 22 Βόλος) από τις 10:00 έως τις 18:00.

Η εκδήλωση θα δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες της πόλης και της ευρύτερης περιοχής να συνομιλήσουν απευθείας με στελέχη επιχειρήσεων που αναζητούν προσωπικό για περισσότερες από 1.200 εργασίας.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και η δήλωση συμμετοχής βρίσκεται στη διεύθυνση ΕΔΩ.

Όσοι προσέλθουν στην εκδήλωση θα έχουν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν απευθείας, χωρίς προκαθορισμένο ραντεβού, με στελέχη επιχειρήσεων, να πραγματοποιήσουν επιτόπου αρχικές συνεντεύξεις εργασίας και να ενημερωθούν από εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους και στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) για τις δράσεις και τις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ.

Αντίστοιχα, οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων θα έχουν τη δυνατότητα να συγκεντρώσουν σημαντικό αριθμό βιογραφικών, ώστε να καλύψουν τις θέσεις εργασίας, για τις οποίες αναζητούν κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό.

Ο πίνακας με τις επιχειρήσεις και τις προσφερόμενες ειδικότητες

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

1

ΓΕΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 'ΕΛΠΙΣ΄Δ.ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α.Ε.

  • ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ-ΤΡΙΑ
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ
  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

2

Advanced Building Contractors ΙΚΕ (ABC ΙΚΕ)

  • ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

3

Ι.Ι.Ε.Κ. ΓΙΑΤΣΟΣ Α.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΙΕΚ ΓΙΑΤΣΟΣ)

  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
    • ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
    • ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΜΟΔΑ (ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, ΜΑΚΙΓΙΑΖ, ΚΟΜΜΩΤΙΚΗ, ΠΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΚΟΠΤΙΚΗ ΡΑΠΤΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΟ ΜΟΔΑΣ)
    • ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ MARKETING
    • ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ – ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
    • ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ, ΨΥΚΤΙΚΟΙ, ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ)
    • ΥΓΕΙΑ (ΙΑΤΡΟΙ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ, ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ, ΡΑΔΙΟΛΟΓΟΙ, ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ)
    • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΕΣ, ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ)
    • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
    • ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

4

ONE HEALTH SUPPLIES IKE

  • ΑΝΑΣΣΑ
  • ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  • ΑΝΑΣΣΑ
    • ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
    • ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
    • ΜΑΙΕΣ
    • ΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΙΣ
    • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ
    • ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ
  • ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
    • ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
    • ΟΔΗΓΟΙ / ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ

5

ΡΟΥΣΣΑΣ Α.Ε.

  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ
  • QUALITY ASSURANCE
  • ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

6

RE/MAX

  • ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
  • MARKETING
  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

7

BioMar Hellenic ABBEI

  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΛΟΓΙΣΤΗΣ/ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ
  • ΠΩΛΗΤΗΣ

8

ΟΤΕ ΑΕ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ FRANCHISE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ
  • SALES REPRESENTATIVE COSMOTE
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ
  • FRANCHISE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ &ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ &ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ
  • CUSTOMER EXPERIENCE TECHNICIAN (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ)
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ- 8/6ΩΡΟ

9

PwC

  • SAP PROFESSIONALS/SENIOR PROFESSIONALS
  • ANALYTICS & AI ENGINEERS
  • JAVA DEVELOPERS
  • SENIOR BI EXPERTS

10

LIDL ΕΛΛΑΣ

  • ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
  • ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ-ΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
  • ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ-ΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
  • AREA MANAGER

11

Αθηναϊκή Στρωματοποιία ΑΕΒΕ Media Strom

  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

12

ΜΕΣΣΑΡΙΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ - MESSARITIS RENEWABLES SA

  • ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (STRUCTURAL ENGINEER)
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ O&M
  • ΒΟΗΘΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
  • ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
  • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

13

MITSIS GROUP | Κ. ΜΗΤΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ Α.Ε.

  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ Α', Β'
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΜΠΑΡ Α', Β'
  • ΜΑΓΕΙΡΕΣ Α', Β', Γ'
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
  • ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
  • ΡΕΣΕΨΙΟΝ Α', Β'
  • ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ
  • ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ
  • ΜΠΑΡΜΑΝ
  • ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ Α', Β'
  • ΓΚΡΟΥΜ

14

ΑΙΓΑΙΟ ΣΠΑ ΕΠΕ - AEGEO SPAS

  • SPA THERAPIST
  • SPA MANAGER
  • SPA PROMOTER
  • ASSISTANT SPA MANAGER

15

ATRIUM HOTELS & RESORTS

  • ATRIUM PLATINUM
  • ATRIUM PALACE
  • ATRIUM PRESTIGE
  • ATRIUM PLATINUM
    • ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α', Β', Γ'
    • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Α', Β'
    • ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ 2
    • RECEPTIONIST / GRA
    • ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ Β', Γ'
    • SPA THERAPIST
  • ATRIUM PALACE
    • ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α', Β', Γ'
    • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Α', Β'
    • ΚΗΠΟΥΡΟΣ
    • ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
    • ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
    • GROOM
    • RECEPTIONIST / GRA
    • ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ Β', Γ'
  • ATRIUM PRESTIGE
    • ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α', Β', Γ'
    • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Α', Β'
    • ΚΗΠΟΥΡΟΣ
    • ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
    • ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
    • GROOM
    • RECEPTIONIST / GRA
    • ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ Β', Γ'
    • SPA THERAPIST

16

SANTIKOS COLLECTION

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
  • SPA THERAPIST
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Α', Β'
  • ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α' Β'
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
  • ΟΔΗΓΟΣ
  • ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ

17

SKIATHOS PALACE HOTEL - ALKYON HOTEL

  • SALES & REVENUE MANAGER
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΒΟΗΘΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
  • ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
  • GUEST RELATIONS OFFICER
  • BELLBOY - GRΟΟM
  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
  • ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ - ΛΙΝΟΘΗΚΗΣ
  • F&B MANAGER
  • ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α' (A LA CARTE - ΤΗΓΑΝΙΑ - ΖΕΣΤΗ ΚΟΥΖΙΝΑ)
  • ΜΑΓΕΙΡΑΣ (A LA CARTE - ΣΧΑΡΕΣ - ΨΗΣΤΗΣ)
  • ΜΑΓΕΙΡΑΣ (A LA CARTE - ΣΑΛΑΤΕΣ - ΚΡΥΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ)
  • ΒΟΗΘΟΣ Β'- Γ' ΜΑΓΕΙΡΑ (BUFFET BREAKFAST & A LA CARTE)
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ BUFFET / ΚΑΝΤΙΝΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ-BEACH CANTEEN
  • ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ & ΒΟΗΘΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ
  • ΨΗΣΤΗΣ - ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ
  • ΛΑΝΤΖΙΕΡΗΣ/Α
  • MAITRE D’ HOTEL
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Α'
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ B'
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ A LA CARTE RESTAURANT
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ
  • POOL BOY / SERVICE ΠΙΣΙΝΑΣ
  • BARMAN
  • BAR-BARISTA-CAFE / ΜΠΑΡ ΠΑΡΑΛΙΑΣ-BEACH BAR
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ / ΜΠΑΡ ΠΑΡΑΛΙΑΣ-BEACH BAR
  • ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ / ΜΠΑΡ ΠΑΡΑΛΙΑΣ-BEACH BAR
  • ΙΤ MANAGER
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ - ΒΟΗΘΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
  • LIFEGUARD / ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ
  • ΜΑΣΕΡ/ΜΑΣΕΖ
  • ΕΡΓΑΤΗΣ - ΚΗΠΟΥΡΟΣ

18

BLUE LAGOON GROUP

  • ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΠΑΡ & ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
    • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ
    • ΚΑΠΤΑΙΝ
    • ΜΠΑΡΤΕΝΤΕΡ
  • ΚΟΥΖΙΝΑ
    • ΜΑΓΕΙΡΕΣ
    • ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ
    • ΚΡΕΟΚΟΠΤΕΣ
  • ΥΠΟΔΟΧΗ
    • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
    • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
  • ΣΠΑ
    • ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
    • ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
    • ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
  • ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ
    • ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

19

LAGOMANDRA BEACH HOTEL, SUITES & SPA

  • GUEST RELATIONS
  • ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ
  • ΤΑΜΙΑΣ - ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ MINI MARKET
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - RECEPTION
  • GROOM
  • ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΡΟΦΩΝ
  • ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ / ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΡΙΑ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ
  • ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - RECEPTION
  • ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
  • ΟΔΗΓΟΣ (ΔΙΠΛΩΜΑ Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)
  • ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ / ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΡΙΑ
  • BEACH BOY
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
  • RESTAURANT HOSTESS
  • Α', Β', Γ' ΜΑΓΕΙΡΑΣ
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ Α', Β'
  • BARISTA / BARTENDER
  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
  • YΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΙΝΟΘΗΚΗΣ
  • IT ASSISTANT
  • ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ
  • ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΜΑΣΕΡ

20

PHILIAN HOTELS & RESORTS

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
  • ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
  • ΜΑΓΕΙΡΕΣ
  • GUEST RELATIONS
  • BARMAN
  • GROOM

21

DOMOTEL ΞΕΝΙΑ ΒΟΛΟΥ

  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
  • ΡΕΣΕΨΙΟΝ

22

ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

  • KARAOULANIS BEACH HOTEL
  • ZEFIROS
  • ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΟΒΑΣ HOTEL DES ROSES
  • Tokalis Boutique Hotel & Spa - KENA Τοκαλής ΑΕ
  • LEDA VILLAGE RESORT
  • ΑΦΟΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ KENTA BEACH
  • ΑΦΟΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ KENTA MOUNTAIN HOTEL
  • PELION HOTELS ΕΠΕ KELLY BEACH
  • KARAOULANIS BEACH HOTEL
    • ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
    • ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ
    • ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ
  • ZEFIROS
    • ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
    • ΡΕΣΕΨΙΟΝ
    • ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ
  • ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΟΒΑΣ HOTEL DES ROSES
    • ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
    • ΛΑΝΤΖΕΡΗΣ
    • ΜΑΓΕΙΡΑΣ- ΨΗΣΤΗΣ
    • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
  • TOKALIS BOUTIQUE HOTEL & SPA - KENA ΤΟΚΑΛΗΣ ΑΕ
    • ΜΑΓΕΙΡΑΣ
    • ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ
    • ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
    • ΣΕΡΒΙΣ
    • ΜΠΟΥΦΕ
    • ΚΡΥΑ ΚΟΥΖΙΝΑ
    • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
  • LEDA VILLAGE RESORT
    • Α' ΜΑΓΕΙΡΑΣ
  • ΑΦΟΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ KENTA BEACHΜΑΓΕΙΡΕΣ Β', Γ'
    • ΜΠΑΡΙΣΤΑ
    • BARTENDERS
  • ΑΦΟΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ KENTA MOUNTAIN HOTEL
    • ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
    • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
  • PELION HOTELS ΕΠΕ KELLY BEACH
    • KAMAΡΙEΡA
    • RECEPTION
    • ΜΑΓΕΙΡΕΣ Α', Γ'
    • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ

23

VALIS HOTEL

  • RECEPTIONIST
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ Α'
  • ΜΑΓΕΙΡΑΣ Β', Γ'

24

SAIL AEGEAN - ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΠΑ

  • ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΒΑΣΗΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΗΧΑΝΩΝ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

25

SKYSERV

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΤΗΣΕΩΝ
  • ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

26

SHM HELLAS ΠΗΛΙΟΝ ΑΒΕΕ (ΠΗΛΙΟΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ)

  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
  • ΨΥΚΤΙΚΟΣ
  • ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΗΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

27

LYKOMITROS STEEL SA

  • ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
  • ΜΟΝΤΑΔΟΡΟΙ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ/ΓΕΡΑΝΟΥ
  • ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

28

ΝΚ ΤΡΕΗΛΕΡΣ ΑΕ

  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΤΕΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΤΕΙ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

29

ΣΩΛΗΝ ΑΒΕΕ

  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ
  • ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  • ΕΡΓΑΤΗΣ ΕΣΩΛΚΕΥΣΗΣ

30

SDENG - ΘΕΟΔΩΡΟΥ Α. ΓΑΣΤΗΣ Β. Ο.Ε.

  • ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

31

IL.VI.EF

  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ - CNC
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ

32

LOULIS FOOD INGREDIENTS

  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • R&D ASSISTANT
  • QUALITY CONTROL

33

SOVEL - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ

  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΕΙ)
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ - ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ (ΤΕΙ)
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΑΕΙ)
  • ΤΕΧΝΙΤΕΣ - ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΠΑΛ

34

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ

  • ΕΡΓΑΤΕΣ
  • ΑΔΕΙΟΥΧΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΤΕΙ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Α ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
  • ΑΔΕΙΟΥΧΟΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ Α' Η Β'
  • ΟΔΗΓΟΙ Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ.

35

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ
(ΟΛΥΜΠΟΣ -ΤΥΡΑΣ - ΡΟΔΟΠΗ - ΚΛΙΑΦΑΣ - ΔΟΥΜΠΙΑ)

  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ)
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ (ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η΄ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ)
  • ΧΗΜΙΚΟΙ & ΓΕΩΠΟΝΟΙ (ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)
  • ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

36

ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
  • ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ
  • ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΓΕΩΛΟΓΟΙ
  • ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ

37

Motor Oil | VERD

  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
  • PRODUCTION ADMINISTRATOR
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • QUALITY CONTROL OPERATOR

38

Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

39

METLEN ENERGY & METALS Α.Ε.

  • ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ (ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ Κ.ΛΠ.)
  • ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
  • ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
  • ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ
  • ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΤΕΣ

40

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΘΣΕ)

  • ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ Α.Ε - HELLAS MEZE
  • QUBBER IKE
  • ΒΙΟΠΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΑΕ
  • NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ
  • ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ Α.Ε - HELLAS MEZE
    • ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
    • ΟΔΗΓΟΙ
    • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
  • QUBBER IKE
    • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΤΕΙ-ΑΕΙ)
    • ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΗΣ
    • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ SOFTWARE
    • ΣΤΕΛΕΧΟΣ BUSINESS DEVELOPMENT
  • ΒΙΟΠΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΑΕ
    • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Τ.Ε.Ι.
    • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Τ.Ε.Ι.
  • NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ
    • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ)
    • ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
    • ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

41

JYSK

  • ΠΩΛΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
  • ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΝΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
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INDEEX IKE

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    • DATA PIPELINE DEVELOPMENT, ETL PROCESSES, DATA INTEGRATION
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Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της ΔΥΠΑ στον ιστότοπο www.dypa.gov.gr.

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που παρέχει η ΜΕΜΜΕ βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/memme.

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03:18ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Ποιες περιοχές θα «χτυπήσουν» οι καταιγίδες τις επόμενες ώρες

02:50ΕΡΓΑΣΙΑ

38η «Ημέρα Καριέρας»: Ο αναλυτικός πίνακας με όλες τις επιχειρήσεις και τις 1.200 θέσεις εργασίας

02:24ΚΟΣΜΟΣ

Φον ντερ Λάιεν: Η ΕΕ έτοιμη για εποικοδομητικό διάλογο με τις ΗΠΑ – Αποφασιστική απάντηση αν στοχοποιηθεί

01:58ΕΛΛΑΔΑ

Αναχωρούν και οι «τελευταίοι»: Κοσμοσυρροή τα ξημερώματα στο λιμάνι της Σαντορίνης για το τελευταίο δρομολόγιο

01:36ΚΟΣΜΟΣ

Τι θα συμβεί αν βάλετε ανάποδα το PIN σας στο ATM

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ΗΠΑ: «Αναδίπλωση» από Τριντό - Ο Τραμπ αναστέλλει τους δασμούς στις εισαγωγές από τον Καναδά

00:50ΕΛΛΑΔΑ

Τέλος ο ύπνος στα ΙΧ για πολλούς εργαζόμενους στη Σαντορίνη - «Φεύγουμε γιατί δεν αντέχουμε άλλο τις δονήσεις»

00:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Υποχώρησαν οι επενδυτικές ανησυχίες μετά την απόφαση Τραμπ για το Μεξικό

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Απόκριες 2025: Πότε ανοίγει το Τριώδιο - Ποιες ημερομηνίες πέφτουν Τσικνοπέμπτη και Καθαρά Δευτέρα

23:50ΥΓΕΙΑ

Ποια είναι τα οφέλη της μαύρης σοκολάτας για την υγεία

23:48ΕΛΛΑΔΑ

Μητέρα του Ιάσονα Τριανταφυλλίδη: «Μανούλα, ένα πράγμα θα ξέρεις, σε αγάπησα όσο κι εσύ»

23:42ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμοί στη Σαντορίνη - Καραστάθης (Γεωδυναμικό): Η σεισμική δραστηριότητα δεν αποκλιμακώνεται - Σε 48 ώρες 39 σεισμοί άνω των 4 Ρίχτερ

23:40ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Σε «τέσσερα με πέντε χρόνια» θα οργανωθούν εκλογές στη χώρα, λόγω έλλειψης υποδομών, λέει ο μεταβατικός πρόεδρος

23:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε χειμερινό «κλοιό» η χώρα από αύριο - Χιόνια και στην Αττική - Πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα

23:23ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Διοργανώνει διαγωνισμό τραγουδιού μετά τον αποκλεισμό της από την Eurovision

23:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόσο αξίζει μια χρυσή λίρα;

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Ηλίας Μαμαλάκης: Μαγείρεψε για τους ασθενείς του νοσοκομείου όπου νοσηλεύεται

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20:31ΕΛΛΑΔΑ

Τι συνέβη το 1956 όταν έγινε σεισμός 7,5 Ρίχτερ στη Σαντορίνη - Οι δεκάδες νεκροί, το τσουνάμι και η ισοπέδωση του νησιού

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Σεισμοί - Σαντορίνη: Υποχώρησε ο βυθός στην Άνυδρο - Μετακινήθηκε το νησί από το ηφαίστειο

01:58ΕΛΛΑΔΑ

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22:09ΕΛΛΑΔΑ

Να είστε πολύ προσεκτικοί με το έντομο earwig: Τι σημαίνει αν το βρείτε στον κήπο σας

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Νίκος Χατζηνικολάου: Έξαλλος με τον δικηγόρο του Χρήστου Μάστορα - «Μας κοροϊδεύετε στα μούτρα μας»

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LIVE BLOG: Σεισμοί στις Κυκλάδες - Συνεχείς οι δονήσεις - Εφιαλτική νύχτα και ώρες αγωνίας για τους κατοίκους - Κλειστά τα σχολεία σε πολλά νησιά

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Τι σημαίνει το όνομά σας στα Αρχαία Ελληνικά

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Καιρός: Πλησιάζει ισχυρό σύμπλεγμα καταιγίδων - Τι ώρα θα «ανοίξουν οι ουρανοί» στην Αθήνα

18:53ΚΟΣΜΟΣ

«Μαζικό κλείσιμο»: Κορυφαία ιταλική αλυσίδα ρούχων ανακοινώνει απολύσεις

17:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ριζική αλλαγή του σκηνικού από αύριο - Πού θα σημειωθούν χιονοπτώσεις τα επόμενα 24ωρα

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Πώς να αερίσετε το σπίτι σας τον χειμώνα: 5 πρακτικές συμβουλές - Γιατί είναι σημαντικός ο αερισμός

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Τροχός της Τύχης: Παίκτρια έφτασε στον τελικό και έχασε!

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Καλλιάνος: «Αύριο ξεκινάει ο χειμώνας. Θα στρογγυλοκαθίσει το κρύο» - Τι είπε για την Αττική, μέχρι πότε θα διαρκέσει το κύμα ψύχους

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Απόκριες 2025: Πότε ανοίγει το Τριώδιο - Ποιες ημερομηνίες πέφτουν Τσικνοπέμπτη και Καθαρά Δευτέρα

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