38η «Ημέρα Καριέρας»: Ο αναλυτικός πίνακας με όλες τις επιχειρήσεις και τις 1.200 θέσεις εργασίας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
1
ΓΕΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 'ΕΛΠΙΣ΄Δ.ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α.Ε.
- ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ-ΤΡΙΑ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ
- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
2
Advanced Building Contractors ΙΚΕ (ABC ΙΚΕ)
- ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
3
Ι.Ι.Ε.Κ. ΓΙΑΤΣΟΣ Α.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΙΕΚ ΓΙΑΤΣΟΣ)
- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
- ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
- ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΜΟΔΑ (ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, ΜΑΚΙΓΙΑΖ, ΚΟΜΜΩΤΙΚΗ, ΠΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΚΟΠΤΙΚΗ ΡΑΠΤΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΟ ΜΟΔΑΣ)
- ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ MARKETING
- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ – ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
- ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ, ΨΥΚΤΙΚΟΙ, ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ)
- ΥΓΕΙΑ (ΙΑΤΡΟΙ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ, ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ, ΡΑΔΙΟΛΟΓΟΙ, ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ)
- ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΕΣ, ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ)
- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
- ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
4
ONE HEALTH SUPPLIES IKE
- ΑΝΑΣΣΑ
- ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΑΝΑΣΣΑ
- ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
- ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
- ΜΑΙΕΣ
- ΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΙΣ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ
- ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ
- ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
- ΟΔΗΓΟΙ / ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ
5
ΡΟΥΣΣΑΣ Α.Ε.
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ
- QUALITY ASSURANCE
- ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
6
RE/MAX
- ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
- MARKETING
- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
7
BioMar Hellenic ABBEI
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΛΟΓΙΣΤΗΣ/ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ
- ΠΩΛΗΤΗΣ
8
ΟΤΕ ΑΕ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ FRANCHISE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ
- SALES REPRESENTATIVE COSMOTE
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ
- FRANCHISE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ &ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ &ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ
- CUSTOMER EXPERIENCE TECHNICIAN (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ)
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ- 8/6ΩΡΟ
9
PwC
- SAP PROFESSIONALS/SENIOR PROFESSIONALS
- ANALYTICS & AI ENGINEERS
- JAVA DEVELOPERS
- SENIOR BI EXPERTS
10
LIDL ΕΛΛΑΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
- ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ-ΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
- ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ-ΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
- AREA MANAGER
11
Αθηναϊκή Στρωματοποιία ΑΕΒΕ Media Strom
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
12
ΜΕΣΣΑΡΙΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ - MESSARITIS RENEWABLES SA
- ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (STRUCTURAL ENGINEER)
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ O&M
- ΒΟΗΘΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
- ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
- ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ
- ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
13
MITSIS GROUP | Κ. ΜΗΤΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ Α.Ε.
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ Α', Β'
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΜΠΑΡ Α', Β'
- ΜΑΓΕΙΡΕΣ Α', Β', Γ'
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
- ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
- ΡΕΣΕΨΙΟΝ Α', Β'
- ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ
- ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ
- ΜΠΑΡΜΑΝ
- ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ Α', Β'
- ΓΚΡΟΥΜ
14
ΑΙΓΑΙΟ ΣΠΑ ΕΠΕ - AEGEO SPAS
- SPA THERAPIST
- SPA MANAGER
- SPA PROMOTER
- ASSISTANT SPA MANAGER
15
ATRIUM HOTELS & RESORTS
- ATRIUM PLATINUM
- ATRIUM PALACE
- ATRIUM PRESTIGE
- ATRIUM PLATINUM
- ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α', Β', Γ'
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Α', Β'
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ 2
- RECEPTIONIST / GRA
- ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ Β', Γ'
- SPA THERAPIST
- ATRIUM PALACE
- ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α', Β', Γ'
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Α', Β'
- ΚΗΠΟΥΡΟΣ
- ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
- GROOM
- RECEPTIONIST / GRA
- ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ Β', Γ'
- ATRIUM PRESTIGE
- ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α', Β', Γ'
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Α', Β'
- ΚΗΠΟΥΡΟΣ
- ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
- GROOM
- RECEPTIONIST / GRA
- ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ Β', Γ'
- SPA THERAPIST
16
SANTIKOS COLLECTION
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
- SPA THERAPIST
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Α', Β'
- ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α' Β'
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
- ΟΔΗΓΟΣ
- ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ
17
SKIATHOS PALACE HOTEL - ALKYON HOTEL
- SALES & REVENUE MANAGER
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΒΟΗΘΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
- ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
- GUEST RELATIONS OFFICER
- BELLBOY - GRΟΟM
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ - ΛΙΝΟΘΗΚΗΣ
- F&B MANAGER
- ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α' (A LA CARTE - ΤΗΓΑΝΙΑ - ΖΕΣΤΗ ΚΟΥΖΙΝΑ)
- ΜΑΓΕΙΡΑΣ (A LA CARTE - ΣΧΑΡΕΣ - ΨΗΣΤΗΣ)
- ΜΑΓΕΙΡΑΣ (A LA CARTE - ΣΑΛΑΤΕΣ - ΚΡΥΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ)
- ΒΟΗΘΟΣ Β'- Γ' ΜΑΓΕΙΡΑ (BUFFET BREAKFAST & A LA CARTE)
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ BUFFET / ΚΑΝΤΙΝΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ-BEACH CANTEEN
- ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ & ΒΟΗΘΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ
- ΨΗΣΤΗΣ - ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ
- ΛΑΝΤΖΙΕΡΗΣ/Α
- MAITRE D’ HOTEL
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Α'
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ B'
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ A LA CARTE RESTAURANT
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
- ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ
- POOL BOY / SERVICE ΠΙΣΙΝΑΣ
- BARMAN
- BAR-BARISTA-CAFE / ΜΠΑΡ ΠΑΡΑΛΙΑΣ-BEACH BAR
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ / ΜΠΑΡ ΠΑΡΑΛΙΑΣ-BEACH BAR
- ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ / ΜΠΑΡ ΠΑΡΑΛΙΑΣ-BEACH BAR
- ΙΤ MANAGER
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ - ΒΟΗΘΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
- LIFEGUARD / ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ
- ΜΑΣΕΡ/ΜΑΣΕΖ
- ΕΡΓΑΤΗΣ - ΚΗΠΟΥΡΟΣ
18
BLUE LAGOON GROUP
- ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΠΑΡ & ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ
- ΚΑΠΤΑΙΝ
- ΜΠΑΡΤΕΝΤΕΡ
- ΚΟΥΖΙΝΑ
- ΜΑΓΕΙΡΕΣ
- ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ
- ΚΡΕΟΚΟΠΤΕΣ
- ΥΠΟΔΟΧΗ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
- ΣΠΑ
- ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
- ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
- ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
- ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ
- ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
19
LAGOMANDRA BEACH HOTEL, SUITES & SPA
- GUEST RELATIONS
- ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ
- ΤΑΜΙΑΣ - ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ MINI MARKET
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - RECEPTION
- GROOM
- ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΡΟΦΩΝ
- ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ / ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΡΙΑ
- ΒΟΗΘΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ
- ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - RECEPTION
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
- ΟΔΗΓΟΣ (ΔΙΠΛΩΜΑ Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)
- ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ / ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΡΙΑ
- BEACH BOY
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
- RESTAURANT HOSTESS
- Α', Β', Γ' ΜΑΓΕΙΡΑΣ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ Α', Β'
- BARISTA / BARTENDER
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
- YΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΙΝΟΘΗΚΗΣ
- IT ASSISTANT
- ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ
- ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΜΑΣΕΡ
20
PHILIAN HOTELS & RESORTS
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
- ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
- ΜΑΓΕΙΡΕΣ
- GUEST RELATIONS
- BARMAN
- GROOM
21
DOMOTEL ΞΕΝΙΑ ΒΟΛΟΥ
22
ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
- KARAOULANIS BEACH HOTEL
- ZEFIROS
- ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΟΒΑΣ HOTEL DES ROSES
- Tokalis Boutique Hotel & Spa - KENA Τοκαλής ΑΕ
- LEDA VILLAGE RESORT
- ΑΦΟΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ KENTA BEACH
- ΑΦΟΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ KENTA MOUNTAIN HOTEL
- PELION HOTELS ΕΠΕ KELLY BEACH
- KARAOULANIS BEACH HOTEL
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
- ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ
- ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ
- ZEFIROS
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
- ΡΕΣΕΨΙΟΝ
- ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ
- ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΟΒΑΣ HOTEL DES ROSES
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
- ΛΑΝΤΖΕΡΗΣ
- ΜΑΓΕΙΡΑΣ- ΨΗΣΤΗΣ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
- TOKALIS BOUTIQUE HOTEL & SPA - KENA ΤΟΚΑΛΗΣ ΑΕ
- ΜΑΓΕΙΡΑΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
- ΣΕΡΒΙΣ
- ΜΠΟΥΦΕ
- ΚΡΥΑ ΚΟΥΖΙΝΑ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
- LEDA VILLAGE RESORT
- ΑΦΟΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ KENTA BEACHΜΑΓΕΙΡΕΣ Β', Γ'
- ΑΦΟΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ KENTA MOUNTAIN HOTEL
- ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
- PELION HOTELS ΕΠΕ KELLY BEACH
- KAMAΡΙEΡA
- RECEPTION
- ΜΑΓΕΙΡΕΣ Α', Γ'
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
23
VALIS HOTEL
- RECEPTIONIST
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ Α'
- ΜΑΓΕΙΡΑΣ Β', Γ'
24
SAIL AEGEAN - ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΠΑ
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΒΑΣΗΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΗΧΑΝΩΝ
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
25
SKYSERV
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΤΗΣΕΩΝ
- ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
- ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
26
SHM HELLAS ΠΗΛΙΟΝ ΑΒΕΕ (ΠΗΛΙΟΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ)
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
- ΨΥΚΤΙΚΟΣ
- ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΗΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
27
LYKOMITROS STEEL SA
- ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
- ΜΟΝΤΑΔΟΡΟΙ
- ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ/ΓΕΡΑΝΟΥ
- ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
28
ΝΚ ΤΡΕΗΛΕΡΣ ΑΕ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΤΕΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΤΕΙ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
29
ΣΩΛΗΝ ΑΒΕΕ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ
- ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΕΡΓΑΤΗΣ ΕΣΩΛΚΕΥΣΗΣ
30
SDENG - ΘΕΟΔΩΡΟΥ Α. ΓΑΣΤΗΣ Β. Ο.Ε.
31
IL.VI.EF
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ - CNC
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ
32
LOULIS FOOD INGREDIENTS
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- R&D ASSISTANT
- QUALITY CONTROL
33
SOVEL - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΕΙ)
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ - ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ (ΤΕΙ)
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΑΕΙ)
- ΤΕΧΝΙΤΕΣ - ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΠΑΛ
34
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ
- ΕΡΓΑΤΕΣ
- ΑΔΕΙΟΥΧΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΤΕΙ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Α ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
- ΑΔΕΙΟΥΧΟΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ Α' Η Β'
- ΟΔΗΓΟΙ Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ.
35
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ
(ΟΛΥΜΠΟΣ -ΤΥΡΑΣ - ΡΟΔΟΠΗ - ΚΛΙΑΦΑΣ - ΔΟΥΜΠΙΑ)
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ)
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ (ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η΄ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ)
- ΧΗΜΙΚΟΙ & ΓΕΩΠΟΝΟΙ (ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)
- ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
36
ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
- ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ
- ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
- ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΓΕΩΛΟΓΟΙ
- ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
37
Motor Oil | VERD
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
- PRODUCTION ADMINISTRATOR
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- QUALITY CONTROL OPERATOR
38
Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
39
METLEN ENERGY & METALS Α.Ε.
- ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ (ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ Κ.ΛΠ.)
- ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
- ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
- ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ
- ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΤΕΣ
40
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΘΣΕ)
- ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ Α.Ε - HELLAS MEZE
- QUBBER IKE
- ΒΙΟΠΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΑΕ
- NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ
- ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ Α.Ε - HELLAS MEZE
- ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
- ΟΔΗΓΟΙ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
- QUBBER IKE
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΤΕΙ-ΑΕΙ)
- ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΗΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ SOFTWARE
- ΣΤΕΛΕΧΟΣ BUSINESS DEVELOPMENT
- ΒΙΟΠΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΑΕ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Τ.Ε.Ι.
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Τ.Ε.Ι.
- NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ)
- ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
- ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
41
JYSK
- ΠΩΛΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
- ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΝΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
- ΔΙΕΥΘΥΝΗΣ/ΝΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
42
INDEEX IKE
- SOFTWARE ENGINEER
- FRONT-END: JAVASCRIPT, REACT.JS
- BACK-END: PYTHON, DJANGO/DJANGO REST FRAMEWORK, GITHUB
- DATA ENGINEER
- DATA PIPELINE DEVELOPMENT, ETL PROCESSES, DATA INTEGRATION
- TECHNOLOGIES: PYTHON, SPARK, KAFKA, SQL, GITHUB, CLOUD PLATFORMS (AWS, AZURE, GCP)
- SALES DEVELOPMENT REPRESENTATIVE