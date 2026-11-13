ΑΣΕΠ 7Κ/2026: «Τρέχουν» οι αιτήσεις για τις 3.262 θέσεις στο Δημόσιο με απολυτήριο Γυμνασίου

Αναλυτικά, όλες οι πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη 7Κ/2026 του ΑΣΕΠ που δίνει  3.262 μόνιμες θέσεις σε φορείς του Δημοσίου κατηγορίας ΥΕ.

Γιάννης Φιλιππάκος

ΑΣΕΠ 7Κ/2026: «Τρέχουν» οι αιτήσεις για τις 3.262 θέσεις στο Δημόσιο με απολυτήριο Γυμνασίου
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  • Η προκήρυξη 7Κ/2026 του ΑΣΕΠ αφορά στην πλήρωση 3.262 μόνιμων θέσεων κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Δημοσίου.
  • Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ μέχρι τις 16 Νοεμβρίου 2026, ώρα 14:00.
  • Οι θέσεις αφορούν διάφορες ειδικότητες, όπως βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό, επιμελητές, εργάτες τεχνικών εργασιών, προσωπικό καθαριότητας και φύλακες.
  • Το ΦΕΚ της προκήρυξης είναι διαθέσιμο δωρεάν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και στο Εθνικό Τυπογραφείο.
  • Η διαδικασία επιλογής γίνεται με σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.
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Συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 7Κ/2026 του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 64/16.10.2026/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 3.262 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Αίτηση) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 16 Νοεμβρίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Το Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).

Δείτε το Φ.Ε.Κ, και στον πίνακα που ακολουθεί:

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που αναφέρονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Β΄).

Οι ζητούμενες ειδικότητες

  • ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού Ειδ. ΥΕ Βοηθών Θαλάμου
  • ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού Ειδ. ΥΕ Βοηθών ΝοσοκόμωνΦυλάκων Ασθενών
  • ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού Ειδ. ΥΕ Μεταφορέων Ασθενών
  • ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού Ειδ. ΥΕ Νεκροτόμων
  • ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού Ειδ. ΥΕ Τραυματιοφορέων
  • ΥΕ Επιμελητών-Κλητήρων Ειδ. ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
  • ΥΕ Επιμελητών-Κλητήρων Ειδ. ΥΕ Επιμελητών
  • ΥΕ Επιμελητών-Κλητήρων Ειδ. ΥΕ Κλητήρων
  • ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων Ειδ. ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων
  • ΥΕ Εργατών Ειδικών Καθηκόντων Ειδ. ΥΕ Καταμετρητών Ύδρευσης
  • ΥΕ Εργατών Ειδικών Καθηκόντων Ειδ. ΥΕ Μεταφορών
  • ΥΕ Εργατών Ειδικών Καθηκόντων Ειδ. ΥΕ Πλυτών-Σιδερωτών
  • ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίων Ειδ. ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίων
  • ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίων Ειδ. ΥΕ Εργατών Ταφής-Εκταφής
  • ΥΕ Εργατών Πρασίνου Ειδ. ΥΕ Εργατών Πρασίνου
  • ΥΕ Εργατών Τεχνικών Εργασιών Ειδ. ΥΕ Εργατών Άρδευσης
  • ΥΕ Εργατών Τεχνικών Εργασιών Ειδ. ΥΕ Εργατών Ελαιοχρωματιστών
  • ΥΕ Εργατών Τεχνικών Εργασιών Ειδ. ΥΕ Εργατών Επεξεργασίας Λυμάτων Και Ύδατος
  • ΥΕ Εργατών Τεχνικών Εργασιών Ειδ. ΥΕ Εργατών Ηλεκτρολογικών Εργασιών
  • ΥΕ Εργατών Τεχνικών Εργασιών Ειδ. ΥΕ Εργατών Οδοποιίας
  • ΥΕ Εργατών Τεχνικών Εργασιών Ειδ. ΥΕ Εργατών Οικοδομικών Εργασιών
  • ΥΕ Εργατών Τεχνικών Εργασιών Ειδ. ΥΕ Εργατών Πλακοστρώσεων
  • ΥΕ Εργατών Τεχνικών Εργασιών Ειδ. ΥΕ Εργατών Ύδρευσης-Αποχέτευσης
  • ΥΕ Εργατών Τεχνικών Εργασιών Ειδ. ΥΕ Εργατών Υδρονομέων
  • ΥΕ Υδρονομέας-ΚαταμετρητήςΣυντηρητής Υδρομέτρων Και Αρδευτικών Δικτύων
  • ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών Ειδ. ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών
  • ΥΕ Προσωπικού Εστίασης Ειδ. ΥΕ Πλυτών Σκευών Μαγειρείων
  • ΥΕ Προσωπικού Εστίασης Ειδ. ΥΕ Τραπεζοκόμων
  • ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων Ειδ. ΥΕ Επιστατών Καθαριότητας
  • ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων Ειδ. ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων
  • ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων Ειδ. ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων
  • ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων Ειδ. ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων
  • ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων Ειδ. ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Μονάδων Υγείας
  • ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων Ειδ. ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων
  • ΥΕ Φυλάκων Ειδ. ΥΕ Νυχτοφυλάκων
  • ΥΕ Φυλάκων Ειδ. ΥΕ Φυλάκων
  • ΥΕ Φυλάκων Ειδ. ΥΕ Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων

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