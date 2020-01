Νέες τουρκικές προκλήσεις: NAVTEX για σεισμικές έρευνες και άσκηση με πραγματικά πυρά

Η χρονική συγκυρία των NAVTEX αυτών κάθε άλλο παρά τυχαία μπορεί να θεωρηθεί, καθώς η Άγκυρα δείχνει με αυτό τον τρόπο ότι οι εξελίξεις στη Λιβύη δεν θα την αποσπάσουν από τους ενεργειακούς της σχεδιασμούς στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η πρώτη τουρκική NAVTEX, που εκδόθηκε τη Δευτέρα και ισχύει από τις 14 Ιανουαρίου μέχρι και τις 10 Απριλίου 2020, δεσμεύει μεγάλη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Κύπρου για σεισμικές έρευνες και στέλνει στην περιοχή το Oruc Reis και τα συνοδευτικά σκάφη ΑΤΑΜΑΝ και CENGİZ.

Η πρώτη τουρκική Navtex

TURNHOS N/W : 0114/20

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZ HAN BETWEEN 14 JAN-10 APR 20 IN AREA BOUNDED BY;

34 31.53 N - 030 27.08 E

33 51.65 N - 030 28.27 E

33 53.40 N - 030 46.78 E

34 31.92 N - 030 45.92 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 102059Z APR 20.

Η δεύτερη NAVTEX

H δεύτερη NAVTEX, που εκδόθηκε την Τρίτη 14 Ιανουαρίου, δεσμεύει περιοχή νοτίως του Καστελόριζου για ασκήσεις με πραγματικά πυρά.

