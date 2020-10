O Ερντογάν βάζει «μπουρλότο» στο διάλογο για 4η φορά – Πλέει σε ελληνική υφαλοκρηπίδα το Oruc Reis

Oruc Reis: Εντός της τουρκικής Navtex έχει εισέλθει από τις 5 το απόγευμα της Δευτέρας (12/10) το τουρκικό σεισμογραφικό Oruc Reis και κινείται με κατεύθυνση νοτιοδυτική.

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, πολεμικά πλοία της Τουρκίας έχουν δημιουργήσει ήδη μία ασπίδα προστασίας γύρω από το τουρκικό ερευνητικό. Αν και είναι λιγότερα σε σχέση με την κρίση του Αυγούστου δεν σημαίνει ότι η κλιμάκωση που επιχειρεί το καθεστώς Ερντογάν είναι μικρότερης έντασης ή αξίας.

#OruçReis sismik araştırma gemimizin bakım çalışmaları tamamlandı.



Gemimiz, Akdeniz’in röntgenini çekmek için demir aldı.



Araştırmaya, kazmaya ve haklarımızı korumaya devam edeceğiz.



Varsa, mutlaka bulacağız. ? pic.twitter.com/Lfb1YcxGsK — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) October 12, 2020

Αντιθέτως και μόνο το γεγονός ότι η Τουρκία στέλνει το Oruc Reis νοτίως του Καστελόριζου τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, δηλαδή τη στιγμή που επιχειρείται μια νέα απόπειρα για την έναρξη των διερευνητικών επαφών, επιβεβαιώνει πως το καθεστώς Ερντογάν δεν έχει καμία διάθεση για διάλογο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Άγκυρα επιμένει στην αδιάλλακτη επιθετική πολιτική, θέτοντας εκ νέου σε κίνδυνο την ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο.

Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις δεν αιφνιδιάστηκαν σε καμία περίπτωση από την κίνηση της Τουρκίας.

Από την πρώτη στιγμή, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, σε συνεργασία με τους Αρχηγούς ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ διέταξε την αναδιαμόρφωση των σχεδίων επιφυλακής και την αύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας σε Πολεμικό Ναυτικό, Πολεμική Αεροπορία και Στρατό Ξηράς.

Σύμφωνα, πάντα, με έγκυρες πηγές του Πενταγώνου, οι εντολές είναι σαφείς και συγκεκριμένες, με μονάδες επιφανείας του Ελληνικού Στόλου να ενισχύουν τις ήδη υπάρχουσες, οι οποίες παρέμειναν στην περιοχή μετά την κρίση του Αυγούστου.

«Με ψυχραιμία, αποφασιστικότητα και άριστη επιχειρησιακή ετοιμότητα, οι Ένοπλες Δυνάμεις στέκονται και πάλι, για τέταρτη φορά τους τελευταίους επτά μήνες, απέναντι στους προκλητικούς και αμετανόητους Τούρκους. Είναι βέβαιο πως για ακόμη μία φορά οι Τούρκοι θα λάβουν την απάντηση που τους πρέπει», υπογράμμισαν οι ίδιες πηγές.

Σύμφωνα με πηγές του ΥΠΕΘΑ, η ελληνική πλευρά παρακολουθεί κάθε κίνηση του Oruc Reis και των τουρκικών πολεμικών σκαφών που το συνοδεύουν, με την στρατιωτική και πολιτική ηγεσία να αξιολογούν την κατάσταση συνεχώς και να προχωρούν στις κατάλληλες ενέργειες.

Πού βρίσκεται αυτή την ώρα

Σύμφωνα με την ΕΡΤ το Oruc Reis έχει κλειστούς τους πομπούς του εδώ και 8 ώρες και έχει τοποθετηθεί περίπου στο μέσον του ανατολικότερου άκρου της παράνομα δεσμευθείσας περιοχής και κινείται νοτιοδυτικά.

Αυτό σημαίνει ουσιαστικά ότι η πρώτη κίνηση της Τουρκίας είναι να μην προσεγγίσει τόσο κοντά στο Καστελόριζο, δηλαδή σε απόσταση 6,5 ναυτικών μιλίων.

H τουρκική Navtex

Η νέα Τουρκική NAVTEX εκδόθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα και λίγες ώρες αργότερα o Τούρκος ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσαβούσογλου με ένα προκλητικό-επιθετικό tweet ανακοίνωνε την επανέξοδο του Oruc Reis στην Ελληνική υφαλοκρηπίδα, αναγράφοντας απλώς το όνομά του Τουρκικού σκάφους.

Tο Oruc Reis θα διεξάγει σεισμικές έρευνες από τις 12 Οκτωβρίου ώρα 6:00 UTC έως και τις 22 Οκτωβρίου, ώρα 20:59UTC νότια του Καστελόριζου.

H νέα Navtex για το Oruc Reis αφορά στη θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελόριζου και της Ρόδου και ανατολικά της Καρπάθου και της Κρήτης, που περικλείεται από τα στίγματα:

TURNHOS N/W: 1262/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 11-10-2020 23:33)

TURNHOS N/W: 1262/20

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇREİS, ATAMAN AND CENGİZHAN FROM 120600Z OCT 20 TO 222059Z OCT 20 IN AREA BOUNDED BY;

35 34.82 N - 028 00.13 E

35 34.83 N - 028 28.78 E

35 36.77 N - 028 28.77 E

35 59.87 N - 029 22.85 E

35 59.87 N - 029 34.20 E

35 59.92 N - 029 59.75 E

35 42.52 N - 030 04.35 E

34 49.53 N - 028 00.07 E

35 09.32 N - 028 00.05 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 222059Z OCT 20.

Η περιοχή που δεσμεύει η Τουρκία είναι η εξής:

Επικοινωνία Μητσοτάκη-Μισέλ

Απαντώντας στην Άγκυρα, η Αθήνα επιχειρεί να κινητοποιήσει την ΕΕ ώστε να ασκήσει πίεση στον Ερντογάν. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ. Στη διάρκεια της επικοινωνίας, ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη νέα παράνομη τουρκική NAVTEX για έρευνες νοτίως του Καστελόριζου. Ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης επισήμανε στον κ. Μισέλ ότι θα θέσει στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 15ης-16ης Οκτωβρίου τη νέα αυτή μονομερή ενέργεια, που αποτελεί σοβαρή κλιμάκωση από την πλευρά της Τουρκίας.

Προκαλεί το τουρκικό ΥΠΕΞ - «Εντός τουρκικής υφαλοκρηπίδας οι έρευνες»

Την ίδια στιγμή, νέα «εμπρηστική» ανακοίνωση, με αφορμή τη νέα έξοδο του ερευνητικού σκάφους Oruc Reis για έρευνες κοντά στο Καστελόριζο, εξέδωσε τη Δευτέρα το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, καταγγέλλοντας την Ελλάδα για «μαξιμαλιστικούς ισχυρισμούς».

Στην ανακοίνωσή του το τουρκικό ΥΠΕΞ επιβεβαιώνει το νέο απόπλου του ερευνητικού σκάφους και σημειώνει: «Το σκάφος μας, το Oruc Reis ξεκίνησε τις σεισμικές ερευνητικές του δραστηριότητες από εκεί που είχε σταματήσει, έπειτα από ένα μήνα και πλέον που διήρκεσαν οι διαδικασίες συντήρησης και επισκευής του. Οι έρευνες αυτές, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τις 22 Οκτωβρίου 2020 πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας, 15 χιλιόμετρα από το κοντινότερο χερσαίο σημείο της Τουρκίας και 425 χιλιόμετρα μακριά από την ελληνική ηπειρωτική χώρα».

