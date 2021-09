Τουρκική Navtex: Φτάνουν στην... Κρήτη οι Τούρκοι - Αμφισβητούν το δικαίωμα της Ελλάδας για έρευνα

Ελληνοτουρκικά: Μετά το «ήρεμο καλοκαίρι», οι Τούρκοι ξαναβγαίνουν στην Ανατολική Μεσόγειο, κλιμακώνοντας την ένταση με την Ελλάδα.

Navtex - «απάντηση» στην ελληνική για συνέχιση των ερευνών βορειανατολικά της Κρήτης, εξέδωσε η Τουρκία, υποστηρίζοντας με τον τρόπο αυτό ότι μέρος της περιοχής που έχει δεσμεύσει η χώρα μας εμπίπτει στην τουρκική υφαλοκρηπίδα.

Συγκεκριμένα, ο σταθμός Ηρακλείου της Ελληνικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας εξέδωσε Navtex ενημερώνοντας για επιστημονικές έρευνες του πλοίου Nautical Geo στο Καρπάθιο πέλαγος, μεταξύ Κρήτης και Κάσου.

«Απαντώντας» η Τουρκία εξέδωσε αντι-Navtex, ισχυριζόμενη ότι η περιοχή που δεσμεύει για έρευνες του Nautical Geo η Ελλάδα, «βρίσκεται εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας όπως δηλώθηκε στα Ηνωμένα Έθνη στις 18 Μαρτίου 2020», σύμφωνα με το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Στην εν λόγω Navtex αναφέρεται ότι οι κινήσεις της Ελλάδος πρέπει να συντονίζονται με τις τουρκικές Αρχές. Ανάλογα επιχειρήματα χρησιμοποιούσαν οι Τούρκοι και κατά την κρίση του 2020.

Σημειώνεται πως, με φόντο τις προκλήσεις της γείτονος, μένει να φανεί τι μηνύματα θα σταλούν στην Τουρκία από την ευρωμεσογειακή σύνοδο που γίνεται στην Αθήνα, καθώς μπορεί μέχρι στιγμής να μην υπάρχουν εμφανή δείγματα όξυνσης των πνευμάτων από την πλευρά της Άγκυρας, εντούτοις δεν έχουν λείψει ρητορικές εξάρσεις πρόσφατα από Ερντογάν και Ακάρ που θέτουν το ερώτημα αν τέλειωσε το «ήρεμο» καλοκαίρι.

Η τουρκική Navtex έχει ως εξής:

TURNHOS N/W : 0821/21 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 16-09-2021 19:34)

TURNHOS N/W : 0821/21

MEDITERRANEAN SEA

1. SOME PART OF AREA PROMULGATED WITH NAVTEX NR. HA96-601/21 IS WITHIN TURKISH CONTINENTAL SHELF DECLARED TO UNITED NATIONS, ON 18 MARCH 2020 WITH REF NR. A/74/757.

2. ALL RESEARCH ACTIVITIES IN TURKISH MARITIME JURISDICTION AREA MUST BE COORDINATED WITH RELEVANT TURKISH AUTHORITIES.

