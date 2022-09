ΓΕΕΘΑ: Οι σημαντικές επαφές του Στρατηγού Φλώρου στο Ισραήλ - Πώς ενισχύεται ο άξονας σταθερότητας

Η Ελλάδα ενισχύει μεθοδικά τις συμμαχίες με χώρες «κλειδιά» της περιοχής δημιουργώντας έναν πυλώνα ασφαλείας απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισμό.

Τη στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ, απέναντι στις προσπάθειες αποσταθεροποίησης της Τουρκίας προωθεί η Ελλάδα, ενδυναμώνοντας τον άξονα σταθερότητας στο… σταυροδρόμι τριών ηπείρων.

Με την Τουρκία να επιμένει στην επικίνδυνη τακτική των προκλήσεων, θέτοντας σε κίνδυνο την ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο, η χώρα μας με ευθύνη, σοβαρότητα και γνώση της γεωπολιτικής συγκυρίας, ενισχύει τις συμμαχίες με χώρες «κλειδιά» της περιοχής. Υπό αυτό το πρίσμα, οι καλές σχέσεις της Ελλάδας με το Ισραήλ αποτελούν τη βάση για ευρύτερη αμυντική και ενεργειακή συνεργασία, θέτοντας στην… απομόνωση το προκλητικό τουρκικό καθεστώς.

Οι δύο χώρες ενισχύουν συνεχώς τη στρατιωτική τους συνεργασία, με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο να επισκέπτεται τα προηγούμενα 24ωρα το Ισραήλ, στο πλαίσιο του πρώτου Διεθνούς Συνεδρίου Στρατιωτικής Καινοτομίας (International Military Innovation Conference) που διεξήχθη στο Camp Dayan στο Τελ Αβίβ, κατόπιν πρόσκλησης του Ομολόγου του Chief of General Staff of the Israel Defense Forces Lieutenant General Aviv Kohavi, ο οποίος και κήρυξε την έναρξη του Συνεδρίου.

Ως επίσημοι προσκεκλημένοι συμμετείχαν επίσης οι Αρχηγοί των ΗΠΑ Chairman of the Joint Chiefs of Staff - General Mark Milley, της Κυπριακής Δημοκρατίας Αντιστράτηγος Δημόκριτος Ζερβάκης, του Μαρόκου Lieutenant General Belkhir al Farouk, της Πολωνίας Lieutenant General Rajmund T. Andrzejczak, της Τσεχίας Major General Karel Řehka, καθώς και ο Διοικητής US CENTCOM General Michael Kurilla.

Επίσης συμμετείχε αντιπροσωπεία του ΝΑΤΟ, εκπρόσωποι των Αρχηγών ΓΕΕΘΑ της Αυστραλίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Ιορδανίας, του Καναδά, της Ολλανδίας, της Ουγγαρίας, της Σλοβακίας και της Φινλανδίας, καθώς και στρατιωτικές αντιπροσωπείες των συμμετεχουσών Χωρών.

Ποιος έλειπε; Μα φυσικά η Τουρκία, η επιθετική στάση της οποίας και οι αναθεωρητικές της βλέψεις έχουν προκαλέσει τον παραγκωνισμό της από διεθνή φόρα και συναντήσεις ηγετών.

Κατά την διάρκεια του Συνεδρίου συζητήθηκαν μεταξύ άλλων θέματα Άμυνας Πολλαπλών Διαστάσεων, Επίθεσης και Ελιγμών, Έρευνας και Αμυντικής Καινοτομίας, Τεχνολογικής, Επιχειρησιακής και Οργανωτικής Καινοτομίας, καθώς και Ψηφιακής Μετεξέλιξης του Πεδίου της Μάχης, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και την εμβάθυνση της συνεργασίας των συμμετεχόντων στους τομείς της στρατηγικής και της άμυνας, στην υποστήριξη και επέκταση της καινοτόμου νοοτροπίας, στην επιτάχυνση πρωτοβουλιών και διαδικασιών που προωθούν την καινοτομία στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και στην κατανόηση και αντιμετώπιση των αναδυόμενων κοινών προκλήσεων άμυνας και ασφάλειας σε στρατηγικό, επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις νεοφυών εταιρειών, ενώ η πρώτη ημέρα του Συνεδρίου ολοκληρώθηκε με ομιλία του US Chairman of the Joint Chiefs of Staff General Mark Milley.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ μετέβη στο Προεδρικό Μέγαρο στην Ιερουσαλήμ, όπου στο πλαίσιο του Συνεδρίου η Α.Ε. ο Πρόεδρος του Ισραήλ κ. Isaac Herzog υποδέχθηκε και φιλοξένησε τους επίσημους προσκεκλημένους του σε ειδική τιμητική εκδήλωση. Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, είχε εξαιρετικά σημαντικές συνομιλίες, τόσο με τον Ισραηλινό ομόλογό του, όσο και με τον Αμερικανό, τονίζοντας την σπουδαιότητα του σχήματος 3+1 για την περιοχή (Ελλάδα - Κύπρος - Ισραήλ + ΗΠΑ), απέναντι στις πρακτικές του τουρκικού καθεστώτος.

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων συναντήθηκε στην Πρεσβευτική Κατοικία με τον Πρέσβη της Ελλάδος στo Iσραήλ κ. Κυριάκο Λουκάκη, με τον οποίο σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα συζήτησαν για την κατάσταση στην περιοχή, καθώς και για την σημαντική εμβάθυνση των σχέσεων και της Στρατιωτικής Συνεργασίας Ελλάδος - Ισραήλ, ως αποτέλεσμα της διαρκούς κοινής τους προσπάθειας για την εδραίωση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και πέραν αυτής.