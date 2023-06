Τουρκία: ΝΟΤΑΜ στην «καρδιά» του Αιγαίου μέχρι τις 26 Ιουνίου

Ελληνοτουρκικά: Η Τουρκία εξέδωσε ΝΟΤΑΜ για ασκήσεις με πραγματικά πυρά από τις 5 Ιουνίου μέχρι τις 26 Ιουνίου, μία ημέρα μετά τις δεύτερες εκλογές στην Ελλάδα, δεσμεύοντας την «καρδιά» του Αιγαίου.

Αν και αρχικά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έδειξε μια πιο κατευναστική διάθεση σε ό,τι αφορά τα Ελληνοτουρκικά, φαίνεται ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να αλλάξει τακτική μετά τη νίκη του προέδρου της στις εκλογές. Αυτό γιατί η Άγκυρα εξέδωσε ΝΟΤΑΜ που αφορά ασκήσεις του πολεμικού ναυτικού και της πολεμικής αεροπορίας της χώρας, με πραγματικά πυρά, από τη Δευτέρα 5 Ιουνίου μέχρι και τη Δευτέρα 26 Ιουνίου.

Στο διάστημα αυτό, η Ελλάδα θα βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο καθώς οι δεύτερες εκλογές θα διεξαχθούν την Κυριακή 25 Ιουνίου. Σε κάθε περίπτωση, η Αθήνα αντέδρασε στην τουρκική ΝΟΤΑΜ αναφέροντας πως είναι άκυρη καθώς δεσμεύει εναέριο χώρο εντός του FIR Αθηνών.

Η NOTAM της Τουρκίας:

A3765/23 (Issued for LTBB LGGG PART 1 OF 2) – NAVIGATIONAL WARNING TO ALL CONCERNED:

TURKIYE REQUESTED THE GREEK AIS TO PROMULGATE APPROPRIATE NOTAM

FOR THE EXERCISE AREA LOCATED WITHIN INTERNATIONAL WATERS AND

AIRSPACE OF AGEAN SEA REGARDING THE TURKISH NAVY AND AIRFORCE A

FIRING MILITARY EXERCISE (ASFAO) TO BE CONDUCTED FROM 05 JUN TILL 26

JUN 2023 0500-1200 UTC WITH REF 260740 LTAAYWYT APR 2023.

GREEK AIS DID NOT PROMULGATE APPROPRIATE NOTAM FOR THE EXERCISE

AREA IN ACCORDANCE WITH OUR REF 260740 LTAAYWYT APR 2023.

UNDER THESE CIRCUMSTANCES DUE TO THE INSISTENT ATTITUDE OF GREECE,

TURKIYE IS LEFT WITH NO OTHER ALTERNATIVE BUT TO TAKE ITS OWN

INITATIVE TO PROMULGATE THE NECESSARY NOTAM FOR THE EXERCISE AREA.

TURKIYE WILL TAKE NECESSARY MEASURES FOR THE SAFETY OF THE GENERAL

AIR TRAFFIC AS SHE DID IN THE PAST AND IS ALWAYS READY FOR

COOPERATION AND COORDINATION IN THIS RESPECT.

END PART 1 OF 2. 05 JUN 05:00 2023 UNTIL 26 JUN 12:00 2023. CREATED: 30 MAY

08:18 2023

A3765/23 (Issued for LTBB LGGG PART 2 OF 2) – 3. EXERCISE AREA: : 384500N0252100E 384500N0245200E

381800N0245200E

381800N0252100E 384500N0252100E

DATE AND TIME:

JUN 05 0500-1200

JUN 12-15 0500-1200

JUN 19-22 0500-1200

JUN 26 0500-1200

VERTICAL LIMITS: SFC-6000FT AMSL

PROCEDURES FOR EXERCISE AIRCRAFT: THE FLIGHTS WILL BE CONDUCTED VFR CONDITIONS AND UNDER POSITIVE

RADAR CONTROL.

EXERCISE AIRCRAFT SHALL DISPLAY ANTI-COLLISION AND NAVIGATION

LIGHTS CONTINUOUSLY.

PROCEDURES FOR NON-EXERCISE AIRCRAFT:

IN THE INTEREST OF FLYING SAFETY DURING THE EXERCISE, NON-EXERCISE

AIRCRAFT ARE STRONGLY ADVISED NOT TO FLY WITHIN THE EXERCISE AREA

ABOVE. SFC – 6000FT AMSL END PART 2 OF 2, 05 JUN 05:00 2023 UNTIL 26 JUN 12:00

CREATED: 30 MAY 08:18 2023

Το τμήμα του Αιγαίου που δεσμεύει η τουρκική ΝΟΤΑΜ

Η περιοχή που δεσμεύει η τουρκική ΝΟΤΑΜ, σύμφωνα με την ιστοσελίδα OnAlert.gr.

