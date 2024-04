Αλκιβιάδης Στεφανής: «Ο φόβος επανέρχεται, η ανάγκη για ασφάλεια είναι μεγάλη»

Ο πρώην Υπουργός Άμυνας, Αλκιβιάδης Στεφανής, τόνισε ότι στην εποχή αυτή που διανύουμε, η ανάγκη για ασφάλεια είναι μεγάλη, επειδή ο φόβος επανέρχεται.

Η ανάγκη να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για κοινή συνεργασία μεταξύ της Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών στο πλαίσιο της υπερταλαντικής συνεργασίας ήταν το θέμα συζήτησης The Future Of Transatlantic Defense Cooperation, Assessing Opportunities and Challenges for Deepening US–EU Collaboration in the Coming Years στο 9ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, που πραγματοποιείται στους Δελφούς το τετραήμερο 10 – 13 Απριλίου και τελεί υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Ο πρώην Υπουργός Άμυνας, Αλκιβιάδης Στεφανής, τόνισε ότι στην εποχή αυτή που διανύουμε, η ανάγκη για ασφάλεια είναι μεγάλη, επειδή ο φόβος επανέρχεται. «Αν είμαστε ειλικρινείς απέναντι στον κόσμο, δεν πρόκειται ποτέ να υπάρξει ευρωπαϊκός στρατός. Ωστόσο, πρέπει να συνεργασθούμε όλες οι χώρες για την καλύτερη αμυντική τους θωράκιση», τόνισε.

Ο κ. Στεφανής υπενθύμισε ότι ήταν η εισήγηση του Πρωθυπουργού να υπάρξει Επίτροπος Άμυνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. «Χρειάζεται να αντιληφθούμε ότι οι προκλήσεις είναι κοινές», ανέφερε. Τέλος, σχολίασε ότι «τα F–35 είναι το καλύτερο οπλικό σύστημα του κόσμου και είμαστε πολύ τυχεροί που το έχουμε», ενώ δήλωσε αισιόδοξος ότι μπορεί να δημιουργηθεί εγχώρια αμυντική βιομηχανία.

Από την πλευρά του, ο Τζόναθαν Χόιλ, Αντιπρόεδρος και Εκτελεστικός Διευθυντής της Lockheed Martin, επεσήμανε ότι είναι πολλαπλές οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και οι δύο πλευρές του Ατλαντικού στην άμυνα.

«Βλέπουμε μία ενσωμάτωση της εμπορικής βιομηχανίας με τεχνολογικά εργαλεία, στον πόλεμο της Ουκρανίας. Η αμυντική βιομηχανία δεν μπορεί να ανταγωνισθεί τόσο τεράστιο πακτωλό χρημάτων και είναι πιο αργή στην αφομοίωση των νέων τεχνολογιών. Γι’ αυτό και η μεγάλη πρόκληση για την Ευρώπη είναι να εκμεταλλευτεί την τεχνολογική υπεροπλία των Ηνωμένων Πολιτειών».

Επίσης, σημείωσε ότι η αμυντική βιομηχανία πρέπει να βρει χρηματοδοτικές πηγές και όχι να αντλεί χρήματα μόνο από τους προϋπολογισμούς των κρατών. «Ένα μάθημα που πήραμε από την Ουκρανία είναι ότι ο όγκος των οπλικών συστημάτων έχει σημασία. Πρέπει, όμως, να δουλέψουμε μαζί, γιατί κανένας δεν μπορεί να τα καταφέρει μόνος του», ολοκλήρωσε.

Ο Φίλιπ Κόσνετ, U.S. Ambassador (Ret.) Kosnett Associates LLC, υποστήριξε ότι το πολιτικό μέλλον των Ηνωμένων Πολιτειών είναι πολύ πιο περίπλοκο από το ποιος θα γίνει Πρόεδρος. «Υπάρχει ένας έντονος οπαδισμός ειδικά στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα, καθώς κάποιοι πιστεύουν ότι δεν πρέπει να στηρίζουμε πλέον την Ουκρανία.

Το αντίστοιχο συμβαίνει και στους κόλπους του Δημοκρατικού κόμματος, καθώς υπάρχουν φωνές που λένε ότι δεν πρέπει να βοηθάμε πλέον το Ισραήλ», προσέθεσε. Το κακό σενάριο για την Ευρώπη είναι να έλθει το «κόκκινο κύμα» από τις προεδρικές εκλογές, το οποίο μπορεί να προκαλέσει ένα ακόμα χειρότερο, όπως την αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών, αν και το θεωρώ απίθανο, όπως τόνισε. «Όμως, το διακύβευμα για κάθε χώρα είναι να μπορεί να δημιουργήσει το δικό της αμυντικό σύστημα και αυτό πρέπει να υπάρχει και σε κάθε κρατικό προϋπολογισμό», κατέληξε.

Τέλος, ο Serban – Lucian Lungu, Director, Defence Integrated Planning Directorate, υπογράμμισε ότι για τη Ρουμανία, ο πόλεμος άρχισε πριν από δέκα χρόνια με την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας. Τα τελευταία χρόνια, η Ρουμανία έχει ενδυναμώσει την αμυντική της θωράκιση εξαιτίας της ρωσικής απειλής. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει συνεργασία μεταξύ όλων των κρατών – μελών του ΝΑΤΟ και μία κοινή αμυντική πολιτική.

Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος και διπλωματικός συντάκτης στην εφημερίδα «Καθημερινή», Βασίλης Νέδος.