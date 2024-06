Τζον Κατσιματίδης: Τραγικό που η Τουρκία μετέτρεψε την Αγιά Σοφιά σε τζαμί

Ο Τζον Κατσιματίδης επισκέφθηκε πριν από λίγες μέρες την Ελλάδα καθώς ήταν ένας από τους βασικούς ομιλητές στο 4ο Διεθνές Συνέδριο των Αρχόντων του Οικουμενικού Πατριαρχείου για τη Θρησκευτική Ελευθερία που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.

«Ήταν πολύ τραγικό που η τουρκική κυβέρνηση αποφάσισε να μετατρέψει μια από τις παλαιότερες εκκλησίες του κόσμου σε τζαμί. Δεν νομίζω ότι υπό την τρέχουσα ατμόσφαιρα στην Τουρκία θα μπορούσε να αντιστραφεί» τονίζει σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας Τζον Κατσιματίδης, που πριν συμπληρώσει τα 25 είχε ήδη επιτύχει το Αμερικανικό όνειρο έχοντας δέκα Red Apple Supermarkets στη Νέα Υόρκη.



Σήμερα, η Red Apple Group δραστηριοποιείται στους τομείς της ενέργειας, της αεροπορίας, του λιανικού εμπορίου και των ακινήτων και απασχολεί περισσότερους από 8.000 εργαζομένους.



Στη συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και τη δημοσιογράφο Κάτια Τσιμπλάκη μιλά για τις προκλήσεις που δέχεται το Οικουμενικό Πατριαρχείο, επισημαίνοντας ότι ο μόνος εχθρός του είναι το Πατριαρχείο Μόσχας το οποίο θα επιθυμούσε να αναλάβει τα πρωτεία στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας και της Ιεράς Μονής της Χώρας σε μουσουλμανικά τεμένη, εξέφρασε την απαισιοδοξία του για το εάν η Τουρκία θα αναιρέσει την απόφασή της αυτή.



Ο κ. Κατσιματίδης μίλησε για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και για τις επικείμενες εκλογές για την ανάδειξη του 47ου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.



Αναλυτικότερα, για την 4η Σύνοδο των Αρχόντων του Οικουμενικού Πατριαρχείου είπε ότι σκοπός της ήταν να ευθυγραμμίσει όλους τους Άρχοντες παγκοσμίως, από την Ευρώπη μέχρι τη Βόρεια Αμερική, την Αυστραλία, την Ασία. «Να τους συγκεντρώσει για να δημιουργήσει μια μεγαλύτερη δύναμη για την προστασία του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Εκκλησίας μας» δήλωσε χαρακτηριστικά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. Τόνισε ότι λίγες μέρες πριν τη Σύνοδο των Αρχόντων του Οικουμενικού Πατριαρχείου παραβρέθηκε στη Νέα Υόρκη, μετά από πρόσκληση του Βατικανού, σε εορταστικές εκδηλώσεις των Ιπποτών της Μάλτας, οι οποίοι είναι οι προστάτες του Πάπα. Πρόκειται για έναν θεσμό, όπως είπε ο κ. Κατσιματίδης αντίστοιχο με αυτό των Αρχόντων που προστατεύουν τον Οικουμενικό Πατριάρχη. «Έχουν 100.000 συμμετέχοντες σε όλο τον κόσμο. Εμείς έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε για να επεκταθούμε παγκοσμίως», είπε και τόνισε ότι ο Χριστιανισμός δέχεται επίθεση σε όλο τον κόσμο. «Όλοι πρέπει να δυναμώσουμε για να προστατεύσουμε τη θρησκεία μας, τον τρόπο ζωής μας!»



Το ΑΠΕ-ΜΠΕ ρώτησε τον κ. Κατσιματίδη και για τον πόλεμο που διεξάγει η Ρωσία στην Ουκρανία και τις σχέσεις της με το Οικουμενικό Πατριαρχείο. «Η Ρωσία θα ήθελε να αναλάβει τον έλεγχο του Οικουμενικού Πατριαρχείου και να το κάνει ρωσικό περιουσιακό στοιχείο. Πριν από πολλά χρόνια υπήρχε το ίδιο θέμα, αλλά το επιλύσαμε με τον Πρόεδρο Κλίντον. Επί του παρόντος, εργαζόμαστε πολύ σκληρά για να ασκήσουμε πολιτική επιρροή στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Κογκρέσο, τη Γερουσία, το εκτελεστικό γραφείο και την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή είναι η μόνη επιλογή που έχουν οι Άρχοντες. Πρέπει να επηρεάσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες οι οποίες είναι οι μοναδικές που μπορούν να προστατεύσουν το Πατριαρχείο και τη θρησκευτική ελευθερία», είπε χαρακτηριστικά.



Σε ερώτηση του ΑΠΕ -ΜΠΕ εάν στην παρούσα χρονική συγκυρία, θα μπορούσε να υπάρξει Σχίσμα στην Ορθοδοξία, αυτή τη φορά από το Πατριαρχείο Μόσχας, ο κ. Κατσιματίδης απάντησε: «Η Ρωσία είναι η μόνη απειλή για το Πατριαρχείο. Η Ρωσία θα ήθελε πολύ να αναλάβει τη θέση ισχύος που κατέχει ο Οικουμενικός Θρόνος στην Κωνσταντινούπολη. Οι ισχυρές Ηνωμένες Πολιτείες που πιστεύουν στη θρησκευτική ελευθερία είναι οι μόνες που θα μπορούσαν να το αποτρέψουν (ενν το Σχίσμα)».



Για τον Αμερικανό Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν εξέφρασε τη χαρά του για το ότι τρέφει μεγάλο σεβασμό, όπως είπε χαρακτηριστικά για τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο και τον πατ. Αλέξανδρο Καρλούτσο (Father Alex). Εξέφρασε δε την πεποίθηση ότι θα προστατεύσει το Πατριαρχείο.



Στενός φίλος με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζον Κατσιματίδης, σε κάθε ευκαιρία εκφράζει την αμέριστη υποστήριξή του στην υποψηφιότητά του για την Προεδρία των ΗΠΑ. Άλλωστε και στο πρόσφατο συνέδριο των Αρχόντων του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα ήταν εκείνος ο οποίος μαζί με τον Πατ. Αλέξανδρο Καρλούτσο προλόγισαν τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάικ Πομπέο. Είπε ότι είναι ένας από τους πέντε εξυπνότερους ανθρώπους που έχει γνωρίζει.



Ο Τζον Κατσιματίδης λίγες ώρες μετά το επίσημο δείπνο των Αρχόντων του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Ζάππειο, με το οποίο σφραγίσθηκε η λήξη του 4ου Συνεδρίου τους, ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη. Εκεί συμμετείχε στο κλειστό γεύμα 15 ατόμων του Ντόναλντ Τραμπ με την ελίτ των υποστηρικτών του. Την είδηση έδωσε ο ίδιος ο κ. Κατσιματίδης σε ανταπόκριση στον ιδιόκτητο ραδιοφωνικό σταθμό 77 WABC στον οποίο έχει τις ραδιοφωνικές εκπομπές, Cats and Cosby, CATS Roundtable, Cats at Night. Ο κ. Κατσιματίδης είπε on air ότι ο Τραμπ ήταν ευδιάθετος και χαρακτήρισε το δείπνο «υπέροχο». Σχολιάζοντας την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου, το οποίο έκρινε τον Τραμπ ένοχο για κακουργήματα είπε ότι όλοι ότι οι καλεσμένοι του δείπνου συνέκριναν τη δίκη με την αμερικανική κωμωδία του 1992 «My Cousin Vinny».



Ερωτηθείς για το ποιος πιστεύει ότι θα αναδειχθεί νέος πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει κριθεί το αποτέλεσμα. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα είναι αρκετά σκληρός για να κάνει τη διαφορά: «Οι εκλογές είναι πέντε μήνες μακριά και πιστεύω ότι το ποσοστό θα είναι 50-50. Θα είναι πολύ κοντά. Πιστεύω ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει το πλεονέκτημα λόγω όλων των επιθέσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι Αμερικανοί εξοργίζονται με τον όγκο των μεταναστών και των ναρκωτικών που έρχονται. Τα πανεπιστήμιά μας αγοράζονται. Τα ξένα χρήματα ασκούν μεγάλες επιρροές στην Ουάσιγκτον. Ο Πρόεδρος Τραμπ κατά τη γνώμη μου είναι ο μόνος αρκετά σκληρός για να κάνει τη διαφορά! Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται έναν πρόεδρο που να είναι αρκετά σκληρός ώστε να διατηρεί τον σεβασμό των άλλων εθνών. Ένας αδύναμος πρόεδρος θα βλάψει τελικά πολύ την Ευρώπη και τον ελεύθερο κόσμο! Υπό τον Πρόεδρο Τραμπ για τέσσερα χρόνια δεν υπήρξε πόλεμος και οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν παγκόσμιο σεβασμό. Οι ισχυρές Ηνωμένες Πολιτείες θα διατηρήσουν την Ευρώπη ανέπαφη και θα δημιουργήσουν ένα ακόμη ισχυρότερο ΝΑΤΟ».



Άριστες οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις



Σε ό,τι αφορά τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις τις χαρακτήρισε «άριστες». Τόνισε όμως ότι η Τουρκία είναι «πολύτιμη στην παγκόσμια κρίση του Ψυχρού Πολέμου που διεξάγεται», είπε χαρακτηριστικά. Ο Τζον Κατσιματίδης μίλησε και για την Τουρκία. Τόνισε ότι «είναι πολύτιμη για τις ΗΠΑ στον νέο Ψυχρό Πόλεμο λόγω της θέσης της. ΝΑΤΟ εναντίον Κίνας, Ρωσίας, Ιράν. Οι ΗΠΑ το αντιλαμβάνονται. Θυμηθείτε τι συνέβη στο Ισραήλ!», τόνισε.



Το ΑΠΕ-ΜΠΕ ρώτησε τον κ. Κατσιματίδη, σχετικά με το ποια πιστεύει ότι θα είναι η πορεία της Ρωσίας υπό την προεδρία του Βλαντιμίρ Πούτιν. «Η επιθετικότητα της Ρωσίας και της Κίνας ξεκίνησε μετά την αποχώρηση του προέδρου Τραμπ από την εξουσία. Ο πρόεδρος Μπάιντεν δεν ενήργησε! Μια συνεχιζόμενη αδυναμία στην αντίδραση της Ουάσιγκτον θα επιτρέψει στην Κίνα, τη Ρωσία και το Ιράν να συνεχίσουν την επιθετικότητά τους. Η Ρωσία και το Ιράν έχουν γίνει πολύ πλούσιες από τότε που ο Πρόεδρος Μπάιντεν προσπάθησε να κλείσει τα ορυκτά καύσιμα στην Αμερική. Η τιμή του πετρελαίου διπλασιάστηκε και έκανε και τις δύο αυτές χώρες πολύ πλούσιες. Το Ιράν έγινε τόσο πλούσιο που άρχισαν να ξοδεύουν χρήματα για να αγοράζουν και να προσλαμβάνουν τρομοκρατικές ομάδες, Χαμάς, Χούτι και Χεζμπολάχ! Επί προέδρου Τραμπ, στο Ιράν επιτρεπόταν μόνο 400.000 βαρέλια την ημέρα με τιμή περίπου 50 δολάρια το βαρέλι. Επί προέδρου Μπάιντεν, το Ιράν παράγει 4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα σε διπλάσια τιμή από την τιμή του πετρελαίου που πωλούνταν επί προέδρου Τραμπ. Αυτό καθιστά το Ιράν μια πολύ πλούσια χώρα με πρόσβαση σε χρήματα για να δαπανήσει για την τρομοκρατία», είπε χαρακτηριστικά.