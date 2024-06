Νέα τουρκική πρόκληση: Εξέδωσε NAVTEX για εγκατάσταση υποθαλάσσιου καλωδίου-Πώς εμπλέκεται η Ελλάδα

«Φωτιές» ανάβει εκ νέου στις ελληνοτουρκικές σχέσεις η κίνηση των Τούρκων να εκδώσουν NAVTEX για εργασίες εγκατάστασης υποθαλάσσιου καλωδίου σε περιοχή που άπτεται των ελληνικών συμφερόντων.

Συγκεκριμένα αναφέρεται:

NAVTEX 121 OPERATION FOR CABLE INSTALLATION WILL BE CONDUCTED BY VESSEL C/V''TELIRI'' (MMSI 247057000, IMO 9105889 , CALL SIGN IBBT) FROM 22 JUN 2024 2200 UTC UNTIL 03 JUL 2024 2100 UT

Το σημαντικό που αφορά και στη χώρα μας είναι πως περιοχή αυτή έχει δηλωθεί μονομερώς και αυθαίρετα από την Τουρκία στον ΟΗΕ ως τουρκική ΑΟΖ.

Αναλυτικότερα, η Τουρκία χθες το απόγευμα εξέδωσε NAVTEX (0592/24) με την οποία δεσμεύει την περιοχή για την πόντιση καλωδίου επικοινωνιών από το σκάφος C/S Teliri για το χρονικό διάστημα από 1-21 Ιουλίου, επισημαίνοντας ότι η περιοχή είναι εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Το καλώδιο, Cable Blue System, θα συνδέει την Κύπρο με την Ιταλία και την Γαλλία αλλά και το Ισραήλ για λογαριασμό ιδιωτικής εταιρείας.

Απαντώντας οι ελληνικές αρχές λίγο μετά τα μεσάνυχτα χθες εξέδωσαν αντι-NAVTEX (NAVWARN 576/24) με την οποία αναγγέλλουν τις εργασίες τοποθέτησης υποθαλάσσιου καλωδίου από το τουρκικό σκάφος για το διάστημα από 25 Ιουνίου έως τις 23 Ιουλίου, αποτυπώνοντας την περιοχή η οποία εμπίπτει στην ελληνική περιοχή έκδοσης NAVTEX, επισημαίνοντας ότι οι περιοχές αυτές εμπίπτουν στην Ελληνική Υφαλοκρηπίδα.