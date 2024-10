Λαμπρή συναυλία στο Ηρώδειο για τα 200 χρόνια από τον θάνατο του Λόρδου Βύρωνα, παρουσία Δένδια

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας παρευρέθηκε χθες, Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2024, στη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στο Ηρώδειο προκειμένου να τιμηθεί η 200η επέτειος από το θάνατο του Λόρδου Βύρωνα και την άνθιση του Φιλελληνισμού.

Τον Υπουργό συνόδευαν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης και ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Εταιρεία για τον Ελληνισμό και τον Φιλελληνισμό και το Μουσείο Φιλελληνισμού, με τη συμμετοχή της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ και την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αθηναίων και της Βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα.

Παρόντες ήταν επίσης οι Βουλευτές Άρτης Γεώργιος Στύλιος και Λακωνίας Αθανάσιος Δαβάκης, η Επικεφαλής του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Άννα Μαρία Μπούρα, ο Πρέσβης της Βρετανίας στην Ελλάδα Μάθιου Λοτζ (Matthew Lodge), η Πρέσβειρα της Γαλλίας στην Ελλάδα Λοράνς Ωέρ (Laurence Auer), ο Υποναύαρχος (ΥΙ) Αντώνιος Παπαγεωργίου ΠΝ ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΝ, ο Υποπτέραρχος (Ο) Γεώργιος Γεωργιάδης ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΑ, ο Πρόεδρος της Εταιρείας για τον Ελληνισμό και Φιλελληνισμό και του Μουσείου Φιλελληνισμού στην Αθήνα Κωνσταντίνος Βελέντζας, η Πρόεδρος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO Μαρία-Αικατερίνη Παπαχριστοπούλου-Τζιτζικώστα, η Πρόεδρος του Ιδρύματος «Λίλιαν Βουδούρη» Ειρήνη Καΐρη, άλλοι επικεφαλής ξένων διπλωματικών αντιπροσωπείων, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Περιφέρειας Αττικής και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Πριν από τη συναυλία ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έκανε τον ακόλουθο χαιρετισμό:

Θέλεις τα σημαντικότερα νέα της ημέρας στο e-mail σου; Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

«Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή που βρίσκομαι απόψε μαζί σας, σε αυτόν τον ιερό χώρο του Ηρωδείου, για να τιμήσουμε τους Φιλέλληνες και ειδικά τον Λόρδο Βύρωνα.

Να τιμήσουμε τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα στους Έλληνες στην δεσπόζουσα συγκυρία της κυοφορίας της Νέας Ελλάδας.

Τιμάμε τους ανθρώπους αυτούς που δεν γεννήθηκαν στην Ελληνική Γη,

Και που δεν έτρεχε στις αρτηρίες τους Ελληνικό Αίμα,

αλλά που ταυτίστηκαν με τις αξίες του Ελληνισμού και που αγωνίστηκαν για την ελευθερία της Ελλάδας.

Ο Φιλελληνισμός, αυτή η παγκόσμια δύναμη, αποτέλεσε μια από τις ψυχές, από τους πνεύμονες του κινήματος του Ρομαντισμού και ιστορική έκφανση του Διαφωτισμού.

Αλλά δεν περιορίστηκε στις λογοτεχνικές ή καλλιτεχνικές του εκφάνσεις.

Αποτυπώθηκε στην ενεργό συμμετοχή στην Ελληνική Επανάσταση.

Ο George Gordon 6th baron Byron, ήταν enfant gaté και enfant terrible του 19ου αιώνα, εμβληματική μορφή του Φιλελληνισμού, και δεν παρέμεινε θεατής της ιστορικής κυοφορίας.

Δεν περιόρισε τον εαυτό του σε αφηρημένες συζητήσεις, διακηρύξεις ή λογοτεχνική παραγωγή.

Αντίθετα ταύτισε την πορεία της ζωής του με τον αγώνα του νέου Ελληνισμού.

Και υπηρέτησε in praxi το παγκόσμιο ιδεώδες της ελευθερίας του ανθρώπου.

Κυρίες και κύριοι,

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας τίμησαν τον Βύρωνα.

Η ημερίδα διοργανώθηκε τον Απρίλιο, στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, αφιερωμένη στα 200 χρόνια από το θάνατο του.

Είπα εκεί ότι η Ελληνική Επανάσταση όπως και το Ιταλικό Risorgimento είναι ίσως οι ωραιότερες ιστορίες του Ρομαντισμού.

Ο Λόρδος Βύρωνας ενσαρκώνει, προσωποποιεί τη μία, ο Garibaldi την άλλη.

Δύο άνδρες, δύο έθνη, δύο εποχές.

Αγωνίστηκαν για την ελευθερία τους.

Εμπνεύστηκαν από τα ίδια ιδανικά.

Η ελευθερία, έλεγε ο Βύρωνας, δεν είναι μόνο πολιτικό δικαίωμα.

Είναι η δικαίωση της ύπαρξης του ανθρώπου.

Η ανθρώπινη ύπαρξη δεν καταξιώνεται χωρίς θυσίες, στην κοιλάδα των δακρύων που είναι κατά το Ευαγγέλιο η ανθρώπινη ζωή.

Στο Μεσολόγγι, ο Λόρδος Βύρωνας και οι υπόλοιποι Φιλέλληνες σφυρηλάτησαν όραμα θυσίας που ενέπνευσε γενεές πέραν των ορίων της Ελλάδας.

Το όραμα του Μεσολογγίου αποτυπώνει ο Εθνικός ποιητής Σολωμός στα εκπληκτικά σχεδιάσματα των Ελεύθερων Πολιορκημένων.

Η έκφραση Ελεύθεροι Πολιορκημένοι.

Ένα λογικό και λεκτικό οξύμωρο.

Και συγχρόνως μια μεγάλη αλήθεια.

Κυρίες και κύριοι,

Οι επιπτώσεις των επιλογών των σπουδαίων ανθρώπων ορίζουν το μέλλον εθνών και λαών.

Η απώλεια μιας μεγάλης ψυχής, μιας μεγάλης ζωής, έχει συνέπειες ιστορικού βάθους.

Όπως είπε ο Κωνσταντίνος Τσάτσος στην Ιστορική ομιλία του για τον Ιωάννη Καποδίστρια στο Ανάκτορο των Αγίων Γεωργίου και Μιχαήλ,

«Οι μεγάλοι νεκροί μιλούν και όποιος θέλει μπορεί να τους ακούσει»,

Και ο Βύρων νεκρός μίλησε.

Καθαρά, με διαύγεια, σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο.

Οι στίχοι του ποιήματός του "On This Day I Complete My Thirty-Sixth Year",

περιγράφουν την ελεύθερη προσωπική επιλογή του, στο περιδεές, περίκλειστο από τις στρατιές του Κιουταχή και του Ιμπραήμ Μεσολόγγι.

« A Soldier’s Grave – for thee the best,

Then Look around, and choose thy Ground,

And take thy Rest! »

Ο Βύρων επέλεξε να μην γίνει τριάντα επτά ετών.

Επέλεξε να τελειώσει τη ζωή του στα 36 στο Μεσολόγγι, ως Ελεύθερος Πολιορκημένος.

Η Νέα Ελλάδα, χάριν στην προσφορά του είναι σήμερα μια ελεύθερη χώρα 203 ετών.

Κάθε πραγματικός Έλληνας τον θυμάται και τον αγαπά.

Σας ευχαριστώ πολύ».