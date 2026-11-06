Νέο μπαράζ τουρκικών παραβιάσεων στο Αιγαίο με 7 drones και κατασκοπευτικό αεροσκάφος

Τεταμένη ατμόσφαιρα στο Αιγαίο με νέες τουρκικές παραβιάσεις

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Νέο μπαράζ τουρκικών παραβιάσεων στο Αιγαίο με 7 drones και κατασκοπευτικό αεροσκάφος
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Σε 15 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και 11 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών προχώρησαν τουρκικά αεροσκάφη την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026.

Συνολικά καταγράφηκαν οκτώ μεμονωμένα αεροσκάφη, επτά UAV και ένα ATR-72, τα οποία κινήθηκαν στο Βορειοανατολικό, το Κεντρικό και το Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Και οι 15 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου πραγματοποιήθηκαν από τα τουρκικά UAV. Από τις 11 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών, οι εννέα αποδίδονται στα UAV και οι δύο στο ATR-72.

Δεν καταγράφηκαν σχηματισμοί, οπλισμένα αεροσκάφη ή εμπλοκές.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

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