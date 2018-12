Νέα πρόκληση από Τουρκία: Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά μας στο Αιγαίο

Μετά τις «εμπρηστικές» δηλώσεις του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ότι «οι ενέργειες της Ελλάδας και της ''Ελληνικής Κύπρου'' στην περιοχή για υδρογονάνθρακες συνιστούν απειλή και κίνδυνο για την Τουρκία», ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ, προχωράει σε ένα νέο κρεσέντο προκλήσεων, απειλώντας εμμέσως πλην σαφώς Ελλάδα και Κύπρο.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το τουρκικό πρακτορείο Anadolu ο Ακάρ δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «η Τουρκία θα συνεχίσει να προστατεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο».

