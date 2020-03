Μεταναστευτικό LIVE BLOG: Το Newsbomb.gr σε Έβρο και Μυτιλήνη - Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις

«Στεκόμαστε στο πλευρό των γειτόνων μας, της Ελλάδας και της Βουλγαρίας, καθώς αντιμετωπίζουν μια δύσκολη κατάσταση. Τα εθνικά τους σύνορα είναι επίσης ευρωπαϊκά σύνορα και η λύση επίσης πρέπει να είναι ευρωπαϊκή: Συμπαράσταση και πλήρης αλληλεγγύη», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ο υπουργός Εξωτερικών των Σκοπίων, Νίκολα Ντιμιτρόφ.

We stand by our neighbors #Greece & #Bulgaria as they face such a difficult situation. Their national borders are also European borders, and the solution will also have to be European: joint engagement and full solidarity! @NikosDendias @EZaharievaMFA