"Η σκέψη μας είναι με την Πυροσβεστική και όλους εκείνους που συνεχίζουν να σώζουν ζωές", αναφέρει το μήνυμα.

We express our deepest sympathies to the families and friends of the victims of the fires in #Attica. Our thoughts are with @pyrosvestiki @Hellenic_MOD and all of the brave first responders as they continue to save lives. #Πυρκαγιά #Κινέτα #Ματι https://t.co/Onu8wNKrOe